Che siate nuovi o affermati nel mondo delle riunioni virtuali, è giusto dire che stanno diventando sempre più comuni nella nostra vita lavorativa. Zoom è uno degli strumenti di riunioni a distanza più popolari al mondo. Ha reso più facile che mai connettersi con clienti e colleghi di tutto il mondo. Ma come si fa a mantenere la propria professionalità quando non ci si incontra di persona?

È qui che entrano in gioco gli sfondi di Zoom. Non solo vi permettono di aggiungere un pizzico di creatività e personalità alle riunioni, ma vi aiutano a riflettere il vostro marchio e a dare un'ottima prima impressione. Vediamo perché e come potete creare il vostro sfondo Zoom.

Perché utilizzare uno sfondo Zoom

Siete stanchi di cercare di nascondere il disordine per le vostre riunioni virtuali su Zoom? Siete preoccupati di allontanare i clienti con una prima impressione negativa? Allora è il caso di pensare all'utilizzo di uno sfondo Zoom.

Per cominciare, se avete poco tempo a disposizione, potete utilizzare alcuni dei modelli preinstallati di Zoom o scaricarne di vostri (ne abbiamo alcuni da utilizzare gratuitamente in fondo a questo post).

Ce ne sono migliaia tra cui scegliere, da splendidi paesaggi a meme stravaganti, quindi prendetevi un po' di tempo per scegliere qualcosa che si adatti alla vostra personalità.

Se volete passare a un livello superiore, provate a creare il vostro sfondo Zoom utilizzando un creatore di sfondi Zoom. Con un po' di creatività, potete creare uno sfondo personalizzato che metta in evidenza il vostro marchio, i vostri hobby o i vostri interessi.

È importante tenere presente che le dimensioni dello sfondo Zoom sono di 1920 x 1080 pixel, quindi assicuratevi che la vostra immagine o il vostro video rispettino queste specifiche. Un altro strumento utile è lo schermo verde dello sfondo Zoom, che può aiutare a eliminare eventuali incongruenze nello sfondo virtuale.

Se lo sfondo di Zoom non funziona, non preoccupatevi: ci sono soluzioni semplici per risolvere questo problema che esamineremo più avanti.

Creatività con gli sfondi Zoom

Esistono numerosi strumenti per trovare e creare gli sfondi virtuali Zoom perfetti.

Ovviamente, un'ottima fonte è il sito ufficiale di Zoom, dove è possibile trovare un'ampia gamma di immagini e modelli di sfondo virtuale da scaricare gratuitamente.

Anche una rapida ricerca su Google può aiutarvi a trovare molti siti web che offrono sfondi per Zoom, da film e programmi televisivi a splendide meraviglie naturali. Quando cercate qualcosa che faccia al caso vostro, fate attenzione al sito web che utilizzate: assicuratevi che sia affidabile e sicuro. Inoltre, se lo utilizzate per lavoro, pensate a come clienti e colleghi potrebbero reagire alla vostra scelta.

Se volete passare a un livello superiore, provate a creare i vostri sfondi Zoom personalizzati utilizzando una serie di strumenti, come Canva o Adobe Spark. Questi strumenti offrono modelli e funzioni di progettazione facili da usare che consentono di creare uno sfondo virtuale dall'aspetto professionale in pochi clic.

Ricordate di testare la vostra creazione prima di utilizzarla. Alcuni colori potrebbero non funzionare come sfondo e non si vuole programmare una riunione che lo sfondo sia più una distrazione che un vantaggio.

Suggerimenti per realizzare il proprio sfondo Zoom

Se avete difficoltà a creare lo sfondo perfetto per la vostra riunione Zoom, ecco alcuni suggerimenti che vi aiuteranno ad avere successo.

Innanzitutto, assicuratevi di avere un dispositivo compatibile e di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione Zoom. Quindi, controllate la vostra connessione a Internet e assicuratevi di avere una larghezza di banda adeguata per supportare gli sfondi virtuali.

Quando scegliete un'immagine, evitate tutto ciò che è protetto da copyright e assicuratevi che sia di alta qualità. Se è troppo piccola, si vedrà che si pixelerà e non avrà un aspetto gradevole e professionale.

Assicuratevi che le dimensioni e il formato siano corretti. Zoom consiglia di scegliere tra 1920 x1080 e 1280 x720, ma qualunque sia la scelta, assicuratevi che il rapporto d'aspetto sia di 16:9. Se il formato è più grande o più piccolo, è probabile che si distorca. Qualsiasi formato più grande o più piccolo potrebbe distorcere l'immagine.

Se si utilizza lo schermo verde di sfondo di Zoom, è necessario che sia ben illuminato. Se è troppo scuro o troppo chiaro, potrebbe non funzionare correttamente.

Infine, ricordate che potete sempre cercare il vostro problema su Google o contattare il team di assistenza di Zoom. È probabile che non siate la prima persona a riscontrare questo problema, quindi potrebbe esserci una soluzione rapida a cui non avete pensato. Non lasciate che le difficoltà tecniche ostacolino il vostro estro creativo.

