Tanto si eres nuevo en el mundo de las reuniones virtuales como si ya estás establecido en él, es justo reconocer que cada vez son más habituales en nuestra vida laboral. Zoom es una de las herramientas de reuniones a distancia más populares del mundo. Ha facilitado más que nunca la conexión con clientes y compañeros de todo el mundo. Pero, ¿cómo mantener la profesionalidad cuando no te reúnes en persona?

Aquí es donde entran en juego los fondos de Zoom. No sólo te permiten añadir un poco de tu propia creatividad y personalidad a las reuniones, sino que te ayudan a reflejar tu marca y dar una magnífica primera impresión. Veamos por qué y cómo puedes crear tu propio fondo de Zoom.

Crear una reunión Organiza tu próxima reunión virtual en cuestión de minutos con una cuenta gratuita de Doodle

Por qué utilizar un fondo de Zoom

¿Estás cansado de intentar ocultar el desorden de tus reuniones virtuales en Zoom? ¿Te preocupa estar desanimando a los clientes con una mala primera impresión? Bueno, parece que necesitas pensar en usar un fondo de Zoom.

Empecemos por decir que, si tienes poco tiempo, puedes utilizar algunas de las plantillas preinstaladas de Zoom o descargar las tuyas propias (al final de este artículo encontrarás algunas gratuitas).

Hay miles para elegir, desde bonitos paisajes hasta memes extravagantes, así que tómate tu tiempo para elegir algo que se adapte a tu personalidad.

Si quieres ir un paso más allá, prueba a crear tu propio fondo de Zoom con un creador de fondos de Zoom. Con un poco de creatividad, puedes diseñar un fondo personalizado que muestre tu marca, aficiones o intereses.

Es importante tener en cuenta que los requisitos de tamaño del fondo de Zoom son 1920 x 1080 píxeles, así que asegúrate de que tu imagen o vídeo cumple esas especificaciones. Otra herramienta útil es la pantalla verde de fondo de Zoom, que puede ayudar a eliminar cualquier incoherencia en tu fondo virtual.

Si tienes problemas con el fondo de Zoom, no te preocupes, hay soluciones sencillas para solucionar este problema que exploraremos más adelante.

Creatividad con los fondos de Zoom

Existen muchas herramientas para encontrar y crear los fondos virtuales de Zoom perfectos.

Obviamente, una gran fuente es el sitio web oficial de Zoom, donde puedes encontrar una amplia gama de imágenes y plantillas de fondos virtuales para descargar de forma gratuita.

Una rápida búsqueda en Google también puede ayudarte a encontrar un montón de sitios web que ofrecen fondos de Zoom, desde películas y programas de televisión hasta impresionantes maravillas naturales. Cuando busques algo que te sirva, ten cuidado con el sitio web que utilizas: asegúrate de que tiene buena reputación y es seguro. Además, si lo utilizas por trabajo, piensa en cómo podrían reaccionar tus clientes y compañeros ante lo que elijas.

Si quieres ir un paso más allá, prueba a crear tus propios fondos de Zoom personalizados con herramientas como Canva o Adobe Spark. Estas herramientas ofrecen plantillas y funciones de diseño fáciles de usar que te permiten crear un fondo virtual de aspecto profesional en unos pocos clics.

Recuerda probar tu creación antes de utilizarla. Puede que algunos colores no funcionen como fondo y no querrás programar una reunión que tu fondo sea más una distracción que una ventaja.

Pruébelo gratis No se requiere tarjeta de crédito

Consejos para crear tu propio fondo de Zoom

Si tienes algún problema para hacer ese fondo perfecto para tu Reunión de Zoom, aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a conseguirlo.

En primer lugar, asegúrate de que tienes un dispositivo compatible y de que utilizas la última versión de la app de Zoom. A continuación, compruebe su conexión a Internet y asegúrese de que dispone del ancho de banda adecuado para soportar fondos virtuales.

Cuando elijas una imagen, evita las que tengan derechos de autor y asegúrate de que sea de alta calidad. Si es demasiado pequeña, se pixelará y no tendrá un aspecto profesional.

Asegúrate de que el tamaño y el formato son correctos. Zoom recomienda 1920 x 1080 o 1280 x 720, pero elijas el que elijas, asegúrate de que la relación de aspecto sea 16:9. Cualquier tamaño mayor o menor distorsionará la imagen. Cualquier tamaño mayor o menor distorsionará la imagen.

Si utilizas la pantalla verde de fondo de Zoom, que esté bien iluminada. Si es demasiado oscura o demasiado clara, es posible que no funcione correctamente.

Por último, recuerda que siempre puedes buscar tu problema en Google o ponerte en contacto con el equipo de asistencia de Zoom. Es probable que no seas la primera persona que experimenta este problema, por lo que puede haber una solución rápida en la que no hayas pensado. No dejes que las dificultades técnicas se interpongan en tu creatividad.

Descarga tus propios Doodle fondos virtuales gratuitos para tus reuniones a continuación: