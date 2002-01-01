Crea un Doodle

Sondaggi di gruppo o fogli di iscrizione per i corsi di assistenza sanitaria

Tempo di lettura: 8 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 28 ott 2025

Virtual group class instructor

Indice dei contenuti

    Sondaggi di gruppo o fogli di iscrizione: quale usare per le lezioni?

    Come istruttore di corsi di gruppo in ambito sanitario, la tua settimana è piena. Devi bilanciare le esigenze dei pazienti, i limiti delle stanze, il personale e le finestre temporali più rigide. Inoltre, gestisci corsi di educazione al diabete, corsi prenatali, corsi di aggiornamento sulla RCP o terapia del movimento. Mandare avanti e indietro le e-mail per scegliere gli orari o tenere traccia dei turni di lavoro ti rovina la giornata.

    Lo strumento giusto può aiutarti a pianificare più velocemente, a ridurre i no-show e a tenere pulito il tuo calendario. In questa guida ti spieghiamo quali sono i sondaggi di gruppo e i fogli di iscrizione per i corsi di assistenza sanitaria. Scoprirai quando usarli, come configurarli in pochi minuti e come gestire i pagamenti, i promemoria, la privacy e i collegamenti virtuali con Doodle.

    Alla fine questa guida saprai esattamente quale strumento è più adatto alla tua classe e saprai anche quali sono le mosse più efficaci per risparmiare ore ogni mese.

    La sfida dei professionisti che si occupano di corsi di gruppo

    La programmazione nel settore sanitario non è semplice. I pazienti devono lavorare o occuparsi dei figli. Molte cliniche condividono le stanze. Alcuni corsi hanno dei limiti di sicurezza molto rigidi. Non puoi rivelare i nomi dei partecipanti o i dettagli sulla loro salute.

    I punti dolenti più comuni sono

    • perdita di tempo nel chiedere a liste di pazienti numerose di scegliere un giorno

    • caselle di posta elettronica piene di "forse" e richieste di riprogrammazione

    • overbooking di una sala o sottocopertura di una sessione

    • mancati promemoria e no-show

    • link virtuali che confondono o si perdono

    Hai bisogno di un processo pulito che protegga la privacy, rispetti la capacità e si adatti al tuo calendario.

    Perché questo è importante per gli istruttori di corsi di gruppo

    Una buona programmazione favorisce l'assistenza e le entrate. Quando i pazienti possono scegliere l'orario che preferiscono, la frequenza aumenta. Quando i turni delle lezioni sono chiari, la preparazione del personale migliora. Quando il tuo calendario è aggiornato, eviti le doppie prenotazioni e il caos dell'ultimo minuto.

    Nel settore sanitario, le piccole vittorie si sommano:

    • meno no-show significa migliori risultati

    • classi piene migliorano l'utilizzo del personale e dello spazio

    • meno tempo di amministrazione libera più tempo per l'assistenza

    • registri chiari riducono lo stress e gli errori

    Doodle ti aiuta a raggiungere questo obiettivo con sondaggi di gruppo, fogli di iscrizione, pagine di prenotazione e 1:1 che si collegano al tuo calendario e agli strumenti video.

    Sondaggi di gruppo vs fogli di iscrizione: la regola veloce

    Usa questo strumento...

    Quando hai bisogno di...

    Sondaggi di gruppo

    scegliere l'orario migliore per una lezione nuova o riprogrammata

    Fogli di iscrizione

    riempire le sessioni fisse e tenere traccia dei posti a sedere

    Cosa fa meglio ogni strumento

    Strumento

    Il migliore per...

    Sondaggi di gruppo

    Decidere un nuovo orario di lezione con il contributo dei pazienti

    Sondaggi di gruppo

    sondaggio di gruppi numerosi per trovare la disponibilità

    Sondaggi di gruppo

    offrire più opzioni e selezionare la scelta migliore

    Fogli di iscrizione

    assegnare i posti quando gli orari delle lezioni sono già fissati

    Fogli di iscrizione

    gestione della capacità e dei limiti di sicurezza

    Fogli di iscrizione

    creare serie complete e lasciare che le persone scelgano i posti

    Entrambi gli strumenti:

    • si collegano al tuo calendario

    • supportano fino a 1000 partecipanti

    • inviano promemoria automatici

    • offrono impostazioni di privacy con Doodle Pro

    Come usare i sondaggi di gruppo per le lezioni di sanità

    Quando si sceglie un nuovo orario di lezione, un sondaggio rende il tutto più veloce e inclusivo.

    Passi:

    1. scegli 4-8 opzioni di orario in diversi giorni

    2. collega il tuo calendario per evitare doppie prenotazioni

    3. scrivi un breve e chiaro riassunto del corso (evita i dettagli medici)

    4. attiva l'opzione Nascondi i dettagli dei partecipanti per garantire la privacy

    5. imposta una scadenza (2-3 giorni) e dei promemoria automatici

    6. invia inviti o pubblica il link del sondaggio

    7. conferma la scelta principale e aggiungi i link ai video

    Suggerimenti:

    • includere la mattina presto o la sera per i pazienti che lavorano

    • Mantieni il messaggio breve e semplice

    • usa il "Sì, se necessario" per dare voce agli elettori flessibili.

    Come utilizzare i fogli di iscrizione per i corsi di assistenza sanitaria

    Quando le date sono fissate, usa un foglio di iscrizione per riempire i posti e rimanere organizzato.

