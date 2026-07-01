Group Polls kontra Sign-up Sheets för kurser inom hälso- och sjukvård
Updated: 1 juli 2026
Group Polls eller Sign-up Sheets: vilket alternativ ska man använda i undervisningen?
Som instruktör för gruppträning inom hälso- och sjukvården har du fullt upp under veckan. Du måste balansera patienternas behov, utrymmesbegränsningar, personalresurser och strikta tidsramar. Utöver det håller du i diabetesutbildningar, förlossningsförberedelsekurser, HLR-uppfriskningskurser eller rörelseterapi. Att skicka e-post fram och tillbaka för att bestämma tider eller hålla koll på deltagarlistor tar upp hela dagen.
Med rätt verktyg kan du planera snabbare, minska antalet uteblivna deltagare och hålla din kalender överskådlig. I den här guiden jämför vi Group Poll med Sign-up Sheet för kurser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Du får lära dig när du ska använda respektive verktyg, hur du ställer in dem på några minuter och hur du hanterar betalningar, påminnelser, integritet och virtuella länkar med Doodle.
När du är klar kommer du att veta exakt vilket verktyg som passar just din klass, och dessutom ha lärt dig några smarta knep som sparar dig flera timmar varje månad.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som professionella instruktörer inom gruppträning står inför
Schemaläggning inom hälso- och sjukvården är inte enkelt. Patienterna har arbete eller barnomsorg. Många mottagningar delar på rummen. Vissa kurser har strikta säkerhetsbegränsningar. Man får inte avslöja deltagarnas namn eller uppgifter om deras hälsotillstånd.
Vanliga problemområden är bland annat:
att slösa tid på att be patienter med långa väntelistor att välja en dag
inkorgar fulla av ”kanske” och förfrågningar om ombokning
överbokning av ett rum eller för få deltagare i ett pass
uteblivna påminnelser och uteblivna besök
virtuella länkar som skapar förvirring eller går förlorade
Du behöver en smidig process som skyddar integriteten, tar hänsyn till din kapacitet och passar in i din kalender.
Varför detta är viktigt för instruktörer som håller gruppklasser
En välplanerad schemaläggning främjar både vården och intäkterna. När patienterna kan välja en tid som passar dem ökar närvaron. När deltagarlistorna är tydliga blir personalens förberedelser bättre. När kalendern är uppdaterad undviker man dubbelbokningar och kaos i sista minuten.
Inom hälso- och sjukvården är det de små framstegen som gör skillnad:
Färre uteblivna besök innebär bättre resultat
Fullsatta klasser bidrar till en bättre utnyttjande av personal och lokaler
Mindre administrationstid ger mer tid för vård och omsorg
tydliga register minskar stress och misstag
Doodle hjälper dig att nå dit med Group Poll, Sign-up Sheet, Booking Page och 1:1-möten som kopplas till din kalender och dina videoverktyg.
Group Polls kontra Sign-up Sheets: en snabb regel
Använd det här verktyget...
När du behöver...
Group Poll
välj den bästa tidpunkten för en ny eller ombokad lektion
Sign-up Sheets
fylla fastställda pass och hålla reda på antalet platser
Vad varje verktyg är bäst på
Verktyg
Bäst för...
Group Poll
att fastställa en ny lektionstid i samråd med patienterna
Group Poll
genomföra enkäter bland stora grupper för att kartlägga tillgängligheten
Group Poll
att erbjuda flera alternativ och välja det bästa alternativet
Sign-up Sheets
att fördela platser när lektionstiderna redan är fastställda
Sign-up Sheets
hantering av kapacitet och säkerhetsgränser
Sign-up Sheets
att bygga upp hela serier och låta folk välja avsnitt
Båda verktygen:
anslut till din kalender
stödjer upp till 1 000 deltagare
skicka automatiska påminnelser
erbjuder sekretessinställningar med Doodle Pro
Hur man använder Group Poll i kurser inom hälso- och sjukvård
När man ska välja en ny tid för lektionen går det snabbt och alla får vara med om man gör en omröstning.
Steg:
välj 4–8 tidsalternativ fördelade över flera dagar
Koppla ihop din kalender för att undvika dubbelbokningar
skriv en kort och tydlig sammanfattning av sjukdomen (undvik medicinska detaljer)
Aktivera ”Dölj deltagaruppgifter” för att skydda integriteten
ställ in en tidsfrist (2–3 dagar) och automatiska påminnelser
skicka inbjudningar eller lägg upp länken till din omröstning
bekräfta förstahandsvalet och lägg till videolänkar
Tips:
ta hänsyn till tidiga morgnar eller kvällar för patienter som arbetar
Håll meddelandet kort och tydligt
Använd ”Ja, om det behövs” för att ge flexibla väljare en röst
Hur man använder Sign-up Sheets för kurser inom hälso- och sjukvård
När datumen är fastställda kan du använda en Sign-up Sheet för att fylla platserna och hålla ordning.
