Hur träningsinstruktörer använder Doodle för att fylla sina pass varje vecka

Om du håller kurser eller tränar kunder kan din dag lätt gå åt till att svara på sms och direktmeddelanden. Du bekräftar tider, påminner om betalningar och hanterar väntelistor. Denna administrativa börda tär på din energi och bromsar din utveckling.

Det finns ett bättre sätt. Träningsinstruktörer använder Doodle för att automatisera schemaläggningen, se till att klasserna blir fullbokade och säkerställa att de får tid för sig själva. Med Booking Pages, Sign-up Sheets, Group Polls och 1:1-möten publicerar du ditt schema en gång och låter kunderna välja vad som passar dem bäst.

I den här guiden får du lära dig hur du fyller veckans pass, minskar antalet uteblivna deltagare och håller ordning på din kalender. Här hittar du praktiska tips som du kan börja tillämpa redan idag – plus konkreta exempel från tränare som kombinerar fysiska och onlinebaserade pass.

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Den utmaning som professionella tränare står inför

Varje vecka medför nya faktorer att ta hänsyn till. Du håller koll på antalet platser i klasserna, väntelistor, privata lektioner och restid – samt sena ändringar och särskilda anteckningar från kunderna.

De flesta tränare bokar fortfarande via meddelanden. Det ökar risken för dubbelbokningar och missade meddelanden. Det gör också att du blir fastklistrad vid din mobil istället för att ägna dig åt träning eller träningsplanering.

Betalningar kan också vara krångliga. Man håller platser lediga för dem som uteblir. Man måste jaga efter kontanter eller banköverföringar. Det minskar deltagarantalet och påverkar kassaflödet negativt.

Varför detta är viktigt för träningsinstruktörer

Fullbokade klasser ger ökade intäkter och mer energi. En överskådlig kalender hjälper dig att coacha bättre och vila mer. En smart schemaläggning bidrar också till säkerhet och integritet – vilket är särskilt viktigt inom hälsa och välbefinnande.

När du minskar antalet tur-och-retur-kommunikationer minskar du också antalet misstag. Det innebär bättre närvaro, smidigare möten och mer tid för din verksamhet.

Skapa en veckorytm för lektionerna som fyller upp

Börja med en enkel, återkommande plan. Förutsägbara dagar och tider hjälper kunderna att skapa en vana. Använd Doodle Sign-up Sheets för att begränsa antalet deltagare i klasserna och hantera din lista.

Skapa ett Sign-up Sheet per klass. Till exempel:

Typ av lektion Dagar Kapacitet HIIT Mån & ons 12 Rörlighet tis 10 Styrketräningsrundor fre 8

Förbokning av tidsluckor för 4–6 veckor. Doodle sköter resten.

Så här skapar du en Sign-up Sheet som blir fullbokad

Skapa en Sign-up Sheet i Doodle för varje klass. Lägg till återkommande tidsintervall under den kommande månaden. Se till att tiderna är regelbundna. Ställ in klassgränser. Exempel: 12 för HIIT, 8 för kettlebell. Skriv en kort beskrivning med information om utrustning, nivå och hälsa. Aktivera påminnelser och tidsfrister för att minska antalet uteblivna besök. Dela länken i din profil, via e-post eller i gruppchattar.

När en kurs blir full stängs anmälningsformuläret automatiskt. Vill du ha en väntelista? Skapa samtidigt en reservplats med priset 0 $ och meddela de kunderna om en plats blir ledig.

Håller du möten online? Anslut Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex. Doodle lägger till länkarna automatiskt.

Välj de bästa lektionstiderna med hjälp av Group Poll

Vet du inte vilka tidsintervall som passar bäst? Använd en Group Poll. Skicka upp till 10 alternativ till din målgrupp. Bjud in upp till 1 000 personer.

När rösterna har kommit in väljer du ut de två eller tre mest populära och lägger upp dem som återkommande kurser. På så sätt slipper du gissa och kan börja med fullbokade platser.

