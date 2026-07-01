Hur man hittar mötes tider som passar alla

Att hitta en tid som verkligen passar för alla brukade innebära e-postpingpong, kalender-Tetris och en gnutta tur. Det finns ett bättre sätt.

När ditt team har Doodle-konton och sina favoritkalendrar kopplade till tjänsten blockeras helgdagar, ledighet och befintliga händelser automatiskt. Det innebär att du utgår från en tydlig och realistisk bild av vem som faktiskt är ledig – utan gissningar.

Här är en steg-för-steg-guide till hur du väljer mötestider som passar i kalendrarna och riktiga människor – med all deras energi, sina projekt och sina preferenser.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

1. Börja med de strikta kraven (och låt Doodle sköta det tunga arbetet)

Anslutna kalendrar : När allas kalendrar är synkroniserade med Doodle kan du se den faktiska tillgängligheten (frånvaro, ledighet, möten) utan att behöva fråga.

Tidszoner och arbetstider : Aktivera tidszonshantering och ställ in arbetstider så att du inte av misstag bokar in brainstormingmöten mitt i natten.

Mötestyp: Bestäm vad det här är (möte, workshop, statusmöte, uppstartsmöte). Tydlighet kring resultatet underlättar valet av lämplig längd och deltagare.

Doodle-tips: För grupper, använd en Group Poll i Doodle-gruppen för att föreslå ett antal tidsluckor som redan är anpassade efter kopplade kalendrar. För 1:1-möten eller externa gäster, dela din Booking Page för Doodle så att folk kan välja bland de tider som du redan har godkänt.

2. Lägg till ”mänskliga” variabler: energi, projekt, preferenser

Kalendrar visar när folk är lediga, inte när de presterar som bäst. Fråga dina teammedlemmar (genom en snabb omröstning eller en Doodle-enkät med anpassade frågor) om:

Energimönster (kronotyper): Morgontänkare, eftermiddagssamarbetspartners, inget att hämta efter lunch?

Fönster för projektbelastning : Sprintplaneringsvecka, slutspurt inför kvartalsslutet, tuffa jourscheman.

Personliga preferenser: ”Inga möten före kl. 10”, ”undvik fredagar”, ”föredrar 25-minuters standup-möten”.

Så här använder du det:

Idé- och strategimöten → planera in under högenergetisk timmar för de flesta.

Status/standup-möten → plats i låg friktion timmar (kortare tidsintervall, nära dagens början).

Skydd för koncentrerat arbete → respektera återkommande fokusperioder och lägg till buffertar i samband med möten.

Doodle-tips: Uppsättning buffertider på din Booking Page och begränsa det dagliga antalet möten så att du inte stör dina kollegors koncentrationsperioder.

3. Planera lämpliga tidsfönster över olika tidszoner

När du inte kan tillgodose allas ”gyllene stund”, se till att smärtan fördelas rättvist:

Skapa två eller tre roterande fönster (t.ex. tidig EU / mitten av överlappningsperioden / sen USA) och växla mellan dem varje vecka eller varje månad.

Dokumentera rotation så att alla vet vad de kan förvänta sig.

Skriv anteckningar och dela dem för alla som kommer utanför de ordinarie öppettiderna.

Doodle-tips: Kopiera återkommande Group Poll varje kvartal för att på nytt testa vilken överlappning som är bäst, särskilt i samband med övergången till sommartid.

4. Föreslå färre men bättre alternativ

Fler alternativ ≠ snabbare beslut. Ge 3–5 starka platser, inte 12 ”kanske”.

Se till att varje alternativ följer arbetstider och energidata för mest i laget.

Standardvaraktigheter till 25 eller 50 minuter för att skapa andrum mellan samtalen.

Bifoga en kort dagordning så att deltagarna kan avgöra vilket tidsfönster som passar deras mentala kapacitet.

Doodle-tips: Lägg till din dagordning i omröstningsbeskrivningen; Doodle omvandlar automatiskt tidszoner för varje deltagare och gör det enkelt att lämna kommentarer om någon behöver en liten justering.

