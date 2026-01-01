Ogranicz liczbę nieobecności w swojej kancelarii księgowej dzięki sprytniejszym przypomnieniom i prostym płatnościom, które chronią Twój czas rozliczeniowy i jasno określają oczekiwania. Nieobecności na spotkaniach z klientami to coś więcej niż tylko drobna wpadka w kalendarzu. Powodują one przestoje, opóźniają składanie dokumentów i zmuszają do wykonywania pilnych zadań w nocy i w weekendy. Większości nieobecności można zapobiec, gdy klienci otrzymają odpowiednią zachętę we właściwym czasie — a niewielka płatność sygnalizuje ich zaangażowanie.

W tym przewodniku poznasz praktyczne sposoby na ograniczenie liczby nieobecności w obszarach przygotowywania zeznań podatkowych, doradztwa i audytów. Dowiesz się również, w jaki sposób Doodle pomaga w wysyłaniu terminowych przypomnień, pobieraniu płatności za pośrednictwem Stripe oraz utrzymywaniu aktualnego kalendarza bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych.

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Wyzwania stojące przed specjalistami z dziedziny rachunkowości

W sezonie rozliczeń podatkowych, podczas zamykania kwartału i na koniec roku masz napięty harmonogram. Klienci próbują pogodzić pracę, życie rodzinne i formalności, przez co zapominają o rozmowach telefonicznych lub przychodzą bez dokumentów. Spotkania zdalne komplikują sytuację dodatkowo ze względu na strefy czasowe i linki.

Każda nieobecność kosztuje cię czas rozliczeniowy. Powoduje też dodatkową pracę dla asystentów, zakłóca twoje przygotowania i opóźnia obsługę innych klientów. Kiedy nieobecności się kumulują, twój tydzień wymyka się spod kontroli, a uporządkowanie sytuacji zajmuje całe dni.

Dlaczego ma to znaczenie dla księgowych

Jedna nieodbyta 60-minutowa konsultacja za 200 dolarów pochłania godzinę pracy i powoduje, że zadania związane z dalszymi działaniami muszą być wykonywane w nadgodzinach. Jeśli 10 ze 100 comiesięcznych spotkań nie dojdzie do skutku, oznacza to 2 000 dolarów utraconych przychodów — plus ukryty koszt zmiany kontekstu.

Niepojawienie się na umówionym spotkaniu również podważa zaufanie. Klienci oczekują spójnego przebiegu procesu – od rezerwacji po działania następcze. Przejrzysty plan przypomnień oraz uczciwa polityka płatności ograniczają nieoczekiwane sytuacje i zapewniają zgodność oczekiwań obu stron.

Zaplanuj przebieg spotkania tak, aby uniknąć nieobecności

Sprawny przebieg spotkania pozwala klientom przejść od rezerwacji do udziału w spotkaniu przy minimalnych utrudnieniach. Stosuj proste zasady i pozwól, by Twoje narzędzia wykonały całą pracę.

Określ jasne rodzaje wizyt

Utwórz kilka standardowych typów spotkań, podając proste nazwy i czas trwania:

Rodzaj spotkania Zalecany czas trwania Przyjmowanie zleceń na rozliczenia podatkowe 60 min Rejestracja w punkcie doradczym 45 min Pozyskiwanie nowych klientów 30 min Przegląd zawiadomień IRS 30 min

Dodaj informacje o tym, co klienci muszą ze sobą przynieść — dokumenty tożsamości, poprzednie zeznania podatkowe, zestawienia płacowe lub wyciągi bankowe. W serwisie Doodle możesz zamieścić te informacje w opisie spotkania lub skorzystać z funkcji Doodle Pro AI, aby wygenerować listę kontrolną dostosowaną do stylu komunikacji Twojej firmy.

Ustawianie okien, buforów i stref czasowych

Zadbaj o swój dzień, stosując się do kilku prostych zasad:

Rezerwacje można dokonywać wyłącznie w określonych godzinach

Należy przewidzieć 10–15 minut na przegląd i sporządzenie notatek

Należy wymagać minimalnego wyprzedzenia (np. 24 godz.) na przygotowanie

Sprawdź strefę czasową klienta

Doodle Booking Page odczytuje dane z Kalendarza Google, programu Outlook lub Kalendarza Apple i wyświetla wyłącznie faktycznie wolne terminy. Uwzględnia strefy czasowe i automatycznie dodaje rezerwy czasowe, dzięki czemu nigdy nie zdarzy się, że spotkania będą następowały bezpośrednio po sobie.

