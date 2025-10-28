Sådan bruger fitnesstrænere Doodle til at fylde hold hver uge

Opret en Doodle

    Hvis du underviser eller træner klienter, kan din dag forsvinde i sms'er og DM'er. Du bekræfter tider, jagter betalinger og administrerer ventelister. Den administrative byrde dræner dig for energi og bremser din vækst.

    Der er en bedre måde. Fitnesstrænere bruger Doodle til at sætte planlægningen på autopilot, holde holdene fulde og beskytte deres tid. Med bookingsider, tilmeldingsark, gruppeafstemninger og 1:1 kan du offentliggøre dit skema én gang og lade kunderne vælge, hvad der fungerer.

    I denne guide lærer du, hvordan du fylder ugentlige hold, reducerer antallet af udeblivelser og kører en ren kalender. Se praktiske trin, du kan starte med i dag - plus virkelige eksempler fra trænere, der jonglerer med personlige og online sessioner.

    Udfordringen for professionelle fitnesstrænere

    Hver uge bringer nye bevægelige dele. Du holder styr på holdkapaciteter, ventelister, private sessioner og rejsetid - plus sene ændringer og særlige klientnoter.

    De fleste trænere booker stadig via besked. Det indbyder til dobbeltbooking og ubesvarede sms'er. Det holder dig også klistret til din telefon i stedet for at coache eller programmere.

    Betalinger kan også være noget rod. Du holder pladser for udeblivelser. Du jagter kontanter eller overførsler. Det sænker fremmødet og skader pengestrømmen.

    Hvorfor dette er vigtigt for fitnesstrænere

    Fyldte hold giver større indtægter og mere energi. En klar kalender hjælper dig med at træne bedre og hvile mere. Smart planlægning beskytter også sikkerhed og privatliv - især vigtigt inden for sundhed og velvære.

    Når du reducerer frem og tilbage, reducerer du fejl. Det betyder bedre fremmøde, jævnere sessioner og mere tid til din virksomhed.

    Opbyg en ugentlig rytme, der fylder op

    Start med en enkel, gentagelig plan. Forudsigelige dage og tidspunkter hjælper kunderne med at opbygge en vane. Brug Doodle-tilmeldingsblanketter til at sætte hold og styre din liste.

    Opret et tilmeldingsark pr. klassetype. For eksempel:

    Klassetype

    Dage

    Kapacitet

    HIIT

    Mandag og onsdag

    12

    Mobilitet

    Tirsdag

    10

    Styrke-kredsløb

    Fre

    8

    Preload 4-6 uger af slots. Doodle håndterer resten.

    Sådan opretter du et tilmeldingsark, der sælger ud

    1. Opret et tilmeldingsark i Doodle for hver klasse.

    2. Tilføj tilbagevendende tidspunkter for den næste måned. Hold tiderne konsekvente.

    3. Sæt et loft fortimerne. Eksempel: 12 for HIIT, 8 for kettlebell.

    4. Skriv en kort beskrivelse med udstyr, niveau og sundhedsnoter.

    5. Slå påmindelser og deadlines til for at reducere antallet af udeblivelser.

    6. Del linket i din biografi, e-mail eller gruppechats.

    Når et hold er fyldt op, lukkes arket automatisk. Vil du have en venteliste? Opret en backup-tid på samme tid med $0, og send en besked til disse klienter, hvis der bliver en plads ledig.

    Kører du onlinesessioner? Tilslut Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex. Doodle tilføjer automatisk links.

    Vælg de bedste undervisningstider med gruppeafstemninger

    Er du ikke sikker på, hvilke tidspunkter der fungerer bedst? Brug en gruppeafstemning. Send op til 10 muligheder til dit publikum. Inviter op til 1000 personer.

    Når stemmerne er kommet ind, vælger du de to eller tre bedste og offentliggør dem som tilbagevendende klasser. På den måde undgår du at gætte, og du starter med fyldte pladser.

