फिटनेस ट्रेनर हर हफ्ते क्लास भरने के लिए Doodle का उपयोग कैसे करते हैं

अगर आप क्लास चलाते हैं या क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं, तो आपका दिन टेक्स्ट्स और डीएम में ही बीत जाता है। आप समय की पुष्टि करते हैं, भुगतान के लिए पीछा करते हैं, और वेटलिस्ट्स का प्रबंधन करते हैं। यह प्रशासनिक बोझ आपकी ऊर्जा सोख लेता है और आपकी वृद्धि को धीमा कर देता है।

एक बेहतर तरीका है। फिटनेस ट्रेनर्स Doodle का उपयोग करके शेड्यूलिंग को ऑटोपायलट पर रखते हैं, क्लासेज़ को भरा रखते हैं, और अपना समय सुरक्षित रखते हैं। बुकिंग पेज, साइन-अप शीट्स, ग्रुप पोल और 1:1 सत्रों के साथ, आप अपना शेड्यूल एक बार प्रकाशित करते हैं और ग्राहकों को चुनने देते हैं कि उनके लिए क्या उपयुक्त है।

इस गाइड में आप जानेंगे कि साप्ताहिक कक्षाओं को कैसे भरें, बिना आए छात्रों की संख्या कैसे कम करें, और एक साफ-सुथरा कैलेंडर कैसे चलाएं। देखें वे व्यावहारिक कदम जिन्हें आप आज ही शुरू कर सकते हैं—साथ ही उन प्रशिक्षकों के वास्तविक उदाहरण जो व्यक्तिगत और ऑनलाइन सत्रों को एक साथ संभालते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

फिटनेस ट्रेनर पेशेवरों के सामने चुनौती

हर हफ्ता नए चलने वाले हिस्से आते हैं। आप कक्षा की सीमाएँ, प्रतीक्षा सूचियाँ, निजी सत्र और यात्रा समय ट्रैक करते हैं—साथ ही अंतिम समय में होने वाले बदलाव और विशेष ग्राहक नोट्स।

अधिकांश ट्रेनर अभी भी संदेश के माध्यम से बुकिंग करते हैं। इससे दोहरी बुकिंग और संदेशों के छूटने की समस्या होती है। यह आपको कोचिंग या प्रोग्रामिंग के बजाय फोन से चिपकाए रखता है।

भुगतान भी अव्यवस्थित हो सकते हैं। आप बिना आए लोगों के लिए जगहें आरक्षित रखते हैं। आप नकद या ट्रांसफर के पीछे भागते हैं। इससे उपस्थिति कम होती है और नकदी प्रवाह प्रभावित होता है।

फिटनेस प्रशिक्षकों के लिए यह क्यों मायने रखता है

पूर्ण कक्षाएं राजस्व और ऊर्जा बढ़ाती हैं। एक स्पष्ट कैलेंडर आपको बेहतर कोचिंग करने और अधिक आराम करने में मदद करता है। स्मार्ट शेड्यूलिंग सुरक्षा और गोपनीयता की भी रक्षा करती है—विशेष रूप से स्वास्थ्य और कल्याण में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जब आप आने-जाने को कम करते हैं, तो आप गलतियाँ कम करते हैं। इसका मतलब है बेहतर उपस्थिति, सुचारू सत्र और आपके व्यवसाय के लिए अधिक समय।

एक ऐसा साप्ताहिक कक्षा का लय बनाएं जो भर जाए।

एक सरल और दोहराए जाने योग्य योजना से शुरुआत करें। अनुमानित दिन और समय ग्राहकों को आदत बनाने में मदद करते हैं। क्लास की संख्या सीमित करने और अपनी सूची प्रबंधित करने के लिए Doodle साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

प्रत्येक कक्षा प्रकार के लिए एक साइन-अप शीट बनाएँ। उदाहरण के लिए:

क्लास का प्रकार दिन क्षमता हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सोम और बुध बारह गतिशीलता मंगलवार दस शक्ति सर्किट शुक्र आठ

