ग्रुप पोल बनाम साइन-अप शीट्स: कक्षाओं के लिए कौन सा उपयोग करें?

एक स्वास्थ्य देखभाल समूह कक्षा प्रशिक्षक के रूप में आपका सप्ताह व्यस्त रहता है। आप मरीजों की ज़रूरतों, कमरों की सीमाओं, स्टाफिंग और सख्त समय-सीमाओं के बीच संतुलन बनाते हैं। इसके अलावा, आप मधुमेह शिक्षा, प्रसवपूर्व कक्षाएं, सीपीआर रिफ्रेशर या गति चिकित्सा संचालित करते हैं। समय तय करने या रोस्टर ट्रैक करने के लिए बार-बार ईमेल आदान-प्रदान करना आपका पूरा दिन खा जाता है।

सही टूल आपको तेज़ी से योजना बनाने, अनुपस्थितियों को कम करने और अपने कैलेंडर को व्यवस्थित रखने में मदद कर सकता है। इस गाइड में, हम स्वास्थ्यवर्धक कक्षाओं के लिए ग्रुप पोल बनाम साइन-अप शीट्स की तुलना करते हैं। आप जानेंगे कि प्रत्येक का उपयोग कब करना है, उन्हें मिनटों में कैसे सेटअप करना है, और Doodle के साथ भुगतान, रिमाइंडर, गोपनीयता और वर्चुअल लिंक को कैसे संभालना है।

अंत तक, आप ठीक-ठीक जान जाएंगे कि कौन सा टूल आपकी कक्षा के लिए उपयुक्त है, साथ ही हर महीने घंटों बचाने के लिए कुछ शक्तिशाली तरकीबें भी जान जाएंगे।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

समूह कक्षा प्रशिक्षक पेशेवरों के सामने चुनौती

स्वास्थ्य देखभाल में समय-सारिणी बनाना सरल नहीं है। मरीजों के पास काम या बच्चों की देखभाल होती है। कई क्लीनिक कमरे साझा करते हैं। कुछ कक्षाओं पर कड़े सुरक्षा प्रतिबंध होते हैं। आप उपस्थित लोगों के नाम या स्वास्थ्य संबंधी विवरण सार्वजनिक नहीं कर सकते।

सामान्य दर्द के बिंदु शामिल हैं:

बड़ी मरीज़ों की सूचियों से दिन चुनने के लिए कहने में समय बर्बाद होना

शायद कहने और पुनर्निर्धारण के अनुरोधों से भरे इनबॉक्स

कमरे की अति-आरक्षण या सत्र में कम उपस्थिति

छूटे हुए रिमाइंडर और अनुपस्थिति

भ्रामक या खो जाने वाले आभासी लिंक

आपको एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रक्रिया चाहिए जो गोपनीयता की रक्षा करे, क्षमता का सम्मान करे, और आपके कैलेंडर के अनुकूल हो।

समूह कक्षा प्रशिक्षक के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

अच्छी समय-सारिणी देखभाल और राजस्व दोनों का समर्थन करती है। जब मरीज़ अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं, तो उपस्थिति बढ़ जाती है। जब कक्षाओं की सूची स्पष्ट होती है, तो आपके कर्मचारियों की तैयारी बेहतर होती है। जब आपका कैलेंडर अद्यतित रहता है, तो आप दोहरी बुकिंग और अंतिम समय की अव्यवस्था से बचते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल में, छोटी-छोटी सफलताएँ मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं:

कम अनुपस्थिति का मतलब बेहतर परिणाम

पूर्ण कक्षाएँ कर्मचारियों और स्थान का उपयोग बेहतर बनाती हैं।

कम प्रशासनिक समय अधिक देखभाल का समय देता है।

स्पष्ट रिकॉर्ड तनाव और गलतियों को कम करते हैं।

Doodle आपको ग्रुप पोल, साइन-अप शीट्स, बुकिंग पेज और 1:1 सत्रों के साथ वहाँ पहुँचने में मदद करता है, जो आपके कैलेंडर और वीडियो टूल्स से जुड़ते हैं।

ग्रुप पोल बनाम साइन-अप शीट्स: त्वरित नियम

इस उपकरण का उपयोग करें... जब आपको... ग्रुप पोल नई या पुनर्निर्धारित कक्षा के लिए सबसे अच्छा समय चुनें साइन-अप शीट्स फिल फिक्स्ड सेशंस और ट्रैक सीट काउंट्स

प्रत्येक उपकरण सबसे अच्छी तरह क्या करता है

उपकरण के लिए सबसे अच्छा... ग्रुप पोल रोगियों की राय लेकर एक नई कक्षा का समय तय करना ग्रुप पोल उपलब्धता जानने के लिए बड़े समूहों का सर्वेक्षण करना ग्रुप पोल कई विकल्प पेश करना और सर्वोत्तम विकल्प चुनना साइन-अप शीट्स जब कक्षा का समय पहले से ही तय हो साइन-अप शीट्स क्षमता और सुरक्षा सीमाओं का प्रबंधन साइन-अप शीट्स पूरी श्रृंखला तैयार करना और लोगों को स्थान चुनने देना

