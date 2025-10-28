Sådan bruger fitnesstrænere Doodle til at fylde hold hver uge

Hvis du underviser eller træner klienter, kan din dag forsvinde i sms'er og DM'er. Du bekræfter tider, jagter betalinger og administrerer ventelister. Den administrative byrde dræner dig for energi og bremser din vækst.

Der er en bedre måde. Fitnesstrænere bruger Doodle til at sætte planlægningen på autopilot, holde holdene fulde og beskytte deres tid. Med bookingsider, tilmeldingsark, gruppeafstemninger og 1:1 kan du offentliggøre dit skema én gang og lade kunderne vælge, hvad der fungerer.

I denne guide lærer du, hvordan du fylder ugentlige hold, reducerer antallet af udeblivelser og kører en ren kalender. Se praktiske trin, du kan starte med i dag - plus virkelige eksempler fra trænere, der jonglerer med personlige og online sessioner.

Udfordringen for professionelle fitnesstrænere

Hver uge bringer nye bevægelige dele. Du holder styr på holdkapaciteter, ventelister, private sessioner og rejsetid - plus sene ændringer og særlige klientnoter.

De fleste trænere booker stadig via besked. Det indbyder til dobbeltbooking og ubesvarede sms'er. Det holder dig også klistret til din telefon i stedet for at coache eller programmere.

Betalinger kan også være noget rod. Du holder pladser for udeblivelser. Du jagter kontanter eller overførsler. Det sænker fremmødet og skader pengestrømmen.

Hvorfor dette er vigtigt for fitnesstrænere

Fyldte hold giver større indtægter og mere energi. En klar kalender hjælper dig med at træne bedre og hvile mere. Smart planlægning beskytter også sikkerhed og privatliv - især vigtigt inden for sundhed og velvære.

Når du reducerer frem og tilbage, reducerer du fejl. Det betyder bedre fremmøde, jævnere sessioner og mere tid til din virksomhed.

Opbyg en ugentlig rytme, der fylder op

Start med en enkel, gentagelig plan. Forudsigelige dage og tidspunkter hjælper kunderne med at opbygge en vane. Brug Doodle-tilmeldingsblanketter til at sætte hold og styre din liste.

Opret et tilmeldingsark pr. klassetype. For eksempel:

Klassetype Dage Kapacitet HIIT Mandag og onsdag 12 Mobilitet Tirsdag 10 Styrke-kredsløb Fre 8

Preload 4-6 uger af slots. Doodle håndterer resten.

Sådan opretter du et tilmeldingsark, der sælger ud

Opret et tilmeldingsark i Doodle for hver klasse. Tilføj tilbagevendende tidspunkter for den næste måned. Hold tiderne konsekvente. Sæt et loft fortimerne. Eksempel: 12 for HIIT, 8 for kettlebell. Skriv en kort beskrivelse med udstyr, niveau og sundhedsnoter. Slå påmindelser og deadlines til for at reducere antallet af udeblivelser. Del linket i din biografi, e-mail eller gruppechats.

Når et hold er fyldt op, lukkes arket automatisk. Vil du have en venteliste? Opret en backup-tid på samme tid med $0, og send en besked til disse klienter, hvis der bliver en plads ledig.

Kører du onlinesessioner? Tilslut Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex. Doodle tilføjer automatisk links.

Vælg de bedste undervisningstider med gruppeafstemninger

Er du ikke sikker på, hvilke tidspunkter der fungerer bedst? Brug en gruppeafstemning. Send op til 10 muligheder til dit publikum. Inviter op til 1000 personer.

Når stemmerne er kommet ind, vælger du de to eller tre bedste og offentliggør dem som tilbagevendende klasser. På den måde undgår du at gætte, og du starter med fyldte pladser.

Gør førstegangsinteresse til betalt deltagelse

Prøvetimer er gode - men "gratis" fører ofte til, at man ikke får noget ud af det. Konverter interesse til bookinger med et jævnt flow.

Brug en bookingside til prøver og vurderinger

Opret en bookingside til konsultationer eller bevægelsesscreeninger. Synkroniser din Google-, Outlook- eller Apple-kalender, så kun ledige tider vises.

Tilføj indgangsspørgsmål som f.eks:

Hvad er dine fitnessmål?

Har du skader eller helbredsproblemer?

Foretrukken træningsstil?

Tilslut Stripe, hvis du opkræver betaling for prøvetimer. Betaling på forhånd respekterer din tid og reducerer antallet af udeblivelser.

Gør ombooking automatisk

Når en prøveperiode er slut, kan du sende kunderne dit tilmeldingsark eller 1:1-link. De booker med det samme - ikke mere frem og tilbage eller tabte leads.

Praktiske tips til planlægning for travle fitnesstrænere

Tip Hvorfor det hjælper Tilføj 10-15 minutters buffer Til oprydning, nulstilling og noter mellem klienter Luk for tilmeldinger 2-4 timer før Giver dig tid til at forberede layout eller udstyr Tag imod indskud med Stripe Beskytter steder med stor efterspørgsel Tilbyd ekspressessioner 25-minutters frokostblokke er nemme at sælge Bloker personlige dage Doodle respekterer travlhed fra din kalender Del en klar afbestillingspolitik Aflys f.eks. gratis 12 timer i forvejen, opkræv derefter Sammensæt sessioner Brug 1:1 link med 5-pack eller 10-pack muligheder Brug påmindelser Sæt en til 24 timer før og en til 1 time før Send invitationer via e-mail med 1 klik Send til 1000 kunder på én gang direkte fra Doodle Brug brugerdefineret branding På Doodle Pro er dit logo + farver = professionelt look

Almindelige fejl at undgå

Kun at booke via tekst : Beskeder går tabt. Brug en bookingside eller et tilmeldingsark.

