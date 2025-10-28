Comment les entraîneurs de fitness utilisent Doodle pour remplir les classes chaque semaine

Si tu diriges des cours ou formes des clients, ta journée peut s'évanouir dans les textes et les DM. Tu confirmes les horaires, tu poursuis les paiements et tu gères les listes d'attente. Cette charge administrative draine ton énergie et ralentit ta croissance.

Il y a une meilleure façon de faire. Les entraîneurs de fitness utilisent Doodle pour mettre le planning en pilote automatique, garder les classes pleines et protéger leur temps. Avec les pages de réservation, les feuilles d'inscription, les sondages de groupe et les cours particuliers, tu publies ton emploi du temps une seule fois et tu laisses tes clients choisir ce qui leur convient.

Dans ce guide, tu apprendras comment remplir les classes hebdomadaires, réduire les absences et gérer un calendrier propre. Tu verras des étapes pratiques que tu peux commencer dès aujourd'hui, ainsi que des exemples réels de formateurs qui jonglent avec les séances en personne et en ligne.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

Le défi auquel sont confrontés les professionnels de l'entraînement physique

Chaque semaine apporte son lot de nouveautés. Tu surveilles les plafonds des cours, les listes d'attente, les séances privées et le temps de déplacement, ainsi que les changements tardifs et les notes spéciales des clients.

La plupart des entraîneurs réservent encore par message. Cela favorise les doubles réservations et les messages manqués. Cela te permet également de rester collé à ton téléphone au lieu d'être en train de coacher ou de programmer.

Les paiements peuvent aussi être désordonnés. Tu retiens des places pour les absents. Tu cherches à obtenir de l'argent liquide ou des virements. Cela diminue la fréquentation et nuit au flux de trésorerie.

Pourquoi c'est important pour les entraîneurs de fitness

Des classes pleines augmentent les revenus et l'énergie. Un calendrier clair t'aide à mieux entraîner et à te reposer davantage. Un calendrier intelligent protège également la sécurité et la vie privée, ce qui est particulièrement important dans le domaine de la santé et du bien-être.

Lorsque tu réduis les allers-retours, tu réduis les erreurs. Cela se traduit par une meilleure assiduité, des séances plus fluides et plus de temps pour ton entreprise.

Crée un rythme de cours hebdomadaire qui fait le plein

Commence par un plan simple et reproductible. Des jours et des heures prévisibles aident les clients à prendre des habitudes. Utilise les feuilles d'inscription Doodle pour plafonner les cours et gérer ta liste.

Crée une feuille d'inscription par type de cours. Par exemple, tu peux créer une feuille d'inscription par type de cours :

Type de cours Jours Capacité HIIT Lun et mer 12 Mobilité Mardi 10 Circuits de force Vendredi 8

Précharge 4 à 6 semaines de créneaux. Doodle s'occupe du reste.

Comment mettre en place une feuille d'inscription qui affiche complet ?

Crée une feuille d'inscription dans Doodle pour chaque cours. Ajoute des créneaux horaires récurrents pour le mois suivant. Veille à ce que les horaires soient cohérents. Fixe des plafonds pour les cours. Exemple : 12 pour HIIT, 8 pour kettlebell. Rédige une courte description avec l'équipement, le niveau et les notes de santé. Active les rappels et les dates limites pour réduire les absences. Partage le lien dans ta bio, ton email ou tes chats de groupe.

Lorsqu'un cours se remplit, la fiche se ferme automatiquement. Tu veux une liste d'attente ? Crée un créneau de secours en même temps que 0 $ et envoie un message à ces clients si une place se libère.

Tu organises des sessions en ligne ? Connecte Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco Webex. Doodle ajoute des liens automatiquement.

Choisis les meilleures heures de cours avec les sondages de groupe

Tu n'es pas sûr des créneaux horaires qui fonctionnent le mieux ? Utilise un sondage de groupe. Envoie jusqu'à 10 options à ton public. Invite jusqu'à 1000 personnes.

