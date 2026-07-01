Hur man hanterar VIP-supportsessioner och workshops
Updated: 1 juli 2026
Supportteam har fullt upp med att hantera förfrågningar från många kunder varje dag. Men VIP-kunder förtjänar mer än bara snabba svar – de förväntar sig personlig uppmärksamhet, respekt för sin tid och ett smidigt sätt att boka support som passar deras fullspäckade scheman. Oavsett om det handlar om en individuell hjälpsession för ett brådskande problem eller en workshop i liten grupp för att fördjupa produktkunskapen, kan sättet du hanterar schemaläggningen på göra hela skillnaden mellan en frustrerande upplevelse och en smidig sådan.
Att erbjuda bra VIP-support handlar inte bara om snabbhet, utan också om att få kunderna att känna sig uppskattade och se till att ditt team kan leverera utan kaos. Här är några tips på hur du hanterar bokningar av VIP-support på ett sätt som känns smidigt – både för dig och dina kunder.
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VIP-support kräver mer än bara snabba svar
Om någon är en toppkund betalar hen förmodligen mer, använder din produkt flitigt eller påverkar andra i sitt nätverk. När hen behöver hjälp vill du därför undvika förseningar eller missförstånd. Men att hantera bokningar manuellt? Det är inte effektivt. Det är riskabelt, tidskrävande och sätter press på ditt team. Dessutom är det helt enkelt inte den upplevelse som VIP-kunder förväntar sig.
Vad som gör det svårt att planera VIP-sessioner
Traditionell schemaläggning innebär att man måste jaga e-postmeddelanden, skicka meddelanden på Slack, växla mellan olika kalendrar och hoppas att inget faller mellan stolarna. Och när ditt team måste hantera flera VIP-gäster samtidigt? Då blir det rörigt. Det är lätt att boka in samma tid två gånger, föreslå fel tidpunkt eller glömma bort vem som behöver vad.
Använd en Booking Page för 1:1 stödsamtal
När en VIP behöver personlig hjälp är det enklaste sättet att använda en Booking Page. Du väljer de tider du vill erbjuda, skickar en länk till dem, och de bokar en tid som passar dem. Inga e-postmeddelanden. Inga påminnelser. Inget fram och tillbaka.
Exempel:
En kund har problem med installationen. Du skickar Booking Page till kunden. Kunden väljer en tid som passar in i hens schema. Ni får båda en kalenderinbjudan, och sedan är ni redo att sätta igång.
Använd en Sign-up Sheet för VIP-workshops
Ska du anordna en grupputbildning eller ett webbinarium för dina VIP-gäster? A Sign-up Sheet passar bäst. Du bestämmer själv hur många platser som finns tillgängliga, anger tidpunkten och delar länken. När platserna är fyllda stängs anmälan automatiskt. Inga kalkylblad. Inga e-postmeddelanden i sista minuten med frågan ”Kan jag fortfarande vara med?”.
Exempel:
Du håller en workshop med temat ”Avancerade funktioner för erfarna användare”. Du skapar en Sign-up Sheet med 10 platser. VIP-gästerna säkrar sina platser, och du slipper hantera anmälningarna manuellt.
Jämförelse mellan Booking Page och Sign-up Sheet
Funktion
Booking Page (1:1)
Sign-up Sheet (grupp)
Användningsfall
Privat VIP-supportmöte
Gruppworkshop eller utbildning
Bokningssätt
Kunden väljer ett tidsfönster i din kalender
Kunden väljer en tid från en lista med ett begränsat antal platser
Antal platser
En person per plats
Flera personer per tidslucka (du bestämmer själv gränsen)
Lämpligt för
Skräddarsydd hjälp
Effektiva gruppmöten
Inställningsarbete
Låg
Låg
Doodle-verktyg att använda
Booking Page
Sign-up Sheet
Förbered och följ upp för att säkerställa VIP-framgång
Att boka in samtalet är bara början. Om du vill att dina VIP-sessioner ska ge verkliga resultat måste du agera medvetet både före, under och efter samtalet.
Vad man ska göra
Varför det är viktigt
Kom väl förberedd
Se till att ha kundinformation, inställningsuppgifter och användbara resurser till hands.
Se till att ha vatten i närheten
Långa samtal kan dra ut på tiden. Se till att du sitter bekvämt och håller fokus.
Låt oss börja med en kort sammanfattning
Fastställer förväntningar och hjälper alla att enas om målen för sessionen.
Be om att få spela in mötet
Med tillstånd kan inspelningarna användas som underlag för intern utbildning eller uppföljningar.
Gör anteckningar i realtid
Sammanfattar de viktigaste problemen, frågorna och eventuella utlovade uppföljningar.
Gränser för visningstid
Respektera kundens tid genom att se till att mötet hålls fokuserat och följer planen.
Skicka en sammanfattning som uppföljning
Förespråkar nästa steg och ser till att alla tar sitt ansvar.
Lägg till användbara länkar
Lägg upp korta guider, videoklipp eller länkar till den dokumentation som togs upp under samtalet.
Be om feedback
En kort enkät eller ett snabbt mejl bidrar till att förbättra kommande sessioner.
Dokumentera lärdomar internt
Dela med dig av de viktigaste lärdomarna till hela teamet för att förbättra stödet överlag.
Exempel:
Efter att ha hjälpt en kund med avancerade inställningar skickar du ett uppföljningsmejl med viktiga länkar, en sammanfattning av mötet och en nöjdhetsenkät med en fråga. En vecka senare svarar kunden och ber om att få delta i din nästa workshop, eftersom upplevelsen upplevdes som verkligen hjälpsam.
Gör det enkelt med Doodle
Oavsett om du erbjuder praktisk hjälp eller anordnar en workshop för en grupp VIP-gäster, ska schemaläggningen inte hindra dig. Med Doodle kan du skapa Booking Pages och Sign-up Sheets på några minuter – så att du håller ordning och dina kunder känner sig uppskattade. Ställ in det en gång. Dela din länk. Låt dina VIP-kunder boka tid utan krångel.
Prova Doodle redan idag och gör VIP-supporten enklare för alla.
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