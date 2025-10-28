Créer un Doodle

Sondages de groupe vs feuilles d'inscription pour les cours de soins de santé

Temps de lecture : 8 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Mise à jour : 28 oct. 2025

Virtual group class instructor

Table des matières

    Sondages de groupe ou feuilles d'inscription : que faut-il utiliser pour les cours ?

    En tant qu'instructeur de cours collectifs dans le domaine de la santé, ta semaine est bien remplie. Tu dois trouver un équilibre entre les besoins des patients, les limites des salles, le personnel et les horaires stricts. En plus de cela, tu donnes des cours sur le diabète, des cours prénataux, des cours de recyclage en réanimation cardio-pulmonaire ou des cours de thérapie par le mouvement. Le fait d'envoyer des courriels pour choisir les heures de cours ou suivre les listes d'élèves mange ta journée.

    Le bon outil peut t'aider à planifier plus rapidement, à réduire les absences et à garder ton calendrier propre. Dans ce guide, nous comparons les sondages de groupe et les feuilles d'inscription pour les cours de santé. Tu apprendras quand utiliser chacun, comment les configurer en quelques minutes, et comment gérer le paiement, les rappels, la confidentialité et les liens virtuels avec Doodle.

    À la fin, tu sauras exactement quel outil convient à ta classe, et tu auras quelques astuces pour économiser des heures chaque mois.

    Le défi auquel sont confrontés les professionnels de l'enseignement des cours collectifs

    Dans le domaine de la santé, l'établissement des horaires n'est pas simple. Les patients doivent travailler ou s'occuper de leurs enfants. De nombreuses cliniques partagent des salles. Certains cours sont soumis à des règles de sécurité strictes. Tu ne peux pas divulguer les noms des participants ou les détails de leur santé.

    Les problèmes les plus fréquents sont les suivants :

    • perte de temps à demander à de grandes listes de patients de choisir un jour

    • des boîtes de réception pleines de demandes de report et d'éventualités

    • surréservation d'une salle ou remplissage insuffisant d'une session

    • les rappels manqués et les absences

    • des liens virtuels qui prêtent à confusion ou qui se perdent

    Tu as besoin d'un processus propre qui protège la vie privée, respecte les capacités et s'adapte à ton calendrier.

    Pourquoi cela est important pour les moniteurs de cours collectifs

    Une bonne planification favorise les soins et les revenus. Lorsque les patients peuvent choisir une heure qui leur convient, l'assiduité augmente. Lorsque les listes de cours sont claires, la préparation du personnel s'améliore. Lorsque ton calendrier est à jour, tu évites les doubles réservations et le chaos de dernière minute.

    Dans le domaine de la santé, les petites victoires s'additionnent :

    • moins d'absences signifie de meilleurs résultats

    • des classes pleines améliorent l'utilisation du personnel et de l'espace

    • moins de temps consacré à l'administration permet de consacrer plus de temps aux soins

    • des dossiers clairs réduisent le stress et les erreurs

    Doodle t'aide à y parvenir avec des sondages de groupe, des feuilles d'inscription, des pages de réservation et des rencontres individuelles qui se connectent à ton calendrier et à tes outils vidéo.

    Sondages de groupe ou feuilles d'inscription : la règle rapide

    Utilise cet outil...

    Quand tu en as besoin...

    Sondages de groupe

    choisir le meilleur moment pour un nouveau cours ou un cours reporté

    Feuilles d'inscription

    remplir les sessions fixes et suivre le nombre de places

    Ce que chaque outil fait le mieux

    Outil

    Meilleur pour...

    Sondages de groupe

    Décider d'une nouvelle heure de cours avec l'avis des patients

    Sondages de groupe

    sonder de grands groupes pour connaître les disponibilités

    Sondages de groupe

    offrir plusieurs options et sélectionner le meilleur choix

    Feuilles d'inscription

    assigner des places lorsque les heures de cours sont déjà fixées

    Feuilles d'inscription

    gérer les limites de capacité et de sécurité

    Feuilles d'inscription

    construire des séries complètes et laisser les gens choisir leur place

    Les deux outils :

    • se connectent à ton calendrier

    • prennent en charge jusqu'à 1000 participants

    • envoient des rappels automatiques

    • offrent des paramètres de confidentialité avec Doodle Pro

    Comment utiliser les sondages de groupe pour les cours de santé

    Lorsque tu choisis une nouvelle heure de cours, un sondage rend les choses rapides et inclusives.

    Marche à suivre :

    1. Choisis 4 à 8 options d'horaires sur plusieurs jours.

    2. Connecte ton calendrier pour éviter les doubles réservations

    3. rédige un résumé court et clair du cours (évite les détails médicaux)

    4. Active l'option Masquer les détails des participants pour plus de confidentialité

    5. fixe une date limite (2-3 jours) et des rappels automatiques

    6. envoie des invitations ou publie le lien de ton sondage

    7. confirme le meilleur choix et ajoute des liens vidéo

    Conseils :

    • inclure tôt le matin ou le soir pour les patients qui travaillent

    • fais en sorte que le message soit court et simple

    • Utilise "Oui, si nécessaire" pour donner la parole aux électeurs flexibles.

    Comment utiliser les feuilles d'inscription pour les cours de soins de santé ?

    Lorsque tes dates sont fixées, utilise une feuille d'inscription pour remplir les places et rester organisé.