    Gør førstegangsinteresse til betalt deltagelse

    Prøvetimer er gode - men "gratis" fører ofte til, at man ikke får noget ud af det. Konverter interesse til bookinger med et jævnt flow.

    Brug en bookingside til prøver og vurderinger

    Opret en bookingside til konsultationer eller bevægelsesscreeninger. Synkroniser din Google-, Outlook- eller Apple-kalender, så kun ledige tider vises.

    Tilføj indgangsspørgsmål som f.eks:

    • Hvad er dine fitnessmål?

    • Har du skader eller helbredsproblemer?

    • Foretrukken træningsstil?

    Tilslut Stripe, hvis du opkræver betaling for prøvetimer. Betaling på forhånd respekterer din tid og reducerer antallet af udeblivelser.

    Gør ombooking automatisk

    Når en prøveperiode er slut, kan du sende kunderne dit tilmeldingsark eller 1:1-link. De booker med det samme - ikke mere frem og tilbage eller tabte leads.

    Praktiske tips til planlægning for travle fitnesstrænere

    Tip

    Hvorfor det hjælper

    Tilføj 10-15 minutters buffer

    Til oprydning, nulstilling og noter mellem klienter

    Luk for tilmeldinger 2-4 timer før

    Giver dig tid til at forberede layout eller udstyr

    Tag imod indskud med Stripe

    Beskytter steder med stor efterspørgsel

    Tilbyd ekspressessioner

    25-minutters frokostblokke er nemme at sælge

    Bloker personlige dage

    Doodle respekterer travlhed fra din kalender

    Del en klar afbestillingspolitik

    Aflys f.eks. gratis 12 timer i forvejen, opkræv derefter

    Sammensæt sessioner

    Brug 1:1 link med 5-pack eller 10-pack muligheder

    Brug påmindelser

    Sæt en til 24 timer før og en til 1 time før

    Send invitationer via e-mail med 1 klik

    Send til 1000 kunder på én gang direkte fra Doodle

    Brug brugerdefineret branding

    På Doodle Pro er dit logo + farver = professionelt look

    Almindelige fejl at undgå

    • Kun at booke via tekst: Beskeder går tabt. Brug en bookingside eller et tilmeldingsark.

    • At holde på ubetalte pladser: Tag betaling på forhånd med Stripe.

    • Ingen rejsebuffere: Fører til sene ankomster. Tilføj blokke.

    • Ingen detaljer om klassen: Forvirrer kunderne. Brug AI-mødebeskrivelser i Doodle Pro.

    • For mange værktøjer: Lad være med at sende tre links. Hold dig til ét.

    • Ignorerer tidszoner: Er du online? Doodle viser hver klient deres lokale tid.

    • Deling af deltagerinformation: På Doodle Pro kan du skjule navne - godt i sundhedssammenhænge.

    Sådan hjælper Doodle dig med at køre en fuld kalender

    Produkt

    Hvad det hjælper dig med at gøre

    Tilmeldingsark

    Administrer gruppeklasser med pladsbegrænsning og automatisk lukning

    Booking-side

    Del din tilgængelighed for 1:1, skærme og prøver

    1:1

    Tilbyd private tidspunkter til individuelle klienter

    Afstemninger i grupper

    Lad kunderne stemme om de bedste tider, før du forpligter dig

    Integration af kalendere

    Synkroniser Google, Outlook, Apple - Doodle forhindrer dobbeltbooking

    Videokonferencer

    Tilføj automatisk Zoom, Meet, Teams eller Webex til bookinger

    Stripe-integration

    Tag imod betalinger ved booking (fuld pris eller depositum)

    Værktøjer til branding (Pro)

    Tilføj dit logo og dine farver for at holde tingene konsistente

    Påmindelser og deadlines

    Reducer no-shows med forudindstillede regler

    Zapier

    Send bookinger til CRM, Sheets eller e-mail-værktøjer

    Sikkerhed og privatliv

    Skjul deltagernes navne, og hold sundhedsoplysningerne sikre

    Eksempler fra den virkelige verden fra fitnesstrænere

    Studioejer fylder HIIT på hverdagsaftener

    Taylor kører HIIT med 12 pladser. Hun opretter et tilmeldingsark til man/ons i 6 uger. Hun aktiverer påmindelser 24 timer + 2 timer og sender en e-mailinvitation til 350 personer via Doodle.