5. Använd mötesformat som passar det önskade resultatet

Beslutsmöte (≤45 min): Förberedande läsning + tydlig ansvarig + 1 beslut att fatta.

Workshop (60–90 min): Period med hög intensitet, verktyg för samarbete redo, medledare.

Status (≤25 min): Asynkrona uppdateringar först, live endast för blockerare.

Kontorstider: Öppna fönstret ”Publicera Booking Page”; kollegorna bokar 10–15-minutersintervaller efter behov.

Doodle-tips: Din Booking Page kan visa endast vissa dagar/tider (t.ex. ”kontorstid tisdagar kl. 13–15”), medan din personliga kalender förblir privat.

6. Se till att det blir av: bekräftelser, påminnelser och snabba ombokningar

Automatisk bekräftelse den vinnande platsen i din Doodle-omröstning; inbjudningarna skickas ut omedelbart.

Påminnelser : Skicka en påminnelse 24 timmar innan (Doodle kan sköta det).

Om situationen förändras: Öppna omröstningen igen eller dela en ny länk till Booking Page – inga e-posttrådar behövs.

7. Omvärdera regelbundet

Team utvecklas. Energimönstren förändras, projekt ökar i omfattning, tidszoner skiftar.

Kvartalsvis uppföljning : Kontrollera tidpunkten för återkommande möten på nytt för att se om den fortfarande stämmer.

Säsongsvariationer: Håll utkik efter sommartid och helgkluster – Doodle blockerar redan det som redan finns i kalendrarna, men det är bra att dubbelkolla.

Ett enkelt ”Team Preference Card” som du kan kopiera

Varje teammedlem har sina egna rytmer, begränsningar och preferenser. Genom att sammanfatta dessa i ett enkelt ”Team Preference Card” blir introduktionen smidigare och man undviker friktion längre fram.

Kort för lagval (exempel):

Artikel Exempel Tidszon CET Arbetstid 9:00–18:00 Högenergi-fönster 9:00–11:00 Tider då man inte får gå dit 15:00–16:00 (hämta barnen från skolan) Mötets längd 25 / 50 min Fokusblock Tisdagar och torsdagar på förmiddagen Workshopdagar onsdag Rotationstolerans Tidigt/sent 1 gång per månad

Med Doodle sköts mycket av detta redan genom kalendersynkronisering. Helgdagar, ledighet och befintliga händelser blockeras automatiskt – så ditt ”preferenskort” tillför den mänskliga dimensionen: energi, fokus och flexibilitet.

När era kalendrar väl är synkroniserade och era önskemål noterade är det mesta av det tunga arbetet redan avklarat. Du behöver inte längre hålla reda på allt detta i huvudet – Doodle sköter logistiken.

Här är ändå en snabb kontroll innan du klickar på ”skicka” på en mötesinbjudan:

Checklista för schemaläggning:

# Punkt på checklistan 1 Mål och resultat fastställda 2 Deltagarkretsen har begränsats till beslutsfattare och nyckelpersoner 3 Kalendrar kopplade till Doodle (helgdagar och ledighet visas) 4 Tidszoner och arbetstider respekteras 5 Hänsyn tagen till energi- och projektbelastning 6 3–5 föreslagna tidsluckor (25/50 minuter, buffertar) 7 Omröstnings-/Booking Page har skickats, påminnelser har ställts in

Prova med Doodle

Group Poll för schemaläggning av flera personer utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka

Booking Page för 1:1-samtal, mottagningstider eller externa gäster

Sign-up Sheet för evenemang där det finns flera tillgängliga tider att välja mellan (t.ex. workshops, arbetspass, volontärtider)

Kalenderkopplingar så att ledighet, PTO och möten blockeras automatiskt

Hänsyn till tidszoner, buffertar, gränsvärden och påminnelser för att bevara fokus

Trött på kaoset med schemaläggningen? Koppla ihop era kalendrar, dela en Doodle och låt den bästa tiden välja sig själv.