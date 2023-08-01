Organizuj týmy a plánuj schůzky pomocí bezplatného nástroje pro tvorbu rozvrhů od Doodle
Online plánovač schůzek Doodle je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak plánovat schůzky a rozvrhy pro vaše zaměstnance, týmy a klienty. Poskytuje vám komplexní přehled o tom, kdo je k dispozici a kdy je volný pro jakoukoli schůzku nebo schůzky. S Doodle budete plánovat schůzky rychleji a efektivněji než kdykoli předtím. Začít je snadné díky postupnému procesu plánování v Doodle. Výsledky vás nadchnou a schůzky budete mít naplánované během několika minut. Vytvoř anketu zdarma!
Takto začneš s Doodle:
Jak se používá bezplatný nástroj pro tvorbu rozvrhů?
Jak propojím svůj kalendář s nástrojem pro tvorbu rozvrhů?
Jak posunout plánování na vyšší úroveň s Doodle Premium?
Jak se používá bezplatný nástroj pro tvorbu rozvrhů?
Jedna z mnoha výhod bezplatného nástroje pro tvorbu anket Doodle bezplatného nástroje pro vytváření anket je jednoduché rozhraní, které umožňuje tvým účastníkům samostatně označit termíny a časy, kdy jsou k dispozici pro schůzku. Nejprve spusť svou anketu na Doodle výběrem možnosti „vytvořit Doodle“ v horní části stránky. V prvním kroku uveďte název schůzky, kterou chcete uspořádat, místo konání a případné poznámky. V tomto příkladu použijeme „Zasedání představenstva“. Místem konání jsou „naše kanceláře“ a přidali jsme krátkou poznámku, aby si účastníci předem prostudovali program schůzky.
Plánování schůzek na celý týden, měsíc nebo dokonce pro celý tým!
Klikni na krok 2 a přidej časové možnosti. Pro zasedání představenstva v únoru nezapomeň přidat několik časových možností, aby si účastníci mohli vybrat ten nejvhodnější termín. Pokud plánuješ schůzky na delší období, můžeš jednoduše zahrnout všechny možnosti pro dané schůzky nebo směny. Můžeš zvolit měsíční zobrazení, abys viděl všechny dny v měsíci, a poté přidat časy vpravo. Pokud zvolíš týdenní zobrazení, můžeš časové úseky přidat přímo do kalendáře.
Ve 3. kroku můžeš přidat další nastavení, jako jsou možnosti „ano“, „ne“, „v případě potřeby“, omezené možnosti nebo skryté ankety (pokud chceš, aby tví hosté zůstali v anonymitě). Můžeš také vyzkoušet skvělé nové funkce. Zde najdeš i několik možností služby Doodle Premium, jako jsou termíny pro vyplnění ankety a žádosti o doplňující informace.
V posledním kroku zadej své jméno a e-mailovou adresu (abychom ti mohli poslat tvůj soukromý odkaz pro správu) a poté můžeš rozeslat účastníkům rozpis schůzek. Stačí, aby otevřeli tvůj odkaz a vybrali si termín nebo termíny, které jim vyhovují. Během několika minut najdeš termín, který vyhovuje všem. Je to opravdu tak jednoduché! Vyzkoušej to ještě dnes.
Jak propojím svůj kalendář s nástrojem pro tvorbu rozvrhů?
Doodle je také skvělou volbou pro uživatele, kteří již k organizaci svého pracovního či osobního života používají kalendářový software. Doodle podporuje všechny druhy oblíbených kalendářových aplikací, jako jsou Google Calendar, Office 365 a Outlook.com. Kalendář lze snadno a plynule integrovat, což zvyšuje produktivitu a přináší větší přehlednost při organizování schůzek. Na obrázku níže vidíš, jak vypadá tvůj kalendář propojený s Doodle. Uvidíš všechny své schůzky vedle časových možností navržených Doodle. Už nemusíte přepínat mezi aplikacemi. Stačí v nabídce v horní části obrazovky (po přihlášení) vybrat možnost „Účet“ a poté na levé straně obrazovky zvolit kalendáře. Vyber kalendář nebo kalendáře, které chcete přidat.
Jak posunout plánování na vyšší úroveň s Doodle Premium?
Kromě online nástroje pro plánování nabízí Doodle také řadu dalších služeb a nástrojů, které ti pomohou zorganizovat si život. Využij našeho Slack bota, integraci se Zapierem a bonusové funkce Doodle v rámci služby Doodle Premium. Zaregistruj se ještě dnes a užij si snadné plánování s Doodle.
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