Omvandla det initiala intresset till betalda besökare

Provlektioner är jättebra – men ”gratis” leder ofta till att deltagarna hoppar av. Omvandla intresse till bokningar med ett smidigt förfarande.

Använd en Booking Page för provlektioner och utvärderingar

Skapa en Booking Page för konsultationer eller rörelseutvärderingar. Synkronisera din Google-, Outlook- eller Apple-kalender så att endast lediga tider visas.

Lägg till frågor vid intaget, till exempel:

Vilka är dina träningsmål?

Har du några skador eller hälsoproblem?

Vilken träningsstil föredrar du?

Anslut Stripe om du tar betalt för provperioder. Att ta betalt i förskott visar respekt för din tid och minskar antalet uteblivna besök.

Gör ombokningen automatisk

När provperioden är slut skickar du din Sign-up Sheet eller din 1:1-länk till kunderna. De bokar direkt – inget mer fram och tillbaka och inga förlorade leads.

Praktiska tips om schemaläggning för upptagna tränare

Tips Varför det hjälper Lägg till 10–15 minuters marginal För uppstädning, återställning och anteckningar mellan kundbesök Stäng anmälningarna 2–4 timmar före Ger dig tid att förbereda layouten eller utrustningen Ta emot inbetalningar med Stripe Skyddar utsatta områden Erbjud snabbsessioner 25-minuters lunchpass är lätta att sälja in Spärra lediga dagar Doodle respekterar de tider i din kalender då du är upptagen Informera om tydliga avbokningsregler T.ex. avbokning kostnadsfritt 12 timmar i förväg, därefter debiteras Paket med sessioner Använd länken 1:1 med alternativen 5-pack eller 10-pack Använd påminnelser Ställ in en 24 timmar i förväg och en 1 timme i förväg Skicka inbjudningar via e-post med ett klick Skicka till 1 000 kunder samtidigt direkt från Doodle Använd anpassad varumärkesprofilering I Doodle Pro ger din logotyp + färger ett professionellt intryck

Vanliga misstag som man bör undvika

Bokning endast via SMS : Meddelanden kan gå förlorade. Använd en Booking Page eller en Sign-up Sheet.

Att hålla lediga platser : Ta betalt i förskott med Stripe.

Inga resebuffertar : Det leder till förseningar. Lägg till block.

Inga uppgifter om lektionen : Det kan vara förvirrande för kunderna. Använd AI-genererade mötesbeskrivningar i Doodle Pro.

För många verktyg : Skicka inte tre länkar. Nöj dig med en.

Att bortse från tidszoner : Online? Doodle visar varje kund den lokala tiden.

Delning av deltagaruppgifter: I Doodle Pro kan du dölja namn – vilket är perfekt i vårdsammanhang.

Hur Doodle hjälper dig att fylla din kalender

Produkt Vad det hjälper dig att göra Sign-up Sheets Hantera gruppklasser med deltagarbegränsningar och automatisk stängning Booking Page Ange när du är tillgänglig för 1:1-möten, skärmvisningar och provperioder 1:1 Erbjuda enskilda kunder egna tidsluckor Group Poll Låt kunderna rösta fram de bästa tiderna innan du bestämmer dig Kalenderintegrationer Synkronisera Google, Outlook och Apple – Doodle förhindrar dubbelbokningar Videokonferenser Lägg automatiskt till Zoom, Meet, Teams eller Webex i bokningarna Stripe-integration Ta emot betalningar vid bokningen (hela beloppet eller en handpenning) Verktyg för varumärkesbyggande (Pro) Lägg till din logotyp och dina färger för att skapa ett enhetligt utseende Påminnelser och tidsfrister Minska antalet uteblivna besök med förinställda regler Zapier Skicka bokningar till CRM, Sheets eller e-postverktyg Säkerhet och integritet Dölj deltagarnas namn och skydda hälsouppgifterna

Exempel från verkligheten från personliga tränare

Studioägare som håller i HIIT-pass på vardagskvällar

Taylor anordnar HIIT-pass med 12 platser. Hon skapar en Sign-up Sheet för måndagar och onsdagar under 6 veckor. Hon aktiverar påminnelser 24 timmar och 2 timmar före passet och skickar ut en inbjudan via e-post till 350 personer via Doodle.