Korzystaj z przypomnień, które skłaniają do podjęcia działania

Przypomnienia powinny być krótkie, jasne i pomocne. Należy dążyć do trzech punktów kontaktu:

Natychmiastowe potwierdzenie – porządek obrad + link do udziału 24 godziny wcześniej – lista kontrolna i przypomnienie 2 godziny wcześniej – szybki link + opcja zmiany terminu

Doodle może automatycznie wysyłać potwierdzenia i przypomnienia pocztą elektroniczną. W przypadku sesji grupowych można wysłać wiadomość do maksymalnie 1 000 uczestników oraz wyznaczyć terminy udzielenia odpowiedzi.

Pobieraj opłaty, aby zapewnić sobie zaangażowanie

Niewielka zaliczka lub zarejestrowana karta kredytowa ograniczają liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu, oraz późnych anulowań. Wiele firm ustala:

Opłata rezerwacyjna w wysokości 25–50 dolarów zostanie uwzględniona na fakturze

Opłata za niepojawienie się w przypadku anulowania rezerwacji w ciągu 24 godzin

Pełna przedpłata za terminy w sezonie szczytowym

Booking Page Doodle i sesje indywidualne nawiąż kontakt z Pasek dzięki czemu możesz pobierać opłaty już w momencie rezerwacji. Wybierz opłaty stałe, zaliczki lub pełne kwoty — środki trafiają bezpośrednio na Twoje konto Stripe, a klienci natychmiast otrzymują potwierdzenie płatności.

Ułatw zmianę terminu

Takie rzeczy się zdarzają. Możliwość elastycznej zmiany terminu pozwala klientom utrzymać tempo pracy:

Dodaj link umożliwiający zmianę terminu jednym kliknięciem

Ustal 24-godzinny termin na anulowanie rezerwacji

Zaproponuj alternatywne terminy za pośrednictwem Doodle 1:1

Gdy zmiana terminu jest prosta, klienci przenoszą spotkanie, zamiast je odwoływać.

Praktyczne wskazówki na okres wzmożonej aktywności i na przyszłość

Te taktyki sprawdzają się zarówno w przypadku samodzielnie działających księgowych, jak i małych firm.

Wymagaj wpłaty zaliczki od nowych klientów korzystających z usługi Stripe na Twojej Booking Page Doodle Na każde spotkanie dotyczące przygotowania zeznań podatkowych należy przeznaczyć dodatkowe 10 minut na sprawdzenie dokumentów tożsamości Umieść listę kontrolną dokumentów na górze listy przypomnień W potwierdzeniach należy zamieścić link do wideokonferencji (Zoom, Meet, Teams, Cisco Webex) Należy ustalić 24-godzinny termin na anulowanie rezerwacji i jasno określić wysokość opłaty Zastosowanie Doodle 1:1 aby dać osobom VIP trzy przedziały czasowe do wyboru W przypadku audytów z udziałem wielu interesariuszy należy skorzystać z Group Poll z terminem Organizuj warsztaty podatkowe we współpracy z Sign-up Sheets oraz ograniczenia dotyczące miejsc Włącz Przypomnienia w Doodle wraz z krótką listą kontrolną przed rozmową Połącz się Doodle + Zapier w celu automatycznego tworzenia rekordów CRM lub folderów klientów

Typowe błędy, których należy unikać

Unikaj tych pułapek, które prowadzą do niepojawienia się klientów:

Wysyłanie tylko jednego potwierdzenia

Ukrywanie zasad anulowania rezerwacji

Pominięcie pobrania płatności

Pomijanie stref czasowych w przypadku klientów zdalnych

Pominięcie linków do filmów lub lokalizacji

Zezwalanie na rezerwacje na ten sam dzień, gdy konieczne są przygotowania

Wysyłanie długich e-maili bez jasno określonego kolejnego kroku

Wiadomości powinny być proste, a najważniejsze informacje należy powtórzyć na początku: data, godzina, link oraz lista rzeczy, które należy zabrać.

Narzędzia i rozwiązania, które pomagają księgowym w planowaniu pracy

Doodle ułatwia realizację tego scenariusza przy mniejszym nakładzie pracy.

Narzędzie Najlepiej nadaje się do Najważniejsze cechy Booking Page Spotkania z klientami Indywidualne oznakowanie marki, bufory, płatności (Stripe), przypomnienia, automatyczne linki do filmów 1:1 Klienci VIP Wybrane ręcznie terminy, zaliczki lub pełne opłaty, pole „Porządek obrad” Group Poll Spotkania z udziałem wielu zainteresowanych stron Do 1 000 uczestników, prywatne odpowiedzi, automatyczne przypomnienia Sign-up Sheet Warsztaty / szkolenia praktyczne Limity miejsc, wybór terminów, automatyczne przypomnienia Doodle Pro Wszyscy użytkownicy Opisy spotkań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, budowanie wizerunku firmy, integracja z Zapier, korzystanie z serwisu bez reklam

Każde z tych narzędzi pomaga ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach, dzięki przejrzystości, przypomnieniom i sygnałom potwierdzającym zaangażowanie.

