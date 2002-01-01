Come gestire le sessioni di supporto ai VIP e i workshop

I team di assistenza gestiscono molte cose, bilanciando le richieste di molti clienti ogni giorno. Ma i clienti VIP non si aspettano solo risposte rapide: si aspettano un'attenzione personale, il rispetto del loro tempo e un modo semplice per prenotare l'assistenza che si adatti ai loro impegni. Che si tratti di una sessione di assistenza individuale per un problema urgente o di un workshop per piccoli gruppi per approfondire la conoscenza del prodotto, il modo in cui gestisci la programmazione può fare la differenza tra un'esperienza frustrante e una senza problemi.

Per gestire al meglio l'assistenza ai VIP non basta solo la velocità, ma è necessario farli sentire apprezzati e garantire che il tuo team sia in grado di fornire i servizi senza caos. Ecco come gestire le prenotazioni per l'assistenza VIP in modo che sia facile per te e per i tuoi clienti.

L'assistenza VIP non ha bisogno solo di risposte rapide

Se qualcuno è un cliente di alto livello, probabilmente paga di più, usa molto il tuo prodotto o influenza altri nella sua rete. Quindi, quando hanno bisogno di aiuto, non vuoi ritardi o errori di comunicazione. Ma gestire manualmente le prenotazioni? Non è efficiente. È rischioso, richiede tempo e mette sotto pressione il tuo team. Inoltre, non è l'esperienza che i VIP si aspettano.

Cosa rende difficile la programmazione delle sessioni VIP

La programmazione tradizionale implica la ricerca di e-mail, l'invio di messaggi su Slack, il passaggio da un calendario all'altro e la speranza di non perdere nulla. E quando il tuo team è alle prese con più VIP contemporaneamente? Le cose si complicano. È facile fare una doppia prenotazione, offrire l'orario sbagliato o dimenticare chi ha bisogno di cosa.

Usa una pagina di prenotazione per le sessioni di supporto 1:1

Quando un VIP ha bisogno di un'assistenza individuale, il modo più semplice è utilizzare una pagina di prenotazione. Scegli gli orari che vuoi offrire, invia loro un link e loro prenotano l'orario che preferiscono. Niente e-mail. Nessun promemoria. Nessun botta e risposta.

Esempio:

Un cliente ha problemi di configurazione. Gli invii la tua pagina di prenotazione. Il cliente sceglie un orario che si adatta ai suoi impegni. Entrambi ricevete un invito sul calendario e siete pronti a partire.

Utilizza un pianificatore di eventi per i workshop VIP

Stai organizzando una formazione di gruppo o un webinar per i tuoi VIP? Un pianificatore di eventi è la soluzione migliore. Decidi quanti posti sono disponibili, stabilisci l'orario e condividi il link. Una volta che i posti sono occupati, si chiude automaticamente. Niente fogli di calcolo. Niente email dell'ultimo minuto con scritto "Posso ancora iscrivermi?".

Esempio:

Stai organizzando un workshop su "Funzioni di potenza per utenti avanzati". Crei un pianificatore di eventi con 10 posti. I VIP si aggiudicano i loro posti e tu non devi gestire manualmente gli RSVP.

Confronto tra pagina di prenotazione e pianificatore di eventi

Caratteristiche Pagina di prenotazione (1:1) Pianificatore di eventi (gruppo) Caso d'uso Sessione privata di assistenza VIP Workshop o formazione di gruppo Metodo di prenotazione Il cliente sceglie uno slot dal tuo calendario Il cliente sceglie uno slot da un elenco di posti limitati Limiti di posti Una persona per slot Più persone per slot (sei tu a stabilire il limite massimo) Utile per Aiuto personalizzato Sessioni di gruppo efficienti Sforzo di configurazione Basso Basso Strumento Doodle da utilizzare Pagina di prenotazione Pianificatore di eventi

Preparati e segui il successo dei VIP

La programmazione è solo l'inizio. Se vuoi che le tue sessioni VIP abbiano un impatto reale, sii intenzionato prima, durante e dopo la telefonata.

Cosa fare Perché è importante Arriva preparato Tieni pronti il contesto del cliente, i dettagli dell'organizzazione e le risorse utili. Tieni dell'acqua a portata di mano Le telefonate lunghe possono trascinarsi. Resta comodo e concentrato. Inizia con un breve riassunto Stabilisce le aspettative e aiuta tutti ad allinearsi sugli obiettivi della sessione. Chiedi di registrare la sessione Con l'autorizzazione, le registrazioni possono essere utili per la formazione interna o per i follow-up. Prendi appunti in diretta Cattura i punti dolenti, le domande e i follow-up promessi. Rispetta i limiti di tempo Rispetta il tempo del cliente mantenendo la sessione focalizzata e in linea con i tempi. Invia un riepilogo di follow-up Rafforza i passi successivi e responsabilizza tutti. Includi link utili Fornisci brevi guide, video o link alla documentazione trattata nella telefonata. Chiedi un feedback Un breve sondaggio o una rapida e-mail aiutano a migliorare le sessioni future. Registra i risultati internamente Condividi i risultati con il team più ampio per migliorare l'assistenza in generale.

Esempio:

Dopo aver aiutato un cliente con una configurazione avanzata, gli invii un'e-mail di follow-up con i link principali, un riepilogo della sessione e un sondaggio di soddisfazione con una sola domanda. Una settimana dopo, il cliente risponde chiedendo di partecipare al tuo prossimo workshop, perché l'esperienza è stata davvero utile.

