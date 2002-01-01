Agendamento
Como os instrutores de fitness usam o Doodle para preencher as aulas todas as semanas
Se você ministra aulas ou treina clientes, seu dia pode desaparecer em mensagens de texto e mensagens diretas. Você confirma horários, corre atrás de pagamentos e gerencia listas de espera. Essa carga administrativa drena sua energia e retarda seu crescimento.
Há uma maneira melhor. Os instrutores de fitness usam o Doodle para colocar o agendamento no piloto automático, manter as aulas cheias e proteger seu tempo. Com Booking Pages, Sign-up Sheets, Group Polls e 1:1s, você publica sua programação uma vez e permite que os clientes escolham o que funciona.
Neste guia, você aprenderá a preencher as aulas semanais, reduzir o número de não comparecimentos e manter um calendário limpo. Veja as etapas práticas que você pode iniciar hoje mesmo - além de exemplos reais de instrutores que fazem malabarismos com sessões presenciais e on-line.
O desafio que os profissionais de treinamento físico enfrentam
A cada semana, você tem novas peças em movimento. Você controla os limites das aulas, as listas de espera, as sessões particulares e o tempo de viagem, além de alterações tardias e anotações especiais de clientes.
A maioria dos instrutores ainda faz reservas por mensagem. Isso faz com que você tenha que fazer reservas duplas e perder mensagens de texto. Isso também mantém você grudado no telefone em vez de treinar ou programar.
Os pagamentos também podem ser confusos. Você retém vagas para quem não comparece. Você corre atrás de dinheiro ou transferências. Isso diminui a frequência e prejudica o fluxo de caixa.
Por que isso é importante para os instrutores de fitness
Aulas cheias aumentam a receita e a energia. Um calendário claro ajuda você a treinar melhor e descansar mais. A programação inteligente também protege a segurança e a privacidade, o que é especialmente importante para a saúde e o bem-estar.
Quando você reduz as idas e vindas, reduz os erros. Isso significa que você terá uma melhor participação, sessões mais tranquilas e mais tempo para seus negócios.
Crie um ritmo de aula semanal que encha de gente
Comece com um plano simples e repetível. Dias e horários previsíveis ajudam os clientes a criar um hábito. Use as folhas de inscrição do Doodle para limitar as aulas e gerenciar sua lista.
Crie uma folha de registro por tipo de aula. Por exemplo:
Tipo de aula
Dias
Capacidade
HIIT
Seg. e Qua.
12
Mobilidade
Ter
10
Circuitos de força
Sex
8
Pré-carga de 4 a 6 semanas de slots. O Doodle cuida do resto.
Como configurar uma planilha de inscrição que se esgota
Crie uma planilha de inscrição no Doodle para cada aula.
Adicione intervalos de tempo recorrentes para o mês seguinte. Mantenha os horários consistentes.
Estabeleça limites para as aulas. Exemplo: 12 para HIIT, 8 para kettlebell.
Escreva uma breve descrição com informações sobre equipamento, nível e saúde.
Ativelembretes e prazos para reduzir o não comparecimento.
Compartilhe o link em sua biografia, e-mail ou bate-papo em grupo.
Quando uma turma for preenchida, a planilha será fechada automaticamente. Você quer uma lista de espera? Crie uma vaga de reserva no mesmo horário com US$ 0 e envie uma mensagem a esses clientes se houver vaga.
Você está realizando sessões on-line? Conecte o Zoom, o Google Meet, o Microsoft Teams ou o Cisco Webex. O Doodle adiciona links automaticamente.
Escolha os melhores horários de aula com enquetes de grupo
Você não tem certeza de quais intervalos de tempo funcionam melhor? Use uma enquete de grupo. Envie até 10 opções para seu público. Convide até 1.000 pessoas.
Quando você receber os votos, escolha os dois ou três melhores e publique-os como aulas recorrentes. Isso evita adivinhações e faz com que você comece com vagas completas.
