Sondaggi di gruppo o fogli di iscrizione per i corsi di assistenza sanitaria

Sondaggi di gruppo o fogli di iscrizione: quale usare per le lezioni?

Come istruttore di corsi di gruppo in ambito sanitario, la tua settimana è piena. Devi bilanciare le esigenze dei pazienti, i limiti delle stanze, il personale e le finestre temporali più rigide. Inoltre, gestisci corsi di educazione al diabete, corsi prenatali, corsi di aggiornamento sulla RCP o terapia del movimento. Mandare avanti e indietro le e-mail per scegliere gli orari o tenere traccia dei turni di lavoro ti rovina la giornata.

Lo strumento giusto può aiutarti a pianificare più velocemente, a ridurre i no-show e a tenere pulito il tuo calendario. In questa guida ti spieghiamo quali sono i sondaggi di gruppo e i fogli di iscrizione per i corsi di assistenza sanitaria. Scoprirai quando usarli, come configurarli in pochi minuti e come gestire i pagamenti, i promemoria, la privacy e i collegamenti virtuali con Doodle.

Alla fine questa guida saprai esattamente quale strumento è più adatto alla tua classe e saprai anche quali sono le mosse più efficaci per risparmiare ore ogni mese.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

La sfida dei professionisti che si occupano di corsi di gruppo

La programmazione nel settore sanitario non è semplice. I pazienti devono lavorare o occuparsi dei figli. Molte cliniche condividono le stanze. Alcuni corsi hanno dei limiti di sicurezza molto rigidi. Non puoi rivelare i nomi dei partecipanti o i dettagli sulla loro salute.

I punti dolenti più comuni sono

perdita di tempo nel chiedere a liste di pazienti numerose di scegliere un giorno

caselle di posta elettronica piene di "forse" e richieste di riprogrammazione

overbooking di una sala o sottocopertura di una sessione

mancati promemoria e no-show

link virtuali che confondono o si perdono

Hai bisogno di un processo pulito che protegga la privacy, rispetti la capacità e si adatti al tuo calendario.

Perché questo è importante per gli istruttori di corsi di gruppo

Una buona programmazione favorisce l'assistenza e le entrate. Quando i pazienti possono scegliere l'orario che preferiscono, la frequenza aumenta. Quando i turni delle lezioni sono chiari, la preparazione del personale migliora. Quando il tuo calendario è aggiornato, eviti le doppie prenotazioni e il caos dell'ultimo minuto.

Nel settore sanitario, le piccole vittorie si sommano:

meno no-show significa migliori risultati

classi piene migliorano l'utilizzo del personale e dello spazio

meno tempo di amministrazione libera più tempo per l'assistenza

registri chiari riducono lo stress e gli errori

Doodle ti aiuta a raggiungere questo obiettivo con sondaggi di gruppo, fogli di iscrizione, pagine di prenotazione e 1:1 che si collegano al tuo calendario e agli strumenti video.

Sondaggi di gruppo vs fogli di iscrizione: la regola veloce

Usa questo strumento... Quando hai bisogno di... Sondaggi di gruppo scegliere l'orario migliore per una lezione nuova o riprogrammata Fogli di iscrizione riempire le sessioni fisse e tenere traccia dei posti a sedere

Cosa fa meglio ogni strumento

Strumento Il migliore per... Sondaggi di gruppo Decidere un nuovo orario di lezione con il contributo dei pazienti Sondaggi di gruppo sondaggio di gruppi numerosi per trovare la disponibilità Sondaggi di gruppo offrire più opzioni e selezionare la scelta migliore Fogli di iscrizione assegnare i posti quando gli orari delle lezioni sono già fissati Fogli di iscrizione gestione della capacità e dei limiti di sicurezza Fogli di iscrizione creare serie complete e lasciare che le persone scelgano i posti

Entrambi gli strumenti:

si collegano al tuo calendario

supportano fino a 1000 partecipanti

inviano promemoria automatici

offrono impostazioni di privacy con Doodle Pro

Come usare i sondaggi di gruppo per le lezioni di sanità

Quando si sceglie un nuovo orario di lezione, un sondaggio rende il tutto più veloce e inclusivo.

Passi:

scegli 4-8 opzioni di orario in diversi giorni collega il tuo calendario per evitare doppie prenotazioni scrivi un breve e chiaro riassunto del corso (evita i dettagli medici) attiva l'opzione Nascondi i dettagli dei partecipanti per garantire la privacy imposta una scadenza (2-3 giorni) e dei promemoria automatici invia inviti o pubblica il link del sondaggio conferma la scelta principale e aggiungi i link ai video

Suggerimenti:

includere la mattina presto o la sera per i pazienti che lavorano

Mantieni il messaggio breve e semplice

usa il "Sì, se necessario" per dare voce agli elettori flessibili.

Come utilizzare i fogli di iscrizione per i corsi di assistenza sanitaria

Quando le date sono fissate, usa un foglio di iscrizione per riempire i posti e rimanere organizzato.

