Una asamblea general anual (AGM) sin ánimo de lucro es la reunión formal en la que la junta directiva de una organización benéfica, sus miembros y las partes interesadas revisan las finanzas del año, eligen a los directores y votan las resoluciones. Para un director ejecutivo de una pequeña organización benéfica, organizar una de estas reuniones significa convencer a una junta voluntaria, a docenas de miembros que pagan sus cuotas y a simpatizantes remotos para que se pongan de acuerdo en una sola fecha sin ahogarse en hilos de correos electrónicos. La encuesta de grupo de Doodle admite hasta 1.000 participantes y detecta automáticamente la zona horaria de cada encuestado, para que todos vean las horas de los candidatos en su propio reloj local.

🎯 Por qué programar una JGA sin ánimo de lucro es más difícil de lo que parece

Todo director ejecutivo de una pequeña organización benéfica conoce el ciclo: usted hace flotar tres fechas en un correo electrónico del personal, un miembro de la junta responde para decir que ninguna funciona, dos miembros nunca responden y, de repente, la asamblea general anual de la organización sin ánimo de lucro se retrasa tres semanas.

El problema estructural es que una junta de voluntarios funciona con tiempo donado. Los miembros de la Junta tienen trabajos diarios, viven en ciudades diferentes y consultan el correo electrónico esporádicamente. Si a esto le añadimos una base de miembros de 40 o más personas repartidas en distintos husos horarios, tenemos un rompecabezas de coordinación que una simple invitación al calendario no puede resolver.

Un hilo de respuestas es especialmente perjudicial para una organización benéfica pequeña. El director ejecutivo acaba haciendo de programador, secretario y encargado del seguimiento de llamadas simultáneamente, quemando horas que deberían dedicarse a programas y recaudación de fondos. Y como la asamblea general anual de una organización benéfica suele ser obligatoria según sus estatutos o documentos de constitución, posponerla conlleva un riesgo real para la gobernanza.

Lo que la situación requiere es un mecanismo único y de baja fricción en el que cada parte interesada pueda registrar su disponibilidad sin necesidad de coordinarse con nadie más, y en el que el director ejecutivo pueda ver cómo se forma el consenso en tiempo real.

🛠 Cómo la encuesta de grupo de Doodle resuelve el problema de la programación de las JGA sin ánimo de lucro

La encuesta de grupo de Doodle está diseñada exactamente para el escenario al que se enfrenta un director ejecutivo de una pequeña organización benéfica: muchos participantes, disponibilidad variable y ningún sistema de calendario compartido en el que apoyarse.

He aquí cómo funciona el proceso en la práctica para una junta general anual sin ánimo de lucro:

El director ejecutivo crea una cuenta gratuita en Doodle, abre una nueva encuesta de grupo y propone de cuatro a seis fechas y horas candidatas para la JGA. La autodetección de la zona horaria significa que cada encuestado ve las horas en su zona local, de modo que un miembro de la Junta en Vancouver y otro en Londres nunca se confunden sobre si "7 pm" significa Pacífico o GMT. El enlace a la encuesta se envía por correo electrónico a toda la lista de miembros. Los destinatarios no tienen que descargarse ninguna aplicación: hacen clic, marcan las casillas disponibles y envían el mensaje. Los recordatorios por correo electrónico de Doodle hacen un seguimiento automático de los participantes que aún no han respondido, eliminando por completo al director ejecutivo del bucle de seguimiento. Una vez que hay suficientes votos, el director ejecutivo fija la hora y Doodle convierte la encuesta en un evento de calendario confirmado que se sincroniza con Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar.

En el caso concreto de la asamblea general anual de las organizaciones sin ánimo de lucro, la vista de seguimiento de RSVP en directo permite al director ejecutivo ver de un vistazo si es probable que haya quórum antes de comprometerse con un lugar o una sala de reuniones virtual en Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams. Esa visibilidad temprana es fundamental cuando los estatutos de una organización benéfica exigen un umbral mínimo de asistencia para que las resoluciones sean válidas.

