Varje dag är en kamp mot klockan, och att hantera vår tid är avgörande för att vi ska kunna nå våra mål. Men låt oss vara ärliga – att balansera arbete, familj och socialt liv kan vara en riktig balansakt. Det är lätt att känna sig överväldigad av möten, sammanträden och uppgifter som verkar staplas på hög i en ändlös ström.

Det är inte förvånande att webbkalendrar har blivit en riktig livräddare för oss alla. De gör det möjligt för oss att planera och hantera våra scheman, så att vi kan hålla koll på våra åtaganden och bli mer produktiva. På Doodle , tar vi webbkalendrar till en helt ny nivå och ger dig möjlighet att ta kontroll över din tid och få mer gjort.

En enkel och överskådlig schemaläggningsprocess

Låt oss säga att du är företagare i ett litet företag och försöker boka ett möte med en potentiell kund. Du skickar över några lediga tider, men kunden svarar med tider som krockar. Ni diskuterar fram och tillbaka och slösar bort värdefull tid på att försöka hitta en tid som passar.

Det är här Doodles webbkalenderlösning kommer in i bilden. Doodle erbjuder en enkel och intuitiv plattform för tidsbokning som gör att du kan skapa en omröstning om tillgängliga tider, dela den med deltagarna och hitta den bästa tiden för alla på bara några minuter. Detta sparar tid och undviker schemakonflikter, vilket gör processen smidig och effektiv.

Dina Booking Pages och inbjudningar kan också anpassas för att marknadsföra ditt varumärke, skapa förtroende hos potentiella kunder och visa på professionalism.

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Ett enklare sätt att hantera din kalender

Doodles webbkalender erbjuder användarna omfattande verktyg för schemaläggning. Tack vare det intuitiva gränssnittet kan du snabbt skapa och hantera möten, ställa in påminnelser och tilldela uppgifter till teammedlemmar.

Den innehåller dessutom en smart schemaläggningsassistent som föreslår de bästa mötestiderna utifrån din tillgänglighet och dina preferenser, så att du aldrig känner dig överbelastad.

Inbokade möten kan även omfatta videokonferenser. Tack vare möjligheten att ansluta till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Webex kan deltagarna enkelt ansluta sig till mötet med ett enda klick. Denna funktion sparar tid och gör att man slipper lägga in videolänkar manuellt i varje inbokat möte.

Sömlös integration med populära kalenderprogram

Doodles integrationsfunktion är en riktig game-changer för alla som använder flera olika kalenderappar för att hantera sin schemaläggning. Nu slipper du att behöva kolla och uppdatera flera olika kalendrar, eftersom Doodles webbkalenderlösning samlar alla dina scheman på ett och samma ställe.

Oavsett om du använder Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender kan Doodle synkroniseras med din befintliga kalender, vilket gör det enkelt att hantera ditt schema från en och samma plats. När din kalender är ansluten synkroniseras alla ändringar som görs i ditt schema i en applikation automatiskt med Doodles webbkalender, så att du alltid har full koll på ditt schema.

Detta sparar inte bara tid och undviker förvirring, utan säkerställer också att du aldrig missar ett möte eller bokar in dig själv två gånger igen. Genom att ha alla dina kalendrar samlade på ett ställe kan du snabbt upptäcka eventuella schemakonflikter och anpassa din planering därefter.

Doodles integrationsfunktion möjliggör smidig schemaläggning med kollegor och kunder, oavsett vilket kalenderprogram de använder. Med Doodle kan du enkelt dela din tillgänglighet med andra och i gengäld få information om deras tillgänglighet. Detta eliminerar behovet av ändlösa e-posttrådar och fram-och-tillbaka-kommunikation för att boka ett möte.

Doodles webbkalender erbjuder även en anpassningsbar Booking Page där deltagarna kan se när du är tillgänglig och boka tider utifrån dina önskemål. Detta minskar risken för överbokning eller att tider bokas in när du inte är ledig.

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Avancerade schemaläggningsfunktioner för samarbetsmiljöer

Doodle erbjuder avancerade schemaläggningsfunktioner för team och företag som främjar produktiviteten. Med våra plattformar för samarbetskalendrar kan teammedlemmarna se varandras scheman, boka gruppmöten och tilldela uppgifter till andra teammedlemmar. Doodles webbkalender innehåller även en innovativ röstningsfunktion som gör att ditt team kan välja sina önskade mötestider, vilket eliminerar behovet av fram- och tillbaka-kommunikation.

En påminnelsefunktion meddelar dig och dina deltagare inför schemalagda evenemang, så att ni alltid kommer ihåg en tid eller ett möte.

Från möten till samarbetsprojekt – vi gör det enkelt att planera. Oavsett om du är småföretagare, frilansare eller arbetar på ett stort företag kan Doodles webbkalenderlösning hjälpa dig att hålla ordning och vara effektiv tack vare dess omfattande verktyg för kalenderhantering och digital planering online.

Gör som de miljontals nöjda användarna som har valt Doodle som sin främsta plattform för onlinekalenderhantering, digitala schemaläggningslösningar, kalenderintegrationsfunktioner och plattformar för samarbetskalendrar.