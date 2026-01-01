Planowanie
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Prowadź zajęcia, na które bilety są wyprzedane, korzystając z Sign-up Sheet i płatności obsługiwanych przez Stripe
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Ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniach, dzięki przypomnieniom i opłatom dla trenerów wellness
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Stwórz kalendarz sesji coachingowych dotyczących dobrego samopoczucia, który sam się wypełnia
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Group Polls vs Sign-up Sheets for healthcare classes
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Jak ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na grupowych zajęciach z zakresu opieki zdrowotnej: skuteczne strategie przypominania
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Jak prowadzić zajęcia z pełną liczbą uczestników za pomocą jednej Booking Page
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Prowadzenie zajęć hybrydowych: narzędzia do planowania zajęć stacjonarnych i online
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Jak trenerzy fitness wykorzystują Doodle do kompletowania grup na cotygodniowe zajęcia
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Idealna Booking Page dla trenera fitness: przykłady i wskazówki
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Prowadź zajęcia grupowe z wykorzystaniem Sign-up Sheet: tematy związane z odżywianiem, które przyciągają uczestników