L'assemblea generale annuale (AGM) di un'organizzazione non profit è la riunione formale in cui il consiglio di amministrazione, i membri e le parti interessate esaminano le finanze dell'anno, eleggono i direttori e votano le risoluzioni. Per il direttore esecutivo di un piccolo ente di beneficenza, organizzarne una significa convincere un consiglio di amministrazione volontario, decine di membri che pagano le quote e sostenitori a distanza a concordare un'unica data senza affogare nelle e-mail. Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti e rileva automaticamente il fuso orario di ciascun partecipante, in modo che tutti vedano i tempi dei candidati con il proprio orologio locale.

🎯 Perché programmare un'assemblea generale di una nonprofit è più difficile di quanto sembri

Ogni direttore esecutivo di una piccola organizzazione benefica conosce il ciclo: si lanciano tre date in un'e-mail del personale, un membro del consiglio di amministrazione risponde per dire che non funziona, due membri non rispondono mai e improvvisamente l'assemblea generale annuale dell'organizzazione non profit è in ritardo di tre settimane.

Il problema strutturale è che un consiglio di amministrazione volontario opera su tempo donato. I membri del consiglio hanno un lavoro quotidiano, vivono in città diverse e controllano la posta elettronica sporadicamente. Se si aggiunge una base di 40 o più membri sparsi in diversi fusi orari, si ottiene un puzzle di coordinamento che un semplice invito sul calendario non può risolvere.

Un thread "rispondi a tutti" è particolarmente dannoso per un piccolo ente di beneficenza. Il direttore esecutivo si ritrova a svolgere contemporaneamente il ruolo di programmatore, segretario e addetto alle chiamate di follow-up, bruciando ore che dovrebbero essere destinate ai programmi e alla raccolta di fondi. E poiché l'assemblea generale annuale di un'organizzazione non profit è spesso richiesta dallo statuto o dai documenti di costituzione, rimandarla comporta un rischio reale di governance.

La situazione richiede un meccanismo unico, a basso attrito, in cui ogni parte interessata possa registrare la propria disponibilità senza doversi coordinare con nessun altro, e in cui il direttore esecutivo possa vedere il consenso formarsi in tempo reale.

🛠 Come il sondaggio di gruppo di Doodle risolve il problema della programmazione delle assemblee delle nonprofit

Il sondaggio di gruppo di Doodle è stato creato esattamente per lo scenario in cui si trova il direttore esecutivo di un piccolo ente di beneficenza: molti partecipanti, disponibilità variabile e nessun sistema di calendario condiviso a cui appoggiarsi.

Ecco come funziona in pratica il processo per un'assemblea generale annuale di un'organizzazione non profit:

Il direttore esecutivo crea un account Doodle gratuito, apre un nuovo sondaggio di gruppo e propone quattro o sei date e orari candidati per l'assemblea generale. Il rilevamento automatico del fuso orario fa sì che ogni rispondente veda gli orari nel proprio fuso locale, in modo che un membro del consiglio di amministrazione di Vancouver e uno di Londra non si confondano mai se "7 pm" significa Pacific o GMT. Il link al sondaggio viene inviato in un'unica e-mail all'intero elenco degli iscritti. I destinatari non devono scaricare alcuna applicazione: cliccano, spuntano gli slot disponibili e inviano. I promemoria via e-mail di Doodle seguono automaticamente i partecipanti che non hanno ancora risposto, eliminando completamente il direttore esecutivo dal ciclo di follow-up. Una volta ottenuto un numero sufficiente di voti, il direttore esecutivo finalizza l'orario e Doodle converte il sondaggio in un evento di calendario confermato che si sincronizza con Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar.

Per quanto riguarda in particolare l'assemblea generale annuale di un'organizzazione non profit, la visualizzazione in tempo reale del monitoraggio degli RSVP consente al direttore esecutivo di vedere a colpo d'occhio se il quorum è probabile prima di impegnarsi in una sede o in una sala riunioni virtuale su Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams. Questa visibilità anticipata è fondamentale quando lo statuto di un ente benefico richiede una soglia minima di presenze per rendere valide le delibere.

