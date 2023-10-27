In de zakelijke wereld komt de uitdrukking ‘touch base’ vaak voor in onze communicatie.

Maar wat houdt het eigenlijk in en waarom zijn ‘touch base’-afspraken zo’n essentieel onderdeel van het beroepsleven?

Vandaag gaan we kijken wat het nut is van korte bijpraatjes, onderzoeken wat het doel ervan is en geven we tips om ze effectief te houden.

Wat is een ‘Touch Base’-vergadering?

Een kort overleg is als een muzikaal intermezzo in de grote symfonie van het bedrijfsleven.

Het is een kort, doelgericht gesprek dat bedoeld is om even bij te praten, informatie uit te wisselen en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit.

Deze bijeenkomsten zijn meestal kort en bondig, en gaan over specifieke onderwerpen of updates zonder dat er uitgebreide discussies nodig zijn.

Waarom je misschien even contact moet opnemen

Er zijn verschillende redenen waarom er afstemmingsoverleg nodig is, zoals:

Projectupdates: Het kan zijn dat teamleden snel even de voortgang, obstakels en oplossingen van lopende projecten moeten delen.

Klantrelaties: Overlegmomenten met klanten kunnen helpen om een goede band te behouden, zodat aan hun behoeften wordt voldaan en de verwachtingen op één lijn liggen.

Teamcoördinatie: In een dynamische zakelijke omgeving kunnen korte overlegjes helpen om teams op één lijn te houden, gezamenlijke beslissingen te nemen en dringende zaken aan te pakken.

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Voorbeelden uit de praktijk

Bekijk eens de volgende praktijksituaties:

Wekelijkse teamvergaderingen: Bij softwareontwikkeling zijn dagelijkse stand-upvergaderingen een vaste traditie om even bij te praten. Teamleden bespreken kort wat ze gisteren hebben gedaan, wat ze vandaag van plan zijn en welke obstakels ze tegenkomen.

Contactmomenten met klanten: Accountmanagers nemen contact op met hun klanten om recente campagnes te bespreken, prestatiecijfers te bekijken en eventuele zorgen weg te nemen, en dat allemaal terwijl ze een sterke band met de klant onderhouden.

Een touchbase-vergadering houden

Volg deze stappen om een succesvolle follow-upvergadering te houden:

Stel duidelijke doelen: Bepaal wat er tijdens de vergadering moet gebeuren, zodat iedereen bij de les blijft.

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Tijdmanagement: Houd het kort. Zo’n korte bijpraatbijeenkomst is niet het moment voor langdradige discussies.

Updates delen: Elke deelnemer moet zijn of haar relevante updates kort en bondig delen.

Obstakels aanpakken: Als er obstakels zijn, breng die dan onder de aandacht zodat we ze samen kunnen oplossen.

Te doen: Stel specifieke taken en verantwoordelijkheden vast, zodat iedereen weet wat hij of zij nu moet doen.

Voorbereiding voor de gastheer en de deelnemers

Of je nu de organisator bent of een genodigde deelnemer, een beetje voorbereiding is essentieel:

Voor de gastheer:

Stel een agenda op met duidelijke doelstellingen.

Geef aan hoe lang de vergadering duurt.

Laat de deelnemers dit van tevoren weten, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden.

Zorg voor een professionele toon door de juiste taal te gebruiken.

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Voor de deelnemers:

Bekijk de agenda en verzamel de benodigde informatie.

Wees op tijd en houd je aan de tijdslimiet.

Doe mee aan de discussie door updates en inzichten te delen.

In zakelijke termen betekent ‘touch base’ efficiënte communicatie en afstemming binnen een zakelijke context.

Het is een manier om projecten op koers te houden, sterke relaties te onderhouden en ervoor te zorgen dat iedereen samen vooruitgang boekt, zonder dat het werk steeds langdurig wordt onderbroken.

Hoewel korte bijpraatjes heel belangrijk zijn, planning en met de juiste hulpmiddelen is het uitvoeren ervan een fluitje van een cent.

Doodle , biedt bijvoorbeeld een soepele afhandeling van roostering, planning en beschikbaarheid management, zodat de overlegvergaderingen efficiënt en productief verlopen.

Touchbase-bijeenkomsten zijn een waardevol onderdeel van het beroepsleven, omdat ze snelle, gerichte communicatie mogelijk maken waardoor iedereen op één lijn blijft en op de hoogte blijft.

Door deze vergaderingen goed te leiden, kun je je zakelijke doelen efficiënt bereiken en sterke banden opbouwen met collega’s en klanten.