La encuesta de grupo de Doodle admite hasta 1.000 participantes en una sola encuesta, lo que significa que puede ampliarse desde una Junta General de Accionistas de diez personas hasta una asamblea general de miembros abiertos sin ningún cambio en el plan.

⚙️ Datos operativos para el director ejecutivo de una pequeña organización benéfica

Realizar bien la encuesta de la asamblea general anual de una organización sin ánimo de lucro requiere un poco de preparación. Esto es lo que un director ejecutivo de una pequeña organización benéfica debe configurar antes de enviar el enlace.

Elija con cuidado las ventanas candidatas. Proponga horarios que abarquen al menos dos tardes entre semana y una mañana de sábado. Las juntas de voluntarios llenan las tardes; los afiliados con familia suelen preferir las mañanas de los fines de semana. Ofrecer variedad aumenta los índices de respuesta sin ampliar innecesariamente el horario.

Establezca el plazo de votación dos o tres semanas antes de la fecha prevista para la Junta General. Los estatutos de las organizaciones benéficas suelen establecer plazos de notificación de 14 a 21 días antes de la reunión. Cerrar la encuesta con la suficiente antelación para enviar la notificación formal a tiempo es responsabilidad del director ejecutivo y es algo que fácilmente se pasa por alto.

Utilice el campo de descripción como una mini-agenda previa. Pegue un resumen de dos frases de lo que se tratará en la asamblea general anual de la organización sin ánimo de lucro (estados financieros, elecciones al consejo, actualización de programas). Es más probable que los socios voten cuando entienden por qué es importante asistir.

Aproveche los recordatorios por correo electrónico. Los recordatorios por correo electrónico de Doodle (el único canal de notificación automatizado de la plataforma; no hay opciones de SMS o push) se envían a los participantes que no han respondido. Para una base de miembros voluntarios, un solo aviso automatizado suele duplicar las tasas de respuesta sin necesidad de una llamada personal del director ejecutivo.

Confirme pronto la plataforma de vídeo. Si la reunión general anual sin ánimo de lucro será híbrida o totalmente virtual, anota la plataforma en la descripción de la encuesta. Doodle se integra directamente con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams, por lo que el evento de reunión confirmado puede llevar el enlace de vídeo automáticamente.

Plantillas de encuestas de grupo listas para usar para la asamblea general anual de organizaciones sin ánimo de lucro

Utilice cualquiera de las plantillas siguientes para lanzar una encuesta de grupo para este escenario con un solo clic. El título y la duración se rellenan previamente en el enlace. Copie la descripción de cada tarjeta y péguela en el campo de descripción de la página Doodle una vez abierto el enlace.

Asamblea general anual, votación de todos los miembros Encuesta de grupo pre-rellenada, 90 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Esta es la asamblea general anual de nuestra organización benéfica, abierta a todos los miembros al corriente de sus cuotas. Revisaremos los estados financieros auditados, votaremos las elecciones a la junta directiva y aprobaremos el plan de programas para el próximo año. Por favor, seleccione la franja horaria que más le convenga para que podamos encontrar la opción con mayor asistencia.

Reunión previa a la Junta General de Accionistas Encuesta de grupo pre-rellenada, 60 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Antes de abrir la asamblea general anual de la organización sin ánimo de lucro a todos los miembros, la junta directiva se reunirá para alinear las resoluciones y confirmar los procedimientos de quórum. Esta sesión es sólo para los directores del consejo y el director ejecutivo. Marca todos los huecos que puedas para que podamos fijar una hora al menos cinco días antes de la asamblea general anual.

Selección de la fecha de la JGA para la asistencia de híbridos Encuesta de grupo pre-rellenada, 90 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Estamos planeando una asamblea general anual híbrida sin ánimo de lucro con una sede presencial y una transmisión virtual a través de Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams. Para reservar el lugar y enviar el preaviso legal de 21 días, necesitamos confirmar la fecha rápidamente. Por favor, marque todas las horas que le vengan bien, tanto si tiene previsto asistir en persona como en línea.