At holde på ubetalte pladser : Tag betaling på forhånd med Stripe.

Ingen rejsebuffere : Fører til sene ankomster. Tilføj blokke.

Ingen detaljer om klassen : Forvirrer kunderne. Brug AI-mødebeskrivelser i Doodle Pro.

For mange værktøjer : Lad være med at sende tre links. Hold dig til ét.

Ignorerer tidszoner : Er du online? Doodle viser hver klient deres lokale tid.

Deling af deltagerinformation: På Doodle Pro kan du skjule navne - godt i sundhedssammenhænge.

Sådan hjælper Doodle dig med at køre en fuld kalender

Produkt Hvad det hjælper dig med at gøre Tilmeldingsark Administrer gruppeklasser med pladsbegrænsning og automatisk lukning Booking-side Del din tilgængelighed for 1:1, skærme og prøver 1:1 Tilbyd private tidspunkter til individuelle klienter Afstemninger i grupper Lad kunderne stemme om de bedste tider, før du forpligter dig Integration af kalendere Synkroniser Google, Outlook, Apple - Doodle forhindrer dobbeltbooking Videokonferencer Tilføj automatisk Zoom, Meet, Teams eller Webex til bookinger Stripe-integration Tag imod betalinger ved booking (fuld pris eller depositum) Værktøjer til branding (Pro) Tilføj dit logo og dine farver for at holde tingene konsistente Påmindelser og deadlines Reducer no-shows med forudindstillede regler Zapier Send bookinger til CRM, Sheets eller e-mail-værktøjer Sikkerhed og privatliv Skjul deltagernes navne, og hold sundhedsoplysningerne sikre

Eksempler fra den virkelige verden fra fitnesstrænere

Studioejer fylder HIIT på hverdagsaftener

Taylor kører HIIT med 12 pladser. Hun opretter et tilmeldingsark til man/ons i 6 uger. Hun aktiverer påmindelser 24 timer + 2 timer og sender en e-mailinvitation til 350 personer via Doodle.

Resultat: 90 % fyldt op i første uge. I uge tre tilføjer hun en fredagsplads for at imødekomme efterspørgslen på ventelisten.

Uafhængig træner med balance mellem 1:1 og små grupper

Andre bruger en bookingside til 1:1 med 10 minutters buffer og Stripe. Til små grupper opretter han et tilmeldingsark med 8 pladser og tilslutter Zoom til rejsende.

Resultat: Ren kalender synkroniseret med Apple og Outlook. Nemme overgange mellem klienter.

Wellnesscoach på et hospital afholder frokost og undervisning

Maya sender en gruppeafstemning til 600 hospitalsansatte. Onsdag vinder. Hun udgiver et tilmeldingsark med 30 pladser og en venteliste, skjuler navne (Doodle Pro) og tilføjer Teams.

Resultat: Hver session fyldes med minimal indsats.

Præ-/postnatal coach administrerer vurderinger og klasser

Sophia bruger en bookingside til vurderinger med spørgsmål til indtag. Hun sender et link til et tilmeldingsark bagefter. Kunder, der køber en 10-pak, får et privat bookinglink.

Resultat: Højt fremmøde til undervisningen. Administrationstiden falder til få minutter om dagen.

Sådan starter du dine næste 30 dage med Doodle

Kortlæg din uge: klassetider + 1:1-blokke

Opret tilmeldingsark med kasketter og påmindelser

Opret en bookingside til skærmbilleder eller konsultationer

Synkroniser Google-, Outlook- eller Apple-kalender

Opret forbindelse til Zoom, Meet, Teams eller Webex

Del dine links på sociale medier, e-mail og chat

Brug gruppeafstemninger til at teste nye tidspunkter

Slå Doodle Pro-funktioner til: branding, privatliv, AI-noter

Brug Zapier til at automatisere CRM- eller e-mailopdateringer

Gennemgå hver uge og juster caps eller timing

Bedste praksis for fremmøde og kundepleje

Reducer antallet af udeblivelser

Kræv Stripe-betaling ved booking

Send påmindelser 24 timer + 1 time før

Del din afbestillingspolitik i hver invitation

Gør det nemt at vælge klasser

Brug Doodle AI-mødebeskrivelser til holdnoter

Tilføj tags som "nybegynder" eller "lav belastning"

Indsaml mål eller skadesnoter ved booking

Beskyt dit privatliv

Skjul deltagernes navne på tilmeldingssedler (Doodle Pro)

Gem ikke sundhedsnoter i offentlige tråde

Brug sikre kalenderforbindelser

Vigtige pointer

Brug tilmeldingsark til at fylde tilbagevendende klasser

Brug en bookingside til forsøg og 1:1 med Stripe til betaling

Brug gruppeafstemninger til at teste efterspørgslen, før du lancerer

Reducer antallet af udeblivelser med buffere, påmindelser og afbestillingsregler

Brug Doodle Pro til at holde dit brand konsistent og dine kundedata private

Kom i gang med bedre planlægning

Du fortjener en kalender, der fungerer, mens du træner. Doodle hjælper dig med at fylde hold, booke 1:1 og få betaling - uden ekstra beskeder.

Opret en bookingside, lav et tilmeldingsark, og test dit næste tidsrum med en gruppeafstemning. Forbind Stripe og din videoplatform. Slå påmindelser til. Hold din tidsplan enkel og effektiv.

Er du klar til at forenkle din planlægning? Opret en Doodle i dag, og spar timer, mens du holder hver klasse fuld.