दोनों उपकरण:

अपने कैलेंडर से कनेक्ट करें

1000 प्रतिभागियों तक का समर्थन

स्वचालित अनुस्मारक भेजें

Doodle Pro के साथ गोपनीयता सेटिंग्स प्रदान करें

स्वास्थ्य देखभाल कक्षाओं के लिए ग्रुप पोल का उपयोग कैसे करें

नए क्लास का समय चुनते समय, एक पोल इसे तेज़ और समावेशी बनाता है।

चरण:

कई दिनों में 4–8 समय विकल्प चुनें डबल बुकिंग से बचने के लिए अपना कैलेंडर कनेक्ट करें। एक संक्षिप्त, स्पष्ट क्लास सारांश लिखें (चिकित्सा विवरणों से बचें) गोपनीयता के लिए प्रतिभागी विवरण छिपाएँ चालू करें एक समयसीमा (2–3 दिन) निर्धारित करें और स्वचालित अनुस्मारक निवेश आमंत्रित करें या अपना पोल लिंक पोस्ट करें शीर्ष विकल्प की पुष्टि करें और वीडियो लिंक जोड़ें

सुझाव:

कामकाजी मरीजों के लिए सुबह-सुबह या शाम का समय शामिल करें।

संदेश संक्षिप्त और सरल रखें

लचीले मतदाताओं को आवाज़ देने के लिए "हाँ, यदि आवश्यक हो" का उपयोग करें।

स्वास्थ्यवर्धक कक्षाओं के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग कैसे करें

जब आपकी तारीखें तय हो जाएँ, तो सीटें भरने और व्यवस्थित रहने के लिए साइन-अप शीट का उपयोग करें।

चरण:

अपनी कक्षा का शीर्षक स्पष्ट रूप से दें (उदाहरण के लिए "प्रसव पूर्व श्रृंखला सप्ताह 1") सभी सत्रों की तारीखें और समय जोड़ें प्रति स्लॉट सीट सीमाएँ निर्धारित करें कमरे या वीडियो लिंक का विवरण जोड़ें 24 घंटे और उसी दिन के लिए रिमाइंडर चालू करें। अपना साइन-अप लिंक साझा करें आवश्यकता पड़ने पर नामांकन ट्रैक करें और प्रतीक्षा सूची प्रबंधित करें।

सुझाव:

पूरे तिमाही की योजना बनाने के लिए Doodle Pro में अनलिमिटेड साइन-अप सत्रों का उपयोग करें।

गोपनीयता के लिए प्रतिभागियों के नाम छिपाएँ

यदि मांग अधिक हो तो अतिरिक्त स्लॉट्स को "वेटलिस्ट" के रूप में लेबल करें।

आवश्यकता पड़ने पर भुगतान एकत्र करने के लिए एक बुकिंग पेज के साथ जोड़ें।

उपस्थिति सुधारने और प्रशासनिक कार्य कम करने के व्यावहारिक सुझाव

उम्मीदें तय करने के लिए शीर्षकों में राज्य सीट सीमाएँ

ज़रूरी चीज़ों के साथ 500 अक्षरों से कम के रिमाइंडर लिखें

हर निमंत्रण में समय क्षेत्र शामिल करें

ग्रुप पोल के 24 घंटों के भीतर अंतिम समय की पुष्टि करें

समूह कक्षा से पहले बुकिंग पेज के माध्यम से 15 मिनट की परामर्श सेवा प्रदान करें।

स्वचालित कैलेंडर सिंक के साथ प्री-क्लास स्क्रीनिंग के लिए 1:1s का उपयोग करें

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

लोगों से समय चुनने के लिए कहने हेतु साइन-अप शीट का उपयोग करना

खुले फ़ील्ड्स में संरक्षित स्वास्थ्य जानकारी एकत्र करना

सुरक्षा-संवेदनशील वर्गों के लिए क्षमता सीमाएं छोड़ना

रिमाइंडर चालू करना भूल जाना

केवल दोपहर के स्लॉट उपलब्ध (सुबह/शाम जोड़ें)

आपका कैलेंडर सिंक नहीं हो रहा है

पोल को बहुत देर तक खुला छोड़ना (72 घंटों के भीतर बंद करें)

स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षकों का समर्थन करने वाले उपकरण और समाधान

