Encuestas de grupo vs Hojas de inscripción para clases de salud

Encuestas de grupo vs Hojas de inscripción: ¿qué utilizar para las clases?

Como instructor de clases grupales de asistencia sanitaria, tu semana está repleta. Tienes que equilibrar las necesidades de los pacientes, los límites de las salas, el personal y los horarios estrictos. Además, impartes educación diabetológica, clases prenatales, repaso de RCP o terapia de movimiento. Enviar correos electrónicos de un lado a otro para elegir horarios o hacer un seguimiento de las listas te come el día.

La herramienta adecuada puede ayudarte a planificar más rápido, reducir las ausencias y mantener limpio tu calendario. En esta guía, desglosamos las Encuestas de Grupo frente a las Hojas de Inscripción para las clases de atención sanitaria. Aprenderás cuándo utilizar cada una, cómo configurarlas en minutos y cómo gestionar el pago, los recordatorios, la privacidad y los enlaces virtuales con Doodle.

Al final, sabrás exactamente qué herramienta se adapta a tu clase, además de unos cuantos movimientos de poder para ahorrar horas cada mes.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

El reto de los profesionales instructores de clases colectivas

La programación en la sanidad no es sencilla. Los pacientes tienen trabajo o guardería. Muchas clínicas comparten salas. Algunas clases tienen estrictos límites de seguridad. No puedes exponer los nombres de los asistentes ni detalles sobre su salud.

Los puntos problemáticos más comunes son

perder tiempo pidiendo a grandes listas de pacientes que elijan un día

bandejas de entrada llenas de "tal vez" y solicitudes de cambio de fecha

reservar demasiado una sala o llenar poco una sesión

recordatorios perdidos y no comparecencias

enlaces virtuales que confunden o se pierden

Necesitas un proceso limpio que proteja la privacidad, respete la capacidad y se ajuste a tu calendario.

Por qué es importante para el instructor de clases colectivas

Una buena programación favorece la atención y los ingresos. Cuando los pacientes pueden elegir una hora que les venga bien, aumenta la asistencia. Cuando las listas de clases están claras, mejora la preparación del personal. Cuando tu calendario está al día, evitas las reservas dobles y el caos de última hora.

Para la sanidad, las pequeñas victorias suman:

menos ausencias significan mejores resultados

las clases completas mejoran el uso del personal y del espacio

menos tiempo de administración libera más tiempo de atención

los registros claros reducen el estrés y los errores

Doodle te ayuda a conseguirlo con Encuestas de grupo, Hojas de inscripción, Páginas de reserva y 1:1 que se conectan a tu calendario y herramientas de vídeo.

Encuestas de Grupo vs Hojas de Inscripción: la regla rápida

Utiliza esta herramienta... Cuando necesites... Encuestas de grupo elegir la mejor hora para una clase nueva o reprogramada Hojas de inscripción llenar sesiones fijas y hacer un seguimiento del número de plazas

Qué hace mejor cada herramienta

Herramienta Lo mejor para... Encuestas de grupo Decidir una nueva hora de clase con las aportaciones de los pacientes Encuestas de grupo encuestar a grupos grandes para averiguar la disponibilidad Encuestas de grupo ofrecer varias opciones y seleccionar la mejor Hojas de inscripción asignar plazas cuando los horarios de clase ya están fijados Hojas de inscripción gestionar la capacidad y los límites de seguridad Hojas de inscripción crear series completas y dejar que la gente elija plaza

Ambas herramientas:

se conectan a tu calendario

admiten hasta 1000 participantes

envían recordatorios automáticos

ofrecen ajustes de privacidad con Doodle Pro

Cómo utilizar las encuestas de grupo para las clases de atención sanitaria

A la hora de elegir una nueva hora de clase, una encuesta lo hace rápido e inclusivo.

Pasos:

elige de 4 a 8 opciones de horario en varios días conecta tu calendario para evitar la doble reserva escribe un resumen breve y claro de la clase (evita los detalles médicos) activa la opción Ocultar datos del participante para mayor privacidad fija una fecha límite (2-3 días) y recordatorios automáticos envía invitaciones o publica el enlace de tu encuesta confirma la opción más votada y añade enlaces de vídeo

Consejos:

incluye la primera hora de la mañana o de la tarde para los pacientes que trabajan

que el mensaje sea breve y claro

utiliza "Sí, si es necesario" para dar voz a los votantes flexibles

Cómo utilizar las Hojas de Inscripción para las clases de asistencia sanitaria

Cuando tus fechas sean fijas, utiliza una Hoja de Inscripción para llenar plazas y mantenerte organizado.

