गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक कैसे निर्धारित करें: एक निदेशक की मार्गदर्शिका

एक गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक (AGM) एक औपचारिक सभा है जहाँ एक चैरिटी का बोर्ड, सदस्य और हितधारक वर्ष के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करते हैं, निदेशकों का चुनाव करते हैं, और प्रस्तावों पर मतदान करते हैं। एक छोटे चैरिटी के कार्यकारी निदेशक के लिए, इसे आयोजित करना मतलब स्वयंसेवी बोर्ड, दर्जनों शुल्क-भुगतान करने वाले सदस्यों, और दूरस्थ समर्थकों को ईमेल थ्रेड्स में डूबे बिना एक ही तारीख पर सहमत करने के लिए मनाना है। Doodle का ग्रुप पोल 1,000 प्रतिभागियों तक का समर्थन करता है और प्रत्येक उत्तरदाता के समय क्षेत्र का स्वचालित रूप से पता लगाता है, ताकि हर कोई उम्मीदवार समय को अपनी स्थानीय घड़ी में देख सके।

🎯 गैर-लाभकारी संगठन की वार्षिक आम बैठक निर्धारित करना जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक कठिन क्यों होता है

एक छोटे चैरिटी के प्रत्येक कार्यकारी निदेशक को यह चक्र पता है: आप स्टाफ ईमेल में तीन तारीखें सुझाते हैं, एक बोर्ड सदस्य रिप्लाई-ऑल करके कहता है कि कोई भी तारीख काम नहीं करती, दो सदस्य कभी जवाब नहीं देते, और अचानक गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक तीन सप्ताह से विलंबित हो चुकी होती है।

संरचनात्मक समस्या यह है कि एक स्वयंसेवी बोर्ड दान किए गए समय पर काम करता है। बोर्ड के सदस्य दिन में अपनी नौकरियाँ करते हैं, अलग-अलग शहरों में रहते हैं, और ईमेल कभी-कभार ही देखते हैं। जब समय क्षेत्रों में फैले 40 या उससे अधिक सदस्यों का आधार भी जुड़ जाता है, तो आपके पास एक ऐसा समन्वय पहेली है जिसे एक साधारण कैलेंडर निमंत्रण हल नहीं कर सकता।

रिप्लाई-ऑल थ्रेड एक छोटे चैरिटी के लिए विशेष रूप से हानिकारक होता है। कार्यकारी निदेशक अंततः एक साथ शेड्यूलर, सचिव और फॉलो-अप कॉलर की भूमिका निभाता है, उन घंटों को बर्बाद कर देता है जो कार्यक्रमों और धन उगाहने में लगने चाहिए। और चूंकि गैर-लाभकारी संस्था की वार्षिक आम बैठक अक्सर चैरिटी के उप-नियमों या पंजीकरण दस्तावेज़ों द्वारा अनिवार्य होती है, इसलिए इसे स्थगित करने से वास्तविक शासन जोखिम उत्पन्न होता है।

स्थिति जो मांगती है वह एक ऐसा एकल, न्यूनतम घर्षण वाला तंत्र है जहाँ प्रत्येक हितधारक बिना किसी अन्य के साथ समन्वय किए अपनी उपलब्धता दर्ज कर सके, और जहाँ कार्यकारी निदेशक वास्तविक समय में सहमति बनती देख सके।

🛠 Doodle का ग्रुप पोल गैर-लाभकारी एजीएम शेड्यूलिंग की समस्या को कैसे हल करता है

Doodle का ग्रुप पोल ठीक उसी परिदृश्य के लिए बनाया गया है जिसका सामना एक छोटे चैरिटी के कार्यकारी निदेशक को करना पड़ता है: कई प्रतिभागी, अलग-अलग उपलब्धता, और कोई साझा कैलेंडर सिस्टम नहीं।

यहाँ एक गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक के लिए प्रक्रिया व्यवहार में कैसे काम करती है:

