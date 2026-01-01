Planowanie
- Planowanie
Skonfiguruj Booking Page z wizerunkiem marki dla swojej firmy
- Planowanie
Ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniach: przypomnienia i opłaty za spotkania z klientami
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W jaki sposób księgowi oszczędzają czas dzięki planowaniu online
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Jak zamienić link do Booking Page w skrót działający w 2 sekundy
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Jak konsultanci oszczędzają czas dzięki inteligentniejszemu planowaniu
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5 szablonów spotkań, które powinien mieć każdy konsultant
- Planowanie
Jak ustalać stawki i pobierać opłaty w momencie rezerwacji przez klientów: poradnik dla konsultantów
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Szybkie organizowanie zajęć grupowych: Sign-up Sheets na warsztaty wellness
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Ograniczanie liczby niepojawień się na wizytach dzięki przypomnieniom i opłatom za kompleksową opiekę
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Jak specjaliści medycyny alternatywnej mogą zautomatyzować proces rezerwacji w ciągu kilku minut