Junta General Extraordinaria de emergencia Encuesta de grupo pre-rellenada, 60 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Los estatutos de nuestra organización benéfica exigen la celebración de una asamblea general extraordinaria para ratificar una decisión del consejo de administración antes del cierre del ejercicio fiscal. Se trata de una encuesta urgente; el director ejecutivo necesita una fecha confirmada en los próximos diez días. Por favor, responda antes de la fecha límite indicada y seleccione todas las plazas para las que esté disponible.

Informe posterior a la AGM con el personal y los jefes de comisión Encuesta de grupo rellenada previamente, 30 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Tras la asamblea general anual de las organizaciones sin ánimo de lucro, el director ejecutivo celebrará una breve reunión informativa con los jefes de personal y los presidentes de los comités para asignar los puntos de acción de las resoluciones aprobadas. Se trata de una sesión de trabajo, no de una reunión formal. Elija cualquier momento dentro de la semana siguiente a la fecha de la AGA.

✅ Lo que apoya Doodle para la junta general anual sin ánimo de lucro

Capacidad Garabato Notas Sondeo en grupo de hasta 1.000 participantes 🟩 Cubre todos los miembros y la junta directiva en una sola encuesta Detección automática de la zona horaria 🟩 Cada encuestado ve los horarios en su zona local Recordatorios por correo electrónico a quienes no respondan 🟩 Sólo correo electrónico; no SMS ni notificaciones push Sincronización de calendarios (Google, Outlook, Apple) 🟩 Evento AGM confirmado exporta a los tres Integración de enlaces de vídeo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Añadir enlace de vídeo al evento confirmado Marca personalizada (logotipo y color principal) ⚠️ Disponible con Premium Descripciones de las reuniones de AI ⚠️ Disponible con Premium Encuestas de grupo coorganizadas 🔜 En la hoja de ruta Cobro de cuotas de afiliación con Stripe ❌ No disponible

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo realizar la encuesta de la asamblea general anual sin ánimo de lucro sin que todos los participantes tengan una cuenta Doodle? R: Los participantes que reciban el enlace de la encuesta no necesitan una cuenta Doodle para votar sobre los tiempos de los candidatos. Sin embargo, el director ejecutivo que crea y gestiona la encuesta de grupo sí necesita una cuenta de Doodle para configurar la encuesta, ver las respuestas y enviar recordatorios.

P: ¿Cómo funciona la detección automática de zonas horarias para los usuarios de distintos países? R: Cuando un participante abre el enlace Encuesta en grupo, Doodle detecta la zona horaria local de su dispositivo y muestra automáticamente todas las horas propuestas en esa zona. El director ejecutivo puede proponer horas en su propia zona horaria y confiar en que un miembro de la junta en un país diferente verá una hora convertida correctamente, sin necesidad de ajustes manuales por ambas partes.

P: ¿Cuántas fechas de candidaturas debe proponer el director ejecutivo para una JGA sin ánimo de lucro? R: De cuatro a seis opciones suelen producir los mejores índices de respuesta. Con menos de cuatro, los participantes poco disponibles no tienen dónde elegir; con más de ocho, los voluntarios pueden sentirse abrumados y reducir el porcentaje de respuestas. Reparta las opciones en al menos dos semanas diferentes para tener en cuenta a los miembros con compromisos semanales recurrentes.

P: ¿Los recordatorios por correo electrónico se envían automáticamente o tiene que activarlos el director ejecutivo? R: Los recordatorios por correo electrónico de Doodle se configuran al crear la encuesta. Una vez activados, se envían automáticamente a los participantes que aún no han respondido, sin ninguna acción manual por parte del director ejecutivo. Este es el único canal de notificación automatizado; Doodle no envía SMS ni notificaciones push.

👉 ¿Listo para simplificar tu junta general anual sin ánimo de lucro?

Utiliza cualquiera de las cinco plantillas anteriores para abrir una encuesta de grupo previamente rellenada y programa la reunión general anual de tu organización sin ánimo de lucro en cuestión de minutos, no de semanas. Tu junta directiva voluntaria y tus miembros pueden votar en su propio tiempo, en su propia zona horaria, y los recordatorios por correo electrónico de Doodle se encargan del seguimiento para que tú puedas centrarte en el orden del día. Pruébalo gratis hoy mismo.