L'assemblée générale annuelle (AGA) d'une organisation caritative est la réunion officielle au cours de laquelle le conseil d'administration, les membres et les parties prenantes examinent les finances de l'année, élisent les administrateurs et votent les résolutions. Pour le directeur exécutif d'une petite organisation caritative, l'organisation d'une AGA signifie convaincre un conseil d'administration bénévole, des dizaines de membres cotisants et des sympathisants éloignés de se mettre d'accord sur une date unique sans se noyer dans des fils d'e-mails. Le sondage de groupe de Doodle prend en charge jusqu'à 1 000 participants et détecte automatiquement le fuseau horaire de chaque personne interrogée, de sorte que chacun voit les heures des candidats à sa propre horloge locale.

🎯 Pourquoi il est plus difficile qu'il n'y paraît de planifier l'AGA d'une organisation à but non lucratif

Tout directeur exécutif d'une petite organisation caritative connaît ce cycle : vous indiquez trois dates dans un courriel du personnel, un membre du conseil d'administration répond - tous pour dire qu'aucune ne fonctionne, deux membres ne répondent jamais, et soudain, l'assemblée générale annuelle de l'organisation caritative est en retard de trois semaines.

Le problème structurel est qu'un conseil d'administration bénévole fonctionne sur la base du temps donné. Les membres du conseil d'administration ont des emplois de jour, vivent dans des villes différentes et consultent leur courrier électronique de manière sporadique. Ajoutez à cela une base de membres de 40 personnes ou plus, réparties sur plusieurs fuseaux horaires, et vous obtenez un casse-tête de coordination qu'une simple invitation par calendrier ne peut résoudre.

Un fil de discussion "reply-all" est particulièrement préjudiciable pour une petite organisation caritative. Le directeur général se retrouve à jouer à la fois le rôle de planificateur, de secrétaire et de relanceur, brûlant ainsi des heures qui devraient être consacrées aux programmes et à la collecte de fonds. Et comme l'assemblée générale annuelle de l'organisation caritative est souvent exigée par ses statuts ou ses documents constitutifs, la reporter comporte un risque réel en matière de gouvernance.

Ce qu'il faut, c'est un mécanisme unique et peu contraignant où chaque partie prenante peut faire part de sa disponibilité sans avoir à se coordonner avec qui que ce soit d'autre, et où le directeur exécutif peut voir le consensus se former en temps réel.

🛠 Comment le sondage de groupe de Doodle résout le problème de la programmation de l'assemblée générale des organisations à but non lucratif

Le sondage de groupe de Doodle est conçu pour répondre exactement au scénario auquel est confronté le directeur exécutif d'une petite organisation caritative : de nombreux participants, des disponibilités variables et aucun système de calendrier partagé sur lequel s'appuyer.

Voici comment la procédure se déroule en pratique pour une assemblée générale annuelle d'une organisation à but non lucratif :

Le directeur exécutif crée un compte Doodle gratuit, ouvre un nouveau sondage de groupe et propose quatre à six dates et heures pour l'AGA. La détection automatique du fuseau horaire signifie que chaque répondant voit les heures dans son fuseau local, de sorte qu'un membre du conseil d'administration à Vancouver et un membre à Londres ne se demandent jamais si "19 heures" signifie Pacifique ou GMT. Le lien vers le sondage est envoyé dans un seul courriel à l'ensemble des membres. Aucun téléchargement d'application n'est nécessaire de la part des destinataires ; ils cliquent, cochent les cases disponibles et soumettent leur candidature. Les rappels par courriel de Doodle assurent un suivi automatique des participants qui n'ont pas encore répondu, ce qui permet au directeur exécutif de ne plus avoir à se soucier du suivi. Une fois que le nombre de votes est suffisant, le directeur exécutif finalise l'heure et Doodle convertit le sondage en un événement de calendrier confirmé qui se synchronise avec Google Calendar, Microsoft Outlook ou Apple Calendar.

Pour l'assemblée générale annuelle des organisations à but non lucratif en particulier, le suivi en direct des RSVP permet au directeur exécutif de voir d'un coup d'œil si le quorum est atteint avant de s'engager sur un lieu ou une salle de réunion virtuelle sur Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams. Cette visibilité précoce est essentielle lorsque les statuts d'une organisation caritative exigent un seuil de participation minimum pour que les résolutions soient valides.

