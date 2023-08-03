Když si většina lidí představí lídry, vybaví se jim obleky, mrakodrapy a strategie. Jsou odtrženi od běžných pracujících lidí a vše zakládají čistě na číslech. Jako lídrto není obraz, který bys chtěl mít. Americký autor a motivační řečník, Simon Sinek, jednou řekl: „Vedení není o tom, mít něco na starosti. Je to o tom, starat se o ty, za které nesete odpovědnost.“
Má pravdu. Abys byl dobrým manažerem a dostal ze svého týmu maximum, musíš převzít odpovědnost za jejich pohodu. Pravidelné rozhovory mohou být skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, ať už jsi generální ředitel velké nadnárodní společnosti, nebo podnikatel , který teprve začíná s hrstkou zaměstnanců. Pravidelné schůzky pomáhají vašemu týmu posouvat se vpřed – pojďme se podívat, jak.
Zlepšují komunikaci
Pravidelné kontroly udržují otevřenou komunikaci mezi tebou a tvým týmem. Skupinové schůzky se všemi a také individuální schůzkydávají zaměstnancům šanci dozvědět se, co se děje, sdílet výzvy, kterým čelí, a dokonce umožňují týmu oslavit úspěchy. Tvůj tým tak má pocit, že je v obraze, a chápe, jak jeho práce zapadá do širších obchodních cílů.
Jasná komunikace je klíčem k hladkému fungování každého týmu a pravidelné porady k tomu přispívají. Zjistíš, že je tak méně prostoru pro nedorozumění nebo záměny, a navíc mohou také podpořit otevřenější a upřímnější atmosféru mezi kolegy.
Pokud se tvůj tým ve svém pracovním prostředí cítí uvolněně a pohodlně, je větší pravděpodobnost, že se podělí o své myšlenky a nápady. To vede k lepšímu řešení problémů, rozhodování a spokojenějšímu pracovnímu prostředí.
Zvyšují odpovědnost
Pravidelné schůzky jdou ruku v ruce s odpovědností. Během těchto schůzek můžeš zjistit, na čem členové týmu v daném týdnu pracují, stanovit a sledovat pokrok v plnění konkrétních cílů a ujistit se, že neexistují žádné překážky.
Odpovědnost je pro úspěch každého týmu zásadní a pravidelné kontroly ti zajistí přehled o tom, zda někdo nezaostává. Dávají ti šanci včas odhalit a vyřešit problémy, než se zhorší. Navíc díky sledování pokroku každý ví, co má dělat a na čem by měl pracovat. To podpoří větší sebevědomí při vyjadřování názorů na skupinových schůzkách s týmem – vystoupit a převzít odpovědnost za části programu schůzky.
Díky tomu se tvoji zaměstnanci mohou cítit více zapojeni do a úspěchu. Budou mít pocit, že je někdo poslouchá, což zvyšuje motivaci a angažovanost, což zase může vést k lepším výkonům a výsledkům.
Zvyšují produktivitu
Pokud pravidelné kontroly pomáhají komunikaci a zodpovědnosti, pak třetí stranou trojúhelníku je produktivita. Díky rozhovorům s týmem při denních nebo týdenní schůzce můžeš odhalit a vyřešit vše, co by mohlo zpomalovat pokrok. A Jednání jeden na jednoho je skvělý způsob, jak tyto problémy prodiskutovat a společně vymyslet řešení.
Pravidelné schůzky také pomáhají zajistit, aby všichni podávali nejlepší výkony. Ve tvém osobních schůzkáchi při pracovních diskusích můžeš hovořit o osobních záležitostech a nechat svůj tým probrat cokoli, co by mohlo bránit produktivitě. Dobrý manažer musí být dobrým posluchačem. Při skupinových sezeníchmůžete diskutovat o potenciálních výzvách a hledat kreativní řešení, jak věci dotáhnout do konce.
Zlepšují dynamiku týmu
Už jsme naznačili, jak mohou pravidelné ankety pomohou tvému týmu, ale stojí za to to zopakovat. Dobře naplánované schůzky se stanou terapeutem tvého týmu. Týmové schůzky poskytují vašim zaměstnancům bezpečný prostor, kde mohou sdílet své názory na projekty, diskutovat o problémech a obecně se lépe poznat.
Nelze dost zdůraznit, jak důležitá je dobrá dynamika týmu. Důvěra v rámci týmu a otevřenost při diskusi o problémech zajišťují dosažení cílů a růst. Jakýkoli zádrhel v tomto řetězci způsobí, že tvůj tým nebude podávat optimální výkon a nebude stíhat termíny. Pokud máš někdy pocit, že se to děje, zorganizuj rychlý průzkum a nechte svůj tým si to vyříkat.
Podporuj aktivity na prolomení ledů, když se k tvému týmu přidají noví lidé, pořádávej virtuální přestávky na kávu , když tvůj tým pracuje na dálku, a oceňuj úspěchy, ať už jsou jakkoli malé.
Najít si čas na kontrolu
Jako vedoucí pracovník se snadno necháš rozptýlit nejrůznějšími věcmi. Tvůj diář bude pravděpodobně zaplněný už několik týdnů dopředu a často budeš mít pocit, že schůzky jsou to, co se dá nejsnadněji odložit. Nedělej to.
Nelze dost zdůraznit, jak důležité je 1:1 a skupinové schůzky s tvým týmem. Neustálé vynechávání schůzek pravděpodobně povede k narušení komunikace, ke ztrátě produktivity a k nesplnění cílů.
Využij svůj čas chytře. Nástroj jako Doodleti například pomůže najít nejlepší čas, kdy se tvůj tým může sejít. Vytvoř anketu , abys dal dohromady celý tým během několika minut, místo neustálého posílání e-mailů, nebo využij 1:1a sdělte jednomu zaměstnanci svou dostupnost, aby si mohl vybrat, co mu vyhovuje.
Využití pravidelných kontrol je jedním z nejlepších způsobů, jak jako vedoucí dovést svůj tým k úspěchu. Převezmi kontrolu nad procesem a zajisti růst, který pro svou firmu chceš.
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