6 tips voor het plannen van afspraken voor docenten in verschillende tijdzones

Online bijles kent geen grenzen, en dat is iets om te vieren. Als je al met studenten uit verschillende landen werkt of net je eerste internationale klant hebt binnengehaald, gefeliciteerd. Het overschrijden van tijdzones is een teken dat er echt vraag is naar je training of lessen.

Wereldwijd werken brengt natuurlijk nieuwe uitdagingen met zich mee, vooral als het om planning gaat. Als iedereen in een andere tijdzone zit, kunnen berichten makkelijk door elkaar lopen of vergaderingen gemist worden. Maar met een paar slimme gewoontes en de juiste tools kun je alles goed op orde houden, verwarring voorkomen en soepele sessies houden, waar je studenten ook zijn.

Hier zijn een paar simpele tips om je te helpen met vertrouwen afspraken in verschillende tijdzones te regelen.

1. Gebruik een slimme planningstool die automatisch rekening houdt met tijdzones

Het handmatig omrekenen van tijdzones is een recept voor gemiste sessies, dubbele boekingen of gefrustreerde studenten. Een tool als Doodle regelt dit allemaal voor je: het detecteert automatisch de tijdzone van de student en toont hun beschikbaarheid in de lokale tijd. Je hoeft niet te gissen, in je hoofd te rekenen of op Google naar tijdconversies te zoeken. Maak gewoon een Boekingspagina, een Groepspoll of een inschrijfformulier aan in je eigen tijdzone, en Doodle regelt de rest.

Om de nauwkeurigheid te waarborgen:

Zorg ervoor dat je Doodle-profiel of browser op de juiste tijdzone is ingesteld

Gebruik de functie ‘Voorbeeld’ om te zien hoe je agenda er in andere tijdzones uitziet

Als je op reis bent, kun je de tijdzone voor bepaalde boekingen handmatig aanpassen

Daardoor is Doodle niet alleen ideaal voor docenten, maar voor iedereen die in verschillende steden, landen of zelfs op verschillende continenten werkt.

Maak een Boekingspagina

2. Geef duidelijk en consistent aan wanneer je beschikbaar bent

Als je je beschikbaarheid via een tool als Doodle aangeeft, geef dan je gewenste werktijden door in je eigen tijdzone. De tool past zich automatisch aan voor elke kijker. Of je nu een Boekingspagina, een Groepspoll of een Inschrijflijst gebruikt, consistentie is essentieel.

3. Ga er niet zomaar vanuit waar iemand zich bevindt

Het feit dat het e-mailadres van een student eindigt op .fr, betekent niet dat hij of zij zich in Frankrijk bevindt. Veel mensen reizen, studeren in het buitenland of werken op afstand. Vertrouw altijd op je planningsprogramma om de locatie en tijdzone te beheren, in plaats van aannames te doen.

Met Doodle kan elke deelnemer zijn of haar tijdzone selecteren of bevestigen, zodat je dit niet handmatig hoeft te vragen of op te zoeken.

4. Maak verschillende boekingspagina's voor verschillende regio’s

Als je regelmatig met studenten uit verschillende tijdzones werkt, zoals Europa, Noord-Amerika of Azië-Pacific, kan het handig zijn om voor elke regio een aparte Boekingspagina aan te maken.

Maak een Boekingspagina

Je kunt:

Pas de beschikbaarheid aan op basis van de tijdzone

Voeg voor elke regio specifieke instructies toe

Bied verschillende diensten of prijzen aan, afhankelijk van de locatie

Dit maakt het makkelijker om dingen te ordenen en zorgt voor een meer persoonlijke ervaring.

5. Voeg een wachttijd toe tussen de sessies

Fouten in de tijdzone, technische vertragingen of langdurige sessies kunnen je planning in de war sturen. Voeg toe 10 tot 15 minuten wachttijd tussen de telefoontjes door, om te voorkomen dat je de ene na de andere moet afhandelen.

Hierdoor krijg je

Tijd om even op adem te komen en je voor te bereiden

Flexibiliteit als een student te laat komt

Een buffer tegen tijdzone-problemen

Maak een Boekingspagina

6. Bevestig het tijdstip in je vervolgberichten

Zelfs als de tijdzone in de boeking klopt, moet je de datum en tijd altijd nog eens vermelden in je vervolgmails of notities. Zinnen als: “Tot dinsdag om 16.00 uur jouw tijd.” of “Onze volgende sessie is donderdag om 11.30 uur CET.” Zorg ervoor dat jullie op één lijn zitten. Als je het niet zeker weet, kun je het volgende vermelden: UTC of deel een link via de ingebouwde functie van Doodle tijdzoneplanner.

Laatste overwegingen

Planning tussen verschillende tijdzones hoeft helemaal niet chaotisch te zijn. Met het juiste systeem gaat het vanzelf. Een tool zoals Doodle zorgt voor omrekeningen, herinneringen en bevestigingen, zodat jij je kunt concentreren op het lesgeven en niet op de wiskunde achter de tijd.

Of je studenten nu twee of tien uur rijden bij je vandaan wonen, deze kleine gewoontes bij het plannen kunnen zorgen voor soepelere sessies, minder afzeggingen en een professionelere ervaring voor iedereen.