कार्यकारी निदेशक एक मुफ्त Doodle खाता बनाता है, एक नया ग्रुप पोल खोलता है, और एजीएम के लिए चार से छह संभावित तिथियाँ और समय प्रस्तावित करता है। समय-क्षेत्र स्वचालित पहचान का अर्थ है कि प्रत्येक उत्तरदाता अपने स्थानीय क्षेत्र के अनुसार समय देखता है, इसलिए वैंकूवर का एक बोर्ड सदस्य और लंदन का एक सदस्य कभी यह भ्रमित नहीं होते कि "7 pm" का मतलब प्रशांत समय है या GMT। पोल लिंक एक ही ईमेल में पूरी सदस्यता सूची को भेजा जाता है। प्राप्तकर्ताओं को कोई ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है; वे क्लिक करते हैं, अपनी उपलब्ध स्लॉट्स पर टिक करते हैं, और सबमिट कर देते हैं। Doodle के ईमेल रिमाइंडर स्वचालित रूप से उन प्रतिभागियों से फॉलो-अप करते हैं जिन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे कार्यकारी निदेशक पूरी तरह से फॉलो-अप लूप से बाहर हो जाता है। एक बार पर्याप्त वोट मिल जाने पर, कार्यकारी निदेशक समय को अंतिम रूप देता है, और Doodle उस पोल को एक पुष्टि किए गए कैलेंडर इवेंट में बदल देता है जो गूगल कैलेंडर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या एप्पल कैलेंडर के साथ सिंक हो जाता है।

विशेष रूप से गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक के लिए, लाइव RSVP ट्रैकिंग व्यू कार्यकारी निदेशक को एक नज़र में यह देखने की सुविधा देता है कि किसी स्थल या Google Meet, Zoom, Webex, या Microsoft Teams पर वर्चुअल मीटिंग रूम को अंतिम रूप देने से पहले क्वोरम होने की संभावना है या नहीं। जब किसी चैरिटी के उप-नियमों में प्रस्तावों को वैध बनाने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की सीमा निर्धारित होती है, तो यह प्रारंभिक जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

Doodle का ग्रुप पोल एक ही सर्वेक्षण में 1,000 प्रतिभागियों तक को संभाल सकता है, जिसका अर्थ है कि यह बिना किसी योजना परिवर्तन के दस-व्यक्ति बोर्ड-केवल एजीएम से लेकर पूर्ण खुली-सदस्यता बैठक तक विस्तारित हो सकता है।

⚙️ एक छोटी चैरिटी के कार्यकारी निदेशक के लिए परिचालन विवरण

गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक के मतदान को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ वह है जो एक छोटे चैरिटी के कार्यकारी निदेशक को लिंक भेजने से पहले सेट करना चाहिए।

अपने उम्मीदवार खिड़कियों को सावधानीपूर्वक चुनें। कम से कम दो कार्यदिवस की शामों और एक शनिवार की सुबह का समय प्रस्तावित करें। स्वयंसेवी बोर्ड शामों को भरते हैं; परिवार वाले सदस्य अक्सर सप्ताहांत की सुबहों को प्राथमिकता देते हैं। विविधता प्रदान करने से प्रतिक्रिया दर बढ़ती है, बिना समय-निर्धारण की खिड़की को अनावश्यक रूप से चौड़ा किए।

आवश्यक एजीएम की तारीख से दो से तीन सप्ताह पहले मतदान की समयसीमा निर्धारित करें। चैरिटी के उपनियम आमतौर पर बैठक से पहले 14 से 21 दिनों की सूचना अवधि निर्धारित करते हैं। समय पर औपचारिक सूचना भेजने के लिए मतदान पर्याप्त समय पहले बंद करना कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।

विवरण क्षेत्र का उपयोग एक मिनी-एजेंडा पूर्वावलोकन के रूप में करें। गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक में क्या शामिल होगा (वित्तीय विवरण, बोर्ड चुनाव, कार्यक्रम अपडेट) इसका दो वाक्यों में सारांश चिपकाएँ। जब सदस्य समझते हैं कि उपस्थिति क्यों महत्वपूर्ण है, तो वे मतदान करने की अधिक संभावना रखते हैं।

ईमेल अनुस्मारकों का लाभ उठाएँ। Doodle के ईमेल रिमाइंडर (प्लेटफ़ॉर्म का एकमात्र स्वचालित सूचना चैनल; कोई SMS या पुश विकल्प नहीं) उन प्रतिभागियों को भेजे जाते हैं जिन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। स्वयंसेवी सदस्यता आधार के लिए, एक ही स्वचालित अनुस्मारक अक्सर कार्यकारी निदेशक की व्यक्तिगत कॉल की आवश्यकता के बिना प्रतिक्रिया दरों को दोगुना कर देता है।

