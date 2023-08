Navegando pelos desafios da gestão de equipes remotas

Em uma entrevista de 2003 60 Minutos, o famoso co-fundador da Apple, Steve Jobs, disse: "Grandes coisas nos negócios nunca são feitas por uma só pessoa". Elas são feitas por uma equipe de pessoas". *Se ele foi o visionário que viu sua ascensão a uma empresa bilionária, ele não está errado. Construir a equipe certa é fundamental - especialmente quando eles estão trabalhando remotamente.

Nos últimos anos, houve um aumento meteórico no número de pessoas trabalhando remotamente, mas como você, como gerente, constrói uma forte cultura de equipe, supera desafios e os consegue colaborando efetivamente quando vocês não estão todos no mesmo lugar? Vamos descobrir.

Como construir uma equipe remota

Cada vez mais vemos não apenas empresas anunciando funções remotas, mas uma demanda dos funcionários por trabalho remoto de alguma forma. De acordo com um relatório da Flexjobs, 57% das pessoas considerariam deixar seu emprego se não oferecessem opções de trabalho remoto.

Construir uma equipe remota pode ser difícil e para alguns líderes - mesmo aqueles com anos de experiência na contratação - é algo novo. Isso não significa que não possa ser gratificante e provar ser um ativo para o seu negócio. O primeiro passo é encontrar as pessoas certas. Quando você estiver entrevistando candidatos procure por aqueles que são auto-motivados, pró-ativos e capazes de trabalhar de forma independente.

Uma vez que você tenha sua equipe, não deixe de dar a eles um ótimo embarque. Um processo bem planejado ajudará os novos membros a se sentirem bem-vindos e incluídos desde o início. Certifique-se de que você está agendando uma reunião com eles logo de início para cumprimentá-los pessoalmente e conversar com eles sobre qualquer primeiro passo importante para ingressar na empresa.

É tudo uma questão de comunicação

Uma vez que você tenha sua equipe no lugar, a comunicação será fundamental. Quando você não estiver no mesmo local físico, é importante estabelecer canais de comunicação claros e usar as ferramentas certas para manter todos na mesma página.

Quando você não tem a capacidade de aparecer na mesa de um colega ou fazer uma pergunta na sala de descanso, a falta de comunicação pode levar a mal-entendidos, confusão e até mesmo a conflitos entre os membros de sua equipe. Não deixe de agendar regularmente reuniões de grupo com a equipe para conversar sobre assuntos, criar ferramentas como Slack ou Microsoft Team para permitir que os colegas conversem facilmente uns com os outros e um sistema de ingressos para tarefas para que nada seja perdido.

Colaboração efetiva também é essencial para sua equipe remota. Pense em usar ferramentas on-line como quadros brancos digitais ou documentos compartilhados para facilitar o trabalho daqueles que trabalham no mesmo projeto a partir de um único lugar.

Seu plano de comunicação também precisa se estender para além do dia-a-dia. Pense em como você quer que sua equipe saiba quais são seus objetivos e expectativas. Pense em uma ferramenta que possa ajudar sua equipe a trabalhar no planejamento a longo prazo e tenha certeza de estabelecer check-ins regulares para garantir que todos permaneçam no caminho certo.

Administrando remotamente

A gestão de trabalhadores remotos requer uma abordagem diferente da gestão de uma equipe presencial. Embora você não possa supervisionar sua equipe da mesma maneira, você ainda pode estabelecer expectativas, agendar regularmente 1:1s, acompanhar o progresso e gerenciar o desempenho de forma eficaz.

Um aspecto chave do gerenciamento de trabalhadores remotos é definir claramente metas e expectativas. Isto significa fornecer instruções detalhadas sobre o que você espera e como o trabalho de sua equipe será avaliado. Além disso, check-ins regulares pense em revisões trimestrais para analisar os pontos fortes e as áreas de melhoria para garantir que sua equipe atinja as metas da empresa.

Também é importante que você esteja disponível para sua equipe. Crie uma Página de reservas, para que, quando sua equipe precisar de você, eles possam encontrar facilmente um horário no seu calendário.

Vencer os maiores desafios

Enquanto administrar uma equipe remota pode ser incrivelmente gratificante e fazer grandes coisas para o seu negócio - não é sem suas dificuldades. Além das questões de comunicação, que já abordamos, lidar com as diferenças em fusos horários e garantir que sua equipe não sofra com o esgotamento também são questões a serem consideradas.

Se você está baseado em São Francisco e tem colegas em Berlim, o dia deles está terminando como o seu está apenas começando. Como você administra uma equipe quando há uma boa chance de eles não estarem online ao mesmo tempo que você?

Comece configurando regular check-ins em um momento menos inconveniente para vocês dois. Por exemplo, se você estiver em SF, considere começar um dia por semana um pouco mais cedo, enquanto seus colegas na Europa começam um pouco mais tarde. Uma ferramenta como Doodle pode ajudá-lo fazer uma pesquisa que gerencia os fusos horários automaticamente, de modo que encontrar uma hora que funcione melhor para todos é fácil.

Em seguida, veja como fazer uma auditoria abrangente das ferramentas que podem ajudar a garantir que sua equipe esteja no caminho certo e que os problemas possam ser identificados rapidamente. Por exemplo, um sistema de bilheteria onde um projeto é dividido em pedaços e atribuído aos membros da equipe apropriada. Quando um bilhete não vai ser planejado, é fácil para você identificar e deixar notas para que sua equipe corrija assim que estiverem online. Encontrar as ferramentas certas permitirá que você maximize a produtividade e garanta que os projetos sejam entregues a tempo.

Quando sua equipe é remota, nem sempre será óbvio quando alguém está lutando. Gerenciar a queima de funcionários quando você não está sempre presente para ver os sinais é difícil. Os trabalhadores remotos podem muitas vezes achar difícil manter um balbalanço trabalho/vida devido à falta de separação entre onde trabalham e onde vivem.

Certifique-se de incentivar sua equipe a fazer intervalos regulares (o modelo Pomodoro é um bom começo para isso), estabelecer limites claros entre trabalho e tempo pessoal e apoiar seu bem-estar geral. Isto pode ser feito oferecendo horários de trabalho flexíveis, dando suporte à saúde mental e criando oportunidades para os membros da equipe se conectarem e se socializarem. Tenha check-ins regulares com sua equipe como um grupo e 1:1 e lhes forneça feedback e reconhecimento por seu trabalho árduo.