Steg:
Ge din kurs en tydlig titel (t.ex. ”Graviditetsserie, vecka 1”)
lägg till alla sessioners datum och tider
ställa in antalet platser per tidslucka
lägg till information om rummet eller videolänken
Aktivera påminnelser för 24 timmar och samma dag
dela din registreringslänk
spåra anmälningar och hantera väntelistan vid behov
Tips:
Använd obegränsat antal anmälningssessioner i Doodle Pro för att planera ett helt kvartal
dölja deltagarnas namn av integritetsskäl
märk extra platser som ”Väntelista” om efterfrågan är hög
Kombinera med en Booking Page för att ta emot betalning vid behov
Praktiska tips för att förbättra närvaron och minska den administrativa bördan
Ange antalet platser i delstatsförsamlingen i rubrikerna för att skapa tydliga förväntningar
skriv påminnelser på under 500 tecken med det viktigaste
Ange tidszon i varje inbjudan
bekräfta de slutgiltiga tiderna inom 24 timmar efter en Group Poll
erbjuder 15-minuters konsultationer via Booking Page inför ett grupppass
Använd 1:1-enheter för visningar före lektionerna med automatisk kalendersynkronisering
Vanliga misstag som man bör undvika
genom att använda en Sign-up Sheet där man ber deltagarna att välja en tid
insamling av skyddad hälsoinformation i öppna fält
med undantag för kapacitetsbegränsningar för säkerhetskänsliga klasser
att glömma att aktivera påminnelser
erbjuder endast tider mitt på dagen (lägg till förmiddagar/kvällar)
kalendern synkroniseras inte
att låta vallokalerna vara öppna för länge (de ska stängas inom 72 timmar)
Verktyg och lösningar som stödjer lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar
Verktyg
Vad den gör
Group Poll
välj en tid med upp till 1 000 deltagare, undvik tidskollisioner, skicka påminnelser
dölja deltagarnas namn, bifoga videolänkar
Sign-up Sheets
ställa in antalet platser, planera flera tillfällen, hålla koll på anmälningarna, skicka påminnelser
Dölj namn, lägg till varumärkesprofilering med Doodle Pro
Booking Page
erbjuda konsultationer eller drop-in-tillfällen, ta emot betalningar via Stripe
1:1-möten
Låt patienterna välja mellan fasta tider för screeningar eller ersättningsbesök
Beskrivningar av AI
skapa klassbeskrivningar snabbt i din egen stil
Zapier-integration
skicka bokningar till ett CRM-system, en elektronisk patientjournal, en SMS-plattform eller en nyhetsbrevlista
Videointegrationer
anslut till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco
Verktyg för integritetsskydd
dölja namn, skydda personuppgifter, säkra kalenderanslutningar
Exempel från verkligheten på gruppträning inom hälso- och sjukvården
Lansering av diabetesutbildning med Group Poll
Du bjuder in 60 patienter att rösta om en ny tid för lektionen. Tisdag kl. 17.00 vinner. Du stänger omröstningen, lägger till en Zoom-länk och når 80 % närvaro redan första dagen.
Graviditetsserie med Sign-up Sheets
Du skapar fyra veckors kurser med ett tak på 12 platser. Patienterna bokar online. Påminnelser minskar antalet uteblivna besök och din telefon förblir tyst.
PT-styrketräningskurs med väntelista
Du ställer in 6 platser och lägger till en plats på ”väntelistan”. När en patient avbokar flyttar du upp personen på väntelistan. Inget pappersarbete, inget stressande.
Virtuell mindfulnessgrupp med båda verktygen
Du använder en Group Poll för att välja en tid och sedan en Sign-up Sheet för att hantera åtta veckosessioner. Zoom-länkar och påminnelser ser till att deltagarna håller sig engagerade.
Bästa praxis för integritet och tydlighet
Samla aldrig in diagnoser eller försäkringsuppgifter i Doodle
Använd ”Dölj deltagaruppgifter” som standard
skicka länkar via godkända kanaler, till exempel meddelanden via portalen eller SMS
Se till att instruktionerna är korta, vänliga och lätta att följa
Beslutsguide: vilket verktyg passar din typ av undervisning?
Scenario
Det bästa verktyget
att hitta den bästa tidpunkten för en ny grupp
Group Poll
Ombokning av ett engångsmöte
Group Poll
bokning av fasta tider med begränsat antal platser
Sign-up Sheets
aktiviteter som kräver full kapacitet, såsom HLR eller yoga
Sign-up Sheets
betalda drop-in-hälsosessioner
Booking Page
1:1-konsultationer eller hälsokontroller
1:1
Viktiga slutsatser
Använd Group Poll för att bestämma en tid tillsammans med din grupp
Använd Sign-up Sheets för att fylla fasta platser och hantera närvaron
Koppla ihop din kalender för att undvika dubbelbokningar
lägg till påminnelser och sekretessinställningar i varje registreringsflöde
ta emot betalningar via Booking Page eller vid 1:1-möten vid behov
Kom igång med bättre schemaläggning
Det är enkelt att välja mellan Group Poll och Sign-up Sheet när du väl anpassar verktyget efter uppgiften. Använd en Group Poll för att bestämma en tid. Använd en Sign-up Sheet för att fylla lokalen. Med Doodle kan du skicka påminnelser, undvika tidskonflikter och skydda integriteten – allt via en enda länk.
Skapa en Doodle och se hur lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar sparar timmar och fyller fler platser varje vecka.
Inget kreditkort krävs