वीडियो प्लेटफ़ॉर्म का जल्दी से पुष्टि करें। यदि गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक हाइब्रिड या पूरी तरह से वर्चुअल होगी, तो पोल विवरण में प्लेटफ़ॉर्म का उल्लेख करें। Doodle सीधे Google Meet, Zoom, Webex और Microsoft Teams के साथ एकीकृत होता है, ताकि पुष्टि की गई बैठक का आयोजन स्वचालित रूप से वीडियो लिंक के साथ हो सके।

गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक के लिए तैयार-उपयोग ग्रुप पोल टेम्पलेट्स

इस परिदृश्य के लिए एक ग्रुप पोल एक ही क्लिक में लॉन्च करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी टेम्पलेट का उपयोग करें। लिंक द्वारा शीर्षक और अवधि पहले से ही भर दी गई हैं। प्रत्येक कार्ड से विवरण कॉपी करें और लिंक खुलने के बाद Doodle पेज पर विवरण फ़ील्ड में पेस्ट करें।

वार्षिक आम बैठक, पूर्ण सदस्य मतदान पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 90 मिनट इस मतदान को शुरू करें

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

यह हमारी चैरिटी की वार्षिक आम बैठक है, जो अच्छी स्थिति में सभी सदस्यों के लिए खुली है। हम ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेंगे, बोर्ड चुनावों पर मतदान करेंगे, और आने वाले वर्ष के लिए कार्यक्रम योजना को मंजूरी देंगे। कृपया हर समय स्लॉट चुनें जो आपके लिए उपयुक्त हो, ताकि हम उच्चतम उपस्थिति वाला विकल्प चुन सकें।

केवल बोर्ड के लिए वार्षिक आम बैठक पूर्व-बैठक पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट इस मतदान को शुरू करें

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक को पूर्ण सदस्यता के लिए खोलने से पहले, बोर्ड प्रस्तावों पर सहमति बनाने और क्वोरम प्रक्रियाओं की पुष्टि करने के लिए बैठक करेगा। यह सत्र केवल बोर्ड निदेशकों और कार्यकारी निदेशक के लिए है। कृपया आप जितने भी स्लॉट में शामिल हो सकते हैं, उन सभी को चिह्नित करें ताकि हम एजीएम से कम से कम पांच दिन पहले एक समय निश्चित कर सकें।

हाइब्रिड उपस्थिति के लिए एजीएम तिथि चयन पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 90 मिनट इस मतदान को शुरू करें

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

हम एक हाइब्रिड गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक की योजना बना रहे हैं, जिसमें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए एक स्थल और Google Meet, Zoom, Webex, या Microsoft Teams के माध्यम से एक वर्चुअल स्ट्रीम शामिल होगी। स्थल बुक करने और वैधानिक 21-दिन का नोटिस भेजने के लिए, हमें तारीख की जल्दी पुष्टि करने की आवश्यकता है। कृपया उन सभी समयों पर टिक करें जो आपके लिए उपयुक्त हैं, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन उपस्थित होने की योजना बना रहे हों।

आपातकालीन विशेष आम बैठक पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट इस मतदान को शुरू करें

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

हमारी चैरिटी के उपनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले बोर्ड के निर्णय को अनुमोदित करने के लिए एक विशेष आम बैठक आयोजित करना आवश्यक है। यह एक समय-संवेदनशील मतदान है; कार्यकारी निदेशक को अगले दस दिनों के भीतर एक पुष्टि की गई तारीख चाहिए। कृपया दिखाए गए समयसीमा तक उत्तर दें और उन सभी स्लॉट्स का चयन करें जिनमें आप उपलब्ध हैं।

एजीएम के बाद कर्मचारियों और समिति के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 30 मिनट इस मतदान को शुरू करें

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक के बाद, कार्यकारी निदेशक कर्मचारियों के प्रमुखों और समिति अध्यक्षों के साथ संक्षिप्त समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे ताकि पारित प्रस्तावों से संबंधित कार्य-आइटम आवंटित किए जा सकें। यह एक कार्य सत्र है, औपचारिक बैठक नहीं। वार्षिक आम बैठक की तारीख के बाद के सप्ताह में कोई भी समय-स्लॉट चुनें।

✅ गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक के लिए Doodle क्या समर्थन करता है