Le sondage de groupe de Doodle peut gérer jusqu'à 1 000 participants dans un seul sondage, ce qui signifie qu'il peut passer d'une assemblée générale annuelle de dix personnes à une assemblée générale ouverte à tous sans aucun changement de plan.

⚙️ Détails opérationnels pour le directeur exécutif d'une petite organisation caritative

Bien organiser le sondage de l'assemblée générale annuelle d'une organisation à but non lucratif demande un peu de préparation. Voici ce que le directeur exécutif d'une petite organisation caritative doit configurer avant d'envoyer le lien.

Choisissez soigneusement les fenêtres de vos candidats. Proposez des horaires qui couvrent au moins deux soirées en semaine et un créneau le samedi matin. Les conseils d'administration bénévoles occupent les soirées ; les membres qui ont une famille préfèrent souvent les matinées du week-end. En proposant des horaires variés, vous augmentez le taux de réponse sans élargir inutilement la plage horaire.

Fixez la date limite du scrutin deux ou trois semaines avant la date prévue pour l'AGA. Les statuts des associations caritatives prévoient généralement des délais de convocation de 14 à 21 jours avant l'assemblée. C'est au directeur exécutif qu'incombe la responsabilité de clore le scrutin suffisamment tôt pour envoyer la notification officielle à temps, une responsabilité qu'il est facile de négliger.

Utilisez le champ de description comme un mini-aperçu de l'ordre du jour. Collez un résumé en deux phrases de ce que l'assemblée générale annuelle de l'association couvrira (états financiers, élections du conseil d'administration, mises à jour des programmes). Les membres sont plus enclins à voter lorsqu'ils comprennent l'importance de leur présence.

Utilisez les rappels par courrier électronique. Les rappels par courriel de Doodle (le seul canal de notification automatisé de la plateforme ; il n'y a pas d'options SMS ou push) sont envoyés aux participants qui n'ont pas répondu. Pour une base de membres bénévoles, un simple coup de pouce automatisé permet souvent de doubler les taux de réponse sans nécessiter d'appel personnel de la part du directeur exécutif.

Confirmez la plate-forme vidéo à l'avance. Si l'assemblée générale annuelle d'une organisation à but non lucratif est hybride ou entièrement virtuelle, indiquez la plateforme dans la description du sondage. Doodle s'intègre directement à Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams, de sorte que l'événement confirmé de la réunion peut contenir le lien vidéo automatiquement.

Modèles de sondage de groupe prêts à l'emploi pour l'assemblée générale annuelle des organisations à but non lucratif

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe pour ce scénario en un seul clic. Le titre et la durée sont pré-remplis par le lien. Copiez la description de chaque carte et collez-la dans le champ de description de la page Doodle après l'ouverture du lien.

Assemblée générale annuelle, vote des membres Sondage de groupe pré-rempli, 90 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la dans la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Il s'agit de l'assemblée générale annuelle de notre association caritative, ouverte à tous les membres en règle. Nous examinerons les états financiers vérifiés, voterons pour les élections au conseil d'administration et approuverons le programme de l'année à venir. Veuillez choisir tous les créneaux horaires qui vous conviennent afin que nous puissions trouver l'option qui attire le plus grand nombre de participants.

Réunion préalable à l'AGA réservée au conseil d'administration Sondage de groupe pré-rempli, 60 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la dans la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Avant d'ouvrir l'assemblée générale annuelle des organisations à but non lucratif à l'ensemble des membres, le conseil d'administration se réunira pour s'aligner sur les résolutions et confirmer les procédures de quorum. Cette session est réservée aux administrateurs et au directeur exécutif. Marquez tous les créneaux que vous pouvez prendre afin que nous puissions fixer une heure au moins cinq jours avant l'AGA.

Sélection de la date de l'AGA pour la participation des hybrides Sondage de groupe pré-rempli, 90 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la dans la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Nous prévoyons une assemblée générale annuelle hybride pour les organisations à but non lucratif, avec une réunion en personne et une diffusion virtuelle via Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams. Pour réserver le lieu et envoyer le préavis légal de 21 jours, nous avons besoin de confirmer la date rapidement. Veuillez cocher toutes les heures qui vous conviennent, que vous prévoyiez d'assister à l'assemblée en personne ou en ligne.

