Przejdź do głównej treści
Planowanie

Wskazówki dotyczące zarządzania czasem dla korepetytorów pracujących na własny rachunek: jak maksymalnie wykorzystać godziny nauczania

Czas czytania: 3 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Two people are having a 1:1 on a video call

Według Pew Research Center jedynie dziewięć procent dorosłych Amerykanów zarabia obecnie pieniądze za pośrednictwem platform gigowych, jednak osoby udzielające prywatnych korepetycji często pracują tyle samo – ponad pięćdziesiąt godzin tygodniowo – co nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w szkołach. Rozbieżność między zarezerwowanymi lekcjami a faktycznym czasem nauczania pochłania energię i zmniejsza dochody. Harvard Business Review nazywa to „ukrytym obciążeniem” i uznaje je za największe zagrożenie dla elastycznych karier, ponieważ freelancerzy już teraz muszą godzić działania marketingowe, przygotowania do zajęć i obsługę klientów bez wsparcia ze strony instytucji.

Nie jest wymagana karta kredytowa

W Doodle co tydzień obserwujemy tę prawidłowość: korepetytorzy, którzy z wyprzedzeniem planują cały kalendarz, prowadzą o około dziesięć procent więcej godzin rozliczeniowych niż ich koledzy, którzy ustalają terminy zajęć doraźnie.

Pięć sposobów na to, by odzyskać kontrolę nad swoim tygodniem

1. Śledź każdą minutę, zanim obiecasz kolejną godzinę

McKinsey Global Institute ostrzega, że liczba stanowisk dla freelancerów będzie nadal rosła w miarę zmniejszania się liczby tradycyjnych miejsc pracy, co zmusi osoby prowadzące własną działalność do przedstawienia twardych dowodów swojej wartości. Zacznij od przeprowadzenia trzydniowego audytu czasu. Zapisz wszystkie zadania – od przygotowania scenariusza lekcji po wysłanie ostatniego e-maila podsumowującego. Po zakończeniu rejestrowania podziel wpisy na cztery kategorie: nauczanie, przygotowanie, sprawy administracyjne i czas na regenerację. Zauważysz wtedy skupiska pięciominutowych zajęć, które rozpraszają uwagę.

Większość korepetytorów pyta, co dokładnie należy nagrać. Wypróbuj poniższe wskazówki:

  • Tworzenie prezentacji w systemie zarządzania nauczaniem

  • Konfigurowanie połączeń przez Zoom i wysyłanie linków dostępowych pocztą elektroniczną

  • Sprawdzanie prac domowych w celu zwiększenia zaangażowania uczniów

  • Aktualizacja faktur w celu śledzenia odliczeń podatkowych

  • Zapoznawanie się z wynikami badań w celu własnego rozwoju zawodowego

2. Dostosuj lekcje na żywo do naturalnych wzrostów energii

Z niedawnego wywiadu przeprowadzonego przez TES z dyrektorem szkoły międzynarodowej wynika, że nauczyciele, którzy planują zajęcia w godzinach od 15:00 do 18:00 czasu lokalnego, odnotowują mniej odwołań, ponieważ uczniowie przychodzą na zajęcia wypoczęci, a rodzice są w domu i mogą nad nimi czuwać. Poranne godziny warto przeznaczyć na przygotowywanie materiałów dydaktycznych, a późny wieczór – na drobne zadania administracyjne.

Podstawowa działalność

Idealne okno

Dlaczego to działa

Zajęcia na żywo

15:00–18:00

Maksymalna ostrość dla dzieci, swoboda ruchu dla dorosłych

Projekt Material Design

09:30–11:30

Umysł jest wypoczęty, skrzynka odbiorcza pusta

Zadania administracyjne

20:00–21:00

Niewielkie obciążenie poznawcze, mniej czynników rozpraszających uwagę

Wydrukuj tabelę i umieść ją obok ekranu, aby codzienne wybory były proste.

3. Zautomatyzuj rezerwacje i zadbaj o rezerwę miejsca

Firma Velocity Global podaje, że 44% globalnych przychodów z zleceń dorywczych pochodzi obecnie od klientów z USA, co oznacza, że terminy szybko się zapełniają, gdy tylko wieść się rozniesie. Jedna ankieta dotycząca harmonogramu, zsynchronizowana z Kalendarzem Google, zapobiega podwójnym rezerwacjom i wysyła automatyczne przypomnienia.

