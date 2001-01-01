A assembleia geral anual (AGM) de uma organização sem fins lucrativos é o encontro formal em que a diretoria, os membros e as partes interessadas de uma instituição de caridade analisam as finanças do ano, elegem diretores e votam em resoluções. Para um diretor executivo de uma pequena instituição beneficente, organizar uma AGM significa convencer um conselho voluntário, dezenas de membros que pagam suas cotas e apoiadores remotos a concordar com uma única data sem se afogar em mensagens de e-mail. O Group Poll do Doodle suporta até 1.000 participantes e detecta automaticamente o fuso horário de cada respondente, para que todos vejam os horários dos candidatos em seu próprio relógio local.

Por que programar uma AGM sem fins lucrativos é mais difícil do que parece

Todo diretor executivo de uma instituição beneficente de pequeno porte conhece o ciclo: você coloca três datas em um e-mail da equipe, um membro da diretoria responde - tudo para dizer que não funciona -, dois membros nunca respondem e, de repente, a assembleia geral anual da organização sem fins lucrativos está três semanas atrasada.

O problema estrutural é que uma diretoria voluntária opera com tempo doado. Os membros da diretoria têm empregos diários, moram em cidades diferentes e checam e-mails esporadicamente. Acrescente uma base de associados de 40 ou mais pessoas espalhadas em diferentes fusos horários e você terá um quebra-cabeça de coordenação que um simples convite de calendário não pode resolver.

Um tópico do tipo "responder a todos" é especialmente prejudicial para uma instituição beneficente de pequeno porte. O diretor executivo acaba desempenhando simultaneamente as funções de agendador, secretário e responsável por ligações de acompanhamento, gastando horas que deveriam ser destinadas a programas e captação de recursos. E como a reunião geral anual de uma organização sem fins lucrativos geralmente é exigida pelos estatutos da organização ou pelos documentos de incorporação, adiá-la acarreta um risco real de governança.

O que a situação exige é um mecanismo único e de baixo atrito, em que cada parte interessada possa registrar sua disponibilidade sem precisar se coordenar com ninguém, e em que o diretor executivo possa ver o consenso se formando em tempo real.

🛠 Como a enquete de grupo do Doodle resolve o problema de agendamento de AGMs sem fins lucrativos

O Group Poll do Doodle foi criado exatamente para o cenário que um diretor executivo de uma pequena instituição beneficente enfrenta: muitos participantes, disponibilidade variável e nenhum sistema de calendário compartilhado para se apoiar.

Veja a seguir como o processo funciona na prática para uma assembleia geral anual sem fins lucrativos:

O diretor executivo cria uma conta gratuita no Doodle, abre uma nova enquete de grupo e propõe de quatro a seis datas e horários para a AGM. A detecção automática de fuso horário significa que cada respondente vê os horários em seu fuso local, de modo que um membro da diretoria em Vancouver e um membro em Londres nunca ficam confusos sobre se "7 pm" significa Pacífico ou GMT. O link da enquete é enviado em um único e-mail para toda a lista de associados. Não é necessário fazer download do aplicativo por parte dos destinatários; eles clicam, marcam os espaços disponíveis e enviam. Os lembretes por e-mail do Doodle fazem o acompanhamento automático dos participantes que ainda não responderam, retirando totalmente o diretor executivo do ciclo de acompanhamento. Quando houver votos suficientes, o diretor executivo finaliza o horário e o Doodle converte a pesquisa em um evento de calendário confirmado que é sincronizado com o Google Calendar, Microsoft Outlook ou Apple Calendar.

Especificamente para a assembleia geral anual de organizações sem fins lucrativos, a visualização de acompanhamento de RSVP ao vivo permite que o diretor executivo veja rapidamente se há probabilidade de quórum antes de se comprometer com um local ou uma sala de reunião virtual no Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams. Essa visibilidade antecipada é fundamental quando os estatutos de uma instituição beneficente exigem um limite mínimo de presença para que as resoluções sejam válidas.