Praktyczne przykłady zastosowań w księgowości

Przypadek 1 – Samodzielnie działający księgowy zmniejsza liczbę osób, które nie stawiają się na spotkania, o połowę

Maria prowadzi jednoosobową firmę. Z powodu nieodebranych połączeń traciła 1–2 godziny tygodniowo.

Po przeniesieniu rozmów wstępnych na jej Booking Page w serwisie Doodle, z opcją wpłaty zaliczki w wysokości 25 dolarów za pośrednictwem Stripe oraz 24-godzinnym przypomnieniem, liczba osób, które nie stawiły się na spotkanie, spadła o 50 %.

W ten sposób zyskała sześć godzin miesięcznie na wykonywanie zadań o większej wartości.

Przypadek 2 – Mała firma chroni czas poświęcony na doradztwo

Wykorzystano kancelarię złożoną z trzech partnerów Doodle 1:1 w ramach kwartalnych spotkań doradczych.

Klienci wybierali spośród wcześniej wybranych okien; firma Stripe zajmowała się obsługą płatności w krótkim terminie.

Powiadomienia wysyłane 24 godziny i 2 godziny przed upływem terminu, a partnerzy zauważyli, że ich kalendarze stały się bardziej uporządkowane.

Przypadek 3 – Rozpoczęcie audytu zaplanowano na za 24 godziny

Kierownik wykorzystał Group Poll w celu uzgodnienia stanowisk sześciu interesariuszy.

Trzy propozycje terminów, ostateczny termin oraz prywatne odpowiedzi pozwoliły ustalić konkretną porę w ciągu dnia.

Wszyscy automatycznie otrzymali dane dotyczące spotkania na Zoomie — nikt nie przegapił inauguracji.

Przypadek 4 – Poradnia podatkowa działa bez zakłóceń

Firma zorganizowała w sobotę warsztaty dotyczące rozliczeń podatkowych z udziałem Sign-up Sheet maksymalnie 12 miejsc na godzinę.

Klienci sami ustalali terminy, otrzymywali przypomnienia i przychodzili przygotowani.

Liczba klientów bez umówionego terminu spadła, a obłożenie personelu utrzymało się na stałym poziomie.

Przypadek 5 – Rozwiązano problem pomyłek związanych ze strefami czasowymi

Kiedy jeden z naszych klientów, dyrektor finansowy, przeprowadził się do innego stanu, terminy spotkań ciągle się nie zgadzały.

Przejście na Doodle Booking Page ustalone strefy czasowe i automatycznie dodawane linki do Teams.

Przerwano połączenia nieodebrane, a klient przybył przygotowany.

Najważniejsze wnioski

Przejrzyste przypomnienia zapewniają klientom dostęp do aktualnych informacji i pozwalają im być zawsze gotowymi

Niewielkie zaliczki wzmacniają zaangażowanie i ograniczają liczbę rezerwacji sporządzanych bez większego namysłu

Standardowe typy spotkań z rezerwami czasowymi zapewniają Ci czas na przygotowanie się

Łatwa zmiana terminu pozwala zachować dobre relacje

Doodle łączy to wszystko w jedną całość dzięki funkcji „Booking Page”, „1:1”, „Group Poll” i „Sign-up Sheet”, a także płatnościom za pośrednictwem Stripe

Zacznij od lepszego planowania

Nie potrzebujesz więcej e-maili, żeby zmniejszyć liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniu — potrzebujesz sekwencji działań, która określa oczekiwania, przypomina w odpowiednim momencie i przewiduje sprawiedliwą opłatę.

Doodle oferuje Booking Pages, zaproszenia indywidualne, Group Poll oraz Sign-up Sheets, które integrują się z Kalendarzem Google, Outlookiem i Kalendarzem Apple. Płatności za pośrednictwem Stripe oraz wbudowane przypomnienia pomagają klientom przybyć na spotkanie punktualnie i dobrze przygotowani.

Chcesz ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, i zabezpieczyć swoje rozliczane godziny? Utwórz swój pierwszy link do rezerwacji w ciągu kilku minut i wypróbuj system zaliczek dla nowych klientów.