ग्राहकों के साथ पैसे की बात करना हमेशा आसान नहीं लगता। लेकिन एक स्पष्ट, सरल भुगतान नीति होने से यह आपके और उनके लिए तनावमुक्त हो जाता है।

चाहे आप ऑनलाइन सत्र चला रहे हों, कोचिंग कॉल कर रहे हों, या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रहे हों, एक अच्छी भुगतान नीति आपके समय की रक्षा करती है, अपेक्षाएँ निर्धारित करती है, और सभी को एक ही पृष्ठ पर रखती है। यह सिर्फ अजीब बातचीत से बचने के बारे में नहीं है। यह आपके व्यवसाय को और अधिक ठोस बनाने, आपके शेड्यूल को अधिक पूर्वानुमेय बनाने, और आपके ग्राहकों को यह जानने में अधिक आत्मविश्वास देने के बारे में है कि उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए।

यहाँ बताया गया है कि वास्तव में काम करने वाला एक कैसे बनाया जाए।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

आपकी भुगतान नीति क्यों मायने रखती है

भुगतान नीति सख्त होने के बारे में नहीं है। यह स्पष्ट होने के बारे में है।

जब ग्राहक जानते हैं कि भुगतान कैसे और कब करना है, तो भ्रम या अंतिम समय की समस्याओं की गुंजाइश कम हो जाती है। यह भी दर्शाता है कि आप अपने समय—और उनके समय—की कद्र करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रश्न उठते हैं, तो यह आपको एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है।

इसे एक सरल समझौते के रूप में सोचें जो सभी को यह जानने में मदद करता है कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है।

एक ठोस नीति लागू होने पर, आप:

देर से या छूटी हुई अदायगी से बचें

स्वस्थ, पेशेवर सीमाएँ निर्धारित करें

असहज धन-संबंधी बातचीत को कम करें

ग्राहकों के साथ विश्वास और विश्वसनीयता बनाएँ

ग्राहक स्पष्टता की सराहना करते हैं। और जब आप चीज़ों को तुरंत समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।

निर्णय करें कि आप कब और कैसे भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं।

सबसे पहले: आपके काम करने के तरीके के लिए किस तरह का भुगतान सेटअप उपयुक्त है?

अपने आप से पूछें:

क्या मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट सत्र से पहले भुगतान करें, या बाद में?

क्या यह एकल सत्र है या चल रहे पैकेज का हिस्सा है?

क्या मैं रद्दीकरण या पुनर्निर्धारण की अनुमति देता हूँ?

अगर कोई अनुपस्थित रहता है या देर से भुगतान करता है तो क्या होता है?

यदि आप नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें, तो यहाँ कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं:

आरक्षण की पुष्टि होने पर भुगतान देय है।

रद्दीकरण कम से कम 24 घंटे पहले किया जाना चाहिए।

नॉन-शो पर रिफंड नहीं दिया जाता।

देर से भुगतान करने पर सत्र निलंबित हो सकते हैं या अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं।

आपकी नीति को हर असामान्य स्थिति को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे बुनियादी बातें ज़रूर कवर करनी चाहिए। ध्यान रखें कि आपकी शर्तें जितनी स्पष्ट होंगी, आपको उतनी ही कम अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करना पड़ेगा।

इसे सरल और आसानी से खोजने योग्य रखें।

सबसे अच्छी नीतियाँ वे होती हैं जिन्हें लोग वास्तव में देखते और समझते हैं।

आपको कानूनी भाषा या लंबे दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस इसे वैसे ही लिखें जैसे आप बातचीत में समझाते हैं। सीधे-सादे रहें। दयालु रहें। और इसे शुरू से ही अपने क्लाइंट अनुभव का हिस्सा बनाएं।

यहाँ अपनी पॉलिसी साझा करने के लिए कुछ स्थान दिए गए हैं:

