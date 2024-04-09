Een van de meest voorkomende problemen bij de planning in de gezondheidszorg is dat afspraken vaak uitlopen. Ineffectieve planningsmethoden verstoren de doorstroming van patiënten en zorgen voor extra druk op het personeel.

Bovendien werken veel zorginstellingen nog met verouderde of niet-geautomatiseerde boekingsmethoden. Dit zorgt voor meer werkdruk bij het personeel en leidt tot inefficiënties bij het beheren van de beschikbaarheid van medewerkers en de afspraken van patiënten.

De sector staat voor unieke uitdagingen, omdat er een evenwicht moet worden gevonden tussen twee doelstellingen: tijdige zorg verlenen aan patiënten en de beschikbaarheid van zorgverleners beheren. Het optimaliseren van de patiëntenstroom met inachtneming van de zorgprotocollen vereist een delicaat evenwicht, een evenwicht dat moderne software voor het plannen van medische afspraken kan helpen bereiken.

Laten we eens kijken naar de tien beste praktijken voor planning in de gezondheidszorg, die de ervaringen van patiënten kunnen verbeteren en kunnen zorgen voor een effectiever zorgstelsel.

1. Prioriteit geven aan spoedgevallen

Zet al bij het maken van de afspraak een triagesysteem in om te bepalen hoe spoedeisend elk geval is. Dat kun je makkelijk doen via een vragenlijst of een kort telefoontje voorafgaand aan de afspraak, zodat degenen die direct hulp nodig hebben als eerste worden ingepland.

Dit systeem signaleert en prioriteert dringende gevallen op een effectieve manier en zorgt ervoor dat kritieke patiënten zorg krijgen wanneer ze die het hardst nodig hebben, waardoor de algehele patiëntenstroom verbetert.

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2. Gespecialiseerde software gebruiken voor afspraken

Kies software voor het beheren van medische afspraken die goed aansluit op je bestaande zorgsystemen. Let op functies zoals automatische herinneringen, online boekmogelijkheden en de mogelijkheid om afspraken snel te verplaatsen of te annuleren.

De juiste software voor het plannen van medische afspraken kan zorgen voor een soepelere ervaring voor de patiënt en een efficiëntere inzet van het personeel.

3. De dienstroosters van het personeel goed regelen

Ervoor zorgen dat beschikbaarheid van het personeel Het is cruciaal om de planning af te stemmen op de vraag van patiënten om de planning te optimaliseren. Gebruik voorspellende analyses in je planningssoftware om de vraag van patiënten te voorspellen en de dienstroosters van je personeel daarop aan te passen.

Door gebruik te maken van planningsprogramma’s kun je de behoefte beter inschatten en je dienstroosters daarop afstemmen, waardoor je knelpunten en overuren kunt verminderen. Een goede dienstroosterplanning zorgt ervoor dat er tijdens piekuren genoeg zorgpersoneel beschikbaar is, zonder dat je in rustigere periodes met te veel personeel zit.

4. Procedures voor het vooraf screenen van patiënten invoeren

Om belangrijke informatie te verzamelen, maak je een online formulier aan of een kort sollicitatieproces voorafgaand aan de aanstelling . Door protocollen voor voorafgaande screening in te voeren, kunnen zorgverleners de urgentie en specifieke behoeften van elk geval beter inschatten, waardoor de planning nauwkeuriger verloopt en de doorstroming van patiënten verbetert.

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5. De communicatie met patiënten verbeteren

Zorg voor een systeem waarmee patiënten en zorgverleners makkelijk met elkaar kunnen communiceren, bijvoorbeeld via sms-updates of een patiëntenportaal.

Dankzij nauwkeurige communicatiemechanismen zijn realtime updates en wijzigingen mogelijk, waardoor het aantal no-shows en last-minute afzeggingen – die de planning kunnen verstoren – wordt teruggedrongen.

Daarnaast worden patiënten op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen en kunnen ze hun plannen daarop aanpassen.

6. Flexibele roostermogelijkheden aanbieden

Om rekening te houden met de verschillende agenda’s van patiënten, kun je verschillende afspraaktijden aanbieden, zoals vroeg in de ochtend, laat in de avond en in het weekend.

Door patiënten verschillende afspraaktijden aan te bieden, inclusief spoedafspraken, zorg je ervoor dat iedereen tijdig zorg krijgt zonder dat het systeem overbelast raakt.

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7. Centralisatie van planningssystemen

Breng alle planningen van de verschillende afdelingen samen in één systeem. Een uniform planningssysteem kan de complexiteit flink verminderen, zodat je team elke patiënt goed kan verzorgen en tegelijkertijd de protocollen in de gezondheidszorg kan naleven.

8. Het personeel trainen in het opstellen van roosters

Organiseer regelmatig trainingen over de nieuwste planningshulpmiddelen en best practices. Door je medewerkers de kennis en hulpmiddelen te geven die ze nodig hebben om effectief te plannen, kun je zorgen voor betere resultaten voor de patiënten en een soepelere gang van zaken.

9. De planningsprocessen regelmatig evalueren en bijstellen

Maak een maandelijkse evaluatievergadering om de efficiëntie van de planning te analyseren en eventuele patronen van vertragingen of knelpunten te ontdekken. Gebruik deze inzichten om de planningswerkwijze aan te passen en de doorstroming van patiënten te verbeteren.

Door de werkwijzen bij het plannen van afspraken voortdurend te evalueren, kun je inefficiënties opsporen en verhelpen. Zo ontwikkelt het systeem zich steeds verder om aan de behoeften van patiënten en zorgverleners te voldoen.

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10. Feedbackmechanismen met patiënten en personeel integreren

Zorg ervoor dat zowel patiënten als medewerkers feedback kunnen geven over het afsprakenproces. Gebruik enquêtes of feedbackformulieren en houd rekening met deze input bij het aanpassen van het afspraken systeem.

Feedback vragen en er iets mee doen is cruciaal om de werkwijze bij het plannen van afspraken te verbeteren en de tevredenheid van patiënten en de efficiëntie van het personeel te vergroten.

Over Doodle

Doodle is een planningstool die het boeken van afspraken, ongeacht de omvang of de gelegenheid, een stuk makkelijker maakt. De functies van Doodle zorgen voor eenvoud, automatisering en integraties die speciaal zijn afgestemd op de gezondheidszorg.

Door het planningsproces te vereenvoudigen, helpt Doodle het beheer van de beschikbaarheid van het personeel te verbeteren, ondersteunt het de werkprocessen in de gezondheidszorg en zorgt het voor een betere doorstroming van patiënten. Het zorgt er ook voor dat je gegevens veilig blijven dankzij beveiliging op bedrijfsniveau, wat zowel patiënten als zorgverleners gemoedsrust geeft.

Het resultaat is een efficiëntere werkwijze waar zowel patiënten als zorgverleners baat bij hebben.