Une fois les votes reçus, choisis les deux ou trois meilleures options et publie-les en tant que cours récurrents. Cela évite les devinettes et te permet de commencer avec des créneaux pleins.

Transforme l'intérêt de la première fois en participation payante

Les cours d'essai sont excellents, mais la gratuité est souvent synonyme d'échec. Transforme l'intérêt en réservations avec un flux régulier.

Utilise une page de réservation pour les essais et les évaluations

Mets en place une page de réservation pour les consultations ou les écrans de mouvement. Synchronise ton calendrier Google, Outlook ou Apple pour que seules les heures libres s'affichent.

Ajoute des questions d'admission comme :

Quels sont tes objectifs en matière de forme physique ?

Des blessures ou des problèmes de santé ?

Quel est ton style d'entraînement préféré ?

Connecte Stripe si tu fais payer les essais. Le paiement à l'avance respecte ton temps et réduit les désistements.

Rendre la réinscription automatique

À la fin d'un essai, envoie aux clients ta feuille d'inscription ou le lien 1:1. Ils réservent immédiatement - plus de va-et-vient ou de pistes perdues.

Conseils pratiques de planification pour les entraîneurs de fitness très occupés

Conseil Pourquoi c'est utile Ajoute des périodes tampons de 10 à 15 minutes Pour le nettoyage, la réinitialisation et les notes entre les clients. Ferme les inscriptions 2 à 4 heures avant Cela te donne le temps de préparer la mise en page ou le matériel Accepte les dépôts avec Stripe Protège les endroits très demandés Offre des sessions express Les blocs de 25 minutes pour le déjeuner sont faciles à vendre Bloque les journées personnelles Doodle respecte les périodes occupées de ton calendrier Partage une politique d'annulation claire Par exemple, annuler gratuitement 12 heures à l'avance, facturer après. Regroupe les sessions Utilise le lien 1:1 avec des options de pack de 5 ou de 10 Utilise des rappels Mets-en un 24 heures avant et un 1 heure avant. Envoyer des invitations par courriel en 1 clic Envoyer à 1000 clients à la fois directement à partir de Doodle Utiliser une marque personnalisée Sur Doodle Pro, ton logo + tes couleurs = look pro

Erreurs courantes à éviter

Réserver par texte uniquement : Les messages se perdent. Utilise une page de réservation ou une feuille d'inscription.

Garder des places non payées : Prends le paiement à l'avance avec Stripe.

Pas de tampon de voyage : Cela conduit à des arrivées tardives. Ajoute des blocs.

Pas de détails sur la classe : Confond les clients. Utilise les descriptions de réunions AI sur Doodle Pro.

Trop d'outils : N'envoie pas trois liens. Contente-toi d'un seul.

Ignorer les fuseaux horaires : En ligne ? Doodle indique à chaque client son heure locale.

Partager les informations sur les participants: Sur Doodle Pro, tu peux masquer les noms, ce qui est idéal pour les contextes de santé.

Comment Doodle t'aide à gérer un calendrier complet

Produit Ce qu'il t'aide à faire Feuilles d'inscription Gérer les cours de groupe avec des plafonds de places et une fermeture automatique Page de réservation Partage tes disponibilités pour les 1:1, les écrans et les essais. 1:1 Offre des plages horaires privées à des clients individuels Sondages de groupe Laisse les clients voter sur les meilleurs horaires avant que tu ne t'engages Intégrations au calendrier Synchronise Google, Outlook, Apple - Doodle empêche les doubles réservations Vidéoconférence Ajoute automatiquement Zoom, Meet, Teams ou Webex aux réservations. Intégration Stripe Accepte les paiements lors de la réservation (intégralité ou acompte) Outils d'image de marque (Pro) Ajoute ton logo et tes couleurs pour que tout soit cohérent Rappels et dates limites Réduis les absences avec des règles préétablies Zapier Envoie les réservations vers des outils de gestion de la relation client, des feuilles de calcul ou des courriels. Sécurité et confidentialité Cache les noms des participants et protège les informations de santé

Exemples concrets d'entraîneurs de fitness

Le propriétaire d'un studio remplit le HIIT en semaine

Taylor organise un cours de HIIT avec 12 places. Elle établit une feuille d'inscription pour les lundis et mercredis pendant 6 semaines. Elle active les rappels de 24 heures et de 2 heures et envoie une invitation par courriel à 350 personnes par l'intermédiaire de Doodle.

