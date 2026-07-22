Eftersom allt fler delar av våra liv flyttar över till internet är det inte konstigt att även omröstningar på nätet har blivit vanliga. Webbplatser för omröstningar kan vara ett enkelt sätt att hitta en tidpunkt då människor kan träffas, samla in synpunkter på en fråga eller genomföra val.

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Det finns flera fördelar med att använda en röstningswebbplats, bland annat:

Bekvämlighet: De gör det enkelt för människor att rösta var som helst och när som helst. Detta är särskilt fördelaktigt för personer som inte kan rösta på plats, till exempel de som är på resa eller har funktionsnedsättningar.

Säkerhet: Röstningswebbplatser är utformade för att vara säkra, så att du kan vara säker på att dina röster räknas korrekt. Detta är viktigt eftersom det garanterar att resultaten av din undersökning eller omröstning blir rättvisa.

Kostnadseffektivitet: Det överlägset mest kostnadseffektiva sättet att genomföra undersökningar och enkäter. Det beror på att man inte behöver skriva ut någonting och kan få svar snabbt.

Användarvänlighet: Röstningswebbplatser är mycket enkla att använda. Även om du inte är särskilt tekniskt kunnig kommer du att upptäcka att du kan skapa evenemang där du vill att deltagarna ska bekräfta sin tillgänglighet på nolltid.

Flexibilitet: Du är inte begränsad av tid eller plats. Oavsett vad du vill att folk ska rösta om så har dessa webbplatser lösningen för dig.

Skalbarhet: Röstningswebbplatser kan skalas upp för att hantera ett stort antal väljare. Om man börjar med ett fåtal kan man alltså enkelt utöka till tusentals.

Hur röstningswebbplatser kan hjälpa ditt företag

När det gäller ditt yrkesliv finns det många fördelar som du kan dra nytta av genom att använda röstningswebbplatser, bland annat:

Fatta beslut mer effektivt: De hjälper dig att komma vidare med entydiga svar genom att du snabbt och enkelt kan samla in synpunkter från dina medarbetare, kunder eller andra intressenter.

Förbättra kommunikationen: De gör det enkelt för dig att hitta tid att prata med kollegor och kunder. Istället för att gå i cirklar och försöka hitta en tid att träffas kan du skapa en omröstning , skicka iväg det och boka in något i kalendern så fort som möjligt. På så sätt kan du lägga mer tid på att kommunicera och mindre på att organisera.

Skapa samförstånd: Röstningswebbplatser hjälper dig att samla alla i samma rum eller i samma samtal, så att alla kan komma till tals och du kan se vad majoriteten tycker.

Hur Doodle kan vara den perfekta lösningen

Doodle är ett av världens mest populära verktyg för schemaläggning och en populär webbplats för omröstningar som erbjuder en rad funktioner som gör det till ett utmärkt val för företag i alla storlekar. Det är enkelt att använda, säkert och kostnadseffektivt.

Enkelt att använda: Doodles verkliga unika försäljningsargument är att det gör schemaläggningen enkel. Även om du inte är särskilt tekniskt kunnig kommer du att få kläm på det på nolltid.

Säkerhet: Doodle har säkerhet på företagsnivå. Inte bara är dina röster säkra, utan även dina uppgifter. Du kan alltså känna dig trygg när du skickar inbjudningar till kunder.

Kostnadseffektivt: Det är ett kostnadseffektivt alternativ för företag. Du kan skapa ett konto helt gratis eller registrera dig för Doodle Professional och dra nytta av en rad fantastiska funktioner.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Så här använder du Doodle

Förutom att låta folk rösta om ett evenemang kan du också utnyttja Doodles funktioner för att ta tillbaka kontrollen över din kalender och frigöra tid i din dag.

När du har skapat ett konto har du tre alternativ för att förändra din dag.

Bokningssida : Här kan du ange din tillgänglighet och boka in tid med andra med hjälp av inget mer än en länk. Om du har flera kunder kan du skapa flera bokningssidor för att hålla koll på dem. Du kan också begränsa antalet möten per dag och hur mycket tid du har mellan dem. Med bokningssidan är det enkelt att automatisera din kalender.

Gruppomröstning: Fortfarande världens favoritsätt att träffas. Skapa en omröstning, välj tider och skicka den till de personer du vill träffa. Inom några minuter hittar du den bästa tiden som passar alla. I genomsnitt kan du spara upp till 45 minuter i veckan jämfört med att försöka synka scheman manuellt.

1:1: Behöver du genomföra ett medarbetarsamtal eller ha ett enskilt möte med en ny kund? Då har du lösningen här. Välj helt enkelt de tider du är ledig och skicka dem till den person du vill träffa. När hen har valt ett passande alternativ kommer mötet att visas i båda era kalendrar.

Röstningswebbplatser är ett bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och användarvänligt sätt att genomföra undersökningar och omröstningar. Om du letar efter ett sätt att genomföra en undersökning eller omröstning behöver du inte leta längre än till Doodle.