Passi:

intitola il tuo corso in modo chiaro (ad esempio "Serie Prenatale Settimana 1") aggiungi tutte le date e gli orari delle sessioni imposta un limite di posti per ogni fascia oraria aggiungi i dettagli della sala o del collegamento video attiva i promemoria per 24 ore e per lo stesso giorno condividi il tuo link di iscrizione monitorare le iscrizioni e gestire le liste d'attesa, se necessario

Suggerimenti:

usa le sessioni di iscrizione illimitate in Doodle Pro per pianificare un intero trimestre

nascondi i nomi dei partecipanti per garantire la privacy

etichetta gli slot extra come "Lista d'attesa" se la richiesta è alta

abbina una pagina di prenotazione per raccogliere i pagamenti, se necessario.

Consigli pratici per migliorare la partecipazione e ridurre l'amministrazione

indicare i limiti di posti nei titoli per definire le aspettative

Scrivi promemoria di meno di 500 caratteri con le informazioni essenziali

includere il fuso orario in ogni invito

confermare gli orari finali entro 24 ore dal sondaggio di gruppo

offrire consulenze di 15 minuti tramite la pagina di prenotazione prima di una lezione di gruppo

utilizzare gli incontri 1:1 per le verifiche pre-classe con la sincronizzazione automatica del calendario.

Errori comuni da evitare

utilizzare un foglio di iscrizione per chiedere alle persone di scegliere un orario

raccogliere informazioni sanitarie protette in campi aperti

tralasciare i limiti di capacità per le classi sensibili alla sicurezza

dimenticare di attivare i promemoria

offrire solo orari di mezzogiorno (aggiungere mattina/sera)

non sincronizzare il calendario

lasciare i sondaggi aperti troppo a lungo (chiudere entro 72 ore).

Strumenti e soluzioni a supporto degli istruttori sanitari

Strumento Cosa fa Sondaggi di gruppo Scegli un orario con un massimo di 1000 persone, evita i conflitti, invia promemoria nascondere i nomi dei partecipanti, allegare link a video Schede di iscrizione imposta limiti di posti, pianifica sessioni multiple, tieni traccia delle iscrizioni, invia promemoria nascondi i nomi, aggiungi il marchio con Doodle Pro Pagina di prenotazione offrire consulenze o sessioni drop-in, raccogliere i pagamenti tramite Stripe 1:1s lascia che i pazienti scelgano tra gli orari prestabiliti per gli screening o le sessioni di recupero Descrizioni AI genera velocemente descrizioni delle lezioni con il tuo tono Integrazione Zapier invia le prenotazioni a un CRM, a un EHR, a una piattaforma SMS o a una lista di newsletter. Integrazioni video connetti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco Strumenti per la privacy nascondono i nomi, proteggono i dati personali, proteggono le connessioni al calendario

Esempi reali di corsi di gruppo in ambito sanitario

Lancio dell'educazione al diabete con i sondaggi di gruppo

Inviti 60 pazienti a votare su un nuovo orario di lezione. Il martedì alle 17.00 vince. Chiudi il sondaggio, aggiungi un link a Zoom e raggiungi l'80% di presenze il primo giorno.

Serie prenatale con fogli di iscrizione

Crei quattro settimane di corsi con un tetto massimo di 12 posti. I pazienti si prenotano online. I promemoria riducono i no-show e il tuo telefono rimane silenzioso.

Corso di forza PT con lista d'attesa

Stabilisci 6 posti e aggiungi uno slot "Lista d'attesa". Quando un paziente cancella, promuovi la persona in lista d'attesa. Nessun foglio di carta, nessuna confusione.

Gruppo virtuale di mindfulness con entrambi gli strumenti

Utilizza un sondaggio di gruppo per scegliere l'orario, poi un foglio di iscrizione per gestire otto sessioni settimanali. I link a Zoom e i promemoria mantengono il gruppo impegnato.

Le migliori pratiche per la privacy e la chiarezza

non raccogliere mai diagnosi o informazioni sull'assicurazione in Doodle

usa Nascondi i dettagli del partecipante come impostazione predefinita

invia i link attraverso canali approvati come i messaggi del portale o gli SMS

mantenere le istruzioni brevi, amichevoli e facili da seguire.

Guida alla decisione: quale strumento per il tuo tipo di classe

Scenario Strumento migliore trovare il momento migliore per un nuovo gruppo Sondaggi di gruppo riprogrammare una sessione unica Sondaggi di gruppo riempire sessioni fisse con posti limitati Fogli di iscrizione eventi a capacità limitata come la rianimazione cardiopolmonare o lo yoga Fogli di iscrizione sessioni di benessere a pagamento Pagina di prenotazione Consulenze o screening 1:1 1:1

Punti di forza

usa i sondaggi di gruppo per decidere l'orario con il tuo gruppo

usa i fogli di iscrizione per riempire i posti fissi e gestire le presenze

collega il tuo calendario per evitare doppie prenotazioni

aggiungi promemoria e controlli sulla privacy a ogni flusso di iscrizioni

raccogli i pagamenti con la pagina di prenotazione o con gli incontri 1:1 quando necessario.

Iniziare a programmare meglio

Scegliere tra i sondaggi di gruppo e i fogli di iscrizione è facile una volta che hai abbinato lo strumento al lavoro da svolgere. Fai un sondaggio per decidere l'orario. Usa un foglio di registrazione per riempire la sala. Con Doodle puoi inviare promemoria, evitare conflitti e proteggere la privacy, tutto da un unico link.

Crea un Doodle e scopri come gli insegnanti di sanità risparmiano ore e riempiono più posti ogni settimana.