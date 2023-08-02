Na světě je jen málo kultur, které umí formulovat věty lépe než Japonci. Z komorebi , které popisuje okamžik, kdy slunce a vítr procházejí mezi stromy a vytvářejí na zemi tanec stínů, až po tsundoku, což označuje člověka, který kupuje spoustu knih, ale nedostane se k jejich čtení. Existuje nespočet věcí, pro které má japonština vlastní výraz – zatímco západní jazyky nikoli.
A pokud jde o rovnováhu mezi prací a soukromým životem, i na to mají své rčení. Karoshi se doslovně překládá jako „smrt z přepracování“ a používá se k popisu člověka, jehož zdraví trpí kvůli přílišnému množství práce.
Dosažení rovnováhy mezi prací a osobním životem je zásadní nejen pro tvé fyzické a duševní zdraví, ale také pro zajištění tvé produktivity. Používání digitálního kalendáře je jen jedním z kroků k dosažení tohoto cíle – podívejme se tedy, jak ho můžeš co nejlépe využít.
Proč bys měl usilovat o rovnováhu mezi prací a soukromým životem
Život může být hektický – málokdo by to popřel. S náročnou prací, rodinnými závazky a snahou najít si čas na přátele máme často pocit, jako by nás tahalo milion různých směrů. Proto je tak důležité najít rovnováhu mezi prací a osobním životem. Nejenže ti to pomůže vyhnout se vyhoření , ale také z vás udělá mnohem produktivnějšího vedoucího, freelancera, podnikatele nebo zaměstnance.
Není pochyb o tom, že alespoň někteří z těch, kdo čtou tento článek, obětovali svůj volný čas v přesvědčení, že je to jediný způsob, jak se dostat dál. Vyhořeníje však velmi reálný jev. Pokud si neuděláš čas na to, abys se zastavil a načerpal nové síly, nejenže potenciálně ohrozíš své zdraví, ale také poškodíš vztahy s těmi, kteří ti jsou nejbližší.
To platí i pro všechny týmy, které spravuješ. Nezapomeň s nimi pravidelně komunikovat , abys věděl, jestli nemají příliš mnoho práce. Podle potřeby jim přeřaď úkoly a ozvi se jim, pokud zaznamenáš známky stresu nebo vyhoření.
Často je to snazší říct než udělat a mnozí z nás se bezpochyby cítí provinile, když si berou volno nebo z osobních důvodů odmítají nějakou žádost. Nicméně, plánování čas pro sebe a upřednostňování péče o sebe samého bude z dlouhodobého hlediska prospěšné i pro vaši společnost. Vyhrazení času na cvičení, koníčky a trávení času s přáteli a rodinou přispěje k lepšímu duševnímu zdraví. To zase povede k tomu, že se budeme cítit odpočatí a soustředění na návrat do práce – díky čemuž budeme produktivnější.
Zpráva zpráva z Harvard Business Review ukazuje, že stabilní rovnováha mezi prací a osobním životem výrazně zvyšuje produktivitu, snižuje fluktuaci a zlepšuje duševní i fyzické zdraví zaměstnanců. Když se cítíme naplněni v osobním životě, může se to promítnout do pozitivního přístupu a lepšího výkonu v práci.
Výhody používání digitálního kalendáře pro nalezení rovnováhy
Teď už víme proč, ale co jak? Je sice hezké slibovat si, že se zaměříme na lepší rovnováhu mezi prací a soukromým životem, ale to se nestane samo od sebe. Nemůžeme přejít z plánování schůzek, které na sebe navazují, od rána do večera, k tomu, že najednou budeme mít čas na posilovnu uprostřed dne. No… ne bez trochy pomoci.
Zde se zobrazí digitální kalendář . Jediné místo, kde můžeš spravovat všechny své závazky – osobní i pracovní.
Jednou z největších výhod používání nástroje, jako je Google Calendar je jeho dostupnost. Stačí pár kliknutí a můžeš si prohlédnout svůj rozvrh odkudkoli – na telefonu, tabletu, notebooku nebo stolním počítači. To znamená, že ať už jsi kdekoli, ať už náhodou potkáš někoho v kavárně nebo sedíš na důležité schůzce s klientem – můžeš si zkontrolovat svou dostupnost . Porovnej to s fyzickým diářem. Pokud ho nemáte po ruce, je to jako hádání, zda máte volno, nebo ne.
Jakmile si ten čas domluvíš, ti digitální kalendář ti může připomenout událost ještě předtím, než k ní dojde. Možnost naplánovat připomenutía nastavit je tak, jak ti to nejlépe vyhovuje, znamená, že už nikdy nezmeškáš důležitou schůzku nebo schůzku, protože jsi zapomněl zkontrolovat svůj diář.
Na rozdíl od papírového rozvrhu, který se tiskne velmi specifickým způsobem, s digitálním kalendáři si ho můžeš nastavit, jak se ti líbí. To zahrnuje vzhled tvého kalendáře, různé barvy pro různé typy událostí, ať už se chceš setkat osobně nebo prostřednictvím videokonferenci , a dokonce i přidávání poznámek ke každému záznamu. To znamená, že si ho můžete přizpůsobit tak, aby vám vyhovoval co nejlépe, a nemusíte měnit svůj způsob práce, abyste se přizpůsobili již danému stylu.
Tipy pro nastavení kalendáře
Pokud se zaměříme na poslední bod předchozí části – o tom, jak nastavit a přizpůsobit svůj digitální kalendář tak, abys zlepšil rovnováhu mezi prací a soukromým životem.
Integrace s nástrojem pro plánování, jako je Doodle ti pomůže ušetřit spoustu času tím, že se zbavíš zdlouhavé e-mailové korespondence při domlouvání schůzek. Využij rezervační stránka: stačí nastavit svou dostupnost a odeslat odkaz. Díky propojení s kalendářem se termín, který si s tebou někdo zarezervuje, automaticky zobrazí v tvém kalendáři. Nehrozí tak riziko dvojí rezervace ani naplánování termínu, kdy se setkat nechceš.
Je také dobré si naplánovat osobní aktivity, ať už jsou jakkoli malé. Může jít třeba o cvičení, relaxaci, oběd s kolegy nebo třeba jen desetiminutovou přestávku na odreagování. Nemůžeš přece nechat lidi plánovat každou volnou minutu. To ti pomůže zajistit, že se o sebe staráš a udržuješ zdravou rovnováhu mezi prací a soukromým životem.
A nakonec, což je asi nejdůležitější ze všeho, využij svůj digitálního kalendáře . Chvíli potrvá, než si zvykneš se do něj neustále dívat a přidávat do něj všechno. Jakmile si však zvykneš, zjistíš, že začneš šetřit spoustu času a budeš mnohem lépe udržovat zdravou rovnováhu mezi prací a soukromým životem.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021