Resultat: 90 % fullbokad redan under den första veckan. Under den tredje veckan lägger hon till ett fredagstidspass för att tillgodose efterfrågan från väntelistan.

Fristående tränare som kombinerar 1:1-träningar och träning i små grupper

Andre använder en Booking Page för 1:1-möten med 10 minuters buffert och Stripe. För smågrupper skapar han en Sign-up Sheet med 8 platser och kopplar in Zoom för deltagarna.

Resultat: En överskådlig kalender som synkroniseras med Apple och Outlook. Smidiga övergångar mellan kunder.

Hälsocoach på sjukhuset anordnar lunchseminarier

Maya skickar ut en Group Poll till 600 sjukhusanställda. Onsdagen vinner. Hon lägger upp en Sign-up Sheet med 30 platser och en väntelista, döljer namnen (Doodle Pro) och lägger till Teams.

Resultat: Varje session fylls med minimal ansträngning.

Tränare inom för- och efterfödselsvård som ansvarar för bedömningar och kurser

Sophia använder en Booking Page för utvärderingar med inledande frågor. Efteråt skickar hon en länk till ett Sign-up Sheet. Kunder som köper ett 10-paket får en privat bokningslänk.

Resultat: Hög närvaro. Den administrativa tiden minskar till några minuter per dag.

Så här kommer du igång med dina nästa 30 dagar med Doodle

Planera din vecka: lektionstider + 1:1-pass

Skapa Sign-up Sheets med övre gränser och påminnelser

Skapa en Booking Page för undersökningar eller konsultationer

Synkronisera Google-, Outlook- eller Apple-kalendern

Anslut till Zoom, Meet, Teams eller Webex

Dela dina länkar på sociala medier, via e-post och i chattar

Använd Group Poll för att testa nya tidsluckor

Aktivera funktionerna i Doodle Pro: varumärkesanpassning, integritet, AI-anteckningar

Använd Zapier för att automatisera uppdateringar i CRM-systemet eller via e-post

Gå igenom detta varje vecka och justera gränserna eller tidsplaneringen

Bästa praxis för närvaro och kundvård

Minska antalet uteblivna besök

Kräv betalning via Stripe vid bokningen

Skicka påminnelser 24 timmar + 1 timme

Ange dina avbokningsvillkor i varje inbjudan

Gör det enkelt att välja kurser

Använd mötesbeskrivningarna från Doodle AI som anteckningar från lektionerna

Lägg till taggar som ”nybörjare” eller ”låg belastning”

Samla in mål eller skadeinformation vid bokningen

Skydda integriteten

Dölj deltagarnas namn på Sign-up Sheets (Doodle Pro)

Lägg inte upp anteckningar om hälsa i offentliga trådar

Använd säkra kalenderanslutningar

Viktiga slutsatser

Använd Sign-up Sheets för att fylla upp återkommande kurser

Använd en Booking Page för provlektioner och 1:1-lektioner med Stripe som betalningslösning

Använd Group Poll för att testa efterfrågan innan lanseringen

Minska antalet uteblivna besök med tidsbuffertar, påminnelser och avbokningsregler

Använd Doodle Pro för att säkerställa ett enhetligt varumärke och skydda kunduppgifterna

Kom igång med bättre schemaläggning

Du förtjänar en kalender som fungerar medan du coachar. Med Doodle kan du fylla dina kurser, boka 1:1-möten och ta betalt – utan extra meddelanden.

Skapa en Booking Page, upprätta en Sign-up Sheet och testa ditt nästa tidsfönster med en Group Poll. Koppla ihop Stripe med din videoplattform. Aktivera påminnelser. Se till att ditt schema är enkelt och effektivt.

Är du redo att förenkla din schemaläggning? Skapa en Doodle redan idag och spara timmar samtidigt som du ser till att alla kurser blir fullbokade.