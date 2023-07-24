Měj svůj čas pod kontrolou: Doodle a Google Calendar
Doodle a tvůj Google Calendar jsou dokonalými partnery, pokud jde o správu tvého rozvrhu. Používání Doodle automatizuje tvůj rozvrh – díky čemuž máš během dne více času soustředit se na důležité věci. Ve spojení s Googlem si můžeš být jistý, že už nikdy nebudeš mít dvojí rezervaci.
Sdílej svůj Google Calendar s Doodle
Integrace Doodle s Google Calendar zefektivňuje plánování událostí a schůzek. Zde je návod, jak sdílet svůj Google Calendar s Doodle:
Přejdi do části „Nastavení účtu“ ve svém účtu Doodle. Klikni na „Connected Calendars“ a poté na „Připojit“ vedle položky Google.
Jakmile se připojíš, můžeš použít Doodle k plánování akcí a schůzky a Doodle je automaticky přidá do tvého Google Calendaru. Kdykoli rozesíláš skupinová anketa nebo sdílíš svou rezervační stránka , jakmile účastníci vyberou termín, Doodle jej automaticky přidá do vašeho kalendáře.
Navíc účastníci uvidí pouze časy, kdy se rozhodneš být k dispozici – takže se ti nestane, že bys měl dvojí rezervaci nebo byl přetížený přílišným počtem schůzek.
Jak vytvořit rezervační stránku synchronizovanou s Google Calendar?
Vytvoření rezervační stránka je snadné a zároveň skvělý způsob, jak si automatizovat rozvrh.
Nejprve se přihlas ke svému účtu Doodle. Jakmile se přihlásíš, klikni na tlačítko „Create a new Booking Page“ vpravo na hlavní stránce.
Vyplň název, popis a místo konání (ať už osobně nebo online). Právě zde se také můžeš rozhodnout, zda bude rezervační stránka je pro tebe vhodná, nebo zda využiješ naši funkci Hostitel k rezervaci schůzek jménem někoho jiného.
V další části si můžeš nastavit svou dostupnost a délku schůzek, které si lidé mohou rezervovat. Pokud klikneš na možnost „pokročilá nastavení“, můžeš přidat časové rezervy mezi schůzkami, nastavit maximální počet schůzek za den, změnit časové pásmo a další.
Dále zkontroluj, zda je ke rezervační stránka. Kalendář můžeš změnit v „Nastaveních účtu“ nebo přidat další kalendář, pokud chceš zohlednit rozvrhy více lidí.
Zapnutím automatických připomínek se každému, kdo si u tebe rezervuje termín, odešle oznámení – tím se sníží riziko zmeškaných schůzek. A nakonec máš k dispozici pole pro vlastní pozvánky. Zde můžeš určit, na jaké otázky mají lidé odpovědět, než si budou moci potvrdit termín na tvé rezervační stránce. To ti pomůže s předběžnou přípravou, abys měl jistotu, že všechny tvé schůzky budou produktivní.
Až budeš hotový, stačí kliknout na „Create Booking Page“ a můžeš svůj odkaz hned sdílet.
S tvou rezervační stránkou Doodle můžeš být v klidu, protože už nikdy nedojde k dvojímu rezervování. Například všechny události načtené z Gmailu, jako jsou rezervace letů, se automaticky přidají do tvého Google Calendaru, takže Doodle tyto časy nebude považovat za volné. Už nemusíš neustále ručně aktualizovat svůj kalendář.
Propoj svůj kalendář s dalšími aplikacemi a nástroji prostřednictvím Doodle:
Pokud je Doodle propojen s tvým Google Calendarem, můžeš automaticky využívat Google Meet. To znamená, že videokonference je snadná jako jedno kliknutí.
Můžeš však využít nejen Google Meet. Doodle se propojuje také se službami Zoom, Webex a Microsoft Teams.
Pokud chceš ke svému účtu Doodle připojit jiný nástroj pro videokonference, přejdi do „Nastavení účtu“ a klikni na „Apps and Integrations“. Integrace se Zoomem je k dispozici v plánech Free, ostatní vyžadují účet Professional. Rozhodni se, který nástroj chceš použít, a klikni na „Connect“. Budeš přesměrován na přihlašovací stránku daného nástroje. Zadej údaje svého účtu pro nástroj, který chceš přidat, a hotovo. Nyní, kdykoli přejdeš na rezervační stránka, skupinová anketa nebo 1:1 a vyberete videokonferenci, budete moci použít tu, ke které jste se právě připojili.
Pokud chceš posunout Doodle na další úroveň a skutečně ho integrovat do svého pracovního postupu, můžeš to udělat bez programování pomocí Zapieru. Stejně jako u videokonferencí: v nastavení účtu přejdi na záložku „Aplikace a integrace“, pod položkou Zapier klikni na „Start setup“ a vytvoř si potřebné Zapy.
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