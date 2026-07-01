Doodle eller Square Appointments: Vilken schemaläggningsprogramvara passar dig bäst?

Jämförelse av viktiga funktioner

Både Doodle och Square Appointments erbjuder viktiga funktioner för effektiv schemaläggning, men de har olika tillvägagångssätt.

Doodles styrka ligger i dess enkelhet och fokus på effektiv schemaläggning. Verktyget är särskilt lämpligt i situationer där det är avgörande att snabbt kunna dela med sig av sin tillgänglighet, planera gruppmöten och samordna enskilda möten.

Square Appointments integrerar däremot tidsbokning med betalningshantering och kundhantering.

Användarvänlighet: När det gäller användarvänlighet erbjuder både Doodle och Square Appointments intuitiva gränssnitt som kräver minimalt med inlärning.

Doodles enkla design och minimalistiska upplägg gör det enkelt för användarna att navigera på plattformen och boka tider på ett effektivt sätt. Square Appointments kan däremot kräva en något längre inlärningsperiod.

När användarna väl har lärt sig hur systemet fungerar kan de dock utnyttja dess möjligheter för att hantera flera olika delar av sin verksamhet, utöver själva schemaläggningen.

Integrationsmöjligheter: Synkronisering med andra affärsverktyg är en viktig faktor att ta hänsyn till när man väljer en programvarulösning för schemaläggning.

Doodle erbjuder integrationer med populära kalenderprogram som till exempel Google Kalender , Outlook och Apple Kalender, vilket säkerställer en smidig synkronisering med befintliga schemaläggningssystem.

Square Appointments, som ingår i det större Square-ekosystemet, erbjuder omfattande integrationsmöjligheter med Square Point of Sale, Square Payments och andra Square-verktyg, vilket gör det möjligt för företag att enkelt koppla samman sin schemaläggning om de använder det bredare Square-nätverket.

Kundtjänst: När det gäller support strävar både Doodle och Square Appointments efter att hjälpa användarna med deras frågor och tekniska problem.

Doodle erbjuder support via e-post, en omfattande kunskapsbas och webbseminarier i realtid där användarna kan hitta svar på vanliga frågor.

Square Appointments erbjuder support via e-post och chatt, vilket garanterar snabb hjälp när det behövs. Båda plattformarna inser vikten av en lyhörd kundtjänst för att hjälpa företag att upprätthålla en smidig schemaläggning.

Priser: Hur skiljer sig verktygen åt när det gäller kostnaden?

Doodle erbjuder års- och månadsabonnemang, så beroende på dina behov kan du välja ett abonnemang som passar just dig.

Square Scheduling kostar från 29 dollar per månad för Plus-abonnemanget, eller så kan du teckna ett Premium-abonnemang för 69 dollar per månad.

Doodle kostar däremot 6,95 dollar per månad vid årsabonnemang eller 14,95 dollar vid månadsabonnemang. Med funktioner som är jämförbara med Square Appointments kan du spara över 169 dollar per år genom att använda Doodle istället för Square Scheduling.

Unika försäljningsargument: Doodles unika försäljningsargument ligger i dess enkelhet, användarvänlighet och effektivitetsinriktade funktioner. Tjänsten är särskilt lämplig i situationer där snabb schemaläggning är avgörande, till exempel vid planering av gruppmöten eller bokning av enskilda möten.

Square Appointments integrerar däremot schemaläggning och betalningshantering, vilket ger företag en helhetslösning för att hantera sin verksamhet.

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Så vad är bäst för mig?

Även om både Doodle och Square Appointments erbjuder värdefulla funktioner, lutar vår rekommendation åt Doodle för företag som främst söker en effektiv bokningslösning.

Dess användarvänliga gränssnitt, specialiserade schemaläggningsfunktioner och smidiga integrationsmöjligheter gör det till ett utmärkt val för att effektivisera tillgänglighet processer.

Om ditt företag däremot vill inkludera betalningshantering och kundhantering kan Square Appointments vara ett bättre alternativ.

Utvärdera dina specifika behov och ta hänsyn till de olika plattformarnas unika styrkor innan du fattar ditt slutgiltiga beslut.

Att välja rätt programvara för tidsbokning är avgörande för att företag ska kunna hantera bokningar på ett effektivt sätt och optimera sin verksamhet.

Doodle och Square Appointments erbjuder olika funktioner och tillvägagångssätt för att tillgodose olika affärsbehov. Utvärdera dina behov och ta hänsyn till faktorer som viktiga funktioner, användarvänlighet, integrationsmöjligheter, kundsupport och unika försäljningsargument för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Oavsett om du väljer Doodles effektivitetsinriktade bokningsverktyg eller Square Appointments betalningsinriktade bokningspaket kommer integreringen av rätt programvara i din verksamhet att öka produktiviteten, effektivisera processerna och i slutändan bidra till ditt företags framgång.

Vad är Doodle?

Doodle är ett mångsidigt verktyg för tidsbokning som erbjuder tre huvudprodukter: Booking Page, Group Poll och 1:1-möten.

På Booking Page kan användarna enkelt dela med sig av sin tillgänglighet genom att helt enkelt skicka en länk.

Group Poll går det att snabbt och effektivt planera möten mellan flera deltagare, vilket gör att mötena kan ordnas på några minuter.

Med 1:1-möten kan du förenkla processen för att boka enskilda möten genom att automatiskt lägga till en överenskommen mötestid i båda parternas kalendrar.

Doodles användarvänliga gränssnitt och intuitiva men enkla design gör det till ett populärt val för företag som söker effektiva schemaläggningslösningar.

Hur är det med Square Appointments?

Square Appointments är ett annat verktyg för företagsadministration där tidsbokning är en av de viktigaste funktionerna.

Med den kan användarna smidigt hantera hela sin bokningsprocess, från att boka tider till att skicka påminnelser och hantera betalningar. Plattformen erbjuder anpassningsbara alternativ för onlinebokning, vilket gör det möjligt för kunderna att enkelt boka tider när det passar dem.

Square Appointments erbjuder dessutom integrerade funktioner för betalningshantering, kundhantering och rapportering, vilket gör det till en robust lösning för företag som vill effektivisera sin verksamhet.

En effektiv tidsbokning är avgörande för företag av alla storlekar. Numera är det svårt att hitta någon som inte har känt sig överhopad av förfrågningar om möten och uppföljningar, och som inte har känt sig vilsen i alla e-postväxlingar för att hitta en lämplig tidpunkt.

Det är därför det är viktigt att använda rätt schemaläggningsverktyg kan effektivisera verksamheten, spara tid och förbättra kundupplevelsen. Två populära alternativ på marknaden är Doodle och Square Appointments. Vi ska titta närmare på funktionerna, fördelarna och skillnaderna mellan dessa plattformar, så att du kan fatta ett välgrundat beslut när du väljer den lösning som passar bäst schemaläggningsprogram en lösning för ditt företag.