A Enquete de Grupo do Doodle lida com até 1.000 participantes em uma única enquete, o que significa que ela pode ser ampliada de uma AGM de dez pessoas apenas para a diretoria para uma reunião completa de membros abertos sem nenhuma mudança de plano.

⚙️ Detalhes operacionais para o diretor executivo de uma instituição beneficente de pequeno porte

Para executar bem a enquete da assembleia geral anual sem fins lucrativos, é preciso um pouco de preparação. Veja a seguir o que o diretor executivo de uma instituição beneficente de pequeno porte deve configurar antes de enviar o link.

Escolha cuidadosamente suas janelas candidatas. Proponha horários que abranjam pelo menos dois dias da semana à noite e um sábado de manhã. As diretorias voluntárias ocupam as noites; os membros com famílias geralmente preferem as manhãs dos finais de semana. Oferecer variedade aumenta as taxas de resposta sem ampliar desnecessariamente a janela de agendamento.

Defina o prazo para a votação duas ou três semanas antes da data exigida para a AGM. Os estatutos da entidade filantrópica normalmente exigem períodos de notificação de 14 a 21 dias antes da reunião. Encerrar a pesquisa com antecedência suficiente para enviar a notificação formal a tempo é responsabilidade do diretor executivo, e é fácil ignorá-la.

Use o campo de descrição como uma mini visualização da agenda. Cole um resumo de duas frases sobre o que a assembleia geral anual da entidade sem fins lucrativos abordará (demonstrativos financeiros, eleições da diretoria, atualizações do programa). Os associados têm maior probabilidade de votar quando entendem por que a participação é importante.

Utilize lembretes por e-mail. Os lembretes por e-mail do Doodle (o único canal de notificação automatizado da plataforma; não há opções de SMS ou push) são enviados aos participantes que não responderam. Para uma base de associados voluntários, uma única notificação automatizada geralmente dobra as taxas de resposta sem exigir uma ligação pessoal do diretor executivo.

Confirme a plataforma de vídeo com antecedência. Se a assembleia geral anual sem fins lucrativos for híbrida ou totalmente virtual, indique a plataforma na descrição da enquete. O Doodle se integra diretamente ao Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams, de modo que o evento de reunião confirmado pode conter o link de vídeo automaticamente.

Modelos de enquete de grupo prontos para uso para a assembleia geral anual de organizações sem fins lucrativos

Use qualquer um dos modelos abaixo para lançar uma enquete de grupo para esse cenário com um único clique. O título e a duração são pré-preenchidos pelo link. Copie a descrição de cada cartão e cole-a no campo de descrição na página do Doodle depois que o link for aberto.

Assembleia geral anual, votação de todos os associados Enquete de grupo pré-preenchida, 90 min Inicie esta pesquisa

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Esta é a reunião geral anual de nossa instituição beneficente, aberta a todos os membros em dia com suas obrigações. Analisaremos os demonstrativos financeiros auditados, votaremos nas eleições da diretoria e aprovaremos o plano do programa para o próximo ano. Selecione todos os horários que lhe forem convenientes para que possamos encontrar a opção com o maior número de participantes.

Pré-reunião da AGM somente para a diretoria Enquete de grupo pré-preenchida, 60 min Inicie esta pesquisa

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Antes de abrirmos a assembleia geral anual sem fins lucrativos para todos os associados, a diretoria se reunirá para alinhar as resoluções e confirmar os procedimentos de quórum. Essa sessão é apenas para os diretores do conselho e o diretor executivo. Marque todas as vagas que você puder reservar para que possamos marcar um horário pelo menos cinco dias antes da AGM.

Seleção da data da AGM para participação híbrida Enquete de grupo pré-preenchida, 90 min Inicie esta pesquisa

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Estamos planejando uma assembleia geral anual híbrida sem fins lucrativos com um local presencial e uma transmissão virtual via Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams. Para reservar o local e enviar o aviso legal de 21 dias, precisamos confirmar a data rapidamente. Assinale todos os horários que forem adequados para você, quer planeje participar pessoalmente ou on-line.