    Étapes :

    1. Donne un titre clair à ton cours (par exemple "Série prénatale semaine 1").

    2. Ajoute toutes les dates et heures des séances

    3. limite le nombre de places par créneau

    4. Ajoute les détails de la salle ou du lien vidéo

    5. active les rappels pour 24 heures et le jour même

    6. partager ton lien d'inscription

    7. suivre les inscriptions et gérer la liste d'attente si nécessaire

    Conseils :

    • utilise les sessions d'inscription illimitées dans Doodle Pro pour planifier un trimestre complet

    • cache les noms des participants pour des raisons de confidentialité

    • étiquette les créneaux supplémentaires comme "Liste d'attente" si la demande est élevée

    • Associe-les à une page de réservation pour collecter les paiements si nécessaire.

    Conseils pratiques pour améliorer l'assiduité et réduire les tâches administratives

    • indique les limites de places dans les titres pour définir les attentes

    • rédige des rappels de moins de 500 caractères avec des éléments essentiels

    • inclure le fuseau horaire dans chaque invitation

    • confirmer les horaires définitifs dans les 24 heures suivant un sondage de groupe

    • propose des consultations de 15 minutes via la page de réservation avant un cours collectif

    • utiliser les 1:1 pour les examens préalables avec synchronisation automatique du calendrier.

    Erreurs courantes à éviter

    • utiliser une feuille d'inscription pour demander aux gens de choisir une heure

    • collecter des informations de santé protégées dans des champs ouverts

    • omettre les limites de capacité pour les cours sensibles à la sécurité

    • oublier d'activer les rappels

    • ne proposer que des créneaux de midi (ajouter les matins/soirs)

    • ne pas synchroniser ton calendrier

    • laisser les sondages ouverts trop longtemps (fermer dans les 72 heures).

    Outils et solutions qui soutiennent les formateurs en soins de santé

    Outil

    Ce qu'il fait

    Sondages de groupe

    choisir une heure avec jusqu'à 1000 personnes, éviter les conflits, envoyer des rappels

    cacher les noms des participants, joindre des liens vidéo

    Feuilles d'inscription

    limite le nombre de places, planifie plusieurs sessions, suit les inscriptions, envoie des rappels

    cacher les noms, ajouter une image de marque avec Doodle Pro

    Page de réservation

    offre des consultations ou des sessions sans rendez-vous, collecte les paiements via Stripe

    1:1s

    laisse les patients choisir des heures fixes pour les dépistages ou les séances de maquillage

    Descriptions AI

    génère rapidement des descriptions de cours dans ton ton

    Intégration Zapier

    envoie les réservations à un CRM, un DSE, une plateforme SMS ou une liste de newsletters.

    Intégrations vidéo

    connecter Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco

    Outils de confidentialité

    masquer les noms, protéger les informations personnelles, sécuriser les connexions aux calendriers.

    Exemples concrets de cours collectifs dans le domaine de la santé

    Lancement d'une formation sur le diabète avec des sondages de groupe

    Tu invites 60 patients à voter sur une nouvelle heure de cours. Le mardi à 17 heures l'emporte. Tu fermes le sondage, tu ajoutes un lien Zoom et tu obtiens un taux de participation de 80 % dès le premier jour.

    Série prénatale avec feuilles d'inscription

    Tu crées quatre semaines de cours avec un plafond de 12 places. Les patients s'inscrivent en ligne. Les rappels réduisent les absences et ton téléphone reste silencieux.

    Cours de musculation avec liste d'attente

    Tu définis 6 places et tu ajoutes un créneau "Liste d'attente". Lorsqu'un patient annule, tu fais la promotion de la personne inscrite sur la liste d'attente. Pas de papier, pas d'embrouille.

    Groupe virtuel de pleine conscience avec les deux outils

    Tu utilises un sondage de groupe pour choisir une heure, puis une feuille d'inscription pour gérer huit sessions hebdomadaires. Des liens Zoom et des rappels permettent à la cohorte de rester engagée.

    Meilleures pratiques en matière de confidentialité et de clarté

    • ne recueille jamais de diagnostics ou d'informations sur les assurances dans Doodle

    • utiliser l'option Masquer les détails du participant par défaut

    • envoie les liens via des canaux approuvés tels que les messages du portail ou les SMS

    • garder les instructions courtes, conviviales et faciles à suivre.

    Guide de décision : quel outil pour ton type de classe ?

    Scénario

    Meilleur outil

    trouver le meilleur moment pour un nouveau groupe

    Sondages de groupe

    reprogrammer une session ponctuelle

    Sondages de groupe

    remplir des sessions fixes dont le nombre de places est limité

    Feuilles d'inscription

    événements à capacité restreinte comme la RCP ou le yoga

    Feuilles d'inscription

    séances de bien-être payantes à l'improviste

    Page de réservation

    Consultations ou dépistages 1:1

    1:1

    Principaux enseignements

    • utilise les sondages de groupe pour décider d'une heure avec ton groupe

    • Utilise les feuilles d'inscription pour remplir les places fixes et gérer les présences

    • Connecte ton calendrier pour éviter les doubles réservations

    • ajoute des rappels et des contrôles de confidentialité à chaque flux d'inscription

    • collecter les paiements avec la page de réservation ou les rencontres 1:1 lorsque c'est nécessaire.

    Commence avec une meilleure planification

    Il est facile de choisir entre les sondages de groupe et les feuilles d'inscription une fois que tu as adapté l'outil à la tâche. Effectue un sondage pour décider de l'heure. Utilise une feuille d'inscription pour remplir la salle. Avec Doodle, tu peux envoyer des rappels, éviter les conflits et protéger la vie privée, le tout à partir d'un seul lien.

    Crée un Doodle et vois comment les formateurs en soins de santé gagnent des heures et remplissent plus de sièges chaque semaine.

    Aucune carte de crédit n'est requise