Transforme o interesse inicial em participação paga
As aulas experimentais são ótimas, mas "grátis" muitas vezes leva você a não se interessar. Converta o interesse em reservas com um fluxo suave.
Use uma página de reservas para testes e avaliações
Configure uma página de reservas para consultas ou telas de movimento. Sincronize seu Google, Outlook ou Apple Calendar para que apenas os horários livres sejam exibidos.
Adicione perguntas de admissão como:
Quais são suas metas de condicionamento físico?
Você tem alguma lesão ou problema de saúde?
Você prefere um estilo de treinamento?
Conecte o Stripe se você cobrar pelas avaliações. O pagamento adiantado respeita seu tempo e reduz o número de não comparecimentos.
Torne a remarcação automática
Ao final de uma avaliação, envie aos clientes sua planilha de inscrição ou o link 1:1. Eles fazem a reserva imediatamente, sem mais idas e vindas ou leads perdidos.
Dicas práticas de agendamento para instrutores de fitness ocupados
Dica
Por que isso ajuda
Adicione intervalos de 10 a 15 minutos
Para limpeza, reinicialização e anotações entre clientes
Feche as inscrições de 2 a 4 horas antes
Dá a você tempo para preparar o layout ou o equipamento
Aceitar depósitos com o Stripe
Protege os locais de alta demanda
Ofereça sessões expressas
Blocos de almoço de 25 minutos são fáceis de vender
Bloqueie dias pessoais
O Doodle respeita o tempo ocupado em seu calendário
Compartilhe uma política clara de cancelamento
Por exemplo, cancelar gratuitamente com 12 horas de antecedência, cobrar depois
Agrupe sessões
Use o link 1:1 com opções de 5 ou 10 pacotes
Use lembretes
Defina um para 24 horas antes e outro para 1 hora antes
Enviar convites por e-mail com um clique
Envie para 1.000 clientes de uma só vez diretamente do Doodle
Use a marca personalizada
No Doodle Pro, seu logotipo + cores = aparência profissional
Erros comuns que você deve evitar
Reservar somente por texto: As mensagens se perdem. Use uma página de reservas ou uma folha de registro.
Manter vagas não pagas: Receba o pagamento adiantado com o Stripe.
Sem amortecedores de viagem: Leva a chegadas tardias. Adicione blocos.
Sem detalhes da classe: Confunde os clientes. Use descrições de reuniões com IA no Doodle Pro.
Muitas ferramentas: Não envie três links. Limite-se a um.
Ignorar fusos horários: Você está on-line? O Doodle mostra a cada cliente o horário local.
Compartilhar informações dos participantes: No Doodle Pro, você pode ocultar nomes - ótimo para contextos de saúde.
Como o Doodle ajuda você a executar um calendário completo
Produto
O que ele ajuda você a fazer
Folhas de registro
Gerenciar aulas em grupo com limites de assentos e fechamento automático
Página de reservas
Compartilhe sua disponibilidade para aulas individuais, telas e testes
1:1
Ofereça intervalos de tempo privados para clientes individuais
Enquetes de grupo
Permita que os clientes votem nos melhores horários antes de você se comprometer
Integrações de calendário
Sincronize o Google, o Outlook e a Apple - o Doodle evita a duplicação de reservas
Videoconferência
Adicione automaticamente Zoom, Meet, Teams ou Webex às reservas
Integração com o Stripe
Aceite pagamentos na reserva (total ou depósito)
Ferramentas de marca (Pro)
Adicione seu logotipo e cores para manter a consistência
Lembretes e limites
Reduza o não comparecimento com regras predefinidas
Zapier
Envie reservas para ferramentas de CRM, planilhas ou e-mail
Segurança e privacidade
Oculte os nomes dos participantes e mantenha as informações de saúde seguras
Exemplos reais de instrutores de fitness
Proprietário de estúdio preenchendo HIIT durante a semana
Taylor administra o HIIT com 12 vagas. Ela cria uma planilha de inscrição para segundas e quartas-feiras durante 6 semanas. Ela ativa lembretes de 24h + 2h e envia um convite por e-mail para 350 pessoas via Doodle.