    Passi:

    1. intitola il tuo corso in modo chiaro (ad esempio "Serie Prenatale Settimana 1")

    2. aggiungi tutte le date e gli orari delle sessioni

    3. imposta un limite di posti per ogni fascia oraria

    4. aggiungi i dettagli della sala o del collegamento video

    5. attiva i promemoria per 24 ore e per lo stesso giorno

    6. condividi il tuo link di iscrizione

    7. monitorare le iscrizioni e gestire le liste d'attesa, se necessario

    Suggerimenti:

    • usa le sessioni di iscrizione illimitate in Doodle Pro per pianificare un intero trimestre

    • nascondi i nomi dei partecipanti per garantire la privacy

    • etichetta gli slot extra come "Lista d'attesa" se la richiesta è alta

    • abbina una pagina di prenotazione per raccogliere i pagamenti, se necessario.

    Consigli pratici per migliorare la partecipazione e ridurre l'amministrazione

    • indicare i limiti di posti nei titoli per definire le aspettative

    • Scrivi promemoria di meno di 500 caratteri con le informazioni essenziali

    • includere il fuso orario in ogni invito

    • confermare gli orari finali entro 24 ore dal sondaggio di gruppo

    • offrire consulenze di 15 minuti tramite la pagina di prenotazione prima di una lezione di gruppo

    • utilizzare gli incontri 1:1 per le verifiche pre-classe con la sincronizzazione automatica del calendario.

    Errori comuni da evitare

    • utilizzare un foglio di iscrizione per chiedere alle persone di scegliere un orario

    • raccogliere informazioni sanitarie protette in campi aperti

    • tralasciare i limiti di capacità per le classi sensibili alla sicurezza

    • dimenticare di attivare i promemoria

    • offrire solo orari di mezzogiorno (aggiungere mattina/sera)

    • non sincronizzare il calendario

    • lasciare i sondaggi aperti troppo a lungo (chiudere entro 72 ore).

    Strumenti e soluzioni a supporto degli istruttori sanitari

    Strumento

    Cosa fa

    Sondaggi di gruppo

    Scegli un orario con un massimo di 1000 persone, evita i conflitti, invia promemoria

    nascondere i nomi dei partecipanti, allegare link a video

    Schede di iscrizione

    imposta limiti di posti, pianifica sessioni multiple, tieni traccia delle iscrizioni, invia promemoria

    nascondi i nomi, aggiungi il marchio con Doodle Pro

    Pagina di prenotazione

    offrire consulenze o sessioni drop-in, raccogliere i pagamenti tramite Stripe

    1:1s

    lascia che i pazienti scelgano tra gli orari prestabiliti per gli screening o le sessioni di recupero

    Descrizioni AI

    genera velocemente descrizioni delle lezioni con il tuo tono

    Integrazione Zapier

    invia le prenotazioni a un CRM, a un EHR, a una piattaforma SMS o a una lista di newsletter.

    Integrazioni video

    connetti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco

    Strumenti per la privacy

    nascondono i nomi, proteggono i dati personali, proteggono le connessioni al calendario

    Esempi reali di corsi di gruppo in ambito sanitario

    Lancio dell'educazione al diabete con i sondaggi di gruppo

    Inviti 60 pazienti a votare su un nuovo orario di lezione. Il martedì alle 17.00 vince. Chiudi il sondaggio, aggiungi un link a Zoom e raggiungi l'80% di presenze il primo giorno.

    Serie prenatale con fogli di iscrizione

    Crei quattro settimane di corsi con un tetto massimo di 12 posti. I pazienti si prenotano online. I promemoria riducono i no-show e il tuo telefono rimane silenzioso.

    Corso di forza PT con lista d'attesa

    Stabilisci 6 posti e aggiungi uno slot "Lista d'attesa". Quando un paziente cancella, promuovi la persona in lista d'attesa. Nessun foglio di carta, nessuna confusione.

    Gruppo virtuale di mindfulness con entrambi gli strumenti

    Utilizza un sondaggio di gruppo per scegliere l'orario, poi un foglio di iscrizione per gestire otto sessioni settimanali. I link a Zoom e i promemoria mantengono il gruppo impegnato.

    Le migliori pratiche per la privacy e la chiarezza

    • non raccogliere mai diagnosi o informazioni sull'assicurazione in Doodle

    • usa Nascondi i dettagli del partecipante come impostazione predefinita

    • invia i link attraverso canali approvati come i messaggi del portale o gli SMS

    • mantenere le istruzioni brevi, amichevoli e facili da seguire.

    Guida alla decisione: quale strumento per il tuo tipo di classe

    Scenario

    Strumento migliore

    trovare il momento migliore per un nuovo gruppo

    Sondaggi di gruppo

    riprogrammare una sessione unica

    Sondaggi di gruppo

    riempire sessioni fisse con posti limitati

    Fogli di iscrizione

    eventi a capacità limitata come la rianimazione cardiopolmonare o lo yoga

    Fogli di iscrizione

    sessioni di benessere a pagamento

    Pagina di prenotazione

    Consulenze o screening 1:1

    1:1

    Punti di forza

    • usa i sondaggi di gruppo per decidere l'orario con il tuo gruppo

    • usa i fogli di iscrizione per riempire i posti fissi e gestire le presenze

    • collega il tuo calendario per evitare doppie prenotazioni

    • aggiungi promemoria e controlli sulla privacy a ogni flusso di iscrizioni

    • raccogli i pagamenti con la pagina di prenotazione o con gli incontri 1:1 quando necessario.

    Iniziare a programmare meglio

    Scegliere tra i sondaggi di gruppo e i fogli di iscrizione è facile una volta che hai abbinato lo strumento al lavoro da svolgere. Fai un sondaggio per decidere l'orario. Usa un foglio di registrazione per riempire la sala. Con Doodle puoi inviare promemoria, evitare conflitti e proteggere la privacy, tutto da un unico link.

    Crea un Doodle e scopri come gli insegnanti di sanità risparmiano ore e riempiono più posti ogni settimana.

    Non è richiesta la carta di credito