Assemblée générale extraordinaire d'urgence Sondage de groupe pré-rempli, 60 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la dans la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Les statuts de notre organisation caritative exigent la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour ratifier une décision du conseil d'administration avant la clôture de l'exercice fiscal. Il s'agit d'un sondage urgent ; le directeur général a besoin d'une date confirmée dans les dix prochains jours. Veuillez répondre avant la date limite indiquée et sélectionner chaque créneau pour lequel vous êtes disponible.

Débriefing post-AGM avec le personnel et les responsables de commissions Sondage de groupe pré-rempli, 30 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la dans la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

À l'issue de l'assemblée générale annuelle des organisations à but non lucratif, le directeur exécutif organise une brève réunion de bilan avec les responsables du personnel et les présidents des commissions afin de définir les mesures à prendre à la suite des résolutions adoptées. Il s'agit d'une séance de travail et non d'une réunion officielle. Choisissez n'importe quel créneau dans la semaine suivant la date de l'AGA.

✅ Ce que Doodle soutient pour l'assemblée générale annuelle des organisations à but non lucratif

Capacité Gribouille Notes Sondage de groupe jusqu'à 1 000 participants 🟩 Couvre l'ensemble des membres et le conseil d'administration en un seul scrutin Détection automatique du fuseau horaire 🟩 Chaque répondant voit les heures dans sa zone locale Rappels par courrier électronique aux personnes qui n'ont pas répondu 🟩 Courriel uniquement ; pas de SMS ni de notifications push Synchronisation du calendrier (Google, Outlook, Apple) 🟩 Confirmation de l'exportation de l'événement de l'AGA vers les trois Intégration de liens vidéo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Ajouter un lien vidéo à l'événement confirmé Marquage personnalisé (logo et couleur principale) ⚠️ Disponible avec Premium Description des réunions de l'IA ⚠️ Disponible avec Premium Sondages de groupe co-organisés 🔜 Sur la feuille de route Recouvrement des paiements par Stripe pour les cotisations des membres ❌ Non disponible

❓ Questions fréquemment posées

Q : Puis-je organiser le sondage de l'assemblée générale annuelle sans que chaque participant ait un compte Doodle ? R : Les participants qui reçoivent le lien du sondage n'ont pas besoin d'un compte Doodle pour voter sur les temps de parole des candidats. Cependant, le directeur exécutif qui crée et gère le sondage de groupe a besoin d'un compte Doodle pour mettre en place le sondage, consulter les réponses et envoyer des rappels.

Q : Comment fonctionne la détection automatique des fuseaux horaires pour les membres résidant dans différents pays ? R : Lorsqu'un participant ouvre le lien Sondage de groupe, Doodle détecte le fuseau horaire local de son appareil et affiche automatiquement toutes les heures proposées dans ce fuseau. Le directeur exécutif peut proposer des heures dans son propre fuseau horaire et s'assurer qu'un membre du conseil d'administration situé dans un autre pays verra une heure correctement convertie, sans qu'aucun ajustement manuel ne soit nécessaire de la part de l'un ou l'autre.

Q : Combien de dates de candidature le directeur exécutif doit-il proposer pour l'AGA d'une organisation à but non lucratif ? R : Quatre à six options tendent à produire les meilleurs taux de réponse. Moins de quatre options ne permettent pas aux participants peu disponibles de se poser ; plus de huit options peuvent submerger les volontaires et réduire les taux de réponse. Répartissez les options sur au moins deux semaines différentes afin de tenir compte des membres ayant des engagements hebdomadaires récurrents.

Q : Les courriels de rappel sont-ils envoyés automatiquement ou le directeur exécutif doit-il les déclencher ? R : Les rappels par e-mail de Doodle sont configurés lors de la mise en place du sondage. Une fois activés, ils sont envoyés automatiquement aux participants qui n'ont pas encore répondu, sans aucune action manuelle de la part du directeur exécutif. Il s'agit du seul canal de notification automatisé ; Doodle n'envoie pas de SMS ou de notifications push.

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Utilisez l'un des cinq modèles ci-dessus pour ouvrir un sondage de groupe pré-rempli et planifier l'assemblée générale annuelle de votre association en quelques minutes, et non en plusieurs semaines. Votre conseil d'administration bénévole et vos membres peuvent voter quand ils le souhaitent, dans leur propre fuseau horaire, et les rappels par e-mail de Doodle se chargent du suivi afin que vous puissiez vous concentrer sur l'ordre du jour. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.