Il sondaggio di gruppo di Doodle può gestire fino a 1.000 partecipanti in un singolo sondaggio, il che significa che può passare da un'assemblea generale di soli dieci persone a un'assemblea aperta a tutti i soci senza alcuna modifica del piano.

⚙️ Dettagli operativi per il direttore esecutivo di un piccolo ente di beneficenza

Per gestire bene il sondaggio dell'assemblea generale annuale di un'organizzazione non profit occorre un po' di preparazione. Ecco cosa dovrebbe configurare il direttore esecutivo di una piccola organizzazione benefica prima di inviare il link.

Scegliete con cura le finestre candidate. Proporre orari che coprano almeno due serate feriali e un sabato mattina. I consigli dei volontari occupano le sere; i membri con famiglia spesso preferiscono le mattine dei fine settimana. L'offerta di una varietà aumenta i tassi di risposta senza ampliare inutilmente la finestra di programmazione.

Stabilite la scadenza per le votazioni due o tre settimane prima della data richiesta per l'Assemblea generale. I regolamenti delle associazioni di beneficenza prevedono in genere un periodo di preavviso compreso tra i 14 e i 21 giorni prima dell'assemblea. Chiudere il sondaggio con sufficiente anticipo per inviare l'avviso formale in tempo è una responsabilità del direttore esecutivo che è facile trascurare.

Utilizzate il campo della descrizione come mini-anteprima dell'agenda. Incolla un riassunto di due frasi su cosa tratterà l'assemblea generale annuale dell'organizzazione non profit (bilancio, elezioni del consiglio direttivo, aggiornamenti sui programmi). I soci sono più propensi a votare quando capiscono perché la partecipazione è importante.

Sfruttate i promemoria via e-mail. I promemoria via e-mail di Doodle (l'unico canale di notifica automatizzato della piattaforma; non esistono opzioni SMS o push) vengono inviati ai partecipanti che non hanno risposto. Per una base di soci volontari, un singolo sollecito automatico spesso raddoppia i tassi di risposta senza richiedere una chiamata personale da parte del direttore esecutivo.

Confermare in anticipo la piattaforma video. Se la riunione generale annuale della nonprofit sarà ibrida o completamente virtuale, indicare la piattaforma nella descrizione del sondaggio. Doodle si integra direttamente con Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams, quindi l'evento di riunione confermato può contenere automaticamente il collegamento video.

Modelli di sondaggio di gruppo pronti all'uso per l'assemblea generale annuale del settore non profit

Utilizzate uno dei modelli seguenti per lanciare un sondaggio di gruppo per questo scenario con un solo clic. Il titolo e la durata sono precompilati dal link. Copiare la descrizione di ogni scheda e incollarla nel campo descrizione della pagina del Doodle dopo l'apertura del link.

Assemblea generale annuale, voto dei soci Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Questa è l'assemblea generale annuale della nostra associazione, aperta a tutti i membri in regola. Verranno esaminati i bilanci certificati, si voterà per le elezioni del Consiglio di amministrazione e si approverà il programma per l'anno successivo. Vi preghiamo di selezionare ogni fascia oraria che vi aggrada, in modo da trovare l'opzione con la maggiore affluenza.

Riunione preliminare dell'Assemblea generale del Consiglio di amministrazione Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Prima di aprire l'assemblea generale annuale dell'organizzazione non profit ai soci, il consiglio si riunirà per allinearsi sulle risoluzioni e confermare le procedure di quorum. Questa sessione è riservata ai consiglieri e al direttore esecutivo. Segnate tutti i posti disponibili in modo da poter fissare un orario almeno cinque giorni prima dell'assemblea generale.

Selezione della data dell'Assemblea generale per la partecipazione ibrida Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Stiamo pianificando un'assemblea generale annuale ibrida per il settore non profit con una sede in persona e un flusso virtuale tramite Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams. Per prenotare la sede e inviare il preavviso di 21 giorni previsto dalla legge, abbiamo bisogno di confermare la data in tempi brevi. Vi preghiamo di contrassegnare tutti gli orari che vi vanno bene, sia che pensiate di partecipare di persona sia che vogliate partecipare online.

