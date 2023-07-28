Online nástroj pro hlasování Doodle
Organizovat akci a najít termín, který vyhovuje všem, může být stresující, nemluvě o tom, že je to komplikované. S tolika programů pro plánování na trhu.
Hledání vhodného termínu pomocí papíru, pera a vlastní paměti může rychle skončit chaosem a zmatkem. Doodle je online nástroj pro vytváření anket , který ti umožní rychle najít termín, který vyhovuje všem – bez ohledu na velikost skupiny! Ať už organizuješ týdenní týmové schůzky, obědy s klienty nebo třeba významnější událost, jako je konference, s Doodle najdeš termín, který vyhovuje všem, a to bez jakýchkoli potíží. Zde je průvodce ve čtyřech krocích, jak začít ještě dnes!
Jak používat nástroj pro hlasování Doodle – krok za krokem
Jak tedy Doodle funguje? Náš bezplatný nástroj pro tvorbu anket je nejlepší způsob, jak najít čas na schůzku. Proto nabízíme propojení s tvým kalendářem Google, Outlookem nebo jinými kalendářovými kanály.
Doodle je nejlepší způsob, jak naplánovat a sledovat všechny tvé schůzky, bez ohledu na to, kolik lidí se jich zúčastní. Pomocí následujícího návodu můžeš vytvořit anketu, přidat možné časové možnosti a poslat ji svým hostům, abys našel ten nejlepší termín pro schůzku. Podívejme se na příklad, abychom viděli, jak snadné je nastavit svůj první průzkum v Doodle.
Krok první: Spusť svou první anketu na Doodle výběrem možnosti „vytvořit Doodle“ v horní části stránky. V prvním kroku uveď název schůzky, kterou bys rád uspořádal, místo konání schůzky a případné poznámky, které by mohly být užitečné.
Krok druhý: Přidej možné časové možnosti pro tvou schůzku. O tom budou účastníci hlasovat. Vyber několik možností, abys zvýšil pravděpodobnost, že najdeš čas, který vyhovuje všem. V měsíčním přehledu uvidíš všechny dny v měsíci a vpravo můžeš přidat časy. V týdenním zobrazení můžete časové úseky přidávat přímo do kalendáře. Pokud jste propojili svůj kalendář, uvidíte své aktuální schůzky, takže se vám nikdy nestane, že byste si naplánovali dvě schůzky ve stejný čas nebo si naplánovali příliš mnoho schůzek.
Krok třetí: Přidej do ankety pokročilá nastavení. Můžeš například omezit počet hlasů na účastníka, skrýt údaje o účastnících nebo přidat třetí možnost „v případě potřeby“ pro větší flexibilitu. Pokud přejdeš na účet Professional , můžete nastavit termíny pro odevzdání hlasů, abyste je získali ještě rychleji, a vyžadovat kontaktní údaje, abyste se s účastníky mohli po schůzce znovu spojit.
Krok čtyři: Dokonči svou anketu a rozesli pozvánky. Můžeš do pole zadat e-mailové adresy nebo sdílet odkaz s kýmkoli chceš. Začni ještě dnes.
Získej prémiové funkce s online nástrojem pro ankety
Doodle nabízí další funkce, díky kterým z plánování vytěžíš maximum. Pokud máš online kalendář nebo plánovač, můžeš jej propojit se svým účtem Doodle, abys při účasti v anketě někoho jiného nemusel neustále přepínat mezi oběma aplikacemi. K dispozici jsou také možnosti přizpůsobení vzhledu, díky kterým budou tvé ankety vypadat profesionálně, pokud je posíláš klientům nebo svému týmu.
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