क्षमता Doodle टिप्पणियाँ 1,000 प्रतिभागियों तक के लिए ग्रुप पोल 🟩 एक ही मतदान में पूर्ण सदस्यता और बोर्ड को कवर करता है। समय-क्षेत्र स्वचालित-पहचान 🟩 प्रत्येक उत्तरदाता अपने स्थानीय क्षेत्र में समय देखता है। जवाब न देने वालों को ईमेल द्वारा अनुस्मारक भेजें 🟩 केवल ईमेल; कोई एसएमएस या पुश सूचना नहीं कैलेंडर सिंक (गूगल, आउटलुक, एप्पल) 🟩 पुष्ट एजीएम कार्यक्रम सभी तीन को भेजा गया वीडियो लिंक एकीकरण (गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स) 🟩 पुष्ट किए गए कार्यक्रम में वीडियो लिंक जोड़ें कस्टम ब्रांडिंग (लोगो और प्राथमिक रंग) ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध एआई बैठक विवरण ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध सह-आयोजित ग्रुप पोल आने वाला मार्ग-नक्शे पर सदस्यता शुल्क के लिए स्ट्राइप भुगतान संग्रह ❌ उपलब्ध नहीं

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या मैं गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक का मतदान हर प्रतिभागी के पास Doodle खाता न होने पर भी चला सकता हूँ? A: पोल लिंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उम्मीदवारों के समय पर मतदान करने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, ग्रुप पोल बनाने और प्रबंधित करने वाले कार्यकारी निदेशक को पोल सेट अप करने, प्रतिक्रियाएँ देखने और अनुस्मारक भेजने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता होती है।

प्रश्न: विभिन्न देशों के सदस्यों के लिए टाइम-ज़ोन स्वचालित-पहचान कैसे काम करती है? A: जब कोई प्रतिभागी ग्रुप पोल लिंक खोलता है, तो Doodle उनके डिवाइस के स्थानीय समय क्षेत्र का पता लगाता है और उस क्षेत्र में प्रस्तावित सभी समय स्वचालित रूप से प्रदर्शित करता है। कार्यकारी निदेशक अपने स्वयं के समय क्षेत्र में समय प्रस्तावित कर सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि किसी अन्य देश का बोर्ड सदस्य बिना किसी मैन्युअल समायोजन के सही रूप से परिवर्तित समय देखेगा।

प्रश्न: कार्यकारी निदेशक को गैर-लाभकारी एजीएम के लिए कितनी संभावित तिथियाँ प्रस्तावित करनी चाहिए? A: चार से छह विकल्पों से आमतौर पर सर्वोत्तम प्रतिक्रिया दरें मिलती हैं। चार से कम विकल्प होने पर कम उपलब्ध प्रतिभागियों के पास कोई विकल्प नहीं बचता; आठ से अधिक विकल्प स्वयंसेवकों पर भारी पड़ सकते हैं और पूर्णता दरें कम कर सकते हैं। साप्ताहिक रूप से आवर्ती प्रतिबद्धताओं वाले सदस्यों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों को कम से कम दो अलग-अलग सप्ताहों में फैलाएँ।

प्रश्न: क्या ईमेल रिमाइंडर स्वचालित रूप से भेजे जाते हैं, या कार्यकारी निदेशक को उन्हें ट्रिगर करना होता है? A: पोल सेटअप करते समय Doodle के ईमेल रिमाइंडर कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। एक बार सक्षम हो जाने पर, ये स्वचालित रूप से उन प्रतिभागियों को भेजे जाते हैं जिन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, बिना कार्यकारी निदेशक की किसी मैनुअल कार्रवाई के। यह एकमात्र स्वचालित सूचना चैनल है; Doodle एसएमएस या पुश सूचनाएं नहीं भेजता।

👉 क्या आप अपनी गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक को सरल बनाना चाहते हैं?

ऊपर दिए गए पाँच टेम्पलेट्स में से किसी का भी उपयोग करके एक पूर्व-भरा हुआ ग्रुप पोल खोलें और अपनी गैर-लाभकारी वार्षिक आम बैठक को हफ्तों में नहीं, बल्कि मिनटों में निर्धारित करें। आपके स्वयंसेवी बोर्ड और सदस्य अपने समय पर, अपने समय क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं, और Doodle के ईमेल रिमाइंडर फॉलो-अप संभालते हैं ताकि आप एजेंडा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आज ही मुफ्त में आज़माएँ।