Pasos:

Pon un título claro a tu clase (por ejemplo, "Serie prenatal Semana 1") añade todas las fechas y horas de las sesiones establece un límite de plazas por franja horaria añade los detalles de la sala o el enlace de vídeo activa los recordatorios en 24 horas y el mismo día comparte tu enlace de inscripción haz un seguimiento de las inscripciones y gestiona la lista de espera si es necesario

Consejos:

utiliza sesiones de inscripción ilimitadas en Doodle Pro para planificar un trimestre completo

oculta los nombres de los participantes para mayor privacidad

etiqueta las plazas extra como "Lista de espera" si la demanda es alta

emparéjalas con una Página de Reservas para cobrar si es necesario

Consejos prácticos para mejorar la asistencia y reducir la administración

indica el límite de plazas en los títulos para establecer expectativas

escribe recordatorios de menos de 500 caracteres con lo esencial

incluye la zona horaria en cada invitación

confirma los horarios definitivos en las 24 horas siguientes a una Encuesta de Grupo

ofrece consultas de 15 minutos a través de la Página de Reservas antes de una clase en grupo

utiliza 1:1 para las consultas previas a una clase con sincronización automática del calendario

Errores comunes que debes evitar

utilizar una Hoja de Inscripción para pedir a la gente que elija una hora

recoger información sanitaria protegida en campos abiertos

omitir los límites de capacidad de las clases sensibles desde el punto de vista de la seguridad

olvidar activar los recordatorios

ofrecer sólo franjas horarias de mediodía (añadir mañanas/tardes)

no sincronizar tu calendario

dejar las encuestas abiertas demasiado tiempo (ciérralas en 72 horas)

Herramientas y soluciones que ayudan a los instructores sanitarios

Herramienta Para qué sirve Encuestas en grupo elige una hora con hasta 1000 personas, evita conflictos, envía recordatorios oculta los nombres de los participantes, adjunta enlaces de vídeo Hojas de inscripción establece límites de plazas, planifica sesiones múltiples, controla las inscripciones, envía recordatorios oculta nombres, añade marca con Doodle Pro Página de reservas ofrece consultas o sesiones sin cita previa, cobra a través de Stripe 1:1s permite a los pacientes elegir entre horas fijas para revisiones o sesiones de recuperación Descripciones AI genera descripciones de clases rápidamente en tu tono Integración Zapier envía reservas a un CRM, EHR, plataforma de SMS o lista de boletines informativos Integraciones de vídeo conecta Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco Herramientas de privacidad ocultar nombres, proteger la PHI, conexiones de calendario seguras

Ejemplos reales de clases grupales de asistencia sanitaria

Lanzamiento de la educación diabética con encuestas de grupo

Invitas a 60 pacientes a votar sobre una nueva hora de clase. Gana el martes a las 5 de la tarde. Cierras la encuesta, añades un enlace Zoom y consigues un 80% de asistencia el primer día.

Serie prenatal con hojas de inscripción

Creas cuatro semanas de clases con un tope de 12 plazas. Las pacientes reservan online. Los recordatorios reducen las ausencias y tu teléfono permanece en silencio.

Clase de fuerza PT con lista de espera

Estableces 6 plazas y añades una ranura de "Lista de espera". Cuando un paciente cancela, promocionas a la persona de la lista de espera. Sin papeles ni líos.

Grupo virtual de atención plena con ambas herramientas

Utiliza una Encuesta de Grupo para elegir una hora, y luego una Hoja de Inscripción para gestionar ocho sesiones semanales. Los enlaces de Zoom y los recordatorios mantienen a la cohorte comprometida.

Buenas prácticas para la privacidad y la claridad

nunca recolectes diagnósticos o información del seguro en Doodle

utiliza Ocultar datos del participante por defecto

envía enlaces a través de canales aprobados, como mensajes del portal o SMS

mantén las instrucciones breves, amables y fáciles de seguir

Guía de decisión: qué herramienta para tu tipo de clase

Escenario Mejor herramienta encontrar el mejor momento para un nuevo grupo Encuestas de grupo reprogramar una sesión puntual Encuestas de grupo llenar sesiones fijas con límite de plazas Hojas de inscripción eventos de aforo estricto como RCP o yoga Hojas de inscripción sesiones de bienestar gratuitas Página de reservas Consultas o revisiones 1:1 1:1

Puntos clave

utiliza las Encuestas de Grupo para decidir una hora con tu grupo

utiliza Hojas de Inscripción para llenar plazas fijas y gestionar la asistencia

conecta tu calendario para evitar la doble reserva

añade recordatorios y controles de privacidad a cada flujo de inscripción

recauda pagos con la Página de Reservas o 1:1 cuando sea necesario

Empieza a programar mejor

Elegir entre Encuestas de Grupo y Hojas de Inscripción es fácil una vez que adaptas la herramienta al trabajo. Haz un sondeo para decidir una hora. Utiliza una hoja de inscripción para llenar la sala. Con Doodle, puedes enviar recordatorios, evitar conflictos y proteger la privacidad, todo desde un solo enlace.

Crea un Doodle y comprueba cómo los instructores sanitarios ahorran horas y llenan más plazas cada semana.