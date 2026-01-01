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Planowanie

Jak ustalić terminy spotkań, które będą odpowiadały wszystkim

Czas czytania: 3 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

team meeting call at home

Znalezienie terminu, który faktycznie nam pasuje wszyscy kiedyś wiązało się to z niekończącą się wymianą e-maili, układaniem terminów w kalendarzu niczym w grze „Tetris” i odrobiną szczęścia. Jest jednak lepszy sposób.

Jeśli członkowie Twojego zespołu mają konta w serwisie Doodle i połączone z nimi swoje kalendarze, dni świąteczne, urlopy oraz istniejące wydarzenia są już automatycznie blokowane. Oznacza to, że zaczynasz od przejrzystego i realistycznego obrazu tego, kto faktycznie jest wolny — bez zgadywania.

Oto szczegółowy przewodnik krok po kroku, jak wybierać terminy spotkań, które pasują do kalendarzy oraz prawdziwi ludzie – wraz z ich energią, projektami i preferencjami.

Nie jest wymagana karta kredytowa

1. Zacznij od twardych ograniczeń (a Doodle zajmie się najtrudniejszą częścią)

  • Połączone kalendarze: Gdy kalendarze wszystkich użytkowników są zsynchronizowane z serwisem Doodle, od razu widać rzeczywistą dostępność (nieobecności, dni wolne, spotkania) bez konieczności zadawania pytań.

  • Strefy czasowe i godziny pracy: Włącz opcję uwzględniania stref czasowych i ustaw godziny pracy, aby przypadkiem nie zaplanować burzy mózgów o północy.

  • Rodzaj spotkania: Zdecyduj, czym to jest (spotkanie decyzyjne, warsztaty, spotkanie podsumowujące, spotkanie inauguracyjne). Jasne określenie celu pomaga dobrać odpowiednią długość spotkania i uczestników.

Wskazówka dotycząca rysowania: W przypadku grup należy skorzystać z Group Poll Doodle aby zaproponować kilka terminów, które są już zgodne z połączonymi kalendarzami. W przypadku spotkań indywidualnych lub gości z zewnątrz udostępnij swój Doodle Booking Page więc ludzie wybierają spośród terminów, które wcześniej zatwierdziłeś.

2. Uwzględnij zmienne „ludzkie”: energię, projekty, preferencje

Kalendarze pokazują, kiedy ludzie mają wolne, a nie kiedy są w najlepszej formie. Zapytaj członków zespołu (poprzez szybką ankietę lub ankietę w serwisie Doodle z wykorzystaniem pytań niestandardowych) o:

  • Wzorce energetyczne (chronotypy): Ci, którzy najlepiej myślą rano, ci, którzy najlepiej współpracują po południu, a po obiedzie nic z nich nie wyjdzie?

  • Okna obciążenia projektu: Tydzień planowania sprintu, gorączka pod koniec kwartału, intensywne dyżury.

  • Osobiste preferencje: „Żadnych spotkań przed godziną 10”, „unikać piątków”, „preferowane 25-minutowe spotkania stand-upowe”.

Jak z tego korzystać:

  • Sesje burzy mózgów/strategiczne → zaplanować w okresie wysokoenergetyczny godzin dla większości ludzi.

  • Status/spotkania stand-upowe → miejsce w o niskim współczynniku tarcia godziny (krótsze przedziały czasowe, tuż po rozpoczęciu dnia).

  • Ochrona pracy w głębokim skupieniu → przestrzegaj ustalonych bloków czasu na pracę w głębokim skupieniu i dodaj bufory w związku ze spotkaniami.

Wskazówka dotycząca rysowania: Zestaw czasy buforowania na swojej Booking Page i ogranicz dzienną liczbę spotkań, aby nie zakłócać czasu przeznaczonego na skupienie się przez członków zespołu.

3. Zaplanuj odpowiednie przedziały czasowe w różnych strefach czasowych

Jeśli nie da się zaspokoić potrzeb wszystkich w „złotej godzinie”, należy sprawiedliwie rozdzielić obciążenia:

  • Utwórz dwa lub trzy okna wyświetlane na zmianę (np. wczesny okres w UE / środkowy okres – nakładanie się / późny okres w USA) i zmieniać je co tydzień lub co miesiąc.

  • Udokumentuj rotację żeby wszyscy wiedzieli, czego się spodziewać.

  • Zapisuj i udostępniaj notatki dla wszystkich osób przychodzących poza standardowymi godzinami otwarcia.

Wskazówka dotycząca rysowania: Co kwartał należy powielać cykliczną Group Poll, aby ponownie sprawdzić optymalny zakres pokrywania się wyników, zwłaszcza w okresie zmiany czasu na letni.

4. Proponuj mniej opcji, ale za to lepszych

Więcej opcji ≠ szybsze decyzje. Daj 3–5 solidnych gniazd, a nie 12 „może”.

  • Należy upewnić się, że każda opcja uwzględnia godziny pracy oraz dane dotyczące zużycia energii dla najbardziej z zespołu.

  • Domyślne czasy trwania do 25 lub 50 minut aby zapewnić sobie chwilę oddechu między rozmowami.

  • Dołącz krótki plan spotkania, aby uczestnicy mogli ocenić, który termin najlepiej pasuje do ich możliwości skupienia.