Résultat: 90 % des places sont occupées dès la première semaine. À la troisième semaine, elle ajoute un créneau le vendredi pour répondre à la demande de la liste d'attente.

Formateur indépendant équilibrant les cours particuliers et les petits groupes

André utilise une page de réservation pour les cours particuliers avec des tampons de 10 minutes et Stripe. Pour le petit groupe, il crée une feuille d'inscription avec 8 places et connecte Zoom pour les voyageurs.

Résultat: Un calendrier propre synchronisé avec Apple et Outlook. Transitions faciles entre les clients.

Coach en bien-être hospitalier organisant des déjeuners-conférences

Maya envoie un sondage de groupe à 600 membres du personnel de l'hôpital. Le mercredi l'emporte. Elle publie une feuille d'inscription avec 30 places et une liste d'attente, cache les noms (Doodle Pro) et ajoute des équipes.

Résultat: Chaque session est remplie avec un minimum d'effort.

Coach pré/postnatal gérant les évaluations et les cours

Sophia utilise une page de réservation pour les évaluations avec des questions d'admission. Elle envoie ensuite un lien vers une feuille d'inscription. Les clients qui achètent un pack de 10 reçoivent un lien de réservation privé.

Résultat: Un taux de participation élevé aux cours. Le temps d'administration est réduit à quelques minutes par jour.

Comment lancer tes 30 prochains jours avec Doodle

Planifie ta semaine : heures de cours + blocs 1:1

Crée des feuilles d'inscription avec des caps et des rappels

Crée une page de réservation pour les écrans ou les consultations

Synchronise les calendriers Google, Outlook ou Apple

Connecte-toi à Zoom, Meet, Teams ou Webex

Partage tes liens sur les réseaux sociaux, par courriel et par clavardage

Utilise les sondages de groupe pour tester de nouveaux créneaux horaires

Active les fonctionnalités de Doodle Pro : image de marque, confidentialité, notes AI

Utilise Zapier pour automatiser les mises à jour du CRM ou des courriels.

Examine chaque semaine et ajuste les plafonds ou le timing.

Meilleures pratiques pour l'assiduité et le suivi des clients

Réduire les absences

Exiger un paiement Stripe lors de la réservation

Envoie des rappels de 24h + 1h

Partage ta politique d'annulation dans chaque invitation

Facilite le choix des cours

Utilise les descriptions de réunions Doodle AI pour les notes de cours

Ajoute des étiquettes comme "débutant" ou "faible impact".

Recueille des objectifs ou des notes sur les blessures lors de la réservation

Protège la vie privée

Cache les noms des participants sur les feuilles d'inscription (Doodle Pro)

Ne stocke pas les notes de santé dans les fils de discussion publics

Utilise des connexions de calendrier sécurisées

Points clés à retenir

Utilise les feuilles d'inscription pour remplir les classes récurrentes

Utilise une page de réservation pour les essais et les cours particuliers avec Stripe pour le paiement

Utilise des sondages de groupe pour tester la demande avant le lancement

Réduis les absences avec des tampons, des rappels et des règles d'annulation

Utilise Doodle Pro pour préserver la cohérence de ta marque et la confidentialité des données de tes clients.

Commence avec une meilleure planification

Tu mérites un calendrier qui fonctionne pendant que tu fais du coaching. Doodle t'aide à remplir les classes, à réserver des 1:1 et à te faire payer - sans messages supplémentaires.

Configure une page de réservation, crée une feuille d'inscription et teste ton prochain créneau horaire avec un sondage de groupe. Connecte Stripe et ta plateforme vidéo. Active les rappels. Garde ton emploi du temps simple et efficace.

Prêt à simplifier ton emploi du temps ? Crée un Doodle aujourd'hui et économise des heures tout en gardant chaque classe pleine.