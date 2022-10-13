Většina z nás se shodne na tom, že žijeme ve stresujícím světě. Proto je důležitější než kdy jindy udržovat kontakt se zaměstnanci, zejména když mohou pracovat na dálku odkudkoli na světě. Zeptali jsme se Eleny Filippi, naší vedoucí pro oblast lidských zdrojů zde v Doodle, jaké rady má pro nás.
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Eleno, mohla bys vysvětlit, proč je pravidelné komunikování se zaměstnanci tak důležité pro spokojený tým?
Jako osoba, která v Doodle navrhuje uživatelské prostředí pro zaměstnance, je zásadní součástí mé práce mít přehled o tom, jak se lidem daří. Zda jsou se svou prací spokojeni, zda v ní nacházejí pozitivní výzvy a zda mají vizi osobního růstu, která je motivuje.
Je také mou prací vytvořit rámec, díky kterému toho lidé dosáhnou, aniž by se vyčerpali nebo měli pocit, že za to musí zaplatit cenou svého duševního zdraví. Naopak, nyní více než kdy jindy nesou firmy odpovědnost za zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí. Prvním jednoduchým krokem, který v tomto směru můžete podniknout, je skutečně si promluvit s lidmi, kteří ve vaší společnosti pracují. I když pravidelně shromažďujeme cenná data prostřednictvím průzkumů mezi zaměstnanci, zjistil jsem, že rozhovory v rámci „Stay Talks“ nebo „Leads-People Ops chat“ mi poskytují detailní informace, které potřebuji k tomu, abych předvídal jakékoli potíže, než se z nich stane skutečný problém. Umožňuje mi to zůstat v úzkém kontaktu se zaměstnanci a pochopit, co potřebují, aby mohli svou práci vykonávat dobře.
Jaký je nejlepší způsob, jak organizovat pravidelné schůzky se zaměstnanci?
Záleží to opravdu na firemní kultuře. V Doodle si ceníme přístupu „remote first“, takže než naplánuji jakoukoli schůzku, ptám se sám sebe, co od ní očekávám.
Jakmile mám jasný cíl, začnu definovat schůzku. Například jsme na začátku tohoto roku zavedli pravidelnou schůzku s vedoucími pracovníky, která se koná každých 6 měsíců. Proč? Na základě údajů z minulých průzkumů jsme si všimli, že se jedná o obzvláště náročnou pozici, a proto jsme navrhli formát, v rámci kterého si vedoucí pracovníci mohou popovídat o tom, jak se jim daří v jejich roli, o různých situacích, s nimiž se jako vedoucí mohou setkat, o nejčastějších výzvách pro manažery i o úspěších.
Naším cílem je podporovat je a poskytnout jasné odpovědi na jakékoli otázky, které vznesou. Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, jak cenný je čas každého z nás, je chat navržen tak, aby trval pouze 15 minut – v mém kalendáři jsem si však vyhradil časovou rezervu, abych neměl na následujících 15 minut nic naplánováno – pro případ, že by manažer potřeboval více času.
Nejdůležitější jsou však schůzky s tvým přímým nadřízeným. Není žádným tajemstvím, že spokojení zaměstnanci mají obvykle dobrý pracovní vztah se svým nadřízeným. Tajemstvím je nevyužívat tyto schůzky pouze k projednávání práce. Revolucí století ve všech oblastech HR je podle mě to, že zaměstnanci již nejsou považováni za zaměstnance, ale za lidi (proto zde v Doodle používáme název People Ops), a mou úlohou jako manažera je starat se o jejich pohodu.
Součástí této transformace je tedy věnovat čas dotazování se na jejich pohodu, rovnováhu mezi prací a soukromým životem, stres a celkovou pohodu. Na tyto rozhovory si musíš naplánovat více než 15 minut. Já to dělám tak, že si vyhradím 45 minut, abych zdůraznil výzvy a podnítil hlubší rozhovory, které jdou nad rámec pouhých aktualizací stavu (díky formátu, který poskytuje Culture Amp).
Členové mého týmu to vždy připraví předem, abychom měli čas na důležité rozhovory (ty o štěstí, růstu a ano, i o pohodě)
Jak vypadá budoucnost People ops/zaměstnaneckých check-inů?
Jednou z největších výzev je předvídat trendy v současném globálním pracovním prostředí (a navíc odlišit významné trendy od těch, které významné nejsou).
Například: je „quiet quitting“ trend? Ne tak úplně, jde spíše o jev, který se v oblasti People Ops označuje jako ztráta angažovanosti.
Zůstane ale práce na dálku nadobro? Rozhodně! Všichni jsme viděli, jak pandemie změnila naše chápání práce, její hodnoty a smyslu, který jí přikládáme. Lidé si přehodnotili priority k lepšímu, ale to také znamenalo, že oddělení People Ops stálo v čele této transformace (řízení přechodu na plně vzdálený režim a řešení nedostatku talentů, abychom jmenovali jen některé výzvy). Jedno vím ale jistě: pokud chceme, aby naše firmy a lidé prosperovali, potřebujeme k tomu určitý způsob uvažování.
To znamená především schopnost přizpůsobit se neustále se měnícímu prostředí. Schopnost připravit se na různé scénáře tím, že zůstaneš agilní, také znamená zpochybnit způsob, jakým jsi dosud pracoval: Někdy si říkám, jestli individuální schůzky (1:1) jsou tu, aby zůstaly. I když existuje zdravý trend pracovat díky technologiím více asynchronně, lidé budou vždy lidmi a potřebují cítit lidské spojení, aby se v práci cítili zapojení, motivovaní a šťastní. Takže i když nám technologie mohou pomoci automatizovat mnoho aspektů lidské zkušenosti, největším trendem bude i nadále klást lidi na první místo.
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