Dodaj dziesięciominutowy margines przed i po każdym terminie; ta przerwa pozwoli Ci oznaczyć zadania domowe w systemie LMS lub się rozciągnąć. Ponieważ przypomnienia wysyłane są automatycznie, rzadziej musisz ścigać spóźnialskich i możesz zarezerwować najlepsze godziny na nauczanie. Na przykład Doodle przenosi potwierdzone terminy bezpośrednio do Kalendarza i Zoomu, oszczędzając Ci sześciu kliknięć, które kiedyś trzeba było wykonać, aby ręcznie skopiować linki.

4. Pracuj w sprintach, a nie w maratonach

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zauważa, że średni czas skupienia na ekranie spadł obecnie poniżej czterdziestu siedmiu sekund. Technika Pomodoro – dwadzieścia pięć minut pracy, pięć minut przerwy – pozwala mózgowi odpocząć, zanim pojawi się zmęczenie. Podczas każdego sprintu wyciszam powiadomienia, a gdy kończy się czas, wstaję, żeby napić się wody. Cztery cykle pozwalają na całkowite przeprojektowanie lekcji bez rozpraszania uwagi związanego z wielozadaniowością.

5. Zaplanuj sprawy biznesowe tak, jak robi to klient

Sukces w samozatrudnieniu zależy od przepływu środków pieniężnych. Zarezerwuj sobie co tydzień dziewięćdziesięciominutowy czas na zadania administracyjne, aby rejestrować wydatki i windykować zaległe faktury. Gdy te zadania mają wyznaczony czas, nie wkraczają już na niedzielny wieczór. Dane Narodowego Centrum Statystyki Edukacyjnej wskazują, że nauczyciele, którzy oddzielają zadania administracyjne od pozostałych obowiązków, zgłaszają wyższy poziom satysfakcji z pracy – wniosek ten ma bezpośrednie zastosowanie również w przypadku korepetycji.

Osobista refleksja

Za każdym razem, gdy widzę, jak korepetytor odzyskuje sobotni poranek, bo w końcu udało mu się dopasować terminy w kalendarzu, przypominam sobie, że produktywność nie polega na nieustannej pracy. Chodzi o to, by każde zadanie umieścić tam, gdzie jego miejsce. Który z tych nawyków – przegląd czasu, praca w trybie sprintu czy mniejsze rezerwy czasowe – wypróbujesz jako pierwszy?

Wykaz źródeł

  1. Pew Research Center – Sytuacja na rynku pracy dorywczej w 2021 roku

  2. Krajowe Centrum Statystyki Edukacji – Charakterystyka nauczycieli w publicznych i prywatnych szkołach podstawowych i średnich w roku szkolnym 2020–21

  3. Harvard Business Review – Wysoko wykwalifikowani specjaliści chcą Twojej pracy, ale nie Twojego stanowiska

  4. McKinsey Global Institute – Przyszłość pracy po pandemii COVID-19

  5. TES – Obciążenie pracą nauczycieli w szkołach międzynarodowych: jak uniknąć zadań zleconych w ostatniej chwili

  6. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne – Dlaczego skraca się czas naszej koncentracji?

  7. Velocity Global – 44 zaskakujące statystyki dotyczące gospodarki gigowej na rok 2024

Udostępnij

Powiązane treści

A diverse group of hospital governance officers and senior medical staff collaborate in a hospital boardroom, discussing meeting schedules with digital tools.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować posiedzenie zarządu sieci szpitali: przewodnik dla specjalisty ds. zarządzania

Przeczytaj artykuł
A diverse group of professionals in a community center actively participating in an HR workshop, with a facilitator leading the discussion and participants engaging in decision-making activities.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować warsztaty dotyczące rozwoju talentów w dziale kadr: przewodnik dla kierownika ds. szkoleń i rozwoju

Przeczytaj artykuł
A municipal clerk and a group of elected members in a community center, collaboratively using digital devices to track RSVPs for a town council session.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować posiedzenie rady miejskiej: przewodnik dla sekretarza

Przeczytaj artykuł

Rozwiąż równanie planowania z Doodle