Najdi si nejlepší termín schůzky s online kalendářem Doodle
S bezplatným online kalendářem Doodle můžeš vytvořit anketu . Vytvoř libovolný počet schůzek a pozvi své kolegy nebo přátele, abyste se dohodli na termínech, které vyhovují i jejich rozvrhům. Díky přehlednému a stručnému zobrazení kalendáře získáš kontrolu nad svým nabitým rozvrhem. Doodle je perfektní bezplatný nástroj pro vytváření anket pro organizaci a plánování.
Sdílení tvého online kalendáře je také velmi snadné. Jednoduchý systém pozvánek v Doodle ti buď poskytne odkazy na ankety, které můžeš poslat běžným e-mailem, nebo ti umožní shromáždit e-mailové adresy prostřednictvím praktického rozhraní Doodle. To znamená, že ty a tvoji kolegové budete lépe propojeni a budete pracovat efektivněji bez ohledu na to, kde se právě nacházíte, nebo na případná omezení komunikace.
V tomto příspěvku se dozvíš:
Jak si vytvořím online kalendář?
Jak mohu sdílet svůj online kalendář s ostatními?
Jak mohu synchronizovat online kalendář Doodle s mým vlastním?
Funguje online kalendář Doodle s Google Calendar?
Jaké funkce nabízí online kalendář Doodle?
Jak si vytvořím online kalendář?
Zde si můžeš založit svůj vlastní online kalendář. Zadej název schůzky, místo konání a případné poznámky.
Vyber si termíny schůzky z týdenního nebo měsíčního přehledu. Nejlepší je vybrat několik možností, abys zvýšil pravděpodobnost, že najdeš termín vyhovující všem. Můžeš také zvolit možnost „text“, pokud chceš vytvořit anketu s volným textem a sbírat hlasy na jakékoli téma.
Na stránce nastavení můžeš přidat možnosti jako „ano, ne, podle potřeby“, omezit počet hlasů na jednu možnost nebo skrýt anketu. Existuje mnoho dalších možností pro Doodle Premium .
Zadej svou e-mailovou adresu a rozesšli pozvánky na schůzku svým klientům, kolegům nebo svému týmu. Uvolni se a nech všechny hlasovat o možnostech termínu schůzky. Během několika minut (nebo vteřin) najdeš termín, který vyhovuje všem.
Jak mohu sdílet svůj online kalendář s ostatními?
Jakmile dokončíš vytváření svého online kalendáře, můžeš pozvánky rozeslat přes Doodle, nebo můžeš sdílet odkaz s pozvanými prostřednictvím svého e-mailu či sociálních sítí. Během několika minut budeš mít naplánovanou svou první schůzku. Jakmile budou všechny hlasy sečteny, můžeš také rozeslat pozvánky do kalendáře, aby si hosté mohli událost přidat do svých kalendářů.
Jak mohu synchronizovat online kalendář Doodle s mým vlastním?
Doodle je také skvělou volbou pro uživatele, kteří již k organizaci svého pracovního či osobního života používají kalendářový software. Díky bezplatné podpoře oblíbených kalendářových aplikací, jako jsou Google Calendar, Office 365, Outlook a iCal, se online kalendář Doodle hladce integruje a zajišťuje tak vyšší produktivitu a větší přehlednost při organizování schůzek.
To znamená, že využívání výhod bezplatného online kalendáře Doodle zůstává pozoruhodně jednoduché a nenápadné – bez ohledu na to, jaké systémy pro plánování momentálně používáš.
Funguje online kalendář Doodle s Google Calendar?
Doodle je kompatibilní se všemi kalendáři. Nabízíme přímou synchronizaci s kalendáři Google Calendar a Office 365/Outlook.com. Všechny ostatní kalendáře můžeš synchronizovat s Doodle prostřednictvím ICS kanálu.
Jaké funkce nabízí online kalendář Doodle?
Doodle Premium nabízí uživatelům mnoho dalších funkcí, které jiné bezplatné online kalendáře neposkytují, a je ideální pro zaneprázdněné profesionály, kteří chtějí mít nad svým rozvrhem plnou kontrolu. Doodle Premium je zcela bez reklam a navíc ti umožňuje přidat vlastní design a branding, abys dosáhl profesionálního vzhledu. Můžete také vidět, kdo z pozvaných ještě neodpověděl a kdo si přečetl vaše e-maily!
Kromě sdílení online kalendářů a adresářů nabízí Doodle Premium uživatelům také možnost vytvořit si stránku MeetMe , díky které si ostatní uživatelé mohou kdykoli prohlédnout tvou dostupnost. MeetMe slouží jako centrální kontaktní stránka, díky níž mohou kolegové nebo přátelé vidět přehled o tom, jak a kdy vás lze kontaktovat. Je ideální pro ty, kteří mají přeplněný rozvrh a málo času na povídání.
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