Planificación
Encuestas de grupo vs Hojas de inscripción para clases de salud
Tiempo de lectura: 8 minutos
Encuestas de grupo vs Hojas de inscripción: ¿qué utilizar para las clases?
Como instructor de clases grupales de asistencia sanitaria, tu semana está repleta. Tienes que equilibrar las necesidades de los pacientes, los límites de las salas, el personal y los horarios estrictos. Además, impartes educación diabetológica, clases prenatales, repaso de RCP o terapia de movimiento. Enviar correos electrónicos de un lado a otro para elegir horarios o hacer un seguimiento de las listas te come el día.
La herramienta adecuada puede ayudarte a planificar más rápido, reducir las ausencias y mantener limpio tu calendario. En esta guía, desglosamos las Encuestas de Grupo frente a las Hojas de Inscripción para las clases de atención sanitaria. Aprenderás cuándo utilizar cada una, cómo configurarlas en minutos y cómo gestionar el pago, los recordatorios, la privacidad y los enlaces virtuales con Doodle.
Al final, sabrás exactamente qué herramienta se adapta a tu clase, además de unos cuantos movimientos de poder para ahorrar horas cada mes.
El reto de los profesionales instructores de clases colectivas
La programación en la sanidad no es sencilla. Los pacientes tienen trabajo o guardería. Muchas clínicas comparten salas. Algunas clases tienen estrictos límites de seguridad. No puedes exponer los nombres de los asistentes ni detalles sobre su salud.
Los puntos problemáticos más comunes son
perder tiempo pidiendo a grandes listas de pacientes que elijan un día
bandejas de entrada llenas de "tal vez" y solicitudes de cambio de fecha
reservar demasiado una sala o llenar poco una sesión
recordatorios perdidos y no comparecencias
enlaces virtuales que confunden o se pierden
Necesitas un proceso limpio que proteja la privacidad, respete la capacidad y se ajuste a tu calendario.
Por qué es importante para el instructor de clases colectivas
Una buena programación favorece la atención y los ingresos. Cuando los pacientes pueden elegir una hora que les venga bien, aumenta la asistencia. Cuando las listas de clases están claras, mejora la preparación del personal. Cuando tu calendario está al día, evitas las reservas dobles y el caos de última hora.
Para la sanidad, las pequeñas victorias suman:
menos ausencias significan mejores resultados
las clases completas mejoran el uso del personal y del espacio
menos tiempo de administración libera más tiempo de atención
los registros claros reducen el estrés y los errores
Doodle te ayuda a conseguirlo con Encuestas de grupo, Hojas de inscripción, Páginas de reserva y 1:1 que se conectan a tu calendario y herramientas de vídeo.
Encuestas de Grupo vs Hojas de Inscripción: la regla rápida
Utiliza esta herramienta...
Cuando necesites...
Encuestas de grupo
elegir la mejor hora para una clase nueva o reprogramada
Hojas de inscripción
llenar sesiones fijas y hacer un seguimiento del número de plazas
Qué hace mejor cada herramienta
Herramienta
Lo mejor para...
Encuestas de grupo
Decidir una nueva hora de clase con las aportaciones de los pacientes
Encuestas de grupo
encuestar a grupos grandes para averiguar la disponibilidad
Encuestas de grupo
ofrecer varias opciones y seleccionar la mejor
Hojas de inscripción
asignar plazas cuando los horarios de clase ya están fijados
Hojas de inscripción
gestionar la capacidad y los límites de seguridad
Hojas de inscripción
crear series completas y dejar que la gente elija plaza
Ambas herramientas:
se conectan a tu calendario
admiten hasta 1000 participantes
envían recordatorios automáticos
ofrecen ajustes de privacidad con Doodle Pro
Cómo utilizar las encuestas de grupo para las clases de atención sanitaria
A la hora de elegir una nueva hora de clase, una encuesta lo hace rápido e inclusivo.
Pasos:
elige de 4 a 8 opciones de horario en varios días
conecta tu calendario para evitar la doble reserva
escribe un resumen breve y claro de la clase (evita los detalles médicos)
activa la opción Ocultar datos del participante para mayor privacidad
fija una fecha límite (2-3 días) y recordatorios automáticos
envía invitaciones o publica el enlace de tu encuesta
confirma la opción más votada y añade enlaces de vídeo
Consejos:
incluye la primera hora de la mañana o de la tarde para los pacientes que trabajan
que el mensaje sea breve y claro
utiliza "Sí, si es necesario" para dar voz a los votantes flexibles
Cómo utilizar las Hojas de Inscripción para las clases de asistencia sanitaria
Cuando tus fechas sean fijas, utiliza una Hoja de Inscripción para llenar plazas y mantenerte organizado.