उपकरण यह क्या करता है ग्रुप पोल 1000 लोगों तक के साथ एक समय चुनें, टकराव से बचें, अनुस्मारक भेजें प्रतिभागी के नाम छिपाएँ, वीडियो लिंक संलग्न करें साइन-अप शीट्स सीट सीमाएँ निर्धारित करें, कई सत्रों की योजना बनाएँ, पंजीकरण ट्रैक करें, अनुस्मारक भेजें नाम छिपाएँ, Doodle Pro के साथ ब्रांडिंग जोड़ें बुकिंग पेज परामर्श या ड्रॉप-इन सत्र प्रदान करें, Stripe के माध्यम से भुगतान एकत्र करें। एक-एक करके रोगियों को स्क्रीनिंग या मेक-अप सत्रों के लिए निर्धारित समयों में से चुनने दें। एआई विवरण अपने अंदाज़ में क्लास विवरण तेज़ी से उत्पन्न करें ज़ैपियर एकीकरण बुकिंग्स को सीआरएम, ईएचआर, एसएमएस प्लेटफ़ॉर्म, या न्यूज़लेटर सूची में भेजें वीडियो एकीकरण ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, या सिस्को कनेक्ट करें गोपनीयता उपकरण नाम छिपाएँ, पीएचआई की सुरक्षा करें, कैलेंडर कनेक्शन सुरक्षित करें

स्वास्थ्य देखभाल समूह कक्षाओं के लिए वास्तविक-विश्व उदाहरण

ग्रुप पोल के साथ मधुमेह शिक्षा की शुरुआत

आप 60 मरीजों को एक नए क्लास समय पर मतदान के लिए आमंत्रित करते हैं। मंगलवार शाम 5 बजे जीत जाता है। आप पोल बंद करते हैं, एक ज़ूम लिंक जोड़ते हैं, और पहले दिन 80% उपस्थिति हासिल करते हैं।

साइन-अप शीट्स के साथ प्रसव-पूर्व श्रृंखला

आप चार सप्ताह की कक्षाएं बनाते हैं जिनमें अधिकतम 12 सीटें होती हैं। रोगी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। रिमाइंडर आने वाले न आने वालों की संख्या कम करते हैं और आपका फोन शांत रहता है।

वेटलिस्ट के साथ पीटी स्ट्रेंथ क्लास

आप 6 सीटें निर्धारित करते हैं और एक "वेटलिस्ट" स्लॉट जोड़ते हैं। जब कोई मरीज रद्द करता है, तो आप वेटलिस्ट के व्यक्ति को प्रमोट करते हैं। कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई भागदौड़ नहीं।

दोनों उपकरणों के साथ वर्चुअल माइंडफुलनेस समूह

आप समय चुनने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करते हैं, फिर आठ साप्ताहिक सत्रों का प्रबंधन करने के लिए साइन-अप शीट का उपयोग करते हैं। ज़ूम लिंक और रिमाइंडर समूह को संलग्न बनाए रखते हैं।

गोपनीयता और स्पष्टता के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ

Doodle में कभी भी निदान या बीमा की जानकारी न इकट्ठा करें।

डिफ़ॉल्ट रूप से प्रतिभागी विवरण छिपाएँ

पोर्टल संदेश या SMS जैसे अनुमोदित चैनलों के माध्यम से लिंक भेजें

निर्देशों को संक्षिप्त, मैत्रीपूर्ण और पालन करने में आसान रखें।

निर्णय मार्गदर्शिका: आपके कक्षा प्रकार के लिए कौन सा उपकरण

परिदृश्य सबसे अच्छा उपकरण एक नए समूह के लिए सबसे अच्छा समय खोजना ग्रुप पोल एक बार का सत्र पुनः निर्धारित करना ग्रुप पोल सीट सीमाओं के साथ निश्चित सत्र भरना साइन-अप शीट्स सीपीआर या योग जैसे क्षमता-सीमित कार्यक्रम साइन-अप शीट्स भुगतान किए गए ड्रॉप-इन वेलनेस सत्र बुकिंग पेज 1:1 परामर्श या स्क्रीनिंग एक-से-एक

मुख्य बिंदु

अपने समूह के साथ समय तय करने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें।

स्थायी सीटें भरने और उपस्थिति प्रबंधित करने के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

डबल बुकिंग से बचने के लिए अपना कैलेंडर कनेक्ट करें।

हर साइन-अप फ़्लो में रिमाइंडर और प्राइवेसी कंट्रोल जोड़ें

आवश्यकता पड़ने पर बुकिंग पेज या 1:1 के माध्यम से भुगतान एकत्र करें।

बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें

ग्रुप पोल और साइन-अप शीट्स में से चुनना तब आसान हो जाता है जब आप टूल को काम के अनुसार मिलाते हैं। समय तय करने के लिए पोल का उपयोग करें। कमरे को भरने के लिए साइन-अप शीट का उपयोग करें। Doodle के साथ, आप एक ही लिंक से रिमाइंडर भेज सकते हैं, टकराव से बच सकते हैं, और गोपनीयता की रक्षा कर सकते हैं।

एक Doodle बनाएँ और देखें कि स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षक हर हफ्ते कैसे घंटों की बचत करते हैं और अधिक सीटें भरते हैं।