Assembleia geral especial de emergência Enquete de grupo pré-preenchida, 60 min Inicie esta pesquisa

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Os estatutos da nossa instituição de caridade exigem uma assembleia geral extraordinária para ratificar uma decisão da diretoria antes do encerramento do ano fiscal. Esta é uma pesquisa urgente; o diretor executivo precisa de uma data confirmada nos próximos dez dias. Responda até o prazo indicado e selecione todas as vagas para as quais você está disponível.

Reunião de balanço pós-AGM com a equipe e os líderes dos comitês Enquete de grupo pré-preenchida, 30 min Inicie esta pesquisa

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Após a assembleia geral anual sem fins lucrativos, o diretor executivo realizará uma breve reunião de balanço com os líderes da equipe e os presidentes dos comitês para atribuir itens de ação das resoluções aprovadas. Essa é uma sessão de trabalho, não uma reunião formal. Escolha qualquer horário dentro de uma semana após a data da AGM.

✅ O que o Doodle apóia para a reunião geral anual de organizações sem fins lucrativos

Capacidade Rabisco Notas Enquete em grupo para até 1.000 participantes 🟩 Cobre todos os membros e a diretoria em uma única pesquisa Detecção automática de fuso horário 🟩 Cada respondente vê os horários em sua zona local Lembretes por e-mail para quem não responde 🟩 Somente e-mail; sem SMS ou notificações push Sincronização de calendário (Google, Outlook, Apple) 🟩 Exportações confirmadas do evento AGM para todos os três Integração de links de vídeo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Adicionar link de vídeo ao evento confirmado Marca personalizada (logotipo e cor principal) ⚠️ Disponível com Premium Descrições das reuniões de IA ⚠️ Disponível com Premium Pesquisas de grupo co-hospedadas 🔜 No roteiro Cobrança de pagamento Stripe para taxas de associação ❌ Não disponível

Perguntas frequentes

P: Posso realizar a enquete da assembleia geral anual sem fins lucrativos sem que todos os participantes tenham uma conta do Doodle? R: Os participantes que receberem o link da enquete não precisam de uma conta do Doodle para votar nos horários dos candidatos. No entanto, o diretor executivo que cria e gerencia a enquete de grupo precisa de uma conta do Doodle para configurar a enquete, visualizar as respostas e enviar lembretes.

P: Como funciona a detecção automática de fuso horário para membros de diferentes países? R: Quando um participante abre o link Group Poll (Enquete de grupo), o Doodle detecta o fuso horário local do dispositivo e exibe automaticamente todos os horários propostos nesse fuso. O diretor executivo pode propor horários em seu próprio fuso horário e confiar que um membro do conselho em um país diferente verá um horário convertido corretamente, sem necessidade de ajuste manual de nenhum dos lados.

P: Quantas datas de candidatura o diretor executivo deve propor para uma AGM sem fins lucrativos? R: Quatro a seis opções tendem a produzir as melhores taxas de resposta. Menos do que quatro opções não permite que os participantes com baixa disponibilidade tenham onde se apoiar; mais do que oito opções podem sobrecarregar os voluntários e reduzir as taxas de conclusão. Distribua as opções em pelo menos duas semanas diferentes para levar em conta os membros com compromissos semanais recorrentes.

P: Os lembretes por e-mail são enviados automaticamente ou o diretor executivo precisa acioná-los? R: Os lembretes por e-mail do Doodle são configurados quando a enquete é definida. Uma vez ativados, eles são enviados automaticamente aos participantes que ainda não responderam, sem nenhuma ação manual do diretor executivo. Esse é o único canal de notificação automatizado; o Doodle não envia SMS ou notificações push.

Pronto para simplificar a assembleia geral anual de sua organização sem fins lucrativos?

Use qualquer um dos cinco modelos acima para abrir uma enquete de grupo pré-preenchida e agendar a reunião geral anual de sua organização sem fins lucrativos em minutos, não em semanas. Seu conselho e membros voluntários podem votar em seu próprio tempo, em seu próprio fuso horário, e os lembretes por e-mail do Doodle cuidam do acompanhamento para que você possa se concentrar na agenda. Experimente-o gratuitamente hoje mesmo.