इसे अपने Doodle में जोड़ें बुकिंग पेज

इसे अपने ऑनबोर्डिंग ईमेल या स्वागत पैकेट में शामिल करें।

अपनी पहली कॉल या सत्र के दौरान इसका उल्लेख करें।

अपने ईमेल हस्ताक्षर या चालान में एक संक्षिप्त सारांश जोड़ें।

लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आपके ग्राहक को इसके लिए खोजबीन न करनी पड़े। यदि आपकी नीति सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हो, तो यह आसान और अपेक्षित हो जाती है।

इस पर कायम रहो, लेकिन इंसान बने रहो।

सबसे अच्छी नीतियाँ भी समय-समय पर परखी जाएँगी। कोई सत्र भूल जाता है। कोई अंतिम समय में रद्द कर देता है। जीवन होता है।

नीति होना यह नहीं कि आप लचीले नहीं हो सकते। इसका मतलब बस इतना है कि आपके पास एक शुरुआती बिंदु होता है। यदि आप एक बार के लिए अपवाद करना चाहते हैं, तो आप इसे बिना भ्रम पैदा किए या भविष्य के लिए कोई नया मानक स्थापित किए कर सकते हैं।

और यदि आप अपनी शर्तों का लगातार पालन करते हैं, तो आपके ग्राहक भी उनका सम्मान करेंगे।

नीतियाँ विश्वास के बारे में होती हैं। आप अपने ग्राहकों पर भरोसा करते हैं कि वे आपके समय का सम्मान करेंगे, और वे आप पर भरोसा करते हैं कि आप उपस्थित होंगे और काम पूरा करेंगे। एक अच्छी भुगतान नीति दोनों का समर्थन करती है।

अपने ग्राहकों के लिए भुगतान आसान बनाएं

जितना आसान होगा आपको भुगतान करना, उतनी ही अधिक संभावना है कि लोग इसे पूरा करेंगे—और समय पर भुगतान करेंगे।

यदि आपकी प्रक्रिया प्रत्येक सत्र के बाद एक अलग चालान भेजने पर आधारित है, तो चीजें आसानी से छूट सकती हैं। और बकाया चालानों का अनुसरण करना किसी का भी पसंदीदा काम नहीं है।

यहीं वह जगह है Doodle और धारी आपका बहुत समय और मेहनत बचा सकता है।

Doodle के साथ, आप एक साझा कर सकते हैं बुकिंग पेज जिसमें आपकी उपलब्धता और कीमत शामिल है। ग्राहक एक समय चुनते हैं, Stripe के माध्यम से भुगतान करते हैं, और उन्हें स्वचालित पुष्टि मिलती है। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। 1:1 लिंक अगर आप साथ में समय चुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी भुगतान पहले ही लेना चाहते हैं।

एक बार सेटअप हो जाने के बाद, आपको रिमाइंडर भेजने या चूकी हुई भुगतान से निपटने की ज़रूरत नहीं है। यह सब पृष्ठभूमि में ही संभाल लिया जाता है।

और आपके ग्राहकों के लिए? पुष्टि करने और भुगतान करने के लिए बस कुछ ही क्लिक। कोई रुकावट नहीं। कोई भ्रम नहीं।

भरोसा बनाएं, भुगतान प्राप्त करें, और समय बचाएं

भुगतान मिलना आपकी प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा होना चाहिए, न कि कोई लड़ाई। एक सरल, स्पष्ट और सुसंगत भुगतान नीति के साथ, आप अपने काम पर अधिक समय दे सकते हैं और भुगतान के पीछे भागने में कम समय बिता सकते हैं।

आप अधिक पेशेवर दिखेंगे। आप अधिक नियंत्रण महसूस करेंगे। और आपके ग्राहक हर कदम पर ठीक-ठीक जान पाएंगे कि क्या उम्मीद करनी है।

हजारों व्यवसाय मालिक पहले से ही Doodle with Stripe का उपयोग करके बुकिंग और भुगतान को एक सहज प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं कि यह कितना आसान हो सकता है?