Resultado: 90% das vagas preenchidas na primeira semana. Na terceira semana, ela acrescenta uma vaga na sexta-feira para atender à demanda da lista de espera.
Instrutor independente que equilibra aulas individuais e em pequenos grupos
Andre usa uma página de reserva para aulas individuais com buffers de 10 minutos e Stripe. Para grupos pequenos, ele cria uma planilha de inscrição com 8 vagas e conecta o Zoom para viajantes.
Resultado: Calendário limpo sincronizado com a Apple e o Outlook. Transições fáceis entre clientes.
Treinador de bem-estar em um hospital que realiza um almoço e aprendizado
Maya envia uma enquete de grupo para 600 funcionários do hospital. A quarta-feira vence. Ela publica uma folha de inscrição com 30 vagas e uma lista de espera, oculta nomes (Doodle Pro) e adiciona equipes.
Resultado: Todas as sessões são preenchidas com o mínimo de esforço.
Treinador pré/pós-natal gerenciando avaliações e aulas
Sophia usa uma página de reserva para avaliações com perguntas de admissão. Posteriormente, ela envia um link para a planilha de inscrição. Os clientes que compram um pacote de 10 pacotes recebem um link de reserva particular.
Resultado: Alta frequência nas aulas. O tempo de administração cai para minutos por dia.
Como você pode começar seus próximos 30 dias com o Doodle
Mapeie sua semana: horários das aulas + blocos 1:1
Crie planilhas de registro com limites e lembretes
Configure uma página de agendamento para telas ou consultas
Sincronizar o Google, Outlook ou Apple Calendar
Conecte o Zoom, Meet, Teams ou Webex
Compartilhe seus links em redes sociais, e-mail e bate-papo
Use enquetes de grupo para testar novos intervalos de tempo
Ative os recursos do Doodle Pro: marca, privacidade, notas de IA
Use o Zapier para automatizar atualizações de CRM ou e-mail
Analise cada semana e ajuste os limites ou o tempo
Práticas recomendadas para atendimento e assistência ao cliente
Reduza o número de não comparecimentos
Exigir pagamento com Stripe no momento da reserva
Envie lembretes de 24h + 1h
Compartilhe sua política de cancelamento em todos os convites
Torne as aulas fáceis de escolher
Use as descrições de reuniões do Doodle AI para anotações de aulas
Adicione tags como "iniciante" ou "baixo impacto"
Colete metas ou notas de lesões no momento da reserva
Proteja a privacidade
Oculte os nomes dos participantes nas folhas de registro (Doodle Pro)
Não armazene anotações de saúde em tópicos públicos
Use conexões de calendário seguras
Principais conclusões
Use planilhas de inscrição para preencher turmas recorrentes
Use uma página de reserva para testes e aulas individuais com o Stripe para pagamento
Use enquetes de grupo para testar a demanda antes do lançamento
Reduza o não comparecimento com buffers, lembretes e regras de cancelamento
Use o Doodle Pro para manter a consistência de sua marca e a privacidade dos dados dos clientes
Comece a usar um agendamento melhor
Você merece um calendário que funcione enquanto você treina. O Doodle ajuda você a preencher turmas, reservar aulas individuais e receber pagamentos - sem mensagens extras.
Você pode configurar uma página de reserva, criar uma planilha de inscrição e testar seu próximo horário com uma enquete de grupo. Conecte o Stripe e sua plataforma de vídeo. Ative os lembretes. Mantenha sua agenda simples e eficaz.
Você está pronto para simplificar sua programação? Crie um Doodle hoje mesmo e economize horas, mantendo todas as aulas cheias.