Assemblea generale straordinaria d'urgenza Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Il regolamento della nostra associazione richiede un'assemblea generale speciale per ratificare una decisione del Consiglio di amministrazione prima della chiusura dell'anno fiscale. Si tratta di un sondaggio urgente; il direttore esecutivo ha bisogno di una data confermata entro i prossimi dieci giorni. Si prega di rispondere entro la scadenza indicata e di selezionare tutti i posti per i quali si è disponibili.

Debriefing post-AGM con lo staff e i responsabili delle commissioni Sondaggio di gruppo precompilato, 30 min Avvia questo sondaggio

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Dopo l'assemblea generale annuale dell'organizzazione non profit, il direttore esecutivo terrà un breve debriefing con i responsabili del personale e i presidenti delle commissioni per assegnare i punti d'azione delle risoluzioni approvate. Si tratta di una sessione di lavoro, non di una riunione formale. Scegliete una data qualsiasi entro la settimana successiva alla data dell'Assemblea generale.

✅ Cosa supporta Doodle per l'assemblea annuale delle non profit

Capacità Scarabocchio Note Sondaggio di gruppo per un massimo di 1.000 partecipanti 🟩 Copre tutti i soci e il consiglio di amministrazione in un unico sondaggio Rilevamento automatico del fuso orario 🟩 Ogni intervistato vede gli orari nella propria zona locale Promemoria via e-mail ai non rispondenti 🟩 Solo e-mail; niente SMS o notifiche push Sincronizzazione del calendario (Google, Outlook, Apple) 🟩 Esportazioni di eventi AGM confermati a tutti e tre Integrazione di collegamenti video (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Aggiungere un link video all'evento confermato Marchio personalizzato (logo e colore primario) ⚠️ Disponibile con Premium Descrizioni delle riunioni AI ⚠️ Disponibile con Premium Sondaggi di gruppo ospitati in comune 🔜 Sulla tabella di marcia Raccolta dei pagamenti con Stripe per le quote associative ❌ Non disponibile

❓ Domande frequenti

D: Posso eseguire il sondaggio dell'assemblea generale annuale non profit senza che ogni partecipante abbia un account Doodle? R: I partecipanti che ricevono il link al sondaggio non hanno bisogno di un account Doodle per votare i candidati. Tuttavia, il direttore esecutivo che crea e gestisce il sondaggio di gruppo ha bisogno di un account Doodle per impostare il sondaggio, visualizzare le risposte e inviare promemoria.

D: Come funziona il rilevamento automatico del fuso orario per i membri di paesi diversi? R: Quando un partecipante apre il link al sondaggio di gruppo, Doodle rileva il fuso orario locale del suo dispositivo e visualizza automaticamente tutti gli orari proposti in tale fuso. Il direttore esecutivo può proporre orari con il proprio fuso orario e confidare che un membro del consiglio di amministrazione di un altro Paese visualizzi un orario correttamente convertito, senza bisogno di regolazioni manuali da parte di nessuno dei due.

D: Quante date di candidatura dovrebbe proporre il direttore esecutivo per un'assemblea generale di una nonprofit? R: Da quattro a sei opzioni tendono a produrre i migliori tassi di risposta. Un numero inferiore a quattro non permette ai partecipanti poco disponibili di approdare in un posto qualsiasi; più di otto possono sovraccaricare i volontari e ridurre i tassi di completamento. Distribuite le opzioni in almeno due settimane diverse per tenere conto dei membri con impegni settimanali ricorrenti.

D: I promemoria via e-mail vengono inviati automaticamente o deve essere il direttore esecutivo ad attivarli? R: I promemoria via e-mail di Doodle vengono configurati al momento della creazione del sondaggio. Una volta abilitati, vengono inviati automaticamente ai partecipanti che non hanno ancora risposto, senza alcuna azione manuale da parte del direttore esecutivo. Questo è l'unico canale di notifica automatizzato; Doodle non invia SMS o notifiche push.

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Utilizzate uno dei cinque modelli qui sopra per aprire un sondaggio di gruppo precompilato e programmare l'assemblea generale della vostra nonprofit in pochi minuti, non in settimane. Il vostro consiglio e i vostri membri volontari possono votare nel loro tempo libero, nel loro fuso orario, e i promemoria via e-mail di Doodle gestiscono il follow-up in modo che possiate concentrarvi sull'ordine del giorno. Provatelo gratuitamente oggi stesso.