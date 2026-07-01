När det gäller affärskontakter dyker uttrycket ”touch base” ofta upp i vår kommunikation.

Men vad innebär det egentligen, och varför är uppföljningsmöten en så viktig del av arbetslivet?

Idag ska vi reda ut betydelsen av uppföljningsmöten, undersöka syftet med dem och ge råd om hur man genomför dem på ett effektivt sätt.

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Att definiera ett uppföljningsmöte

Ett uppföljningsmöte är som ett musikaliskt inslag i affärslivets storslagna symfoni.

Det är ett kort och målinriktat möte som syftar till att höra hur det går, utbyta information och se till att alla är överens.

Dessa möten är vanligtvis kortfattade och handlar om specifika ämnen eller uppdateringar utan att det krävs långa diskussioner.

Varför du kanske behöver höra av dig

Behovet av uppföljningsmöten uppstår av olika skäl, bland annat:

Projektuppdateringar: Teammedlemmarna kan behöva snabbt informera varandra om framsteg, hinder och lösningar i samband med pågående projekt.

Kundrelationer: Uppföljningsmöten med kunderna kan bidra till att upprätthålla en god relation, säkerställa att deras behov tillgodoses och att förväntningarna stämmer överens.

Samordning av teamet: I en snabbrörlig affärsmiljö kan korta uppföljningsmöten hjälpa teamen att hålla sig synkroniserade, fatta gemensamma beslut och hantera brådskande frågor.

Exempel från verkligheten

Tänk på följande situationer från verkligheten:

Veckovisa teammöten: Inom mjukvaruutveckling är dagliga stand-up-möten en etablerad tradition för att hålla kontakten. Teammedlemmarna diskuterar kortfattat vad de åstadkom igår, vad de planerar att göra idag och eventuella hinder de stöter på.

Uppföljning med kunder: Kundansvariga håller kontakten med sina kunder för att diskutera de senaste kampanjerna, granska resultatmått och ta itu med eventuella problem, samtidigt som de upprätthåller en stark relation mellan kund och byrå.

Genomförande av ett uppföljningsmöte

Följ dessa steg för att genomföra ett framgångsrikt uppföljningsmöte:

Sätt upp tydliga mål: Fastställ vad som ska åstadkommas under mötet för att se till att alla håller fokus.

Tidshantering: Håll det kort. Ett uppföljningsmöte är inte rätt tillfälle för långdragna diskussioner.

Dela uppdateringar: Varje deltagare bör kortfattat redogöra för sina relevanta uppdateringar.

Hantera hinder: Om det finns några hinder, lyft fram dem så att vi tillsammans kan lösa problemen.

Åtgärder: Fastställ konkreta uppgifter och ansvarsområden, så att alla vet vad de ska göra härnäst.

Förberedelser för värden och deltagarna

Oavsett om du är mötesledare eller inbjuden deltagare är det viktigt att förbereda sig lite:

Till värden:

Utarbeta en dagordning med tydliga mål.

Ange mötets varaktighet.

Informera deltagarna i förväg så att de kommer väl förberedda.

Skapa en professionell stämning genom att använda ett lämpligt språk.

Till deltagarna:

Gå igenom dagordningen och samla in den information som behövs.

Var punktlig och håll tidsgränsen.

Bidra till diskussionen genom att dela med dig av nyheter och insikter.

I yrkesmässiga sammanhang innebär uttrycket ”touch base” effektiv kommunikation och samordning inom ett affärssammanhang.

Det är ett sätt att hålla projekten på rätt spår, upprätthålla starka relationer och säkerställa gemensamma framsteg utan långvariga avbrott.

Även om möten för att hålla kontakten är avgörande, schemaläggning och att genomföra dem kan vara en barnlek med rätt verktyg.

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Uppföljningsmöten är en viktig del av arbetslivet, eftersom de möjliggör snabb och målinriktad kommunikation som ser till att alla är på samma våglängd och väl informerade.

Genom att leda dessa möten på ett effektivt sätt kan du uppnå verksamhetens mål på ett effektivt sätt och bygga upp starka relationer med kollegor och kunder.