प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, आज केवल नौ प्रतिशत अमेरिकी वयस्क गिग-प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पैसा कमाते हैं, फिर भी जो निजी तौर पर ट्यूटर करते हैं, वे अक्सर पूर्णकालिक कक्षा शिक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए पचास से अधिक घंटे के सप्ताह का ही काम करते हैं। बुक किए गए पाठों और वास्तविक शिक्षण समय के बीच का असंतुलन ऊर्जा और आय दोनों को कम कर देता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इसे "hidden load" कहता है, जो लचीले करियर के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि फ्रीलांस पेशेवर पहले से ही बिना किसी संस्थागत समर्थन के मार्केटिंग, तैयारी के काम और ग्राहक देखभाल को संभालते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle पर हम हर हफ्ते एक पैटर्न देखते हैं: जो ट्यूटर पूरे कैलेंडर को पहले से ही डिज़ाइन करते हैं, वे उन ट्यूटरों की तुलना में लगभग दस प्रतिशत अधिक बिल योग्य घंटे पढ़ाते हैं जो सत्रों को आवश्यकतानुसार निर्धारित करते हैं।

अपने सप्ताह को वापस जीतने के पाँच तरीके

एक और घंटा देने का वादा करने से पहले हर मिनट पर नज़र रखें।

McKinsey Global Institute चेतावनी देता है कि जैसे-जैसे पारंपरिक नौकरियाँ घटेंगी, फ्रीलांस भूमिकाएँ बढ़ती रहेंगी, जिससे स्वतंत्र पेशेवरों को अपनी कीमत का ठोस सबूत दिखाना होगा। तीन-दिवसीय समय ऑडिट चलाकर शुरुआत करें। पाठ योजना तैयार करने से लेकर अंतिम सारांश ईमेल भेजने तक के कार्य लिखें। लॉग समाप्त होने के बाद प्रविष्टियों को शिक्षण, तैयारी, प्रशासन और व्यक्तिगत पुनर्स्थापन में वर्गीकृत करें। आप पाँच मिनट के छोटे-छोटे कार्यों के समूह देखेंगे जो ध्यान भंग करते हैं।

अधिकांश ट्यूटर पूछते हैं कि वास्तव में क्या रिकॉर्ड करना है। इन जांच बिंदुओं को आज़माएँ:

अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्लाइड डेक बनाना

ज़ूम कॉल सेट करना और एक्सेस लिंक ईमेल करना

छात्रों की सहभागिता बढ़ाने के लिए होमवर्क में सुधार

कर कटौती ट्रैकिंग के लिए चालान अपडेट करना

अपने पेशेवर विकास के लिए शोध-पठन

2. प्राकृतिक ऊर्जा के चरम पर लाइव पाठों को जोड़ें

एक हालिया TES साक्षात्कार में एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल के प्रमुख ने बताया कि जो ट्यूटर स्थानीय समयानुसार दोपहर 3:00 से शाम 6:00 बजे के बीच सत्र आयोजित करते हैं, उन्हें रद्दीकरण कम देखने को मिलता है क्योंकि छात्र सतर्क होकर आते हैं और माता-पिता निगरानी के लिए घर पर होते हैं। सामग्री डिजाइन के लिए सुबह के मध्य समय का और हल्के प्रशासनिक कार्यों के लिए देर शाम का उपयोग करें।

मुख्य गतिविधि आदर्श खिड़की यह क्यों काम करता है लाइव पाठ १५:००-१८:०० बच्चों के लिए सर्वोच्च ध्यान, वयस्कों के लिए पर्याप्त जगह मैटेरियल डिज़ाइन 09:30-11:30 दिमाग़ तरोताज़ा है, इनबॉक्स शांत है। प्रशासनिक कार्य 20:00-21:00 कम संज्ञानात्मक भार, कम विचलन

अपनी स्क्रीन के पास तालिका प्रिंट करें ताकि रोज़मर्रा के विकल्प सरल रहें।

3. बुकिंग्स को स्वचालित करें और बफर क्षेत्र की रक्षा करें

वेलोसिटी ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार अब वैश्विक गिग राजस्व का 44 प्रतिशत अमेरिकी ग्राहकों से आता है, जिसका मतलब है कि खबर फैलते ही कैलेंडर जल्दी भर जाते हैं। एक ही शेड्यूलिंग पोल जो Google कैलेंडर के साथ सिंक होता है, दोहरी बुकिंग को रोकता है और स्वचालित रिमाइंडर भेजता है।

प्रत्येक स्लॉट से पहले और बाद में दस मिनट का बफर जोड़ें; यह विराम आपको LMS में होमवर्क लेबल करने या खिंचाव करने की अनुमति देता है। चूंकि रिमाइंडर स्वचालित रूप से भेजे जाते हैं, आप कम देर से आने वालों का पीछा करते हैं और शिक्षण के प्रमुख समय की रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए, Doodle पुष्टि किए गए समय को सीधे कैलेंडर और ज़ूम में डाल देता है, जिससे आपको लिंक मैन्युअल रूप से कॉपी करने के लिए पहले लगने वाले छह क्लिक की बचत होती है।

4. स्प्रिंट में काम करें, मैराथन में नहीं।

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार औसत स्क्रीन पर ध्यान अब 47 सेकंड से भी कम हो गया है। पोमोडोरो तकनीक—25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक—थकान होने से पहले मस्तिष्क को आराम देती है। प्रत्येक स्प्रिंट के दौरान मैं नोटिफिकेशन्स को साइलेंट कर देता हूँ, फिर टाइमर खत्म होने पर पानी पीने के लिए उठता हूँ। चार चक्र मल्टीटास्किंग की धुंध के बिना एक पूरे पाठ के पुनःडिज़ाइन को कवर करते हैं।

5. व्यवसाय पक्ष को एक ग्राहक की तरह अनुसूचित करें

स्व-रोजगार का जीवन या मृत्यु नकदी प्रवाह पर निर्भर करती है। खर्च दर्ज करने और बकाया चालानों का पीछा करने के लिए साप्ताहिक नब्बे मिनट का "back-office" समय आरक्षित करें। जब ये कार्य एक ही समय-स्लॉट में होते हैं, तो वे रविवार की शाम तक फैलना बंद कर देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा सांख्यिकी केंद्र दिखाता है कि जो शिक्षक प्रशासनिक कार्यों को अलग रखते हैं, वे अधिक नौकरी संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं, और यह निष्कर्ष सीधे ट्यूटरिंग में भी लागू होता है।

व्यक्तिगत चिंतन

हर बार जब मैं किसी ट्यूटर को कैलेंडर आखिरकार ठीक बैठ जाने पर शनिवार की सुबह वापस लेते देखता हूँ, मुझे याद आता है कि उत्पादकता बिना रुके काम करने में नहीं है। यह हर काम को उसकी सही जगह पर रखने में है। एकल आदत-समय ऑडिट, स्प्रिंट वर्क, या कसकर बनाए गए बफ़र्स में से आप सबसे पहले कौन सा आज़माएँगे?

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