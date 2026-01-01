Que vous soyez un nouveau venu ou un habitué du monde des réunions virtuelles, il est juste de dire qu'elles deviennent de plus en plus courantes dans nos vies professionnelles. Zoom est l'un des outils de réunions à distance les plus populaires au monde. Il est plus facile que jamais de communiquer avec des clients et des collègues du monde entier. Mais comment maintenir votre professionnalisme lorsque vous ne vous rencontrez pas en personne ?

C'est là que les arrière-plans Zoom entrent en jeu. Non seulement ils vous permettent d'ajouter un peu de votre créativité et de votre personnalité aux réunions, mais ils vous aident à refléter votre marque et à donner une bonne première impression. Voyons pourquoi et comment vous pouvez créer votre propre arrière-plan Zoom.

Pourquoi utiliser un arrière-plan Zoom ?

Vous en avez assez d'essayer de cacher votre désordre lors de vos réunions virtuelles sur Zoom ? Vous craignez de rebuter vos clients en donnant une mauvaise première impression ? Il semble que vous devriez envisager d'utiliser un arrière-plan Zoom.

Tout d'abord, si vous manquez de temps, vous pouvez utiliser les modèles préinstallés de Zoom ou télécharger les vôtres (nous vous en proposons quelques-uns gratuitement au bas de cet article).

Vous avez le choix entre des milliers de modèles, allant de magnifiques paysages à des mèmes bizarres, alors prenez le temps de choisir quelque chose qui corresponde à votre personnalité.

Créer un Doodle

Si vous voulez aller plus loin, essayez de créer votre propre arrière-plan Zoom à l'aide d'un créateur d'arrière-plan Zoom. Avec un peu de créativité, vous pouvez créer un arrière-plan personnalisé qui met en valeur votre marque, vos loisirs ou vos centres d'intérêt.

Il est important de garder à l'esprit que la taille requise pour un arrière-plan Zoom est de 1920 x 1080 pixels, alors assurez-vous que votre image ou votre vidéo respecte ces spécifications. Un autre outil utile est l'écran vert pour arrière-plan Zoom, qui peut aider à éliminer toute incohérence dans votre arrière-plan virtuel.

Si votre arrière-plan Zoom ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas, il existe des solutions simples pour résoudre ce problème, que nous étudierons plus tard.

Faire preuve de créativité avec les arrière-plans Zoom

Il existe de nombreux outils pour trouver et créer les arrière-plans virtuels parfaits pour Zoom.

Le site officiel de Zoom est évidemment une excellente source d'information. Vous y trouverez un large éventail d'images et de modèles d'arrière-plans virtuels à télécharger gratuitement.

Une recherche rapide sur Google peut également vous aider à trouver de nombreux sites web qui proposent des arrière-plans Zoom, allant de films et d'émissions de télévision à des merveilles naturelles époustouflantes. Lorsque vous cherchez quelque chose qui vous convient, faites attention au site web que vous utilisez - assurez-vous qu'il est fiable et sûr. De plus, si vous l'utilisez pour le travail, pensez à la réaction de vos clients et de vos collègues face à ce que vous choisissez.

Si vous voulez aller plus loin, essayez de créer vos propres arrière-plans Zoom personnalisés à l'aide de divers outils, tels que Canva ou Adobe Spark. Ces outils offrent des modèles et des fonctions de conception faciles à utiliser qui vous permettent de créer un arrière-plan virtuel d'aspect professionnel en quelques clics.

N'oubliez pas de tester votre création avant de l'utiliser. Certaines couleurs peuvent ne pas convenir comme arrière-plan et vous ne voulez pas programmer une réunion que votre arrière-plan soit plus une distraction qu'un avantage.

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Conseils pour créer votre propre fond d'écran Zoom

Si vous n'arrivez pas à créer la toile de fond idéale pour votre Réunion Zoom, voici quelques conseils pour vous aider à réussir.

Tout d'abord, assurez-vous que vous disposez d'un appareil compatible et que vous utilisez la dernière version de l'application Zoom. Ensuite, vérifiez votre connexion Internet et assurez-vous que vous disposez d'une bande passante suffisante pour prendre en charge les arrière-plans virtuels.

Lorsque vous choisissez une image, évitez tout ce qui est soumis à des droits d'auteur et veillez à ce qu'elle soit de haute qualité. Si elle est trop petite, vous constaterez qu'elle se pixellise et qu'elle n'est ni belle ni professionnelle.

Assurez-vous que la taille et le format sont corrects. Zoom recommande 1920 x1080 ou 1280 x720, mais quel que soit votre choix, assurez-vous que le rapport hauteur/largeur est de 16:9. Tout format supérieur ou inférieur risque de déformer l'image.

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Si vous utilisez l'écran vert de Zoom, veillez à ce qu'il soit bien éclairé. S'il est trop sombre ou trop clair, il risque de ne pas fonctionner correctement.

Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez toujours rechercher votre problème sur Google ou contacter l'équipe d'assistance de Zoom. Vous constaterez probablement que vous n'êtes pas la première personne à rencontrer ce problème, et qu'il existe peut-être une solution rapide à laquelle vous n'avez pas pensé. Ne laissez pas les difficultés techniques entraver votre créativité.

Téléchargez ci-dessous vos propres arrière-plans virtuels gratuits Doodle pour vos réunions :