Hvorfor du bør bruge et afstemningswebsted

Efterhånden som flere og flere ting i vores liv foregår via internettet, er det ikke overraskende, at online-afstemning også er på vej. Afstemningswebsteder kan være en nem måde at finde et tidspunkt, hvor folk kan mødes, få feedback på et spørgsmål eller gennemføre valg.

Der er en række fordele ved at bruge et afstemningswebsted, bl.a:

Bekvemmelighed: De gør det nemt for folk at stemme fra hvor som helst og når som helst. Det er især en fordel for folk, der ikke kan stemme personligt, f.eks. folk, der rejser eller har et handicap.

Sikkerhed: Websteder til afstemning er designet til at være sikre, så du kan være sikker på, at dine stemmer bliver talt korrekt. Det er vigtigt, fordi det sikrer, at resultaterne af din undersøgelse eller afstemning er retfærdige.

Omkostningseffektivitet: Det er langt den mest omkostningseffektive måde at gennemføre undersøgelser og afstemninger på. Det skyldes, at du ikke behøver at printe noget ud og kan få svar hurtigt.

Brugervenlighed: Afstemningswebsteder er meget nemme at bruge. Selv hvis du ikke er teknisk kyndig, vil du opdage, at du opretter begivenheder, hvor du vil have folk til at bekræfte deres tilgængelighed på ingen tid.

Fleksibilitet: Du er ikke begrænset af tid eller sted. Uanset hvad du har brug for, at folk stemmer på, har disse websteder dig dækket.

Skalerbarhed: Afstemningswebsteder kan skaleres til at kunne rumme et stort antal vælgere. Så hvis du starter med nogle få, kan du nemt gå op til tusindvis.

Hvordan afstemningswebsteder kan hjælpe din virksomhed

Når det kommer til dit arbejdsliv, er der så mange fordele, du kan få fra afstemningswebsteder, bl.a:

Træffe beslutninger mere effektivt: De hjælper dig med at komme videre med endelige svar ved at give dig mulighed for hurtigt og nemt at indsamle input fra dine medarbejdere, kunder eller andre interessenter.

Forbedre kommunikationen: De gør det nemt for dig at finde tid til at tale med kolleger og kunder. I stedet for at gå rundt i cirkler og forsøge at finde et tidspunkt at mødes på kan du skabe en afstemning, sende den ud og hurtigt få noget i kalenderen. På den måde kan du fokusere på at kommunikere og mindre på at organisere.

Opbyg konsensus: Afstemningswebsteder hjælper dig med at få alle i samme rum eller på samme opkald, så de kan sige deres mening, og så du kan se, hvad flertallets mening er.

Hvordan Doodle kan være den perfekte løsning

Doodle er et af verdens foretrukne planlægningsværktøjer og et populært afstemningswebsted, der tilbyder en række funktioner, som gør det til et godt valg for virksomheder i alle størrelser. Det er nemt at bruge, sikkert og omkostningseffektivt.

Let at bruge: Doodles virkelige USP er, at den gør planlægning enkel. Selv hvis du ikke er teknisk kyndig, vil du kunne finde ud af det på ingen tid.

Sikker: Doodle har sikkerhed på virksomhedsniveau. Ikke kun dine stemmer er sikre, men også dine data er det. Så du kan have ro i sindet, når du sender invitationer til kunder.

Omkostningseffektivt: Det er en omkostningseffektiv løsning for virksomheder. Du kan oprette en konto helt gratis eller tilmelde dig Doodle Professional og drage fordel af nogle fantastiske funktioner.

Sådan bruger du Doodle

Ud over at få folk til at stemme på en begivenhed kan du også udnytte Doodles kraft til at genvinde din kalender og frigøre din dag.

Når du har oprettet en konto, har du tre muligheder for at ændre din dag.

Booking Page: Her kan du angive din tilgængelighed og planlægge tid med folk ved hjælp af intet andet end et link. Hvis du har flere klienter, kan du oprette flere sider for at holde styr på dem. Du kan også begrænse dine daglige møder, og hvor meget tid du har mellem dem. Booking Page gør det nemt at automatisere din kalender.

Gruppeafstemning: Det er stadig verdens foretrukne måde at mødes på. Opret en afstemning, vælg tidspunkter, og send den til de personer, du vil mødes med. I løbet af få minutter finder du det bedste tidspunkt, der fungerer for alle. I gennemsnit kan du spare op til 45 minutter om ugen i forhold til at forsøge at synkronisere tidsplaner manuelt.

1:1: Har du brug for at foretage en medarbejdergennemgang eller chatte med en ny kunde en-til-en, så er dette din løsning. Du skal blot vælge de tidspunkter, du har fri, og sende det til den person, du vil mødes med. Når de vælger, hvad der passer dem, vises begivenheden i begge jeres kalendere.

Afstemningswebsteder er en praktisk, sikker, omkostningseffektiv og brugervenlig måde at gennemføre undersøgelser og afstemninger på. Hvis du leder efter en måde at gennemføre en undersøgelse eller afstemning på, skal du ikke lede længere end til Doodle.