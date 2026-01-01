Quer você seja novo ou já esteja estabelecido no mundo das reuniões virtuais, é justo dizer que elas estão se tornando cada vez mais comuns em nossa vida profissional. O Zoom é uma das ferramentas de reuniões remotas mais populares do mundo. Ficou mais fácil do que nunca se conectar com clientes e colegas de todo o mundo. Mas como manter o profissionalismo quando não estamos nos reunindo pessoalmente?

É aí que entram os planos de fundo do Zoom. Eles não apenas permitem que você adicione um pouco de sua própria criatividade e personalidade às reuniões, mas também ajudam a refletir sua marca e causar uma ótima primeira impressão. Vamos ver por que e como você pode criar seu próprio plano de fundo no Zoom.

Por que você deve usar um plano de fundo do Zoom

Você está cansado de tentar esconder a bagunça das suas reuniões virtuais no Zoom? Está preocupado com o fato de estar afastando os clientes com uma primeira impressão ruim? Bem, parece que você precisa pensar em usar um plano de fundo do Zoom.

Vamos começar dizendo que, se você estiver com pouco tempo, poderá usar alguns dos modelos pré-instalados do Zoom ou baixar o seu próprio modelo (temos alguns para você usar gratuitamente no final deste post).

Há milhares de opções, de belas paisagens a memes peculiares, portanto, reserve um tempo para escolher algo que se adapte à sua personalidade.

Se quiser levar as coisas para o próximo nível, tente criar seu próprio plano de fundo do Zoom usando um criador de plano de fundo do Zoom. Com um pouco de criatividade, você pode criar um plano de fundo personalizado que mostre sua marca, hobbies ou interesses.

É importante ter em mente que os requisitos de tamanho do plano de fundo do Zoom são 1920 x 1080 pixels, portanto, certifique-se de que sua imagem ou vídeo atenda a essas especificações. Outra ferramenta útil é a tela verde do plano de fundo do Zoom, que pode ajudar a eliminar quaisquer inconsistências no seu plano de fundo virtual.

Se estiver tendo problemas com o fundo do Zoom que não está funcionando, não se preocupe, pois há soluções simples para resolver esse problema que exploraremos mais adiante.

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Criatividade com os planos de fundo do Zoom

Há muitas ferramentas disponíveis para encontrar e criar os fundos virtuais perfeitos para o Zoom.

Obviamente, uma ótima fonte é o site oficial do Zoom, onde você pode encontrar uma grande variedade de imagens e modelos de planos de fundo virtuais para download gratuito.

Uma rápida pesquisa no Google também pode ajudá-lo a encontrar muitos sites que oferecem planos de fundo do Zoom, desde filmes e programas de TV até maravilhas naturais impressionantes. Quando estiver procurando por algo que funcione para você, tenha cuidado com o site que usa - certifique-se de que seja respeitável e seguro. Além disso, se estiver usando-o para negócios, pense em como os clientes e colegas poderão reagir ao que você escolher.

Se quiser levar as coisas para o próximo nível, tente criar seus próprios planos de fundo personalizados para o Zoom usando uma variedade de ferramentas, como o Canva ou o Adobe Spark. Essas ferramentas oferecem modelos fáceis de usar e recursos de design que permitem que você crie um plano de fundo virtual com aparência profissional em apenas alguns cliques.

Lembre-se de testar sua criação antes de usá-la. Algumas cores podem não funcionar como plano de fundo e você não quer agendar uma reunião para que seu plano de fundo seja mais uma distração do que um benefício.

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Dicas para criar seu próprio plano de fundo do Zoom

Se você estiver tendo problemas para criar o cenário perfeito para sua reunião do Zoom, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a ter sucesso.

Primeiro, verifique se você tem um dispositivo compatível e se está usando a versão mais recente do aplicativo Zoom. Em seguida, verifique sua conexão com a Internet e certifique-se de que tenha largura de banda adequada para suportar os planos de fundo virtuais.

Ao escolher uma imagem, evite qualquer coisa protegida por direitos autorais e certifique-se de que ela seja de alta qualidade. Se for muito pequena, você verá que ela ficará pixelada e não terá uma aparência boa ou profissional.

Certifique-se de que o tamanho e o formato estejam corretos. O Zoom recomenda 1920 x1080 ou 1280 x720, mas seja qual for a sua escolha, certifique-se de que a proporção seja 16:9. Qualquer tamanho maior ou menor provavelmente distorcerá a imagem.

Se estiver usando a tela verde de fundo do Zoom, deixe-a bem iluminada. Se estiver muito escura ou muito clara, você poderá descobrir que ela não funciona corretamente.

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Por fim, lembre-se de que sempre é possível pesquisar seu problema no Google ou entrar em contato com a equipe de suporte do Zoom. É provável que você não seja a primeira pessoa a enfrentar esse problema, portanto, pode haver uma solução rápida na qual você não tenha pensado. Não deixe que as dificuldades técnicas atrapalhem seu talento criativo.

Faça o download de seus próprios fundos virtuais gratuitos do Doodle para suas reuniões abaixo: