V pořadu 60 Minutes z roku 2003 rozhovoru z roku 2003slavně prohlásil spoluzakladatel společnosti Apple Steve Jobs: „Velké věci v podnikání nikdy nedělá jeden člověk. Dělá je tým lidí.“ Jako vizionář, který dokázal vybudovat společnost s hodnotou miliardy dolarů, má pravdu. Sestavení správného týmu je klíčové – zejména pokud jeho členové pracují na dálku.
V posledních letech došlo k raketovému nárůstu počtu lidí pracujících na dálku, ale jak ty jako manažer vybuduješ silnou týmovou kulturu, překonáš výzvy a zajistíš, aby účinně spolupracovat , když nejste všichni na jednom místě? Pojďme to zjistit.
Jak sestavit tým na dálku
Stále častěji vidíme nejen firmy, které inzerují pozice na dálku, ale i poptávku ze strany zaměstnanců po práci na dálku v nějaké formě. Podle zprávě společnosti Flexjobsby 57 procent lidí zvážilo odchod ze zaměstnání, pokud by jim nenabízelo možnost práce na dálku.
Budování týmu na dálku může být náročné a pro některé vedoucí – i ty s dlouholetými zkušenostmi s náborem – je to něco nového. To ale neznamená, že to nemůže být přínosné a ukázat se jako výhoda pro tvou firmu. Prvním krokem je najít ty správné lidi. Když vedete pohovory s uchazeči , hledejte ty, kteří jsou motivovaní, proaktivní a schopní pracovat samostatně.
Jakmile budeš mít svůj tým, nezapomeň jim zajistit skvělé zapracování. Dobře naplánovaný proces pomůže novým členům cítit se od samého začátku vítáni a zapojeni. Nezapomeň naplánuješ schůzku, abys je osobně přivítal a vysvětlil jim všechny důležité první kroky při nástupu do firmy.
Všechno je to o komunikaci
Jakmile budeš mít svůj tým pohromadě, klíčovou roli bude hrát komunikace. Když nejste na stejném místě, je důležité nastavit jasné komunikační kanály a používat správné nástroje, aby všichni byli na stejné vlně.
Když nemáš možnost zastavit se u stolu kolegy nebo se ho zeptat v odpočívárně, nedostatek komunikace může vést k nedorozuměním, zmatkům a dokonce i konfliktům mezi členy tvého týmu. Nezapomeň naplánovat pravidelné skupinové schůzky s týmem, abyste probrali aktuální problémy, nastavte nástroje jako Slack nebo Microsoft Teams, aby kolegové mohli snadno mezi sebou chatovat, a zavádějte systém úkolů, aby nic neuniklo.
Efektivní spolupráce je pro tvůj tým pracující na dálku rovněž nezbytná. Zvaž využití online nástrojů, jako jsou digitální tabule nebo sdílené dokumenty, které usnadní spolupráci na stejném projektu z jednoho místa.
Tvůj komunikační plán musí přesahovat rámec každodenního chodu. Zamysli se nad tím, jak chceš, aby tvůj tým věděl, jaké jsou tvé cíle a očekávání . Zamysli se nad nástrojem, který tvému týmu pomůže s dlouhodobým plánováním, a nezapomeň nastavit pravidelné kontroly , abyste zajistili, že všichni budou postupovat podle plánu.
Správa na dálku
Řízení zaměstnanců na dálku vyžaduje jiný přístup než řízení týmu, který pracuje na místě. I když nebudeš moci svůj tým dohlížet stejným způsobem, stále můžeš stanovit očekávání, naplánovat pravidelné individuální schůzky, sledovat pokrok a efektivně řídit výkon.
Jedním z klíčových aspektů řízení zaměstnanců pracujících na dálku je stanovení jasných cílů a očekávání. To znamená poskytnout podrobné pokyny ohledně toho, co očekáváš, a jak bude práce tvého týmu hodnocena. Stejně jako pravidelných kontrol zvažte také čtvrtletní hodnocení, při kterém projdete silné stránky a oblasti, kde je třeba se zlepšit, abyste zajistili, že váš tým dosáhne firemních cílů.
Je také důležité, abys byl svému týmu k dispozici. Vytvoř si rezervační stránka, aby si tvůj tým mohl snadno najít volný termín ve tvém kalendáři, když tě bude potřebovat kontaktovat.
Překonávání největších výzev
Ačkoli vedení týmu na dálku může být neuvěřitelně obohacující a může tvému podnikání velmi prospět, není to bez obtíží. Kromě problémů s komunikací, které jsme již zmínili, je třeba řešit i rozdíly v časových pásmech a zajištění toho, aby tvůj tým netrpěl syndromem vyhoření, jsou také témata, nad kterými je třeba se zamyslet.
Pokud sídlíš v San Franciscu a máš kolegy v Berlíně, jejich den končí právě ve chvíli, kdy ten tvůj teprve začíná. Jak řídíš tým, když je velká šance, že nejsou online ve stejnou dobu jako ty?
Začni nastavením pravidelných schůzek v čase, který je pro vás oba nejméně nevhodný. Například pokud jsi v San Franciscu, zvaž, zda bys nemohl začít jeden den v týdnu o něco dříve, zatímco tvoji kolegové v Evropě začnou o něco později. Nástroj jako Doodle ti pomůže vytvořit anketu , která automaticky zohledňuje časová pásma, takže najít čas, který vyhovuje všem, je snadné.
Dále zvaž provedení komplexního auditu nástrojů, které ti pomohou zajistit, že tvůj tým zůstane na správné cestě a že se případné problémy podaří rychle identifikovat. Například systém ticketů, kde je projekt rozdělen na části a přiřazen příslušným členům týmu. Pokud se u některého ticketu věci nevyvíjejí podle plánu, snadno to zjistíš a můžeš zanechat poznámky pro svůj tým, aby to opravil, jakmile se příště přihlásí online. Nalezení správných nástrojů ti umožní maximalizovat produktivitu a zajistit včasné dodání projektů.
Když tvůj tým pracuje na dálku, není vždy zřejmé, když má někdo potíže. Řešit vyhoření zaměstnanců, když nejsi vždy po ruce, abys zachytil varovné signály, je těžké. Zaměstnancům pracujícím na dálku často dělá potíže udržet rovnováhu mezi prací a soukromým životem kvůli tomu, že není jasně odděleno místo, kde pracují, od místa, kde bydlí.
Nezapomeň svůj tým povzbudit, aby pravidelně si dělali přestávky (metoda Pomodoro je k tomu dobrým začátkem), stanovili jasné hranice mezi prací a osobním životem a podporovali své celkové blaho. Toho lze dosáhnout nabídkou flexibilní pracovní doby, poskytováním podpory v oblasti duševního zdraví a vytvářením příležitostí pro členy týmu, aby se setkávali a navazovali kontakty. Prováděj pravidelné schůzky se svým týmem, a to jak ve skupině, tak individuálně, a poskytuj jim zpětnou vazbu a uznání za jejich tvrdou práci.
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