    Resultat: 90 % fyldt op i første uge. I uge tre tilføjer hun en fredagsplads for at imødekomme efterspørgslen på ventelisten.

    Uafhængig træner med balance mellem 1:1 og små grupper

    Andre bruger en bookingside til 1:1 med 10 minutters buffer og Stripe. Til små grupper opretter han et tilmeldingsark med 8 pladser og tilslutter Zoom til rejsende.

    Resultat: Ren kalender synkroniseret med Apple og Outlook. Nemme overgange mellem klienter.

    Wellnesscoach på et hospital afholder frokost og undervisning

    Maya sender en gruppeafstemning til 600 hospitalsansatte. Onsdag vinder. Hun udgiver et tilmeldingsark med 30 pladser og en venteliste, skjuler navne (Doodle Pro) og tilføjer Teams.

    Resultat: Hver session fyldes med minimal indsats.

    Præ-/postnatal coach administrerer vurderinger og klasser

    Sophia bruger en bookingside til vurderinger med spørgsmål til indtag. Hun sender et link til et tilmeldingsark bagefter. Kunder, der køber en 10-pak, får et privat bookinglink.

    Resultat: Højt fremmøde til undervisningen. Administrationstiden falder til få minutter om dagen.

    Sådan starter du dine næste 30 dage med Doodle

    • Kortlæg din uge: klassetider + 1:1-blokke

    • Opret tilmeldingsark med kasketter og påmindelser

    • Opret en bookingside til skærmbilleder eller konsultationer

    • Synkroniser Google-, Outlook- eller Apple-kalender

    • Opret forbindelse til Zoom, Meet, Teams eller Webex

    • Del dine links på sociale medier, e-mail og chat

    • Brug gruppeafstemninger til at teste nye tidspunkter

    • Slå Doodle Pro-funktioner til: branding, privatliv, AI-noter

    • Brug Zapier til at automatisere CRM- eller e-mailopdateringer

    • Gennemgå hver uge og juster caps eller timing

    Bedste praksis for fremmøde og kundepleje

    Reducer antallet af udeblivelser

    • Kræv Stripe-betaling ved booking

    • Send påmindelser 24 timer + 1 time før

    • Del din afbestillingspolitik i hver invitation

    Gør det nemt at vælge klasser

    • Brug Doodle AI-mødebeskrivelser til holdnoter

    • Tilføj tags som "nybegynder" eller "lav belastning"

    • Indsaml mål eller skadesnoter ved booking

    Beskyt dit privatliv

    • Skjul deltagernes navne på tilmeldingssedler (Doodle Pro)

    • Gem ikke sundhedsnoter i offentlige tråde

    • Brug sikre kalenderforbindelser

    Vigtige pointer

    • Brug tilmeldingsark til at fylde tilbagevendende klasser

    • Brug en bookingside til forsøg og 1:1 med Stripe til betaling

    • Brug gruppeafstemninger til at teste efterspørgslen, før du lancerer

    • Reducer antallet af udeblivelser med buffere, påmindelser og afbestillingsregler

    • Brug Doodle Pro til at holde dit brand konsistent og dine kundedata private

    Kom i gang med bedre planlægning

    Du fortjener en kalender, der fungerer, mens du træner. Doodle hjælper dig med at fylde hold, booke 1:1 og få betaling - uden ekstra beskeder.

    Opret en bookingside, lav et tilmeldingsark, og test dit næste tidsrum med en gruppeafstemning. Forbind Stripe og din videoplatform. Slå påmindelser til. Hold din tidsplan enkel og effektiv.

    Er du klar til at forenkle din planlægning? Opret en Doodle i dag, og spar timer, mens du holder hver klasse fuld.

