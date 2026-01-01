Ganz gleich, ob Sie neu in der Welt der virtuellen Meetings sind oder sich bereits darin etabliert haben - man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie in unserem Arbeitsleben immer mehr an Bedeutung gewinnen. Zoom ist eines der weltweit beliebtesten Tools für Fernmeetings. Es macht es einfacher denn je, mit Kunden und Kollegen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Aber wie können Sie Ihre Professionalität wahren, wenn Sie sich nicht persönlich treffen?

Hier kommen die Zoom-Hintergründe ins Spiel. Damit können Sie nicht nur Ihre eigene Kreativität und Persönlichkeit in Meetings einbringen, sondern auch Ihre Marke widerspiegeln und einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Sehen wir uns an, warum und wie Sie Ihren eigenen Zoom-Hintergrund erstellen können.

Warum Sie einen Zoom-Hintergrund verwenden sollten

Sind Sie es leid, Ihre Unordnung für Ihre virtuellen Meetings auf Zoom zu verstecken? Sind Sie besorgt, dass Sie Ihre Kunden mit einem schlechten ersten Eindruck abschrecken? Dann sollten Sie über die Verwendung eines Zoom-Hintergrunds nachdenken.

Wenn Sie wenig Zeit haben, können Sie entweder einige der vorinstallierten Vorlagen von Zoom verwenden oder Ihre eigenen herunterladen (wir haben am Ende dieses Beitrags einige zur kostenlosen Verwendung für Sie bereitgestellt).

Es gibt Tausende von Vorlagen, von schönen Landschaften bis hin zu schrulligen Memes, also nehmen Sie sich etwas Zeit, um etwas auszuwählen, das zu Ihrer Persönlichkeit passt.

Wenn Sie die Sache auf die nächste Stufe heben möchten, können Sie mit einem Zoom-Hintergrundprogramm Ihren eigenen Hintergrund erstellen. Mit ein wenig Kreativität können Sie einen persönlichen Hintergrund entwerfen, der Ihre Marke, Hobbys oder Interessen präsentiert.

Denken Sie daran, dass die Größe des Zoom-Hintergrunds 1920 x 1080 Pixel betragen muss. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Bild oder Video diesen Spezifikationen entspricht. Ein weiteres nützliches Tool ist der Zoom-Hintergrund-Greenscreen, mit dem Sie Unstimmigkeiten in Ihrem virtuellen Hintergrund beseitigen können.

Wenn Sie Probleme damit haben, dass Ihr Zoom-Hintergrund nicht funktioniert, gibt es einfache Lösungen, um dieses Problem zu beheben, die wir später erläutern werden.

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Kreativ werden mit Zoom-Hintergründen

Es gibt eine Vielzahl von Tools, mit denen Sie den perfekten virtuellen Zoom-Hintergrund finden und erstellen können.

Eine großartige Quelle ist natürlich die offizielle Zoom-Website, auf der Sie eine große Auswahl an virtuellen Hintergrundbildern und Vorlagen finden, die Sie kostenlos herunterladen können.

Mit einer schnellen Google-Suche können Sie auch viele Websites finden, die Zoom-Hintergründe anbieten, von Filmen und Fernsehsendungen bis hin zu beeindruckenden Naturwundern. Achten Sie bei der Suche nach einem geeigneten Angebot darauf, welche Website Sie verwenden - stellen Sie sicher, dass sie seriös und sicher ist. Wenn Sie die Website beruflich nutzen, sollten Sie außerdem bedenken, wie Kunden und Kollegen auf Ihre Auswahl reagieren könnten.

Wenn Sie die Sache auf die Spitze treiben wollen, können Sie mit verschiedenen Tools wie Canva oder Adobe Spark eigene Zoom-Hintergründe erstellen. Diese Tools bieten benutzerfreundliche Vorlagen und Designfunktionen, mit denen Sie mit nur wenigen Klicks einen professionell aussehenden virtuellen Hintergrund erstellen können.

Denken Sie daran, Ihre Kreation zu testen, bevor Sie sie verwenden. Einige Farben eignen sich möglicherweise nicht als Hintergrund, und Sie möchten nicht, dass Ihr Hintergrund mehr ablenkt als nützt, wenn Sie eine Besprechung anberaumen.

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Tipps zur Erstellung eines eigenen Zoom-Hintergrunds

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den perfekten Hintergrund für Ihr Zoom-Meeting zu gestalten, finden Sie hier einige Tipps, die Ihnen zum Erfolg verhelfen.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie ein kompatibles Gerät haben und die neueste Version der Zoom-App verwenden. Überprüfen Sie dann Ihre Internetverbindung und stellen Sie sicher, dass Sie über eine ausreichende Bandbreite verfügen, um virtuelle Hintergründe zu unterstützen.

Achten Sie bei der Auswahl eines Bildes darauf, dass es nicht urheberrechtlich geschützt ist und eine hohe Qualität aufweist. Wenn es zu klein ist, wird es verpixelt und sieht nicht gut oder professionell aus.

Achten Sie auf die richtige Größe und das richtige Format. Zoom empfiehlt entweder 1920 x 1080 oder 1280 x 720, aber egal welches Format Sie wählen, achten Sie darauf, dass das Seitenverhältnis 16:9 ist. Bei einem größeren oder kleineren Format wird das Bild wahrscheinlich verzerrt.

Wenn Sie den grünen Zoom-Hintergrundbildschirm verwenden, sollte er gut beleuchtet sein. Wenn er zu dunkel oder zu hell ist, kann es sein, dass er nicht richtig funktioniert.

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Vergessen Sie nicht, dass Sie Ihr Problem jederzeit googeln oder das Zoom-Supportteam kontaktieren können. Sie werden feststellen, dass Sie nicht die erste Person sind, die mit diesem Problem konfrontiert ist, und dass es vielleicht eine schnelle Lösung gibt, an die Sie noch nicht gedacht haben. Lassen Sie sich von technischen Schwierigkeiten nicht von Ihrer Kreativität abhalten.

Laden Sie unten Ihre eigenen Doodle kostenlosen virtuellen Hintergründe für Ihre Meetings herunter: