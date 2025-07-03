Volgens het Pew Research Center verdient tegenwoordig maar negen procent van de Amerikaanse volwassenen geld via een gig-platform, maar degenen die privéles geven, werken vaak net zo’n vijftig uur per week of meer – net als fulltime leerkrachten in het klaslokaal. De kloof tussen geboekte lessen en daadwerkelijke lestijd kost veel energie en inkomen. Harvard Business Review noemt deze „verborgen werkdruk“ de grootste bedreiging voor flexibele carrières, omdat freelancers al moeten jongleren met marketing, voorbereidingswerk en klantenservice zonder enige institutionele ondersteuning.

Bij Doodle zien we het elke week weer: docenten die hun hele agenda van tevoren invullen, geven zo’n tien procent meer factureerbare uren dan collega’s die hun sessies ad hoc inplannen.

Vijf manieren om je week weer op de rails te krijgen

1. Houd elke minuut bij voordat je weer een uur belooft

Het McKinsey Global Institute waarschuwt dat freelanceopdrachten zullen blijven toenemen terwijl traditionele banen afnemen, waardoor freelancers onder druk komen te staan om harde bewijzen van hun waarde te laten zien. Begin met een tijdsaudit van drie dagen. Schrijf alle taken op, van het opstellen van een lesplan tot het versturen van de laatste samenvattende e-mail. Zodra je klaar bent met bijhouden, sorteer je de taken in de categorieën lesgeven, voorbereiding, administratie en persoonlijke pauzes. Je zult merken dat er veel klusjes van vijf minuten zijn die je concentratie verstoren.

De meeste docenten vragen wat je precies moet opnemen. Probeer deze aandachtspunten eens:

Presentaties maken in je leerbeheersysteem

Zoom-gesprekken opzetten en toegangskoppelingen per e-mail versturen

Huiswerk nakijken om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten

Facturen bijwerken om belastingaftrek bij te houden

Onderzoek lezen voor je eigen professionele ontwikkeling

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2. Stem live lessen af op natuurlijke energiepieken

Uit een recent TES-interview met een directeur van een internationale school blijkt dat docenten die hun lessen tussen 15.00 en 18.00 uur lokale tijd inblokken, minder afzeggingen krijgen omdat de leerlingen dan nog fris zijn en de ouders thuis zijn om toezicht te houden. Gebruik de ochtenduren voor het voorbereiden van de lesstof en de late avond voor wat lichte administratie.

Hoofdactiviteit Het ideale raam Waarom het werkt Live lessen 15:00-18:00 Optimale concentratie voor kinderen, ruimte om te bewegen voor volwassenen Materiaalontwerp 09:30-11:30 Mijn hoofd is helder, mijn inbox is leeg Beheertaken 20:00-21:00 Weinig cognitieve belasting, minder afleiding

Print de tabel uit en hang hem naast je scherm, zodat je dagelijkse keuzes simpel blijven.

3. Boekingen automatiseren en buffercapaciteit vrijhouden

Velocity Global meldt dat 44 procent van de wereldwijde inkomsten uit klussen nu afkomstig is van Amerikaanse klanten, wat betekent dat agenda’s snel vol raken zodra het nieuws zich verspreidt. Eén enkele planningsenquête die synchroniseert met Google Calendar voorkomt dubbele boekingen en stuurt automatisch herinneringen.

Voeg voor en na elk tijdvak een buffer van tien minuten toe; tijdens die pauze kun je huiswerk in het LMS labelen of even stretchen. Omdat er automatisch herinneringen worden verstuurd, hoef je minder mensen achterna te zitten die te laat komen en houd je de beste uren vrij voor lesgeven. Doodle zet bijvoorbeeld bevestigde tijden direct in Agenda en Zoom, waardoor je de zes klikken bespaart die je vroeger nodig had om links met de hand te kopiëren.

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4. Werk in sprints, geen marathons

De American Psychological Association merkt op dat de gemiddelde concentratietijd op het scherm nu onder de zevenenveertig seconden zakt. De Pomodoro-techniek – vijfentwintig minuten werken, vijf minuten pauze – geeft je hersenen even rust voordat de vermoeidheid toeslaat. Tijdens elke sprint zet ik mijn meldingen op stil en sta ik even op om wat te drinken als de timer afgaat. In vier cycli kun je een hele les helemaal herontwerpen, zonder de verwarring van multitasken.

5. Plan de zakelijke kant net als een klant

Als zelfstandige draait alles om je cashflow. Reserveer elke week een blok van negentig minuten voor ‘backoffice’-taken, zoals je uitgaven bijhouden en achterstallige facturen opvolgen. Als je die taken in één vast tijdvak doet, lopen ze niet meer door tot zondagavond. Uit gegevens van het National Center for Education Statistics blijkt dat leraren die hun administratieve taken apart houden, meer voldoening uit hun werk halen – een bevinding die je direct kunt toepassen op bijles geven.

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Persoonlijke reflectie

Elke keer als ik zie dat een docent de zaterdagochtend weer voor zichzelf opeist omdat de agenda eindelijk meewerkt, bedenk ik me dat productiviteit niet gaat over non-stop werken. Het gaat erom elke taak op de juiste plek te zetten. Welke gewoonte – tijdanalyses, sprintwerk of strakkere buffers – ga jij als eerste uitproberen?

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