Wskazówka dotycząca rysowania: Dodaj swój plan spotkania do opisu ankiety; Doodle automatycznie dostosowuje strefy czasowe dla każdego głosującego i ułatwia dodawanie komentarzy, jeśli ktoś potrzebuje drobnej zmiany.

5. Stosuj „formaty” spotkań dostosowane do oczekiwanych rezultatów

  • Spotkanie decyzyjne (≤45 min): Wstępna lektura + jasno określony właściciel zadania + 1 decyzja do podjęcia.

  • Warsztaty (60–90 min): Okres o wysokim poziomie energii, przygotowane narzędzia do współpracy, współprowadzący.

  • Status (≤25 min): Najpierw aktualizacje asynchroniczne, aktualizacje na żywo tylko w przypadku błędów blokujących.

  • Godziny przyjęć: Okno „Booking Page”; członkowie zespołu rezerwują 10–15-minutowe przedziały czasowe w zależności od potrzeb.

Wskazówka dotycząca rysowania: Twoja Booking Page może zawierać tylko w określonych dniach/godzinach (np. „godziny pracy: wtorki, godz. 13:00–15:00”), podczas gdy Twój kalendarz osobisty pozostaje prywatny.

6. Zadbaj o to, by wszystko się udało: potwierdzenia, przypomnienia i szybkie zmiany terminów

  • Automatyczne potwierdzenie zwycięski wariant z ankiety Doodle; zaproszenia są wysyłane natychmiast.

  • Przypomnienia: Wyślij przypomnienie 24 godziny wcześniej (Doodle sobie z tym poradzi).

  • Jeśli sytuacja ulegnie zmianie: Ponownie uruchom ankietę lub udostępnij nowy link do Booking Page — bez konieczności prowadzenia wątków e-mailowych.

7. Regularnie dokonywać ponownej oceny

Zespoły ewoluują. Zmieniają się wzorce energetyczne, liczba projektów gwałtownie rośnie, zmieniają się strefy czasowe.

  • Kwartalne podsumowanie: Należy ponownie przeprowadzić sondaż dotyczący cyklicznych spotkań, aby sprawdzić, czy podana godzina nadal jest aktualna.

  • Sezonowość: Zwróć uwagę na okresy zmiany czasu letniego i skupiska dni świątecznych — Doodle automatycznie blokuje terminy już wpisane do kalendarzy, ale warto to jeszcze raz sprawdzić.

Prosta „Karta preferencji zespołu”, którą można skopiować

Każdy członek zespołu ma inne tempo pracy, ograniczenia i preferencje. Ujęcie tych informacji w prostej „Karcie preferencji zespołu” sprawia, że wdrożenie nowego pracownika przebiega płynniej i pozwala uniknąć późniejszych nieporozumień.

Karta preferencji drużynowych (przykład):

Pozycja

Przykład

Strefa czasowa

CET

Godziny pracy

9:00–18:00

Okno wysokiej energii

9:00–11:00

Godziny, w których nie można wchodzić

15:00–16:00 (odbiór dzieci ze szkoły)

Czas trwania spotkania

25 / 50 min

Bloki tematyczne

We wtorki i czwartki rano

Dni warsztatowe

Środa

Tolerancja obrotu

Wcześniej/później 1× w miesiącu

W aplikacji Doodle większość tych kwestii jest już uwzględniona dzięki synchronizacji kalendarza. Dni świąteczne, urlopy i istniejące wydarzenia są automatycznie blokowane — dzięki czemu Twoja „karta preferencji” wnosi do tego ludzki wymiar: energię, skupienie i elastyczność.

Gdy kalendarze zostaną zsynchronizowane, a preferencje uwzględnione, większość najtrudniejszych zadań masz już za sobą. Nie musisz już zajmować się tym wszystkim w głowie — Doodle zajmie się całą logistyką.

Zanim jednak klikniesz „wyślij” w zaproszeniu na spotkanie, warto przeprowadzić szybką weryfikację:

Lista kontrolna dotycząca planowania:

#

Pozycja na liście kontrolnej

1

Określenie celów i wyników

2

Lista uczestników ograniczona do osób decyzyjnych i kluczowych współpracowników

3

Kalendarze połączone z serwisem Doodle (uwzględniono dni świąteczne i urlopy)

4

Przestrzeganie stref czasowych i godzin pracy

5

Uwzględniono zużycie energii i obciążenie projektu

6

Zaproponowano 3–5 intensywnych sesji (25/50 min, przerwy)

7

Wysłano stronę z ankietą/Booking Page, ustawiono przypomnienia

Wypróbuj to w Doodle

  • Group Polls do planowania harmonogramów dla wielu osób bez konieczności ciągłej wymiany wiadomości

  • Booking Page w przypadku spotkań indywidualnych, konsultacji lub gości z zewnątrz

  • Sign-up Sheet w przypadku wydarzeń, w ramach których można wybierać spośród wielu terminów (np. warsztaty, zmiany, terminy wolontariatu)

  • Powiązania kalendarzowe więc urlopy, dni wolne i spotkania są automatycznie blokowane

  • Funkcje związane ze strefami czasowymi, bufory, limity i przypomnienia w celu zachowania ostrości

Masz dość chaosu przy ustalaniu terminów? Połączcie swoje kalendarze, udostępnijcie ankietę Doodle i niech najlepszy termin wybierze się sam.

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