Využij online plánovač Doodle na maximum
Co dělá Doodle nejlepším online plánovačem?
Nejoblíbenější nástroj pro plánování na světě je snadno srozumitelný, nabízí skvělý uživatelský zážitek a propojuje se s dalšími online nástroji, aby automatizoval rutinní úkoly a optimalizoval tvůj pracovní postup.
Online nástroj pro tvorbu anket nabízí všechny tyto funkce, díky kterým mohou uživatelé rychle a snadno naplánovat jakoukoli schůzku . Je integrován s běžně používanými nástroji, jako jsou digitální kalendáře a Zapier, a pomáhá automatizovat manuální úkoly, čímž šetří čas. Začni používat Doodle a zjistíš, kolik času bys mohl ušetřit.
Doodle’s bezplatný nástroj pro vytváření anket ti umožňuje rychle a snadno plánovat schůzky. Vytvoř si vlastní anketu a pozvi své kolegy nebo přátele, abyste se dohodli na společném termínu. Doodle se propojuje s Googlem, Outlook a Microsoft 365, aby všechny schůzky byly na jednom místě a nedocházelo k dvojím rezervacím.
Zjisti, jak vytvořit a uspořádat svůj online plánovač:
Vytvoř Doodle
Vyber možnosti data
Přizpůsobit nastavení
Dokončit a odeslat
Synchronizace kalendářů
Vytvoř Doodle
Vyber možnost „Vytvořit Doodle“. Zvol si název a místo schůzky a přidej případné důležité poznámky.
Vyber možnosti data
Vyber si termíny schůzky z týdenního nebo měsíčního přehledu online plánovače. Díky integraci s kalendáři ti umožní zobrazit všechny již existující schůzky v Doodle, což usnadňuje plánování. Najdi termín, který vyhovuje všem, díky flexibilním časovým intervalům, a pošli jim pozvánku.
Přizpůsobit nastavení
Bezplatný online plánovač Doodle umožňuje uživatelům omezit počet hlasů účastníků, nastavit ankety jako soukromé, aby zůstaly informace o účastnících skryté, a nabídnout hlasujícím více možností odpovědí, jako například „Ano“, „Ne“ a „V případě potřeby“. Doodle Professional získávají přístup k mnoha dalším funkcím pro online plánování, jako jsou termíny hlasování a automatická připomínky.
Dokonči svou anketu
Zadej svou e-mailovou adresu a rozesšli pozvánky na schůzku svým klientům, kolegům nebo svému týmu. Uvolni se a nech všechny hlasovat o možnostech termínu schůzky. Během několika minut (nebo sekund) najdeš termín, který vyhovuje všem. Všechny tvé pozvánky na schůzky budeme sledovat na jednom místě.
Synchronizuj online kalendář Doodle se svým vlastním
Doodle je také skvělou volbou pro uživatele, kteří již k organizaci svého pracovního či osobního života používají kalendářový software. Díky bezplatné podpoře oblíbených kalendářových aplikací, jako jsou Google Calendar, Office 365, Outlook a iCal, se online kalendář Doodle hladce integruje a zajišťuje tak vyšší produktivitu a větší přehlednost při organizování schůzek.
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