4–6 सप्ताह के स्लॉट्स प्रीलोड करें। बाकी का काम Doodle संभाल लेगा।

एक ऐसी साइन-अप शीट कैसे सेट करें जो पूरी तरह बिक जाए

साइन-अप शीट बनाएँ प्रत्येक कक्षा के लिए Doodle में। बार-बार आने वाले समय स्लॉट जोड़ें अगले महीने के लिए। समय एकसार रखो। क्लास कैप्स सेट करें. उदाहरण: HIIT के लिए 12, केटलबेल के लिए 8। एक संक्षिप्त विवरण लिखें गियर, स्तर और स्वास्थ्य नोट्स के साथ। रिमाइंडर और समय-सीमाएँ चालू करें गैर-हाज़िरी को कम करने के लिए। लिंक साझा करें आपकी बायो, ईमेल, या ग्रुप चैट्स में।

जब कोई क्लास भर जाती है, तो शीट स्वचालित रूप से बंद हो जाती है। वेटलिस्ट चाहिए? उसी समय $0 का बैकअप स्लॉट बनाएँ और यदि कोई सीट खुलती है तो उन ग्राहकों को संदेश भेजें।

ऑनलाइन सत्र चला रहे हैं? ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, या सिस्को वेबएक्स कनेक्ट करें। Doodle स्वचालित रूप से लिंक जोड़ता है।

ग्रुप पोल के साथ सर्वश्रेष्ठ क्लास समय चुनें

नहीं पता कि कौन से समय स्लॉट सबसे अच्छे काम करते हैं? ग्रुप पोल का उपयोग करें। अपने दर्शकों को 10 विकल्प भेजें। 1000 लोगों तक को आमंत्रित करें।

जब वोट आ जाएँ, शीर्ष दो या तीन चुनें और उन्हें आवर्ती कक्षाओं के रूप में प्रकाशित करें। इससे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं रहती और आप पूरी क्षमता के साथ शुरुआत कर सकते हैं।

पहली बार की रुचि को भुगतान किए गए उपस्थिति में बदलें

ट्रायल क्लासेस बढ़िया होती हैं—लेकिन "मुफ्त" अक्सर अविश्वसनीय साबित होती है। एक सहज प्रक्रिया के साथ रुचि को बुकिंग में बदलें।

परीक्षणों और मूल्यांकनों के लिए बुकिंग पेज का उपयोग करें

परामर्श या मूवमेंट स्क्रीन के लिए एक बुकिंग पेज सेट अप करें। अपने Google, Outlook या Apple कैलेंडर को सिंक करें ताकि केवल खाली समय ही दिखाई दें।

प्रवेश संबंधी प्रश्न जोड़ें जैसे:

आपके फिटनेस के लक्ष्य क्या हैं?

कोई चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या?

पसंदीदा प्रशिक्षण शैली?

यदि आप परीक्षणों के लिए शुल्क लेते हैं तो Stripe कनेक्ट करें। अग्रिम भुगतान आपके समय का सम्मान करता है और अनुपस्थितियों को कम करता है।

पुनः बुकिंग स्वचालित करें

ट्रायल के अंत में, अपने क्लाइंट्स को अपनी साइन-अप शीट या 1:1 लिंक भेजें। वे तुरंत बुक कर लेते हैं—अब कोई आदान-प्रदान या लीड्स खोने की चिंता नहीं।

व्यस्त फिटनेस प्रशिक्षकों के लिए व्यावहारिक समय-निर्धारण सुझाव

सुझाव यह क्यों मदद करता है 10–15 मिनट के बफ़र्स जोड़ें। क्लाइंट्स के बीच सफाई, रीसेट और नोट्स के लिए साइन-अप 2–4 घंटे पहले बंद करें लेआउट या गियर तैयार करने के लिए आपको समय देता है। Stripe के साथ जमा स्वीकार करें अधिक मांग वाले स्थानों की रक्षा करता है एक्सप्रेस सत्र प्रदान करें 25 मिनट के लंच ब्लॉक आसानी से बिक जाते हैं। व्यक्तिगत अवकाशों को ब्लॉक करें Doodle आपके कैलेंडर में व्यस्त समय का सम्मान करता है। एक स्पष्ट रद्दीकरण नीति साझा करें उदाहरण के लिए, 12 घंटे पहले मुफ्त रद्द करें, उसके बाद शुल्क लें। सत्रों का बंडल 5-पैक या 10-पैक विकल्पों के साथ 1:1 लिंक का उपयोग करें। रिमाइंडर का उपयोग करें एक को 24 घंटे पहले सेट करें, और दूसरे को 1 घंटे पहले। ईमेल 1-क्लिक निमंत्रण Doodle से सीधे एक साथ 1000 ग्राहकों को भेजें कस्टम ब्रांडिंग का उपयोग करें Doodle Pro पर, आपका लोगो + रंग = Pro लुक

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

केवल टेक्स्ट द्वारा बुकिंग संदेश खो जाते हैं। बुकिंग पेज या साइन-अप शीट का उपयोग करें।

अनपेक्षित स्थानों को धारण करना Stripe के साथ अग्रिम भुगतान लें।

कोई यात्रा बफ़र नहीं : देर से आगमन होता है। ब्लॉक जोड़ें।

कक्षा का कोई विवरण नहीं : ग्राहकों को भ्रमित करता है। Doodle Pro पर AI मीटिंग विवरण का उपयोग करें।

बहुत सारे उपकरण तीन लिंक मत भेजो। एक ही लिंक रखो।

समय क्षेत्रों की अनदेखी ऑनलाइन? Doodle प्रत्येक ग्राहक को उनका स्थानीय समय दिखाता है।

प्रतिभागी की जानकारी साझा करनाDoodle Pro पर आप नाम छिपा सकते हैं—स्वास्थ्य संबंधी संदर्भों के लिए यह बहुत उपयोगी है।

Doodle आपको एक पूरा कैलेंडर चलाने में कैसे मदद करता है

उत्पाद यह आपको क्या करने में मदद करता है साइन-अप शीट्स सीट कैप और स्वचालित समापन के साथ समूह कक्षाओं का प्रबंधन करें बुकिंग पेज एक-एक सत्र, स्क्रीनिंग और परीक्षणों के लिए अपनी उपलब्धता साझा करें। एक-से-एक व्यक्तिगत ग्राहकों को निजी समय स्लॉट प्रदान करें ग्रुप पोल प्रतिबद्ध होने से पहले ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ समयों पर मतदान करने दें। कैलेंडर एकीकरण गूगल, आउटलुक, एप्पल को सिंक करें — Doodle दोहरी बुकिंग से बचाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुकिंग्स में ज़ूम, मीट, टीम्स या वेबएक्स स्वचालित रूप से जोड़ें Stripe एकीकरण बुकिंग पर भुगतान लें (पूरा या जमा) ब्रांडिंग उपकरण (Pro) चीज़ों को सुसंगत बनाए रखने के लिए अपना लोगो और रंग जोड़ें। स्मरणपत्र और कटऑफ़ पूर्व-निर्धारित नियमों से अनुपस्थितियों को कम करें ज़ेपियर बुकिंग्स को CRM, शीट्स, या ईमेल टूल्स में भेजें सुरक्षा और गोपनीयता प्रतिभागी के नाम छिपाएँ और स्वास्थ्य जानकारी को सुरक्षित रखें

फिटनेस प्रशिक्षकों से वास्तविक उदाहरण

स्टूडियो मालिक सप्ताह के बीच की रातों में HIIT भर रहा है।

टेलर 12 स्थानों के साथ HIIT चलाती है। वह 6 सप्ताह के लिए सोमवार/बुधवार के लिए एक साइन-अप शीट तैयार करती है। वह 24 घंटे और 2 घंटे के रिमाइंडर चालू करती है और Doodle के माध्यम से 350 लोगों को एक ईमेल निमंत्रण भेजती है।

परिणामपहले सप्ताह तक 90% भर जाता है। तीसरे सप्ताह तक वह प्रतीक्षा-सूची की मांग को पूरा करने के लिए शुक्रवार का एक स्लॉट जोड़ती है।

स्वतंत्र प्रशिक्षक 1:1 सत्रों और छोटे समूहों के बीच संतुलन बना रहा है।

Andre 1:1 बैठकों के लिए 10 मिनट के बफ़र्स और Stripe के साथ एक बुकिंग पेज का उपयोग करता है। छोटे समूह के लिए, वह 8 सीटों वाली एक साइन-अप शीट बनाता है और यात्रियों के लिए Zoom को जोड़ता है।

परिणामApple और Outlook से सिंक किया गया स्वच्छ कैलेंडर। क्लाइंट्स के बीच आसान संक्रमण।

अस्पताल का वेलनेस कोच लंच-एंड-लर्न आयोजित कर रहा है।

माया 600 अस्पताल कर्मचारियों को एक ग्रुप पोल भेजती है। बुधवार जीतता है। वह 30 सीटों और प्रतीक्षा सूची के साथ एक साइन-अप शीट प्रकाशित करती है, नाम छिपाती है (Doodle Pro), और टीमें जोड़ती है।

परिणामहर सत्र न्यूनतम प्रयास से भर जाता है।

प्रसव पूर्व/प्रसवोत्तर कोच जो मूल्यांकन और कक्षाओं का प्रबंधन करता है।

सोफिया मूल्यांकन के लिए इनटेक प्रश्नों के साथ एक बुकिंग पेज का उपयोग करती है। वह बाद में एक साइन-अप शीट लिंक भेजती है। जो ग्राहक 10-पैक खरीदते हैं, उन्हें एक निजी बुकिंग लिंक मिलता है।

परिणामउच्च-स्तरीय उपस्थिति। प्रशासनिक समय प्रति दिन मिनटों तक घट जाता है।

Doodle के साथ अपने अगले 30 दिनों की शुरुआत कैसे करें

अपने सप्ताह को मैप करें: कक्षा के समय + 1:1 ब्लॉक

कैप्स और रिमाइंडर्स के साथ साइन-अप शीट्स बनाएँ

स्क्रीनिंग या परामर्श के लिए बुकिंग पेज सेट करें

Google, Outlook, या Apple कैलेंडर सिंक करें

ज़ूम, मीट, टीम्स या वेबएक्स कनेक्ट करें

सोशल, ईमेल और चैट पर अपने लिंक साझा करें।

नई समय-स्लॉटों का परीक्षण करने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें।

Doodle Pro सुविधाएँ चालू करें: ब्रांडिंग, गोपनीयता, एआई नोट्स

सीआरएम या ईमेल अपडेट को स्वचालित करने के लिए ज़ेपियर का उपयोग करें

हर सप्ताह समीक्षा करें और कैप्स या समय-निर्धारण को समायोजित करें।

उपस्थिति और ग्राहक देखभाल के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ

गैर-हाज़िरी कम करें

बुक करते समय Stripe भुगतान अनिवार्य करें

24 घंटे और 1 घंटे की रिमाइंडर भेजें

हर निमंत्रण में अपनी रद्दीकरण नीति साझा करें।

क्लास चुनना आसान बनाएं

क्लास नोट्स के लिए Doodle एआई मीटिंग विवरण का उपयोग करें

"beginner" या "low impact" जैसे टैग जोड़ें।

बुक करते समय गोल या चोट के नोट्स एकत्र करें

गोपनीयता की रक्षा करें

साइन-अप शीट्स पर प्रतिभागी के नाम छिपाएँ (Doodle Pro)

सार्वजनिक थ्रेड्स में स्वास्थ्य नोट्स न रखें।

सुरक्षित कैलेंडर कनेक्शन का उपयोग करें

मुख्य बिंदु

बार-बार होने वाली कक्षाओं को भरने के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

परीक्षणों और 1:1 सत्रों के लिए भुगतान हेतु Stripe के साथ एक बुकिंग पेज का उपयोग करें।

लॉन्च करने से पहले मांग का परीक्षण करने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें।

बफ़र्स, रिमाइंडर्स और रद्दीकरण नियमों के साथ अनुपस्थितियों को कम करें

अपने ब्रांड को सुसंगत और ग्राहक डेटा को निजी बनाए रखने के लिए Doodle Pro का उपयोग करें।

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

आप एक ऐसा कैलेंडर के हकदार हैं जो आपके कोचिंग के दौरान काम करे। Doodle आपको क्लास भरने, 1:1 सत्र बुक करने और भुगतान प्राप्त करने में मदद करता है—बिना किसी अतिरिक्त संदेश के।

एक बुकिंग पेज सेट अप करें, एक साइन-अप शीट बनाएँ, और एक ग्रुप पोल के साथ अपने अगले टाइम स्लॉट का परीक्षण करें। Stripe और अपने वीडियो प्लेटफ़ॉर्म को कनेक्ट करें। रिमाइंडर चालू करें। अपना शेड्यूल सरल और प्रभावी रखें।

क्या आप अपनी समय-सारिणी को सरल बनाना चाहते हैं? आज ही एक Doodle बनाएँ और हर कक्षा को भरा रखते हुए घंटों बचाएँ।