Według Pew Research Center jedynie dziewięć procent dorosłych Amerykanów zarabia obecnie pieniądze za pośrednictwem platform gigowych, jednak osoby udzielające prywatnych korepetycji często pracują tyle samo – ponad pięćdziesiąt godzin tygodniowo – co nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w szkołach. Rozbieżność między zarezerwowanymi lekcjami a faktycznym czasem nauczania pochłania energię i zmniejsza dochody. Harvard Business Review nazywa to „ukrytym obciążeniem” i uznaje je za największe zagrożenie dla elastycznych karier, ponieważ freelancerzy już teraz muszą godzić działania marketingowe, przygotowania do zajęć i obsługę klientów bez wsparcia ze strony instytucji.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

W Doodle co tydzień obserwujemy tę prawidłowość: korepetytorzy, którzy z wyprzedzeniem planują cały kalendarz, prowadzą o około dziesięć procent więcej godzin rozliczeniowych niż ich koledzy, którzy ustalają terminy zajęć doraźnie.

Pięć sposobów na to, by odzyskać kontrolę nad swoim tygodniem

1. Śledź każdą minutę, zanim obiecasz kolejną godzinę

McKinsey Global Institute ostrzega, że liczba stanowisk dla freelancerów będzie nadal rosła w miarę zmniejszania się liczby tradycyjnych miejsc pracy, co zmusi osoby prowadzące własną działalność do przedstawienia twardych dowodów swojej wartości. Zacznij od przeprowadzenia trzydniowego audytu czasu. Zapisz wszystkie zadania – od przygotowania scenariusza lekcji po wysłanie ostatniego e-maila podsumowującego. Po zakończeniu rejestrowania podziel wpisy na cztery kategorie: nauczanie, przygotowanie, sprawy administracyjne i czas na regenerację. Zauważysz wtedy skupiska pięciominutowych zajęć, które rozpraszają uwagę.

Większość korepetytorów pyta, co dokładnie należy nagrać. Wypróbuj poniższe wskazówki:

Tworzenie prezentacji w systemie zarządzania nauczaniem

Konfigurowanie połączeń przez Zoom i wysyłanie linków dostępowych pocztą elektroniczną

Sprawdzanie prac domowych w celu zwiększenia zaangażowania uczniów

Aktualizacja faktur w celu śledzenia odliczeń podatkowych

Zapoznawanie się z wynikami badań w celu własnego rozwoju zawodowego

2. Dostosuj lekcje na żywo do naturalnych wzrostów energii

Z niedawnego wywiadu przeprowadzonego przez TES z dyrektorem szkoły międzynarodowej wynika, że nauczyciele, którzy planują zajęcia w godzinach od 15:00 do 18:00 czasu lokalnego, odnotowują mniej odwołań, ponieważ uczniowie przychodzą na zajęcia wypoczęci, a rodzice są w domu i mogą nad nimi czuwać. Poranne godziny warto przeznaczyć na przygotowywanie materiałów dydaktycznych, a późny wieczór – na drobne zadania administracyjne.

Podstawowa działalność Idealne okno Dlaczego to działa Zajęcia na żywo 15:00–18:00 Maksymalna ostrość dla dzieci, swoboda ruchu dla dorosłych Projekt Material Design 09:30–11:30 Umysł jest wypoczęty, skrzynka odbiorcza pusta Zadania administracyjne 20:00–21:00 Niewielkie obciążenie poznawcze, mniej czynników rozpraszających uwagę

Wydrukuj tabelę i umieść ją obok ekranu, aby codzienne wybory były proste.

3. Zautomatyzuj rezerwacje i zadbaj o rezerwę miejsca

Firma Velocity Global podaje, że 44% globalnych przychodów z zleceń dorywczych pochodzi obecnie od klientów z USA, co oznacza, że terminy szybko się zapełniają, gdy tylko wieść się rozniesie. Jedna ankieta dotycząca harmonogramu, zsynchronizowana z Kalendarzem Google, zapobiega podwójnym rezerwacjom i wysyła automatyczne przypomnienia.

Dodaj dziesięciominutowy margines przed i po każdym terminie; ta przerwa pozwoli Ci oznaczyć zadania domowe w systemie LMS lub się rozciągnąć. Ponieważ przypomnienia wysyłane są automatycznie, rzadziej musisz ścigać spóźnialskich i możesz zarezerwować najlepsze godziny na nauczanie. Na przykład Doodle przenosi potwierdzone terminy bezpośrednio do Kalendarza i Zoomu, oszczędzając Ci sześciu kliknięć, które kiedyś trzeba było wykonać, aby ręcznie skopiować linki.

4. Pracuj w sprintach, a nie w maratonach

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zauważa, że średni czas skupienia na ekranie spadł obecnie poniżej czterdziestu siedmiu sekund. Technika Pomodoro – dwadzieścia pięć minut pracy, pięć minut przerwy – pozwala mózgowi odpocząć, zanim pojawi się zmęczenie. Podczas każdego sprintu wyciszam powiadomienia, a gdy kończy się czas, wstaję, żeby napić się wody. Cztery cykle pozwalają na całkowite przeprojektowanie lekcji bez rozpraszania uwagi związanego z wielozadaniowością.

5. Zaplanuj sprawy biznesowe tak, jak robi to klient

Sukces w samozatrudnieniu zależy od przepływu środków pieniężnych. Zarezerwuj sobie co tydzień dziewięćdziesięciominutowy czas na zadania administracyjne, aby rejestrować wydatki i windykować zaległe faktury. Gdy te zadania mają wyznaczony czas, nie wkraczają już na niedzielny wieczór. Dane Narodowego Centrum Statystyki Edukacyjnej wskazują, że nauczyciele, którzy oddzielają zadania administracyjne od pozostałych obowiązków, zgłaszają wyższy poziom satysfakcji z pracy – wniosek ten ma bezpośrednie zastosowanie również w przypadku korepetycji.

Osobista refleksja

Za każdym razem, gdy widzę, jak korepetytor odzyskuje sobotni poranek, bo w końcu udało mu się dopasować terminy w kalendarzu, przypominam sobie, że produktywność nie polega na nieustannej pracy. Chodzi o to, by każde zadanie umieścić tam, gdzie jego miejsce. Który z tych nawyków – przegląd czasu, praca w trybie sprintu czy mniejsze rezerwy czasowe – wypróbujesz jako pierwszy?

Wykaz źródeł