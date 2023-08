Doodle vs. Square Appointments: Qual software de agendamento é bom para você?

Comparação dos principais recursos

Tanto o Doodle quanto o Square Appointments oferecem recursos essenciais para um agendamento eficaz, mas diferem em sua abordagem.

A força do Doodle está em sua simplicidade e foco na eficiência do agendamento. Ele se destaca em cenários em que o compartilhamento rápido de disponibilidade, o agendamento de grupos e a coordenação de reuniões individuais são fundamentais.

O Square Appointments, por outro lado, integra o agendamento de compromissos com o processamento de pagamentos e o gerenciamento de clientes.

Facilidade de uso: Em termos de facilidade de uso, tanto o Doodle quanto o Square Appointments oferecem interfaces intuitivas que exigem curvas de aprendizado mínimas.

O design simples e a abordagem minimalista do Doodle facilitam a navegação dos usuários na plataforma e o agendamento eficiente de compromissos. O Square Appointments, entretanto, pode exigir um período de familiarização um pouco mais longo.

Dito isso, depois que os usuários se familiarizarem com seus recursos, eles poderão aproveitar seu poder para gerenciar vários aspectos de seus negócios, além do agendamento apenas.

Recursos de integração: A sincronização com outras ferramentas de negócios é uma consideração importante ao selecionar uma solução de software de agendamento.

O Doodle oferece integrações com aplicativos de calendário populares, como Google Calendar, Outlook e Apple Calendar, garantindo uma sincronização perfeita com os sistemas de agendamento existentes.

O Square Appointments, como parte do ecossistema mais amplo do Square, oferece amplas opções de integração com o Square Point of Sale, o Square Payments e outras ferramentas do Square, permitindo que as empresas conectem facilmente suas operações de agendamento se usarem a rede mais ampla do Square.

Atendimento ao cliente: Em termos de suporte, tanto o Doodle quanto o Square Appointments se esforçam para ajudar os usuários com suas dúvidas e problemas técnicos.

O Doodle oferece suporte por e-mail, uma extensa base de conhecimento e webinars ao vivo, nos quais os usuários podem encontrar respostas para perguntas comuns.

O Square Appointments oferece suporte por e-mail e bate-papo, garantindo assistência imediata quando necessário. Ambas as plataformas entendem a importância de um atendimento ao cliente ágil para ajudar as empresas a manter operações de agendamento tranquilas.

Preços: Como as ferramentas se comparam em termos de custo?

O Doodle oferece planos anuais e mensais, portanto, dependendo de suas circunstâncias, você pode tê-lo pelo valor que precisar.

O Square Scheduling custa a partir de US$ 29 por mês para o plano Plus ou você pode se inscrever no plano Premium por US$ 69 por mês.

O Doodle, por outro lado, custa US$ 6,95 por mês quando pago anualmente ou US$ 14,95 em uma assinatura mensal. Com recursos comparáveis aos do Square Appointments, você pode economizar mais de US$ 169 por ano usando o Doodle em vez do Square Scheduling.

Pontos de venda exclusivos: A USP do Doodle está em sua simplicidade, facilidade de uso e recursos focados na eficiência. Ele se destaca em cenários em que o agendamento rápido é vital, como a organização de reuniões de grupo ou a marcação de compromissos individuais.

O Square Appointments, por outro lado, integra agendamento e processamento de pagamentos, oferecendo às empresas uma abordagem holística para o gerenciamento de suas operações.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Então, o que é melhor para mim?

Embora tanto o Doodle quanto o Square Appointments ofereçam recursos valiosos, nossa recomendação se inclina para o Doodle para empresas que buscam principalmente uma solução de agendamento eficiente.

Sua interface fácil de usar, seus recursos especializados de agendamento e suas opções de integração perfeita fazem dele uma excelente opção para simplificar os processos de disponibilidade.

No entanto, se sua empresa deseja incluir o processamento de pagamentos e o gerenciamento de clientes, o Square Appointments pode ser a melhor opção.

Avalie suas necessidades específicas e considere os pontos fortes exclusivos de cada plataforma antes de tomar sua decisão final.

A seleção da solução correta de software de agendamento é crucial para que as empresas gerenciem os agendamentos de forma eficaz e otimizem suas operações.

O Doodle e o Square Appointments oferecem recursos e abordagens distintos para atender a diferentes necessidades comerciais. Avalie seus requisitos e considere fatores como os principais recursos, a facilidade de uso, os recursos de integração, o suporte ao cliente e os pontos de venda exclusivos para tomar uma decisão informada.

Quer você opte pelas ferramentas de agendamento do Doodle, voltadas para a eficiência, ou pela suíte de agendamento do Square Appointments, voltada para pagamentos, a integração do software certo em suas operações aumentará a produtividade, simplificará os processos e, por fim, contribuirá para o sucesso de sua empresa.

O que é Doodle

O Doodle é uma ferramenta versátil de agendamento de compromissos que oferece três produtos principais: Página de agendamento, Enquete de grupo e 1:1s.

A Booking Page permite que os usuários compartilhem facilmente sua disponibilidade simplesmente fornecendo um link.

O Group Poll permite o agendamento rápido e eficiente entre vários participantes, garantindo que as reuniões sejam organizadas em minutos.

Com o 1:1s, você pode simplificar o processo de organização de reuniões individuais, adicionando automaticamente um horário de reunião acordado aos calendários de ambas as partes.

A interface amigável e o design intuitivo, mas simples, do Doodle fazem dele uma escolha popular para empresas que buscam soluções eficientes de agendamento.

E o Square Appointments?

O Square Appointments é outra ferramenta de gerenciamento de negócios que inclui o agendamento de compromissos como um de seus principais recursos.

Com ela, os usuários podem gerenciar perfeitamente todo o processo de agendamento, desde a marcação de consultas até o envio de lembretes e o processamento de pagamentos. A plataforma oferece opções personalizáveis de agendamento on-line, permitindo que os clientes agendem facilmente os compromissos conforme sua conveniência.

O Square Appointments também oferece ferramentas integradas de processamento de pagamentos, gerenciamento de clientes e relatórios, o que o torna uma solução robusta para empresas que buscam otimizar suas operações.

O agendamento eficiente de compromissos é essencial para empresas de todos os portes. Hoje em dia, é difícil encontrar alguém que não tenha se sentido inundado por solicitações de reuniões, encontros e que não tenha se perdido em uma série de e-mails para encontrar um horário.

É por isso que a utilização da ferramenta de agendamento correta pode simplificar as operações, economizar tempo e aprimorar a experiência do cliente. Duas opções populares no mercado são o Doodle e o Square Appointments. Exploraremos os recursos, benefícios e diferenças entre essas plataformas, permitindo que você tome uma decisão informada ao selecionar a solução ideal de scheduling software para sua empresa.