Pasos:
Pon un título claro a tu clase (por ejemplo, "Serie prenatal Semana 1")
añade todas las fechas y horas de las sesiones
establece un límite de plazas por franja horaria
añade los detalles de la sala o el enlace de vídeo
activa los recordatorios en 24 horas y el mismo día
comparte tu enlace de inscripción
haz un seguimiento de las inscripciones y gestiona la lista de espera si es necesario
Consejos:
utiliza sesiones de inscripción ilimitadas en Doodle Pro para planificar un trimestre completo
oculta los nombres de los participantes para mayor privacidad
etiqueta las plazas extra como "Lista de espera" si la demanda es alta
emparéjalas con una Página de Reservas para cobrar si es necesario
Consejos prácticos para mejorar la asistencia y reducir la administración
indica el límite de plazas en los títulos para establecer expectativas
escribe recordatorios de menos de 500 caracteres con lo esencial
incluye la zona horaria en cada invitación
confirma los horarios definitivos en las 24 horas siguientes a una Encuesta de Grupo
ofrece consultas de 15 minutos a través de la Página de Reservas antes de una clase en grupo
utiliza 1:1 para las consultas previas a una clase con sincronización automática del calendario
Errores comunes que debes evitar
utilizar una Hoja de Inscripción para pedir a la gente que elija una hora
recoger información sanitaria protegida en campos abiertos
omitir los límites de capacidad de las clases sensibles desde el punto de vista de la seguridad
olvidar activar los recordatorios
ofrecer sólo franjas horarias de mediodía (añadir mañanas/tardes)
no sincronizar tu calendario
dejar las encuestas abiertas demasiado tiempo (ciérralas en 72 horas)
Herramientas y soluciones que ayudan a los instructores sanitarios
Herramienta
Para qué sirve
Encuestas en grupo
elige una hora con hasta 1000 personas, evita conflictos, envía recordatorios
oculta los nombres de los participantes, adjunta enlaces de vídeo
Hojas de inscripción
establece límites de plazas, planifica sesiones múltiples, controla las inscripciones, envía recordatorios
oculta nombres, añade marca con Doodle Pro
Página de reservas
ofrece consultas o sesiones sin cita previa, cobra a través de Stripe
1:1s
permite a los pacientes elegir entre horas fijas para revisiones o sesiones de recuperación
Descripciones AI
genera descripciones de clases rápidamente en tu tono
Integración Zapier
envía reservas a un CRM, EHR, plataforma de SMS o lista de boletines informativos
Integraciones de vídeo
conecta Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco
Herramientas de privacidad
ocultar nombres, proteger la PHI, conexiones de calendario seguras
Ejemplos reales de clases grupales de asistencia sanitaria
Lanzamiento de la educación diabética con encuestas de grupo
Invitas a 60 pacientes a votar sobre una nueva hora de clase. Gana el martes a las 5 de la tarde. Cierras la encuesta, añades un enlace Zoom y consigues un 80% de asistencia el primer día.
Serie prenatal con hojas de inscripción
Creas cuatro semanas de clases con un tope de 12 plazas. Las pacientes reservan online. Los recordatorios reducen las ausencias y tu teléfono permanece en silencio.
Clase de fuerza PT con lista de espera
Estableces 6 plazas y añades una ranura de "Lista de espera". Cuando un paciente cancela, promocionas a la persona de la lista de espera. Sin papeles ni líos.
Grupo virtual de atención plena con ambas herramientas
Utiliza una Encuesta de Grupo para elegir una hora, y luego una Hoja de Inscripción para gestionar ocho sesiones semanales. Los enlaces de Zoom y los recordatorios mantienen a la cohorte comprometida.
Buenas prácticas para la privacidad y la claridad
nunca recolectes diagnósticos o información del seguro en Doodle
utiliza Ocultar datos del participante por defecto
envía enlaces a través de canales aprobados, como mensajes del portal o SMS
mantén las instrucciones breves, amables y fáciles de seguir
Guía de decisión: qué herramienta para tu tipo de clase
Escenario
Mejor herramienta
encontrar el mejor momento para un nuevo grupo
Encuestas de grupo
reprogramar una sesión puntual
Encuestas de grupo
llenar sesiones fijas con límite de plazas
Hojas de inscripción
eventos de aforo estricto como RCP o yoga
Hojas de inscripción
sesiones de bienestar gratuitas
Página de reservas
Consultas o revisiones 1:1
1:1
Puntos clave
utiliza las Encuestas de Grupo para decidir una hora con tu grupo
utiliza Hojas de Inscripción para llenar plazas fijas y gestionar la asistencia
conecta tu calendario para evitar la doble reserva
añade recordatorios y controles de privacidad a cada flujo de inscripción
recauda pagos con la Página de Reservas o 1:1 cuando sea necesario
Empieza a programar mejor
Elegir entre Encuestas de Grupo y Hojas de Inscripción es fácil una vez que adaptas la herramienta al trabajo. Haz un sondeo para decidir una hora. Utiliza una hoja de inscripción para llenar la sala. Con Doodle, puedes enviar recordatorios, evitar conflictos y proteger la privacidad, todo desde un solo enlace.
Crea un Doodle y comprueba cómo los instructores sanitarios ahorran horas y llenan más plazas cada semana.
Planificación
Cómo los profesionales de la medicina alternativa pueden automatizar las reservas en cuestión de minutosLeer el artículo
Planificación