Crear un Doodle

Planificación

Encuestas de grupo vs Hojas de inscripción para clases de salud

Tiempo de lectura: 8 minutos

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 28 oct 2025

Virtual group class instructor

Opciones de idioma

endefresit

Índice

    Encuestas de grupo vs Hojas de inscripción: ¿qué utilizar para las clases?

    Como instructor de clases grupales de asistencia sanitaria, tu semana está repleta. Tienes que equilibrar las necesidades de los pacientes, los límites de las salas, el personal y los horarios estrictos. Además, impartes educación diabetológica, clases prenatales, repaso de RCP o terapia de movimiento. Enviar correos electrónicos de un lado a otro para elegir horarios o hacer un seguimiento de las listas te come el día.

    La herramienta adecuada puede ayudarte a planificar más rápido, reducir las ausencias y mantener limpio tu calendario. En esta guía, desglosamos las Encuestas de Grupo frente a las Hojas de Inscripción para las clases de atención sanitaria. Aprenderás cuándo utilizar cada una, cómo configurarlas en minutos y cómo gestionar el pago, los recordatorios, la privacidad y los enlaces virtuales con Doodle.

    Al final, sabrás exactamente qué herramienta se adapta a tu clase, además de unos cuantos movimientos de poder para ahorrar horas cada mes.

    No se necesita tarjeta de crédito

    El reto de los profesionales instructores de clases colectivas

    La programación en la sanidad no es sencilla. Los pacientes tienen trabajo o guardería. Muchas clínicas comparten salas. Algunas clases tienen estrictos límites de seguridad. No puedes exponer los nombres de los asistentes ni detalles sobre su salud.

    Los puntos problemáticos más comunes son

    • perder tiempo pidiendo a grandes listas de pacientes que elijan un día

    • bandejas de entrada llenas de "tal vez" y solicitudes de cambio de fecha

    • reservar demasiado una sala o llenar poco una sesión

    • recordatorios perdidos y no comparecencias

    • enlaces virtuales que confunden o se pierden

    Necesitas un proceso limpio que proteja la privacidad, respete la capacidad y se ajuste a tu calendario.

    Por qué es importante para el instructor de clases colectivas

    Una buena programación favorece la atención y los ingresos. Cuando los pacientes pueden elegir una hora que les venga bien, aumenta la asistencia. Cuando las listas de clases están claras, mejora la preparación del personal. Cuando tu calendario está al día, evitas las reservas dobles y el caos de última hora.

    Para la sanidad, las pequeñas victorias suman:

    • menos ausencias significan mejores resultados

    • las clases completas mejoran el uso del personal y del espacio

    • menos tiempo de administración libera más tiempo de atención

    • los registros claros reducen el estrés y los errores

    Doodle te ayuda a conseguirlo con Encuestas de grupo, Hojas de inscripción, Páginas de reserva y 1:1 que se conectan a tu calendario y herramientas de vídeo.

    Encuestas de Grupo vs Hojas de Inscripción: la regla rápida

    Utiliza esta herramienta...

    Cuando necesites...

    Encuestas de grupo

    elegir la mejor hora para una clase nueva o reprogramada

    Hojas de inscripción

    llenar sesiones fijas y hacer un seguimiento del número de plazas

    Qué hace mejor cada herramienta

    Herramienta

    Lo mejor para...

    Encuestas de grupo

    Decidir una nueva hora de clase con las aportaciones de los pacientes

    Encuestas de grupo

    encuestar a grupos grandes para averiguar la disponibilidad

    Encuestas de grupo

    ofrecer varias opciones y seleccionar la mejor

    Hojas de inscripción

    asignar plazas cuando los horarios de clase ya están fijados

    Hojas de inscripción

    gestionar la capacidad y los límites de seguridad

    Hojas de inscripción

    crear series completas y dejar que la gente elija plaza

    Ambas herramientas:

    • se conectan a tu calendario

    • admiten hasta 1000 participantes

    • envían recordatorios automáticos

    • ofrecen ajustes de privacidad con Doodle Pro

    Cómo utilizar las encuestas de grupo para las clases de atención sanitaria

    A la hora de elegir una nueva hora de clase, una encuesta lo hace rápido e inclusivo.

    Pasos:

    1. elige de 4 a 8 opciones de horario en varios días

    2. conecta tu calendario para evitar la doble reserva

    3. escribe un resumen breve y claro de la clase (evita los detalles médicos)

    4. activa la opción Ocultar datos del participante para mayor privacidad

    5. fija una fecha límite (2-3 días) y recordatorios automáticos

    6. envía invitaciones o publica el enlace de tu encuesta

    7. confirma la opción más votada y añade enlaces de vídeo

    Consejos:

    • incluye la primera hora de la mañana o de la tarde para los pacientes que trabajan

    • que el mensaje sea breve y claro

    • utiliza "Sí, si es necesario" para dar voz a los votantes flexibles

    Cómo utilizar las Hojas de Inscripción para las clases de asistencia sanitaria

    Cuando tus fechas sean fijas, utiliza una Hoja de Inscripción para llenar plazas y mantenerte organizado.

    Pasos:

    1. Pon un título claro a tu clase (por ejemplo, "Serie prenatal Semana 1")

    2. añade todas las fechas y horas de las sesiones

    3. establece un límite de plazas por franja horaria

    4. añade los detalles de la sala o el enlace de vídeo

    5. activa los recordatorios en 24 horas y el mismo día

    6. comparte tu enlace de inscripción

    7. haz un seguimiento de las inscripciones y gestiona la lista de espera si es necesario

    Consejos:

    • utiliza sesiones de inscripción ilimitadas en Doodle Pro para planificar un trimestre completo

    • oculta los nombres de los participantes para mayor privacidad

    • etiqueta las plazas extra como "Lista de espera" si la demanda es alta

    • emparéjalas con una Página de Reservas para cobrar si es necesario

    Consejos prácticos para mejorar la asistencia y reducir la administración

    • indica el límite de plazas en los títulos para establecer expectativas

    • escribe recordatorios de menos de 500 caracteres con lo esencial

    • incluye la zona horaria en cada invitación

    • confirma los horarios definitivos en las 24 horas siguientes a una Encuesta de Grupo

    • ofrece consultas de 15 minutos a través de la Página de Reservas antes de una clase en grupo

    • utiliza 1:1 para las consultas previas a una clase con sincronización automática del calendario

    Errores comunes que debes evitar

    • utilizar una Hoja de Inscripción para pedir a la gente que elija una hora

    • recoger información sanitaria protegida en campos abiertos

    • omitir los límites de capacidad de las clases sensibles desde el punto de vista de la seguridad

    • olvidar activar los recordatorios

    • ofrecer sólo franjas horarias de mediodía (añadir mañanas/tardes)

    • no sincronizar tu calendario

    • dejar las encuestas abiertas demasiado tiempo (ciérralas en 72 horas)

    Herramientas y soluciones que ayudan a los instructores sanitarios

    Herramienta

    Para qué sirve

    Encuestas en grupo

    elige una hora con hasta 1000 personas, evita conflictos, envía recordatorios

    oculta los nombres de los participantes, adjunta enlaces de vídeo

    Hojas de inscripción

    establece límites de plazas, planifica sesiones múltiples, controla las inscripciones, envía recordatorios

    oculta nombres, añade marca con Doodle Pro

    Página de reservas

    ofrece consultas o sesiones sin cita previa, cobra a través de Stripe

    1:1s

    permite a los pacientes elegir entre horas fijas para revisiones o sesiones de recuperación

    Descripciones AI

    genera descripciones de clases rápidamente en tu tono

    Integración Zapier

    envía reservas a un CRM, EHR, plataforma de SMS o lista de boletines informativos

    Integraciones de vídeo

    conecta Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco

    Herramientas de privacidad

    ocultar nombres, proteger la PHI, conexiones de calendario seguras

    Ejemplos reales de clases grupales de asistencia sanitaria

    Lanzamiento de la educación diabética con encuestas de grupo

    Invitas a 60 pacientes a votar sobre una nueva hora de clase. Gana el martes a las 5 de la tarde. Cierras la encuesta, añades un enlace Zoom y consigues un 80% de asistencia el primer día.

    Serie prenatal con hojas de inscripción

    Creas cuatro semanas de clases con un tope de 12 plazas. Las pacientes reservan online. Los recordatorios reducen las ausencias y tu teléfono permanece en silencio.

    Clase de fuerza PT con lista de espera

    Estableces 6 plazas y añades una ranura de "Lista de espera". Cuando un paciente cancela, promocionas a la persona de la lista de espera. Sin papeles ni líos.

    Grupo virtual de atención plena con ambas herramientas

    Utiliza una Encuesta de Grupo para elegir una hora, y luego una Hoja de Inscripción para gestionar ocho sesiones semanales. Los enlaces de Zoom y los recordatorios mantienen a la cohorte comprometida.

    Buenas prácticas para la privacidad y la claridad

    • nunca recolectes diagnósticos o información del seguro en Doodle

    • utiliza Ocultar datos del participante por defecto

    • envía enlaces a través de canales aprobados, como mensajes del portal o SMS

    • mantén las instrucciones breves, amables y fáciles de seguir

    Guía de decisión: qué herramienta para tu tipo de clase

    Escenario

    Mejor herramienta

    encontrar el mejor momento para un nuevo grupo

    Encuestas de grupo

    reprogramar una sesión puntual

    Encuestas de grupo

    llenar sesiones fijas con límite de plazas

    Hojas de inscripción

    eventos de aforo estricto como RCP o yoga

    Hojas de inscripción

    sesiones de bienestar gratuitas

    Página de reservas

    Consultas o revisiones 1:1

    1:1

    Puntos clave

    • utiliza las Encuestas de Grupo para decidir una hora con tu grupo

    • utiliza Hojas de Inscripción para llenar plazas fijas y gestionar la asistencia

    • conecta tu calendario para evitar la doble reserva

    • añade recordatorios y controles de privacidad a cada flujo de inscripción

    • recauda pagos con la Página de Reservas o 1:1 cuando sea necesario

    Empieza a programar mejor

    Elegir entre Encuestas de Grupo y Hojas de Inscripción es fácil una vez que adaptas la herramienta al trabajo. Haz un sondeo para decidir una hora. Utiliza una hoja de inscripción para llenar la sala. Con Doodle, puedes enviar recordatorios, evitar conflictos y proteger la privacidad, todo desde un solo enlace.

    Crea un Doodle y comprueba cómo los instructores sanitarios ahorran horas y llenan más plazas cada semana.

    No se necesita tarjeta de crédito

    Artículo relacionado

    Alternative medicine practitioner in a client session

    Planificación

    Cómo los profesionales de la medicina alternativa pueden automatizar las reservas en cuestión de minutos

    Escrito por Limara Schellenberg

    Leer el artículo
    Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

    Planificación

    Organiza clases en grupo rápidamente: Hojas de inscripción para talleres de bienestar

    Escrito por Limara Schellenberg

    Leer el artículo
    Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

    Planificación

    Reducir las ausencias con recordatorios y pagos por atención integral

    Escrito por Limara Schellenberg

    Leer el artículo

    Resuelve la ecuación de planificación con Doodle